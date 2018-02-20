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Sisli havada bile düşmanı görebilen yerli radarı yerinde inceledik

1 yıl
6,6b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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Donanimhaber.com olarak METEKSAN SAVUNMA tarafından geliştirilen ve her türlü hava koşulunda düşman piyadesini tespit edebilen kara gözetleme radarı Retinar PTR'yi inceledik.
METEKSAN SAVUNMA tarafından geliştirilen kara gözetleme radarı RETİNAR PTR sınır güvenliği, havalanları, enerji tesisleri gibi kritik tesislerin güvenliği ve askeri birliklerin korunması amacıyla kullanılmak üzere tasarlandı. Sistem 2 kişi tarafından kolaylıkla taşınabildiği için zorlu arazi şartlarında bile konumlandırılabiliyor. 
Piyadeyi 6 kilometreden, küçük araçları 12 kilometreden ve büyük araçları 16 kilometreden tespit etme kabiliyetine sahip olan RETİNAR PTR, her türlü hava koşulunda tespit yapabiliyor. Bu özelliği sayesinde elektro optik sistemlerin  devre dışı kaldığı hava şartlarında radar dalgaları vasıtasıyla düşman hedeflerini tespit edebiliyor. Özellikle sisli havalarda sızma yapılarak gerçekleştirilen terör saldırılarının önüne geçebilecek olan Retinar PTR, -30 derece ile +50 derecede kullanıma uygun.
Arazide insan ile hayvanı birbirinden ayırt edebilen radar, 360 derece tarama yapabilmesinin yanı sıra istenildiği takdirde belirli bir sektörde de tarama yapabiliyor.

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murdocklawless 1 yıl en beğenilen
sisli havayla radarın bağlantısını çözemedim?
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mu5tafa 1 yıl
Helal olsun.. Böyle kuruluşlarımız artar inşallah... Yabancıdan alana kadar bizim insanımız kazansın..
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DH Misafiri 1 yıl
Vay canına çok iyi cihaz bunların artması dileğiyle...
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togacemre 1 yıl
peki 4 km ileriden sinyal alıyosun radara yakalanmış hayvan mı insan mı nasıl anlıyacağız ?
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sametyurtsever 1 yıl togacemre
Radarda tespit edilen cismin insan mı yoksa hayvan mı olduğunu anlayabilmek adına sistem kendi karar mekanizmasını kullanıyor ve kullanıcıya bildiriyor. Yani radar kendisi hayvan mı insan mı ayrımı yapıp bize söyleyebiliyor. Bunu da hareketlerinden algılıyor.
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alemburda34 1 yıl
Bu tur konularin yayinlanmasini hem destekleriyorum hemde bazi teknik sorularin guvenlik amacli sorulmamasi kanisindayim.
Ornek radar karistirici ile sasirtilabilir mi gibi ki bu soruda havada kaldi.
Cunku her ne kadar vatanini sevenler izleselerde dusmanda cok uzakta degil bizim izledigimizi onlarda izleyebilir.
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orhuncoskun 1 yıl
Belgeselin birinde görmüştüm, tankın üzerine 1 tüp karbon gazı sıkıyorlar radarda görünmüyordu bu doğrumu acaba, doğruysa bu cihaz nasıl davranıyor. Bir de bu cihaz düşmanın eline geçerse ne olacak? Göğüslerini gere gere satıyoruz diyor satınca bize yani TÜRK MİLLETİ'NE ne faydası olacak teknoloji başkasının eline geçmiş olacak, satılarak başkasının eline veriliyorsa işe yaramaz mı demek. Bizden daha az gelişöiş ülkelere mi satıyorlar acaba?
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dostum kertenkele 1 yıl
Radarların amacı insan gözünün göremediği koşullarda görmektir o yüzden başlık biraz saçma olmuş. öss sınavı demek gibi bir şey bu
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ccguven 1 yıl
Yanına bunu benzer bir şey lazım. orig00.deviantart.net/...
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axesis 1 yıl
bu sistemlerle artıkk kara şavaşları tarihe karışıyor . artık füzee ve insansızz havaa aracıı devri başlıyor . tedpitt ve imhaa tarzı bişiler olcağı aşikar
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murdocklawless 1 yıl en beğenilen
sisli havayla radarın bağlantısını çözemedim?
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e_capkan 1 yıl murdocklawless
murdocklawless
sisli havayla radarın bağlantısını çözemedim?

sisli havada göz ile görüş mümkün olmadığından ,radar(Elektromanyetik dalgalar) ile görüş sağlanabilir.
1 Yanıt Yanıtla +2
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mu5tafa 1 yıl
Helal olsun.. Böyle kuruluşlarımız artar inşallah... Yabancıdan alana kadar bizim insanımız kazansın..
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