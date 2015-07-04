Sony Xperia M4 Aqua video incelemesi "Orta segment akıllı telefon yarışının yeni üyesi mercek altında"

Akıllı telefon yarışında çetin bir mücadelenin yaşandığı orta segmentte, Japonya'dan gelen yeni bir model tansiyonu yükseltecek gibi görünüyor. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Bu incelememizde, Sony'nin yeni akıllı telefon modeli Xperia M4 Aqua'yı mercek altına alıyor ve detaylarına yakından bakıyoruz.





5-inç boyutundaki IPS ekranı, 720p çözünürlük desteği sunan Xperia M4 Aqua, Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 615 işlemcisinden gücünü alıyor. 2GB RAM'e sahip olan telefonun depolama kapasitesi ise, 8 gigabyte. MicroSD hafıza kartı desteği sayesinde daha geniş depolama alanına erişebilen telefon, 13MP ana ve 5MP ön kamera sahip. Xperia M4 Aqua, ihtiyaç duyduğu gücü ise 2400 mAh kapasiteli pilden sağlıyor.





Xperia M4 Aqua'nın en güçlü yanı, sahip olduğu güçlü tasarımı. Sony'nin güncel amiral gemi modeli Xperia Z3 ile büyük oranda benzerlik gösteren telefonun en büyük farkı ise maliyetleri düşürebilmek adına yapılan materyal değişimi. Xperia Z3'ün metal çerçevesi yerini polikarbona, cam olan arka kısmı yerini plastiğe bırakmış durumda. Tüm bu değişime rağmen Xperia M4 Aqua abisi gibi yakışıklı ve aynı zamanda IP68 sertifikası ile kaslı görünmeye devam ediyor.

İlginç bir şekilde alt sınıf bir telefon olmasına rağmen, Xperia M4 Aqua'nın abisi Z3'ten üstün olduğu bir detay var; IP68 sertifikası ile 1,5 metre derinlikte yarım saat boyunca su geçirmeyen telefonun USB portu da kapaksız, bu Sony telefonlar için bir ilki temsil ediyor. 7.3mm kalınlığı ve 136 gramlık ağırlığı ile ince ve hafif bir profil ortaya koyarak yüksek mobilite sunan telefonun malzeme kalitesi oldukça iyi. Beni rahatsız eden tek detay, arka kısmın parmakizi tutması oldu.

Soldan sağa: Xperia M4 Aqua ve Xperia Z3

Fiziksel kontrol butonlarının sağ kısımda, microSD hafıza kartı, nano sim kart ve USB konnektörünün ise solda toplandığı Xperia M4 Aqua, yekpare bir gövdeye sahip olduğu için arka kapağı ve buna bağlı olarak pili çıkmıyor. Genel olarak toparlayacak olursam eğer, Xperia M4 Aqua, IP68 sertifikası ile sınıfında fark yaratırken, malzeme ve işçilik kalitesi ile birlikte yüksek kullanım ergonomisiyle de kendi sınıfı için iddialı detaylara sahip.

Xperia Z3'ten farklı olarak Xperia M4 Aqua'nın USB portunda kapak yok!





Şimdi isterseniz Xperia M4 Aqua'nın donanım özelliklerini değerlendirmeye başlayalım. Ekranın gövdeye oranı %65 düzeyinde. Triliminos teknolojisine sahip IPS panelli ekranın etrafını saran çerçeveler, bir Sony klasiği olarak alt ve üst kısımlarda gereğinden fazla kalın. Ancak bu durum, rakibi olan telefon modellerini dikkate aldığımızda Xperia Z3'ünki kadar rahatsız etmiyor diyebilirim. 5-inç boyutu ve 720 piksellik çözünürlüğü 294 ppi piksel yoğunluğu sunan ekran, RGB matriks dizilimine sahip. IPS panel kullana ekran oldukça iyi görüş açıları sunarken, yeniden renk üretimi de son derece başarılı. Xperia M4 Aqua'yı kendi sınıfı içerisinde değerlendirdiğimizde, ekranın parlaklık seviyesi de memnuniyet verici.

IP68 sertifikasına sahip olan Xperia M4 Aqua,1,5 metre derinlikte yarım saat su geçirmiyor.





