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    Monitör Tavsiyeleri - Eylül 2026

    Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yapıyoruz.            

    Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yapıyoruz.

    Ürün Linkleri:

    Zamanlama:
    00:00 - Giriş
    00:20 - MSI G255PF E2
    01:34 - Dell SE2425HG
    02:46 - KTC H27T7P
    04:14 - AOC Q27G4XF
    04:40 - Gigabyte G27U 
    05:29 - AOC U32G4U
    05:58 - Samsung Odyssey OLED G5
    06:43 - Dell Alienware AW2725Q
    07:15 - ASUS ROG Strix XG32UCWG
    08:35 - Samsung Odyssey OLED G8 G80SH 
    10:42 - TCL 27G64
    11:58 - AOC U27G4XM

    24" FHD Monitörler

    MSI G255PF E2 - 5200TL
    - 24.5" FHD Rapid IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 300nits, 1000:1
    - 8bits, WCG, %99 sRGB, %78 P3
    - 2x2W dahili hoparlör
    - 2x HDMI 2.0b, 1x DP 1.2a
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Dell SE2425HG - 4300TL
    - 24.5" FHD Fast IPS 200Hz panel
    - 1ms GtG, 300nits, 1000:1
    - 8bits renk, %99 sRGB
    - 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Sadece eğme hareketi

    27" 2K Monitörler

    KTC H27T7P - 7000TL
    - 27" QHD Fast IPS 200Hz panel
    - 1ms MPRT, 450nits, 1000:1
    - FRC 10bits, P3 %97, sRGB %99
    - 2x HDMI 2.0, 2x DP 1.4, 1×USB2.0
    - Pivot, eğme, yükseklik

    AOC Q27G4XF - 7900TL
    - 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
    - 8bit, P3 %93, sRGB %117
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

    27" ve 32" UHD Monitörler

    Gigabyte G27U - 16.000TL
    - 27" UHD SS IPS 160Hz panel
    - Edge Led arka aydınlatma
    - Tipik 350nit, tepe 400nit
    - Çift mod FHD 320Hz desteği
    - 1ms GtG, 1000:1 kontrast
    - FRC 10bit, sRGB %125, P3 %95
    - 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1xUSB-A 2.0, KVM
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    AOC U32G4U - 24.000TL
    - 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel
    - Çift mod FHD 320Hz desteği
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nits, 1000:1
    - 8bits, sRGB %99, P3 %95
    - 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    QHD ve UHD Oled Monitörler

    Samsung Odyssey OLED G5 S27FG500 - 18.200TL
    - 27" QHD Samsung QD-OLED 180Hz panel
    - 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
    - 200nits, 10bits, sRGB %99, P3 %99
    - 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, Eğme

    Dell Alienware AW2725Q - 36.500TL
    - 26.5" UHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
    - Tipik 250nits, tepe 1000nits
    - 0.03ms gecikme değeri
    - 10bits, sRGB %100, P3 %99
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP1.4, KVM
    - 3x USB-A 3.2, 1x USB-C 15W
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    ASUS ROG Strix XG32UCWG - 40.000TL
    - 31.5" UHD LG WOLED 165Hz panel
    - Çift mod FHD 330Hz desteği 
    - Anlık tepe 1300nits parlaklık
    - 0.03ms gecikme değeri
    - 10bits renk, P3 %99
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP1.4, KVM
    - 3x USB-A 3.2, 1x USB-C 15W
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Samsung Odyssey OLED G8 32" G80SH - 52.000TL
    - 31.5" UHD Samsung QD-Oled 240Hz panel
    - Anti Glare yansıma önleyici kaplama
    - 4th Gen Penta Tandem QD-OLED
    - EL Gen 3 (EL 3.0), Triangular RGB
    - Tipik 300nits, tepe 1000nits parlaklık
    - 10bits renk, DCI-P3 %99
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP2.1 (UHBR20)
    - 1x USB-A 3.2, 1x USB-C 98W
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik 

    Mini Led Arka Aydınlatma Monitörler

    TCL 27G64 - 12.999TL
    - 27" QHD TCL CSOT HVA 180Hz panel
    - Mini LED arka aydınlatma
    - Bölgesel karartma sayısı 180
    - Quantum Dot Color katman
    - 600nits sürekli parlaklık
    - Fast VA 1ms GtG, 5000:1 kontrast
    - FRC 10bits, sRGB %99, P3 %97, ΔE＜2
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    AOC U27G4XM - 25.000TL
    - 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
    - Çift mod FHD 320Hz desteği 
    - Mini Led arka aydınlatma
    - Bölgesel karartma sayısı 1152
    - Tipik 400nits, tepe 1200nits
    - 1ms GtG, FRC 10bits, sRGB %99, P3 %98
    - 2xHDMI 2.1, 1xDP 1.4, 4x USB-A 5Gbps
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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