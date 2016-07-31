Sony Xperia M4 Aqua'da Android 6.0 inceleme videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony Xperia M4 Aqua kullanıcılarının uzun süredir merakla beklediği Android 6.0 güncellemesi nihayet geldi. Biz de bu inceleme videomuzda, Android 6.0 ile Xperia M4 Aqua'da değişikliklere bakıyoruz.Sony Xperia M4 Aqua nihayet Android 6.0 güncellemesini aldı. Bu videomuzda Android 6.0 ile birlikte Xperia M4 Aqua'ya hangi özellikler geliyor, nasıl bir deneyim sunuluyor yakından bakıyoruz.
Paylaş Tweetle
kocaman kasaya küçük ekran hangi sazan alır
Yandaki boşlukları eklemedim eklersem %40 rahat %45 zorlar