Sony Xperia M4 Aqua'nın kullandığı Snapdragon 615 işlemcisi, Qualcomm'un piyasaya sürdüğü 64-bit destekli ilk çipset. ARM'ın yüksek performanstan ziyade enerji verimliliği ve makul performansı dengesini gözeterek geliştirdiği Cortex-A53 çekirdeğinin 8 tanesine sahip olan platform, dörder çekirdekli iki küme halinde konfigüre edilmiş.

Bu kümelerden biri yüksek performans için 1.5GHz'de, diğeri verimlilik için 1GHz'de çalışıyor. Nadir durumlarda 8 çekirdeğin aynı anda görev yapması olası ancak bu senaryoya uygun yazılım yok denecek kadar az. 2x 32-bit bellek kontrolcüsü üzerinden düşük enerji tüketimli DDR3 bellekleri 1600MHz'e kadar destekleyen Snapdragon 615, 12.8 Gigabyte/saniyelik bantgenişliğine erişebiliyor. Platformun grafik kanadını yöneten Adreno 405 GPU'su, 550MHz'de görev yapıyor ve DirectX 11.2, OpenCL 1.2 ve OpenGL ES 3.1 gibi API'lara destek sunuyor. Performansına ise videomuzun ilerleyen kısımlarında göz atacağız.

Sony Xperia M4 Aqua, 8 çekirdekli ve 64-bit Snapdragon 615 İşlemcisini Kullanıyor.





Xperia M4 Aqua'nın yazılım arayüzü, Sony'den alıştığımız performans ve görsellikte. Android 5.0 üzerinde şekillenen arayüz, hafifliğinin avantajını kullanarak kullanıcısına akıcı bir deneyim yaşatırken, aynı zamanda Sony dokunuşlarıyla kullanışlı bazı fonksiyonları emrinize getiriyor. Menüsündeki Sony'e özel appdrawer yardımcısı, cihazın içerisindeki uygulamalara kendi sıranız, alfabetik olarak ya da en çok kullanılanlar şeklinde erişmenizi sağlıyor. Görev yöneticisi, Android Lollipop'un standart profilini koruyan telefonda, fark yaratan unsur ise çoklu uygulama desteğine yönelik kendi uygulamaları. Tarayıcı, hesap makinesi, geri sayım ve ekran görüntücü aracı gibi uygulamaları, multi-tasking çerçevesinde eş zamanlı olarak kullanabiliyorsunuz. Tema desteği üzerinden kişiselleştirme imkanı sunan telefonun, bildirim ekranı da Android Lollipop'un genel silüetine sadık kalarak, radikal bir değişiklik getirmiyor.

Yazılım arayüzü, Sony'nin karakteristik özelliklerini koruyor.

Xperia M4 Aqua'nın telefon ve mesajlaşma uygulamaları oldukça tanıdık. Marjinal bir değişim yok ve kullanması son derece kolay. Sesli görüşme noktasında oldukça iyi bir kalite sunan telefon, hızlı çalışan ve zorluk çıkarmayan klavyesi ile rahat bir yazım deneyimi yaşatıyor. Söz konusu bir Sony telefon olduğu için Album, Walkman ve Movies uygulamaları bir kez daha ön plana çıkıyor. Daha önce bir Sony telefon kullanmış olanlar için tablo oldukça tanıdık, Album uygulaması altında fotoğrafları farklı filtreler ile kategorize etmek ve entegre düzenleme aracı ile üzerlerinde değişiklik yapmak mümkün.

Benzer çalışma mantığı, Walkman uygulaması için de geçerli. Gelişmiş ekolayzır ayarına imkan tanıyan uygulama ile dinlemekte olduğunuz şarkının video klibini Youtube'da aratabiliyor, ayrıca ilgili albümün bilgi ve kapak görsellerini yine internet üzerinden edinebiliyorsunuz. Zahmetsizce ideal ses deneyimini yakalamak isteyenlerin tercih edeceği seçenek ise, çalan müziğe göre ayarları optimize eden ClearAudio+ olacaktır. Yeri gelmişken, telefonun ses çıkış gücü oldukça iyi, makul bir kulaklık ile keyifli bir müzik deneyimi elde edeceğinizi söyleyebilirim. Movies uygulaması da görevini yerine getiriyor. Altyazı desteği olması güzel, her ne kadar bazı servisleri bizim için çok fazla anlam ifade etmse de görsel arayüzü güzel ve temel fonksiyonları başarılı. Arzu edenler üçüncü parti uygulamalara da kayabilirler.

