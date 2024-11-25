Nubia Z70 Ultra yetenekli kamerası ve üstün özellikleri ile tanıtıldı: Peki ya fiyatı?

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Teknoloji tutkunları ve fotoğraf severler için tasarlanan Nubia Z70 Ultra, sunduğu yenilikçi özelliklerle akıllı telefon dünyasında çıtayı yükseltiyor. Üst düzey performansı, göz alıcı ekran kalitesi ve gelişmiş kamera yetenekleriyle bu cihaz, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim vadediyor. Nubia Z70 Ultra, 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Cihazın 6,85 inç boyutundaki OLED ekranı, kristal netliğinde görüntüler sunuyor. 1.5K çözünürlük (2688 x 1216 piksel), 144Hz yenileme hızı ve 1200Hz dokunmatik örnekleme oranıyla ekran, akıcı bir kullanım sağlıyor. 2100 nit’e kadar ulaşan parlaklık değeri ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamı desteği sayesinde görüntüler son derece canlı. Ayrıca, 2160Hz PWM karartma teknolojisi, düşük ışıkta bile göz yorgunluğunu azaltarak ekranın netliğini koruyor.

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Nubia Z70 Ultra, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden gücünü alıyor. 4.32GHz hızında çalışan bu sekiz çekirdekli işlemci, Adreno 850 grafik birimiyle birlikte üstün bir performans sunuyor. Kullanıcılar, 256GB, 512GB veya 1TB depolama seçeneklerinden birini tercih edebilirken, cihazda 24GB’a kadar LPDDR5X RAM desteği bulunuyor. Bu özellikler, oyun oynarken ya da çoklu görevler arasında geçiş yaparken kesintisiz bir deneyim sunuyor.

Fotoğrafçılık konusunda iddialı olan Nubia Z70 Ultra, üçlü arka kamera sistemine sahip. Ana kamera, 50MP çözünürlükte Sony IMX906 sensörle donatılmış. Buna ek olarak, 50MP ultra geniş açılı lens ve 64MP periskop telefoto lens, geniş görüş açıları ve yakınlaştırma yetenekleriyle dikkat çekiyor. Ön tarafta ise ekran altına gizlenmiş 16MP çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Yapay zeka destekli derin algılama teknolojisi, selfie çekimlerinde olağanüstü sonuçlar sağlıyor.

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6150mAh kapasiteli bataryasıyla uzun bir kullanım süresi sunan cihaz, 80W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede yeniden kullanıma hazır hale geliyor. Android 15 tabanlı MyOS 15 arayüzü, hem kullanıcı dostu hem de hafif bir yazılım deneyimi sunuyor. IP68 sertifikası sayesinde toza ve suya karşı dayanıklı olan Nubia Z70 Ultra, dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor.

Bu özellikleriyle Nubia Z70 Ultra, performans ve yeniliği bir araya getirerek akıllı telefon dünyasında öne çıkan bir seçenek sunuyor.

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Nubia Z70 Ultra resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı