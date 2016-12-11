Sony Android 7.1.1'i yayınlayan ilk üretici olmayı hedefliyor

Sony Mobil'in Concept Takımı Android 7.1.1 Nougat'ı yazılım üreticisi Google haricinde yayınlayan ilk üretici olmak için canla başla çalışıyor.
Android 7.1.1 Nougat
Yeni güncelleme beraberinde bazı yeni özellikleri de getiriyor. Güç menüsünden Yeniden Başlatma seçeneği, destekli uygulamalarda görüntü klavyesi desteği bunların başında geliyor.
Sony'nin geliştirici ekibi "Bizim 1. önceliğimiz bu. Eğer bizden önce herhangi bir üreticinin -Google harici- güncelleme yayınladığını görürseniz topa tutabilirsiniz." diyor.
Xperia Concept geliştiricileri hali hazırda kaynak kodlarına sahip durumda ve uygulama güncelleme(GMS apps) ve Uyumluluk Test arayüzünün(CTS) Google tarafından sağlanmasını bekliyorlar. Google'ın gerekli içeirkleri sağlamasından çok kısa süre sonra Xperia serisi modellere güncellemeleri hızlı bir şekilde yayınlayacaklarını açıkladılar.
http://www.xperiablog.net/2016/12/08/sony-aims-to-be-first-manufacturer-to-release-android-7-1-1-outside-google/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunu bu haberle de anlayamıyorsan dünyadan bir haber olma durumundasın. Google kendisi maalesef desteği kesti s800 ve s801 çipsetlerine. Bundan mütevellit Sony'de bunca zaman geliştirmiş olmasına rağmen bir final sürüm yayınlayamadı çünkü yasal değil yayınlaması. Custom Rom konusunda ise evet yayınlıyorlar ama bunlar resmi değil ve hiçbir şekilde resmi ibaresini alamaz Google yüzünden. Yoksa Sony zaten son rötuşlarla diğer tüm cihazlarından önce Z3'e sağlamış olacaktı Nougat'ı çok daha önce.