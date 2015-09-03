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Sony Project Morpheus inceleme "Matrix'e 5 kala"

3 yıl
31,3b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin Oculus Rift'e cevabı Project Morpheus PS4 sahipleri için geliyor. Sanal gerçeklik dünyasını yeni nesil konsol sahiplerinin emrine sunacak teknoloji eşsiz bir deneyim vaat ediyor.
Sony'nin Oculus Rift'e cevabı Project Morpheus PS4 sahipleri için geliyor. Sanal gerçeklik dünyasını yeni nesil konsol sahiplerinin emrine sunacak teknoloji eşsiz bir deneyim vaat ediyor. Bu videomuzda sizlerle birlikte Morpheus'u test ediyoruz.
Deneyim ile ilgili notlar:
Kask oldukça hafif, kafanızdayken herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor. Sıkı oturuyor ve sallanmıyor. Takması, çıkartması ve göz ayarı kolay yapılıyor.
Kablosunun uzunluğu yeterli genelde sorun yaratmıyor ve elinize dolanmıyor.
Ayağa kalkıp gezinme deneyimi sınırlı olacak. Odanın için gezindiğimiz oyunları en azından çıkışıyla birlikte görmeyeceğiz.
Sanal dünyadayken Move kontrolcülerini unutuyorsunuz. Çok enteresan ama şarjörleri elime tutuyor hissini yaşadım. Silahı tutmak, kaldırmak ve hedef almak kesinikle her şey gerçekmiş gibi hissediyorsunuz.
Oyun içinde ellerinizi görmek eşsiz bir deneyim olmuş. Move kontrolcülerinin tetik tuşları da kesinlikle bu iş için bire bir.
Oyun grafikleri bu teknolojide 2. planda kalacak zira size sunduğu deneyim o kadar eşsiz ki grafikleri önemsemiyorsunuz.
Görüntü netliği ve tepki hızı çok iyi olsa da kimi zaman ufak baş dönmeleri yaşadım. 

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Cem 3 yıl Cenkay KESER
Cenkay KESER

Güzel olmuş. Ama bir sure sonra sıkılıp bir kenara atılacak teknolojiye benziyor.

İlerde tüm oyunlar bu tip teknoloji kullanacak, monitör karşısında oynanan oyunlar nintendo oyunları gibi kalacak. Bununla counter s. yada battle field oynadığımı düşünüyorumda bu yaşıma rağmen merakla bekliyorum
Cenkay KESERGüzel olmuş. Ama bir sure sonra sıkılıp bir kenara atılacak teknolojiye benziyor.İlerde tüm oyunlar bu tip ...
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Cute Hentai 3 yıl
Donanay.com (videonun sonu)
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1 Avatar
selocu_aziz 3 yıl
Istabul forumda vardi gondol deneyimi yaziyordu fiyati 5 tl denemek isteyen gitsin
Size nasil anlatsam iananin o gondolun ilk kalkis ani yureginize hava dolar ya yeminlen yasadim o ani
Takla atarken bile istemsizce heycanlaniyorsun
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d3vstator 3 yıl
Çok farklı bir deneyim olacak, çıkar çıkmaz almak lazım. Sony yine kalitesini konuşturmuş, adamlar 400 dolarlık cihaza nasıl bir donanım getiriyor. Occulus Rift kaç yıldır çıkacak...
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DH Misafiri 3 yıl
Muazzam bir şey. Yıllar evvel ben böyle bir teknolojinin olacağını düşünmüştüm. Tabii benim düşüncem daha eski teknoloji gibi kalıyor bunun yanında. Bu düşündüğümden de ileri düzey olmuş. Bazı arkadaşlar bunun tutmayacağını falan söylemiş. Sanki biraz geri kafalılık mı var ne(!)
Neyse düşüncemde bundan ayrı olarak yürüme bandı da vardı. Yani altınızda biraz genişçe, daire biçiminde, koşu bandının mantığıyla (biraz daha farklı) çalışan bir bant olacak ve o bantta ne tarafa yürürseniz bant tam tersine doğru hareket ederek aynı koşu bandı gibi olduğunuz yerde hareket etmenizi sağlayacak, ki bunun benzerini başında bir Türk'ün bulunduğu (Tuncay Çakmak) bir ekip prototipini üretmiş bile, ismi "Cyberith Virtualizer" ve şu anda gelişme aşamasındaymış. Sony bunun daha da gelişmesini sağlar ve çok rahat hareket edilebilen son halini çıkarırsa... İşte geleceğin oyun dünyası. Size şimdiden söylüyorum, tüm konsollar tarih olacak.
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magrofon 3 yıl
bana kalırsa bu sistem ps5 te tam olarak oturacak. şuan 3d insanı çevreleyen monitöre bakıyormuş gibi geldi tabi yaşamadan anlayamazsın ama pixelleşme yüzünden keskin bir görüntü alınamaz ve ortamın içine tam giremezsin. zaten baş dönmesinin esas nedeni bu pixelleşme ve ani hareketlerdeki renk değişimi olsa gerek.
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firkateyn 3 yıl
Çok güzel gözüküyor. Kaliteli içeriklerde üretildikten sonra baya ilgi görür gibi geliyor. Bunu sadece oyunla kısıtlamamak lazım. Bazı hazır animasyonlar oluşturulabilir. Gerçek yerler artık sanal ortama aktarabiliniyor. Şimdi bu aletle sanki oradaymış gibi yürüyüp etrafa göz atılabilir. Yalnız piyasaya oturması için biraz daha zamana ihtiyacı var. Tek korkum sağlık yönünden :)
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pasa king 3 yıl
bu şekilde call of duty oynamak mükenmel ötesi olurdu.
güzel inceleme.
teşekkürler.
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aticus3 3 yıl
güzel inceleme,
Mesut Çevik'in deneyim sırasındaki anlık tepkilerini duymak ve izlemekte hoş olmuş. Bu tür videolara devam edin lütfen.
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o z g u r 3 yıl
Konu Dışı
Bu sayfada ve bunun gibi birçok ürün haberinde kullanılan Türkçe neden bu kadar garip? Cümlelerin bazıları fıkra gibi! Benim gibi fıkra okuyormuş hissine kapılan arkadaşları aydınlatacak bir arkadaş var mı?
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Final Getsuga Tenshou 3 yıl
İnceleme için teşekkürler. Gerçekten güzel bir ön inceleme olmuş. Özellikle anlık tepkilerinizi de görmek çok güzeldi.
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blizzard3 3 yıl
kolla oynamayı tercih ederim nedenmi ulan vucut yoruluyor onları yaparken neden yorulmak isterki bir insan bence böle seyler hiçbir zaman tutmaz
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hayrikoc61 3 yıl
inceleme için teşekkürler.
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DH Misafiri 3 yıl
Sony'nin kişisel sinema gözlüğü 800 dolardı. Oradan bi fiyat tahmini yaparsınız.:)
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