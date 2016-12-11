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Sony Android 7.1.1'i yayınlayan ilk üretici olmayı hedefliyor

Sony, Google haricindeki üreticiler arasında Android Nougat 7.1.1 sürümünü ilk olarak yayınlayan üretici olmayı hedefliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
2 yıl
3,3b
1
23
Cep Telefonları
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Sony Mobil'in Concept Takımı Android 7.1.1 Nougat'ı yazılım üreticisi Google haricinde yayınlayan ilk üretici olmak için canla başla çalışıyor.

Android 7.1.1 Nougat

 Yeni güncelleme beraberinde bazı yeni özellikleri de getiriyor. Güç menüsünden Yeniden Başlatma seçeneği, destekli uygulamalarda görüntü klavyesi desteği bunların başında geliyor.
 Sony'nin geliştirici ekibi "Bizim 1. önceliğimiz bu. Eğer bizden önce herhangi bir üreticinin -Google harici- güncelleme yayınladığını görürseniz topa tutabilirsiniz." diyor.
Xperia Concept geliştiricileri hali hazırda kaynak kodlarına sahip durumda ve uygulama güncelleme(GMS apps) ve Uyumluluk Test arayüzünün(CTS)  Google tarafından sağlanmasını bekliyorlar. Google'ın gerekli içeirkleri sağlamasından çok kısa süre sonra Xperia serisi modellere güncellemeleri hızlı bir şekilde yayınlayacaklarını açıkladılar.

http://www.xperiablog.net/2016/12/08/sony-aims-to-be-first-manufacturer-to-release-android-7-1-1-outside-google/ Yorum Yaz
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St Batuhan 2 yıl en beğenilen ERIKCI
ERIKCI

z3 serisi tüm performansıyla 6.0.1'de taklılı kalıyor. Neyse ki custom rom denen şey var da deneme şansı buluyoruz. Sony'nin z3'e geliştirici sürümü yayınlayıp da tam güncellemeyi vermeme bahanesi nedir anlayamıyorum.

Bunu bu haberle de anlayamıyorsan dünyadan bir haber olma durumundasın. Google kendisi maalesef desteği kesti s800 ve s801 çipsetlerine. Bundan mütevellit Sony'de bunca zaman geliştirmiş olmasına rağmen bir final sürüm yayınlayamadı çünkü yasal değil yayınlaması. Custom Rom konusunda ise evet yayınlıyorlar ama bunlar resmi değil ve hiçbir şekilde resmi ibaresini alamaz Google yüzünden. Yoksa Sony zaten son rötuşlarla diğer tüm cihazlarından önce Z3'e sağlamış olacaktı Nougat'ı çok daha önce.
ERIKCIz3 serisi tüm performansıyla 6.0.1'de taklılı kalıyor. Neyse ki custom rom denen şey var da deneme şansı buluyoruz. Sony'nin z3'e ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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KalemKolik 2 yıl
Sony z3 ve z3 compact telefonlara android 7 vereydi iyiydi.
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foreveriphone 2 yıl
Google SD800-801 yongalarına N desteğini kestiğini açıklıyor millet S3 Mini'ye ne zaman gelir diyor.Allahım keçilerime mukayyet ol.
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DH Misafiri 2 yıl
Pehhh C5 Ultra 2 yıldır marshmallow alacak bekliyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde 6 ay önce güncelleme çıktı. Sony Türkiye uyuyor..
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smart1978 2 yıl
Snapdragon 410 lulara 2 yil destek alacak ... General Mobile 5 ile ...
Tabiki General Mobile 4G sahipleri de nemalanacaktir rom atarak ...
Ilginc olan Vulkan API destegi olmadan resmi destegin olmasi .
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aycibin 2 yıl
güç menüsünde restart özelliği nedir yahu?her telefonda güç menüsünde restart var zaten.
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mipa90 2 yıl
xz zaten şu anda 7.0 la çalışıyor.sony güncelleme de 1 numara.
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Adiyamanmp3 2 yıl
Millet s3 mini laflarıyla trollük yapıyor, bazı arkadaşlar da ciddiye alıyor.
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zotacing 2 yıl
2015 yılında orta segment diye lanse edip Türk baronlarına özel sadece Türkiye için 8GB dahili hafızalı telefon üretip 1200TL'ye satılmasına göz yuman ve satarken de 1-2 ay içinde bu telefonun hafıza sorununu yazılım ile çözeceğiz diye müşterilerini kandıran Sony, isterse Android 25 çıkarsın yarın, bu saatten sonra bitmiştir, dürüst bir firma değildir gözümde.
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kadirirdem 2 yıl
ilk önemli değil bence , geç olsun güç olmasın hesabı geçte verse sorunsuz versinler...
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Şaban Oğlu Şaban 2 yıl
General Mobile 4G'den haberleri yok anlaşılan
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hareketliperde 2 yıl Şaban Oğlu Şaban
"google" harici kismini okumadiniz sanirim

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foreveriphone 2 yıl
Google SD800-801 yongalarına N desteğini kestiğini açıklıyor millet S3 Mini'ye ne zaman gelir diyor.Allahım keçilerime mukayyet ol.
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istemsizhareket 2 yıl
S3 miniye güncelleme ne zaman gelecek acaba bir bilgisi olan var mı?
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engmanuk 2 yıl istemsizhareket
istemsizhareket

S3 miniye güncelleme ne zaman gelecek acaba bir bilgisi olan var mı?

+1
bende s3 miniye güncelleme bekliyorum 7.1.1 güncellemesi vermezse Google ayıp eder.
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