İnternet başarımına geçecek olursam eğer, iyi optimize edilmiş yazılımın faydaları burada da kendini belli ediyor. Çoklu sekmeyle çalışırken dahi, tarayıcı performanstan taviz vermiyor. Bu açıdan Xperia M4 Aqua, bu seviyedeki bir telefonun nasıl bir deneyim sunması gerektiğini gösteren en başarılı telefonlar arasında. Yazılımla ilgili son bir not; 8GB depolama kapasitesi ile gelen telefon, Sony'nin kendi uygulamalarının da etkisiyle ~4GB'lık bir alanı kullanıma sunabiliyor dolayısıyla oyun da oynamak isteyenlerin hızlı bir şekilde microSD kart edinmesi gerekecektir. Ancak unutulmaması gereken nokta, büyük soranda sorunsuz bir deneyim olsa da, bazı uygulamalar SD karta taşınmada sorun yaşatabiliyor.

Bir akıllı telefon satın alırken, en çok dikkat ettiğimiz hususlardan biri de kamera performansı. Sony'nin kendi ürünü olan Exmor RS sensöre sahip 13MP çözünürlüğündeki kamera, çift kademeli fiziksel deklanşör butonu ile desteklenmiş durumda. Farklı çekim modlarıyla zenginleştirilen kamera arayüzünde, Superior modu suya sabuna dokunmadan iyi fotoğraf çekmek isteyenlere hitap ederken, manuel moda geçtiğinizde ise başta ISO hassasiyeti olmak üzere temel değerler üzerinde oynama yapabiliyorsunuz.

Görüntü kalitesine gelecek olursam eğer, Sony'nin bu konudaki kronik sorunları devam ediyor malesef. Neredeyse bütün rakiplerine sensör satan Sony, kendi telefonlarının kamera performansına geldiğinde ise beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremiyor. Xperia M4 Aqua da kendi sınıfında hani o hayal edilen Sony kalite algısını yansıtamıyor ne yazık ki. Kameranın hem fotoğraf çekimindeki netleme hızı hem de deklanşöre bastıktan sonraki kayıt süresi biraz yavaş. Yakın detaylar renk ve karşıtlık olarak iyi görünürken uzak detaylarda ise belirginlik kaybolmaya başlıyor ve yakınlaştırma yaptığınızda kumlanma hemen kendisini belli ediyor.

Örnek Fotoğraf.

Video kalitesi ise, fotoğrafa kıyasla bir basamak geriden geliyor. Özellikle detaylar, yazılımsal işlem sürecinde filtre edilmiş gibi görünüyor. Yine hareketli görüntülerin keskinliği de biraz daha iyi olabilirdi, ayrıca sürekli fokus yeteneğinin olmaması da video için hayalkırıklığı. Hareketli görüntülerin temel sorunu olan titreşim ise Steadyshot özelliği ile kısmen aşılabiliyor ama bunu aktif ettiğinizde, görebildiğiniz alanda ufak bir daralma oluyor, stabilizasyon yapılabilmesi için. 1080p çözünürlüğünde 30 kare/saniye hızında ve saniyede yaklaşık 20 megabit bit rate değeri ile video kaydı gerçekleştiren telefon, beklentimin altında kalan bir performans ortaya koydu.





