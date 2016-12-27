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Gigabyte Brix Gaming GT, konsol boyutunda canavar

Yeni nesil konsollarla birlikte daha küçük kasa boyutuna sahip bilgisayarlar daha fazla ilgi görmeye başladı. Gigabyte da Brix Gaming GT masaüstü bilgisayarıyla bu alanda rekabeti kızıştıracak gibi.
2 yıl
4,5b
1
13
Donanım Haber
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Gigabyte , küçük boyutlarına rağmen oldukça güçlü bir bilgisayar ortaya koyuyor. BRIX Gaming GT olarak adlandırılan bilgisayarda yok yok denebilir.

 Gigabyte BRIX Gaming GT

 i7 6700K ve GTX 1070/1080'den gücünü alan bilgisayar grafik birimine göre iki farklı varyasyona sahip olacak. Diğer donanımlarının ortak olacağı bilgisayarın hacmi yaklaşık 10 Litre.(376x384x128mm) 
Ortak donanımlar sırasıyla
i7 6700K 4GHz işlemci
16GB DDR4 bellek
1 240GB M.2 SSD,1 2.5" 1TB HDD 7200Rpm 
Intel Dual Band Wireless-AC 3165NGW
Qualcomm Atheros Killer E2400 Gigabit LAN 
1 USB Type-C (Thunderbolt 3 veya USB3.1)
1 USB3.1 Type-A
3 USB3.0 Type A
Ses giriş/çıkışları
olarak sıralanabilir. İşlemcinin güçlü ekran kartlarıyla birlikte dar bir alanda frekansının düşürülmemiş olması soğutma konusunda boyutuna göre başarılı olduğu çıkarımını yapmak yanlış olmayacaktır. Dahili 802.11ac kablosuz bağlantısı ve Bluetooth 4.2 olması kullanıcılara bir hayli özgürlük sağlayacaktır. Özellikle konsol benzeri kullanımda kullanıcıların ek parçalara ihtiyaç duymayacak olması iyi düşünülmüş bir özellik.
 Kabloların  çoğunun alt tarafta konumlandırılması da göze daha hoş gelmesini ve olası takılma gibi durumların engellenmesi açısından güzel. Dahili olarak 1 adet M.2 SSD ve 1TB 2.5" 7200Rpm HDD ile gelen bilgisayarda 1 adet 2.5" slot genişletme için bırakılmış durumda. Gigabyte G1 Gaming GTX 1070 ve GTX 1080 modelleriyle taçlandırılan bilgisayarın çıkış tarihi ve fiyatı belirlenmemiş durumda.

http://www.guru3d.com/news-story/gigabyte-brix-gaming-gt-desktop-spotted.html Yorum Yaz
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tahir40 2 yıl en beğenilen
Şunun yeni nesil i5'li, tek fanlı gtx1060 mini'li versiyonunu yapsalar hem daha ufak kasaya sığdırırlar hem termal bütçesi daha ufak olur hem de gösteriş değil de oyun oynayacak fiyat/performans arayanlara da hitab eder...
Şunun yeni nesil i5'li, tek fanlı gtx1060 mini'li versiyonunu yapsalar hem daha ufak kasaya sığdırırlar hem termal bütçesi daha ufak olur hem de gösteriş değil ...
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Ac1DBuRN 2 yıl
Gereksiz tüm boşluklardan arındırılmış, güzel bir kasa. Bu tarz haberlere gelen 2 yorumu yazayım:
1- Bu kasayı ayrı satsalar alırdım (bende düşünürdüm)
2- Buna vereceğin parayla daha iyi sistem toplarım.
Gereksiz tüm boşluklardan arındırılmış, güzel bir kasa. Bu tarz haberlere gelen 2 yorumu yazayım:1- Bu kasayı ayrı satsalar alırdım (bende düşünürdüm)2...
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DH Misafiri 2 yıl
Sadece ekran kartı ve işlemci zaten 1000 dolar türkiye fiyatı 1080 li modelin en az 8000 tl olur gibi geliyor
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JoeyBane 2 yıl
Ona verecegim paraya 3 nesil boyunca Playstation+oyun alirim. 1080 3 nesil idare etmez.
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sniper23 2 yıl
Fiyat 3000$ üzeri olur gibime geldi.
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hector_1990 2 yıl
teşhir ürünleri ya bunlar çok saçma ve pahallı ürün yapıyorlar sadece haberlerde görüyoz
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tahir40 2 yıl en beğenilen
Şunun yeni nesil i5'li, tek fanlı gtx1060 mini'li versiyonunu yapsalar hem daha ufak kasaya sığdırırlar hem termal bütçesi daha ufak olur hem de gösteriş değil de oyun oynayacak fiyat/performans arayanlara da hitab eder...
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alex59 2 yıl
Bana göre, büyük kasa her zaman daha avantajlı.
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Ac1DBuRN 2 yıl
Gereksiz tüm boşluklardan arındırılmış, güzel bir kasa. Bu tarz haberlere gelen 2 yorumu yazayım:
1- Bu kasayı ayrı satsalar alırdım (bende düşünürdüm)
2- Buna vereceğin parayla daha iyi sistem toplarım.
1 Yanıt Yanıtla +5
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ByMr.Brain 2 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN

Gereksiz tüm boşluklardan arındırılmış, güzel bir kasa. Bu tarz haberlere gelen 2 yorumu yazayım:
1- Bu kasayı ayrı satsalar alırdım (bende düşünürdüm)
2- Buna vereceğin parayla daha iyi sistem toplarım.

Halihazırda silverstone raven rvz 02 var. Hacmi de 12 litre...
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xRIOYx 2 yıl
Tahmini fiyat $ 1500 (5.000TL civarı) olur.
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V2 2 yıl xRIOYx
xRIOYx
Tahmini fiyat $ 1500 (5.000TL civarı) olur.

5000 tl çok iyimser fiyat Türkiye için.
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strathmorea 2 yıl xRIOYx
xRIOYx

Tahmini fiyat $ 1500 (5.000TL civarı) olur.

Şaka yaptınız sanırım. Sadece ekran kartı ve işlemcisinin fiyatı 5000 tl eder. En az 10.000 tl ye kakalarlar bunu.
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