Sony Project Morpheus inceleme "Matrix'e 5 kala"

Sony'nin Oculus Rift'e cevabı Project Morpheus PS4 sahipleri için geliyor. Sanal gerçeklik dünyasını yeni nesil konsol sahiplerinin emrine sunacak teknoloji eşsiz bir deneyim vaat ediyor.

Sony'nin Oculus Rift'e cevabı Project Morpheus PS4 sahipleri için geliyor. Sanal gerçeklik dünyasını yeni nesil konsol sahiplerinin emrine sunacak teknoloji eşsiz bir deneyim vaat ediyor. Bu videomuzda sizlerle birlikte Morpheus'u test ediyoruz.

Deneyim ile ilgili notlar:

Kask oldukça hafif, kafanızdayken herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor. Sıkı oturuyor ve sallanmıyor. Takması, çıkartması ve göz ayarı kolay yapılıyor.

Kablosunun uzunluğu yeterli genelde sorun yaratmıyor ve elinize dolanmıyor.

Ayağa kalkıp gezinme deneyimi sınırlı olacak. Odanın için gezindiğimiz oyunları en azından çıkışıyla birlikte görmeyeceğiz.

Sanal dünyadayken Move kontrolcülerini unutuyorsunuz. Çok enteresan ama şarjörleri elime tutuyor hissini yaşadım. Silahı tutmak, kaldırmak ve hedef almak kesinikle her şey gerçekmiş gibi hissediyorsunuz.

Oyun içinde ellerinizi görmek eşsiz bir deneyim olmuş. Move kontrolcülerinin tetik tuşları da kesinlikle bu iş için bire bir.

Oyun grafikleri bu teknolojide 2. planda kalacak zira size sunduğu deneyim o kadar eşsiz ki grafikleri önemsemiyorsunuz.

Görüntü netliği ve tepki hızı çok iyi olsa da kimi zaman ufak baş dönmeleri yaşadım.