Sony Xperia M4 Aqua'nın sentetik testlerdeki performansına geçelim istereseniz. Snapdragon 615 işlemci, Adreno 405 GPU ve 2GB RAM ile telefon, beklentilerimizi karşılayan bir başarım sergiliyor. Ekran çözünürlüğünün 720p olması da hem grafik performansına katkı sağlıyor ve pil ömrüne. Skor yarıştırmak isteyenler için bu değerler önemli ama belki daha da önemlisi oyun yetenekleri. Açıkçası Xperia M4 Aqua bu konuda da keyifli bir kullanım sağlıyor. Denediğimiz oyunları sorunsuzca, akıcı bir şekilde oynamay başardık ki bunlar ağırlıklı olarak grafik yoğun yapımlardı. Bu performansın bir de maliyeti var tabi ki, oyunlar esnasında kendisini belli eden tek sıkıntı, cihazın ısınması oldu. Yaptığımız kasa dışı ölçümlerde 47 dereceyi gördük.

Sony telefonların ekran video kayıt özelliği oldukça kullanışlı.





Xperia M4 Aqua'nın diğer özelliklerini değerlendirecek olursam eğer, ön tarafa konumlandırılan stereo hoparlör sistemi fena iş çıkarmıyor. Kesinlikle ihtiyaç görüyor ama üst seviye telefonların sunduğu deneyimi yakalayamıyor, kaldı ki böyle bir beklenti içerisine girmek te çok doğru olmaz zaten. Yeri geldiğinde navigasyon cihazı olarak kullanmak isteyenler için telefon, soğuk başlangıçta dahi hızlı bir şekilde uydu bağlantısı kurarak GPS özelliğini kullandırabiliyor. Ve tabi ki FM Radyo olması da cabası. Kablosuz bağlantı noktasında 802.11ac yok, bu da yine telefonun fiyat konumlandırımasıyla ilgili. Bu segment için olmaması bir eksik değil ama olması kesinlikle bir avantaj sağlardı diye düşünüyorum.





Pil performansı ise Xperia M4 Aqua'nın en güçlü olduğu kriterlerden. 2400mAh kapasiteli pil, yüksek verimli Snapdragon 615 işlemci, 720p ekran ve çok iyi optimize edilmiş yazılım sayesinde Xperia M4 Aqua'da ekran parlaklığı en yüksek düzeyde 12 saat internet ya da 10,5 saat video veya 7 saat civarında oyun deneyimi elde etmek mümkün. Bu süreler tabi ki arka plan işlemlerine göre değişiklik gösterebilir ama genel olarak oldukça iyi. Rutin karma kullanımda ise 1,5 günün üzerine çıkmak olası.





Xperia M4 Aqua'yle ilgili düşüncelerimi özetleyecek olursam eğer; malzeme kalitesi ve işçilik olarak başarılı bir cihaz. Genel görünümü itibariyle de aynı fiyat grubunda, benzer donanım özelliklerine sahip kimi rakiplerinden daha yakışıklı göründüğünü düşünüyorum ama pek tabi ki tasarım görece bir kavram bunu da unutmamak gerekiyor. Telefonun yazılımı iyi çalışıyor, ekranı başarılı ve pil ömrü de kullanıcısını mutlu ediyor. Kamera ise ne yalan söyliyeyim, benim beklentilerimin altında kaldı. Ama hiç şüphe yok ki telefonun en büyük eksiği, 8GB olan depolama kapasitesi, bu fiyat seviyesinde 8GB'ı kesinlikle tavsiye etmediğimi de söylemek isterim.

Rakiplerine gelecek olursak eğer, bir miktar daha uygun fiyata aynı çipseti taşıyan operatör telefonları, çok az üzerinde ise Asus'un yeni ZenFone 2'si yer alıyor. Ve pek tabi ki düşen fiyatlarıyla artık bu seviyede hemen her telefonu zorlayan LG G2 ve Xperia Z2 gibi telefonları bulabilmek te mümkün. Tasarımı, suya ve toza karşı dayanıklı yapısı ve yazılım güncelleme konusu Sony Xperia M4 Aqua'nın güçlü olduğu yanları. Eğer 1000 TL seviyesinde hatta belki biraz daha altında 16GB'lık versiyon sunulabilirse, Sony markasının da etkisiyle Xperia M4 Aqua, kendi sınıfında liderliğinde en güçlü adaylarından birisi haline dönüşebilir. Ama 8GB depolama kapasitesi şu an için doğru tercih gibi görünmüyor malesef. Ben Erdi Özüağ, bu incelememizde Sony Xperia M4 Aqua'yı değerlendirmiş olduk, bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.