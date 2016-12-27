Gigabyte Brix Gaming GT, konsol boyutunda canavar

Gigabyte , küçük boyutlarına rağmen oldukça güçlü bir bilgisayar ortaya koyuyor. BRIX Gaming GT olarak adlandırılan bilgisayarda yok yok denebilir.

Gigabyte BRIX Gaming GT

i7 6700K ve GTX 1070/1080'den gücünü alan bilgisayar grafik birimine göre iki farklı varyasyona sahip olacak. Diğer donanımlarının ortak olacağı bilgisayarın hacmi yaklaşık 10 Litre.(376x384x128mm)

Ortak donanımlar sırasıyla

i7 6700K 4GHz işlemci

16GB DDR4 bellek

1 240GB M.2 SSD,1 2.5" 1TB HDD 7200Rpm

Intel Dual Band Wireless-AC 3165NGW

Qualcomm Atheros Killer E2400 Gigabit LAN

1 USB Type-C (Thunderbolt 3 veya USB3.1)

1 USB3.1 Type-A

3 USB3.0 Type A

Ses giriş/çıkışları

olarak sıralanabilir. İşlemcinin güçlü ekran kartlarıyla birlikte dar bir alanda frekansının düşürülmemiş olması soğutma konusunda boyutuna göre başarılı olduğu çıkarımını yapmak yanlış olmayacaktır. Dahili 802.11ac kablosuz bağlantısı ve Bluetooth 4.2 olması kullanıcılara bir hayli özgürlük sağlayacaktır. Özellikle konsol benzeri kullanımda kullanıcıların ek parçalara ihtiyaç duymayacak olması iyi düşünülmüş bir özellik.

Kabloların çoğunun alt tarafta konumlandırılması da göze daha hoş gelmesini ve olası takılma gibi durumların engellenmesi açısından güzel. Dahili olarak 1 adet M.2 SSD ve 1TB 2.5" 7200Rpm HDD ile gelen bilgisayarda 1 adet 2.5" slot genişletme için bırakılmış durumda. Gigabyte G1 Gaming GTX 1070 ve GTX 1080 modelleriyle taçlandırılan bilgisayarın çıkış tarihi ve fiyatı belirlenmemiş durumda.

http://www.guru3d.com/news-story/gigabyte-brix-gaming-gt-desktop-spotted.html