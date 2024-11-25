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    Nubia Z70 Ultra yetenekli kamerası ve üstün özellikleri ile tanıtıldı: Peki ya fiyatı?

    Akıllı telefon dünyası için önemli alternatif isimlerden biri olmaya çalışan Nubia, yeni modeli Nubia Z70 Ultra’yı resmen tanıttı. Tanıtımı yapılan cihaz özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekti.

    Nubia Z70 Ultra resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Teknoloji tutkunları ve fotoğraf severler için tasarlanan Nubia Z70 Ultra, sunduğu yenilikçi özelliklerle akıllı telefon dünyasında çıtayı yükseltiyor. Üst düzey performansı, göz alıcı ekran kalitesi ve gelişmiş kamera yetenekleriyle bu cihaz, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim vadediyor. Nubia Z70 Ultra, 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

    Cihazın 6,85 inç boyutundaki OLED ekranı, kristal netliğinde görüntüler sunuyor. 1.5K çözünürlük (2688 x 1216 piksel), 144Hz yenileme hızı ve 1200Hz dokunmatik örnekleme oranıyla ekran, akıcı bir kullanım sağlıyor. 2100 nit’e kadar ulaşan parlaklık değeri ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamı desteği sayesinde görüntüler son derece canlı. Ayrıca, 2160Hz PWM karartma teknolojisi, düşük ışıkta bile göz yorgunluğunu azaltarak ekranın netliğini koruyor.

    Nubia Z70 Ultra, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden gücünü alıyor. 4.32GHz hızında çalışan bu sekiz çekirdekli işlemci, Adreno 850 grafik birimiyle birlikte üstün bir performans sunuyor. Kullanıcılar, 256GB, 512GB veya 1TB depolama seçeneklerinden birini tercih edebilirken, cihazda 24GB’a kadar LPDDR5X RAM desteği bulunuyor. Bu özellikler, oyun oynarken ya da çoklu görevler arasında geçiş yaparken kesintisiz bir deneyim sunuyor.

    Fotoğrafçılık konusunda iddialı olan Nubia Z70 Ultra, üçlü arka kamera sistemine sahip. Ana kamera, 50MP çözünürlükte Sony IMX906 sensörle donatılmış. Buna ek olarak, 50MP ultra geniş açılı lens ve 64MP periskop telefoto lens, geniş görüş açıları ve yakınlaştırma yetenekleriyle dikkat çekiyor. Ön tarafta ise ekran altına gizlenmiş 16MP çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Yapay zeka destekli derin algılama teknolojisi, selfie çekimlerinde olağanüstü sonuçlar sağlıyor.

    6150mAh kapasiteli bataryasıyla uzun bir kullanım süresi sunan cihaz, 80W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede yeniden kullanıma hazır hale geliyor. Android 15 tabanlı MyOS 15 arayüzü, hem kullanıcı dostu hem de hafif bir yazılım deneyimi sunuyor. IP68 sertifikası sayesinde toza ve suya karşı dayanıklı olan Nubia Z70 Ultra, dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor.

    Bu özellikleriyle Nubia Z70 Ultra, performans ve yeniliği bir araya getirerek akıllı telefon dünyasında öne çıkan bir seçenek sunuyor.

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    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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