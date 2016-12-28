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Anakart üreticileri AMD Ryzen ve x370 çipsetinden ümitli

Digitimes röportajına göre anakart üreticileri 2017'de satışa çıkacak AMD'nin Ryzen işlemcileri ve x370 anakartlarının fiyat/performans oranından oldukça ümitli.
2 yıl
4,1b
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29
Anakart
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 Digitimes'ın röportajına göre anakart üreticileri AMD'nin 2017'de satışa sunacağı X370 çipsetli anakartlar ve Ryzen işlemcilerden fiyat/performans oranı konusunda oldukça umutlular.

 AMD Ryzen ve X370 çipset

 14nm Ryzen işlemciler ve X370 çipsetli anakartlar 2017'nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Anakrt üreticilerinden gelen haberlere göre Şubat sonunda yeni platformun kapsamlı tanıtımı yapılacak ve Mart ayı içerisinde dünya çapında hacimli sevkiyatı yapılacak. Fiyat/ Performans oranının yüksek olacağı konusunda çoğunluk hemfikir durumda. 
 Bununla birlikte kaynaklara göre AMD'nin bütün bir platform olarak daha popüler olacağı ve Polaris tabanlı GPU'lara ve Vega GPU'lara talebin de artacağı düşünülüyor. Ryzen işlemciler GlobalFoundries tarafından 14nm FinFET yöntemiyle üretilecek ve 2017 yılının ilk yarısı bitmeden taşınabilir bilgisayarlarda da görebileceğiz.
AMD'nin Polaris tabanlı ekran kartları da satışlar konusunda üreticileri memnun etmiş gözüküyor. %30'u geçen pazar payı ile birlikte 2017 yılı içerisinde bu oranı %40 seviyesine çıkarmayı hedefliyorlar.

