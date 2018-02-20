Sisli havada bile düşmanı görebilen yerli radarı yerinde inceledik

Donanimhaber.com olarak METEKSAN SAVUNMA tarafından geliştirilen ve her türlü hava koşulunda düşman piyadesini tespit edebilen kara gözetleme radarı Retinar PTR'yi inceledik.

METEKSAN SAVUNMA tarafından geliştirilen kara gözetleme radarı RETİNAR PTR sınır güvenliği, havalanları, enerji tesisleri gibi kritik tesislerin güvenliği ve askeri birliklerin korunması amacıyla kullanılmak üzere tasarlandı. Sistem 2 kişi tarafından kolaylıkla taşınabildiği için zorlu arazi şartlarında bile konumlandırılabiliyor.

Piyadeyi 6 kilometreden, küçük araçları 12 kilometreden ve büyük araçları 16 kilometreden tespit etme kabiliyetine sahip olan RETİNAR PTR, her türlü hava koşulunda tespit yapabiliyor. Bu özelliği sayesinde elektro optik sistemlerin devre dışı kaldığı hava şartlarında radar dalgaları vasıtasıyla düşman hedeflerini tespit edebiliyor. Özellikle sisli havalarda sızma yapılarak gerçekleştirilen terör saldırılarının önüne geçebilecek olan Retinar PTR, -30 derece ile +50 derecede kullanıma uygun.

Arazide insan ile hayvanı birbirinden ayırt edebilen radar, 360 derece tarama yapabilmesinin yanı sıra istenildiği takdirde belirli bir sektörde de tarama yapabiliyor.