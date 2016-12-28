Anakart üreticileri AMD Ryzen ve x370 çipsetinden ümitli

Digitimes'ın röportajına göre anakart üreticileri AMD'nin 2017'de satışa sunacağı X370 çipsetli anakartlar ve Ryzen işlemcilerden fiyat/performans oranı konusunda oldukça umutlular.

AMD Ryzen ve X370 çipset

14nm Ryzen işlemciler ve X370 çipsetli anakartlar 2017'nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Anakrt üreticilerinden gelen haberlere göre Şubat sonunda yeni platformun kapsamlı tanıtımı yapılacak ve Mart ayı içerisinde dünya çapında hacimli sevkiyatı yapılacak. Fiyat/ Performans oranının yüksek olacağı konusunda çoğunluk hemfikir durumda.

Bununla birlikte kaynaklara göre AMD'nin bütün bir platform olarak daha popüler olacağı ve Polaris tabanlı GPU'lara ve Vega GPU'lara talebin de artacağı düşünülüyor. Ryzen işlemciler GlobalFoundries tarafından 14nm FinFET yöntemiyle üretilecek ve 2017 yılının ilk yarısı bitmeden taşınabilir bilgisayarlarda da görebileceğiz.

AMD'nin Polaris tabanlı ekran kartları da satışlar konusunda üreticileri memnun etmiş gözüküyor. %30'u geçen pazar payı ile birlikte 2017 yılı içerisinde bu oranı %40 seviyesine çıkarmayı hedefliyorlar.

http://www.guru3d.com/news-story/motherboard-makers-optimistic-about-price-performance-ratio-amd-ryzen-and-x370.html