http://www.guru3d.com/news-story/motherboard-makers-optimistic-about-price-performance-ratio-amd-ryzen-and-x370.html Yorum Yaz
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renklem 2 yıl en beğenilen
Benim sistemim 6. yılını dolduracak neredeyse, i7 2600K, P8P67 EVO anakart. Kasma takıntı yaşıyor muyum? Hayır. Değişim gerekli mi? Hayır. Belki buradaki pek çok kişiye göre benim sistem değiştirmeye gereksinimim var ama değiştirmeyeceğim. Paranızı gerekliyse harcayın arkadaşlar, bütçenizi zorlamayın. Eğer Ryzen işlemciler bekleneni verirlerse değiştiririm, zamanında Bulldozerleri çok korumuştuk, eski yazılarıma bakıyorum da... Yok 8 çekirdek, 32 izlek olacaklar, yok her bir çekirdek intel işlemcilerin çekirdeklerine nazaran çok daha güçlü olacaklar vs. Beklentim yok sadece diliyorum ki iyi bir rekabet olsun. Yoksa işlemci dünyasında ibre artmıyor. İntel geliştirmesi gerekenden daha az miktarda hızlı işlemci geliştiriyor her yıl.
Benim sistemim 6. yılını dolduracak neredeyse, i7 2600K, P8P67 EVO anakart. Kasma takıntı yaşıyor muyum? Hayır. Değişim gerekli mi? Hayır. Belki buradaki pek ço...
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Patren 2 yıl
AMD tokat manyaği yapcak inteli bekleyin görün
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gcb1903 2 yıl
1100 liralık i5 6600k performansını 800 liralık işlemcisi ile vermesi yeterli. Ekstrem şeyler beklemiyorum. i3 500 küsür liraya satılır olmuş. i3 ayarında çarpan kilidi açık, 4 çekirdekli işlemcisi 300 lira olsun yeter. Amd biraz da giriş seviyeyi mutlu etsin. Millet giriş seviye i3 alır olmuş 500 liraya.
1100 liralık i5 6600k performansını 800 liralık işlemcisi ile vermesi yeterli. Ekstrem şeyler beklemiyorum. i3 500 küsür liraya satılır olmuş. i3 ayarında çarpa...
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mito1172 2 yıl
hala bekliyoruz umarım amd süper ve uygun fiyatlı bir işlemci çıkarır da intelin havası söner de mecburen ucuzlatır işlemcilerini
sabırla bekliyorum 7 yıllık amd sistemimi yine amd ile yenilemek isterim inşallah sorunsuz performanslı ve hesaplı bir işlemci olur
tabi anakartta asus dan vazgeçmem
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mavizaman 2 yıl
amd ne zaman performans odaklı çıktı zaten hep f/p hedefinde çıkar genelde de bunu tutturamaz.
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Ametal58 2 yıl
atıyorum ki intel über işlemci yaptı ama koydu 2-3 kat fiyat koydu amd işlemciden 2 kat daha performanslı? o zaman satışlar kimin lehine olur ?
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Firaristt 2 yıl Ametal58
2 kat performans olmaz. Bakmayın siz 6700K vs. denip durduğuna, asıl satışlar i5 ayarındaki işlemcilerde kat kat daha fazla. Ekstrem seviyedeki işlemcilerin fiyatları zaten uçuk. Satışları da oldukça kısıtlı. Bulmak bile ayrı bir sorun. Bu, iş için kullananlar haricinde pek önemli değil. Diğer taraftan eski nesiller imha edilmiyor. İntel veya AMD öyle bir durumda kendi işlemcileriyle rekabette olacak zaten. 2 kat performans artışı için server seviyesinde ve ekstrem bir model gelmesi gerekir. Bu da kolay kolay olmaz, olsa bile biz ev kullanıcısına etkisi olmaz. Xeon işlemciler gibi düşünün. Binlerce dolar fiyatları var, bizlik bir durum yok.
Ama İntel de hazırlığını yapmıştır, cevabı vardır Ryzen işlemcilere karşı. Bu da rekabeti körükler ki bu da bize aynı fiyatta çok daha iyi performans veya uygun fiyata daha iyi performans olarak dönüş yapar genellikle.
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lerenturk 2 yıl
Sistemimden memnunum ama eğer güzel f/p gelirse güncel anakart kullanmak adına geçilebilir.
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montevo 2 yıl
ben hep i5 2400lük kullanıyorum
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kadirirdem 2 yıl
AMD buda göl olmazsa İntel alıp gidecek bu piyasayı..
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CoreXXX 2 yıl
intelin yeni mimariye geçecek ve core mimarisini değiştireceği haberleri. buradan bişeyler çıkarmak laızm amd nin yeni işelmcileri güzel gelecek ve uyuyan intel uyanıp savaşacak. rehavete yatmıştı zaten
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black_flood 2 yıl
işlem hacmi yüksek olmayan durumlarda i7 2. nesil fazlası ile yeterli. İ7 6. nesil cpuların gerçek anlamda fark yarattığı nokta ağır işlem hacmi olan uygulama ve tasarım programları onun haricinde İ5 bile fazlası ile yetip artıyor işi abartmanın alemi yok. amd halen 2. nesil döneminde üretilen işlemcileri kullanıyor da bir şey mi değişti 3 aşağı 5 yukarı halen fazlası ile yeterli zırt bırt soket ve cpu değiştirmek yerine gerçek anlamda değişiklik ihtiyacı doğmadıkça değişime gitmiyor.
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gcb1903 2 yıl
1100 liralık i5 6600k performansını 800 liralık işlemcisi ile vermesi yeterli. Ekstrem şeyler beklemiyorum. i3 500 küsür liraya satılır olmuş. i3 ayarında çarpan kilidi açık, 4 çekirdekli işlemcisi 300 lira olsun yeter. Amd biraz da giriş seviyeyi mutlu etsin. Millet giriş seviye i3 alır olmuş 500 liraya.
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METEPOSTA 2 yıl
gtx1050 fiyat/performans'da rx460'ı geçiyor.....
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Celonfix 2 yıl METEPOSTA
METEPOSTA
gtx1050 fiyat/performans'da rx460'ı geçiyor.....

Sonuç? AMD batacakmı?
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