Monitör Tavsiyeleri - Eylül 2026

Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yapıyoruz.
Ürün Linkleri:
- MSI G255PF E2
- Dell SE2425HG
- KTC H27T7P
- AOC Q27G4XF
- Gigabyte G27U
- Samsung OLED G5 G50SF
- Gigabyte MO32U2
- Samsung OLED G8 G80SH
- Dell Alienware AW2725Q
- TCL 27G64
- AOC U27G4XM
Zamanlama:
00:00 - Giriş
00:20 - MSI G255PF E2
01:34 - Dell SE2425HG
02:46 - KTC H27T7P
04:14 - AOC Q27G4XF
04:40 - Gigabyte G27U
05:29 - AOC U32G4U
05:58 - Samsung Odyssey OLED G5
06:43 - Dell Alienware AW2725Q
07:15 - ASUS ROG Strix XG32UCWG
08:35 - Samsung Odyssey OLED G8 G80SH
10:42 - TCL 27G64
11:58 - AOC U27G4XM
24" FHD Monitörler
MSI G255PF E2 - 5200TL
- 24.5" FHD Rapid IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 300nits, 1000:1
- 8bits, WCG, %99 sRGB, %78 P3
- 2x2W dahili hoparlör
- 2x HDMI 2.0b, 1x DP 1.2a
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Dell SE2425HG - 4300TL
- 24.5" FHD Fast IPS 200Hz panel
- 1ms GtG, 300nits, 1000:1
- 8bits renk, %99 sRGB
- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Sadece eğme hareketi
27" 2K Monitörler
KTC H27T7P - 7000TL
- 27" QHD Fast IPS 200Hz panel
- 1ms MPRT, 450nits, 1000:1
- FRC 10bits, P3 %97, sRGB %99
- 2x HDMI 2.0, 2x DP 1.4, 1×USB2.0
- Pivot, eğme, yükseklik
AOC Q27G4XF - 7900TL
- 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, P3 %93, sRGB %117
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme
27" ve 32" UHD Monitörler
Gigabyte G27U - 16.000TL
- 27" UHD SS IPS 160Hz panel
- Edge Led arka aydınlatma
- Tipik 350nit, tepe 400nit
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- 1ms GtG, 1000:1 kontrast
- FRC 10bit, sRGB %125, P3 %95
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1xUSB-A 2.0, KVM
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
AOC U32G4U - 24.000TL
- 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nits, 1000:1
- 8bits, sRGB %99, P3 %95
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
QHD ve UHD Oled Monitörler
Samsung Odyssey OLED G5 S27FG500 - 18.200TL
- 27" QHD Samsung QD-OLED 180Hz panel
- 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
- 200nits, 10bits, sRGB %99, P3 %99
- 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, Eğme
Dell Alienware AW2725Q - 36.500TL
- 26.5" UHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
- Tipik 250nits, tepe 1000nits
- 0.03ms gecikme değeri
- 10bits, sRGB %100, P3 %99
- 2x HDMI 2.1, 1x DP1.4, KVM
- 3x USB-A 3.2, 1x USB-C 15W
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
ASUS ROG Strix XG32UCWG - 40.000TL
- 31.5" UHD LG WOLED 165Hz panel
- Çift mod FHD 330Hz desteği
- Anlık tepe 1300nits parlaklık
- 0.03ms gecikme değeri
- 10bits renk, P3 %99
- 2x HDMI 2.1, 1x DP1.4, KVM
- 3x USB-A 3.2, 1x USB-C 15W
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Samsung Odyssey OLED G8 32" G80SH - 52.000TL
- 31.5" UHD Samsung QD-Oled 240Hz panel
- Anti Glare yansıma önleyici kaplama
- 4th Gen Penta Tandem QD-OLED
- EL Gen 3 (EL 3.0), Triangular RGB
- Tipik 300nits, tepe 1000nits parlaklık
- 10bits renk, DCI-P3 %99
- 2x HDMI 2.1, 1x DP2.1 (UHBR20)
- 1x USB-A 3.2, 1x USB-C 98W
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Mini Led Arka Aydınlatma Monitörler
TCL 27G64 - 12.999TL
- 27" QHD TCL CSOT HVA 180Hz panel
- Mini LED arka aydınlatma
- Bölgesel karartma sayısı 180
- Quantum Dot Color katman
- 600nits sürekli parlaklık
- Fast VA 1ms GtG, 5000:1 kontrast
- FRC 10bits, sRGB %99, P3 %97, ΔE＜2
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
AOC U27G4XM - 25.000TL
- 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- Mini Led arka aydınlatma
- Bölgesel karartma sayısı 1152
- Tipik 400nits, tepe 1200nits
- 1ms GtG, FRC 10bits, sRGB %99, P3 %98
- 2xHDMI 2.1, 1xDP 1.4, 4x USB-A 5Gbps
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.