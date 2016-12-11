Sony Android 7.1.1'i yayınlayan ilk üretici olmayı hedefliyor

Sony Mobil'in Concept Takımı Android 7.1.1 Nougat'ı yazılım üreticisi Google haricinde yayınlayan ilk üretici olmak için canla başla çalışıyor.

Android 7.1.1 Nougat

Yeni güncelleme beraberinde bazı yeni özellikleri de getiriyor. Güç menüsünden Yeniden Başlatma seçeneği, destekli uygulamalarda görüntü klavyesi desteği bunların başında geliyor.

Sony'nin geliştirici ekibi "Bizim 1. önceliğimiz bu. Eğer bizden önce herhangi bir üreticinin -Google harici- güncelleme yayınladığını görürseniz topa tutabilirsiniz." diyor.

Xperia Concept geliştiricileri hali hazırda kaynak kodlarına sahip durumda ve uygulama güncelleme(GMS apps) ve Uyumluluk Test arayüzünün(CTS) Google tarafından sağlanmasını bekliyorlar. Google'ın gerekli içeirkleri sağlamasından çok kısa süre sonra Xperia serisi modellere güncellemeleri hızlı bir şekilde yayınlayacaklarını açıkladılar.

http://www.xperiablog.net/2016/12/08/sony-aims-to-be-first-manufacturer-to-release-android-7-1-1-outside-google/