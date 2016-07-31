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Sony Xperia M4 Aqua'da Android 6.0 inceleme videosu

3 yıl
50,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Xperia M4 Aqua kullanıcılarının uzun süredir merakla beklediği Android 6.0 güncellemesi nihayet geldi. Biz de bu inceleme videomuzda, Android 6.0 ile Xperia M4 Aqua'da değişikliklere bakıyoruz.
Sony Xperia M4 Aqua nihayet Android 6.0 güncellemesini aldı. Bu videomuzda Android 6.0 ile birlikte Xperia M4 Aqua'ya hangi özellikler geliyor, nasıl bir deneyim sunuluyor yakından bakıyoruz.


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NoCommand 3 yıl en beğenilen
Mobil sayfadaki haberlerin altında yer alan daha fazla haber sekmesine kim kaldirdi. Şunu yerine koyun artık. Kim aldıysa koysun yerine
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mkyb 3 yıl
Düşman başına bir cihaz. 8 GB hafıza ile gelir kullanıcıya 2 GB alan kalır. Sürekli %85 hafıza dolu deyip adamı uyuz eder. Kamerayı açarsin 2 saat açsam mı acmasam mi diye bekler.
Düşman başına bir cihaz. 8 GB hafıza ile gelir kullanıcıya 2 GB alan kalır. Sürekli %85 hafıza dolu deyip adamı uyuz eder. Kamerayı açarsin 2 saat açsam mı acma...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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yenerbalcı 3 yıl
firma hala batmadı mı

kocaman kasaya küçük ekran hangi sazan alır

Yandaki boşlukları eklemedim eklersem %40 rahat %45 zorlar

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


firma hala batmadı mıkocaman kasaya küçük ekran hangi sazan alırYandaki boşlukları eklemedimeklersem %40 rahat %45 zorlar
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1 Yanıt Yanıtla +7
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haydarkarapuar 2 yıl
sakın almayın satana kadar her tür yalakalığı ediyorlar telefon kapanıyor ilk gününde
servis sorun yoktur diyor
servise gidip kendine teknisyen diyen kişiyi zorla yanınıza alıyorsunuz önünde kapandığını göstermek zorundasınız inanmıyor kendi simkartını takıyor gene kapanıyor
herif gene inamıyor içeri gidiyor gelip görünüşte bir şey yok sorunlu diye kabul yapamam diyor
dedimki ozaman iade alacaksın 7 gün içinde iade hakkım var yok öyle işlemiyor diyor
sonra çileden çıkıyorsunuz lan ben bunu telefon diye kullanmayacaksam ne diye paramı aldınız diye faturayla üzerine yürüyünce değişimi iadeyi kabul ediyorlar
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DH Misafiri 3 yıl
Ulan herkes güncellemiş benim m4 neden güncellenmiyor yaaaa hafızada var şu an anlamadım gitti derleme numarasıyla felanmı alakalı
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Audi383848 3 yıl
E4g'ye lollipop bile gelmedi nasıl bir firmasın sony?

Her telefona güncelleme vermelisin istersen giriş olsun istersen premium olsun her telefona vereceksin.

Kronik sorun vardı tel kendi kendine şarjı boşaltıp kapanıyordu.Sen nasıl bir firmasın?Stamina kapatınca Allah tan düzeldi.

Sony pişmanlıktır.

O kadar android açığı çıktı yok stagefright...
Yok güncelleme yok.Root bile edilmiyor güncellemeyle onu bile kapatmışsın.

4 gb hafıza var 8 demişsin.Cihazın yavaş şarj ediyor sen nasıl bir firmasın sony?O kadar kısa şarj aleti koymuşsun lanet olası hıyar sony.

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fthkn 3 yıl
Bu telefonda benim istediğim iki özellik olduğu için almaya karar verdim. Birincisi orta segmentte s600 işlemcinin üst modelinin olması. İkincisi de 2 gb ram ve stock androide yakın olması dolayısıyla rami Google konfigürasyonuna en yakın biçimde verimli kullanabiliyor olması. Çünkü google bir konfigürasyon yapıyor ama üreticinin ekleyeceklerini düşünemeyeceği için ram bir süre sonra saçmalamaya başlıyor.
Telefonda oyun oynamaya karşıyım zaten. Hafızası yetmiyor diyenlerle şarjı yetmiyor diyenler aynı kişiler. Önce elinizdekini telefon gibi kullanmayı deneyin olmadı bu modeli almamanız gerekiyor zaten yapacak bir şey yok. 8 GB depolama bu cihazı akıllı telefon olarak kullanmak için yeterli. Küçük çaplı oyunlara da yetiyor. Size kalan bellek 3,5 GB civarında.
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zotacing 3 yıl fthkn
fthkn

Bu telefonda benim istediğim iki özellik olduğu için almaya karar verdim. Birincisi orta segmentte s600 işlemcinin üst modelinin olması. İkincisi de 2 gb ram ve stock androide yakın olması dolayısıyla rami Google konfigürasyonuna en yakın biçimde verimli kullanabiliyor olması. Çünkü google bir konfigürasyon yapıyor ama üreticinin ekleyeceklerini düşünemeyeceği için ram bir süre sonra saçmalamaya başlıyor.

Telefonda oyun oynamaya karşıyım zaten. Hafızası yetmiyor diyenlerle şarjı yetmiyor diyenler aynı kişiler. Önce elinizdekini telefon gibi kullanmayı deneyin olmadı bu modeli almamanız gerekiyor zaten yapacak bir şey yok. 8 GB depolama bu cihazı akıllı telefon olarak kullanmak için yeterli. Küçük çaplı oyunlara da yetiyor. Size kalan bellek 3,5 GB civarında.

Oyun yüklü değil yüklemem de.

Ancak 8GB dahili hafıza yetmiyor, bu ayrı bir olay.

Bugün bir Snapchat bile 190mb olmuş, kullanmıyorum arada takip fln işte izlemek için.

Facebook'u kuracak yer yok, Here Maps 400MB civarı zaten.

Messenger var, whatsapp var, instagram var, twitter var, swarm var, ee yer yok telefonda.
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kloveangel 3 yıl
Bir türk atasözü der ki: Sony pişmanlıktır :D
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kasterborous 3 yıl
3 ay önce bunla Lumia 640XL arasında kalmıştım.Android'e geçsem mi diye düşünmüştüm iyi ki almamışım şuan memnunum.
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TearsForFears 3 yıl
Yedek telefon olarak duruyor evde hiçbir uygulama kurmadan hafıza doluyor çünkü 8 gb nin 4 gb sinin sistem kullanıyor size 4 gb kalıyor. 1-2 şey kursanız hafıza dolabiliyor ama oyun uygulama kurmayacak birisi için gayet güzel bir telefon. Babaya hediye alınabilir mesela. android 6.0 almasıda çok iyi olmuş. Ucuza bulunursa alınabilir bir telefon.
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beautifulwinners 3 yıl
Telefona 2bin ya da 3bin tl vermeyenler icin ideal bir telefon. Ne bekliyorsunuz Allah askina. Ne kadar para o kadar kofte. Iyi yani Snapdragon ve Andreno kullanimi ve su gecirmez ozelligi. Musluk altina tutar sabunla yikardim. M5ten daha performansli.
Isiya gelirsek oyunda ve kamera ayarlariyla calistigimda Z5 te isiniyor. Haksizlik yapildigini dusunuyorum. Bu cihazin hedef kitlesi bir telefona ayni anda multi oyun yukleyenler degil. Siz olayi cok farkli degerlendiriyorsunuz. Siz 64gb hafizali cihazlara bakin. Fiyatlari 2bin civari.
Babam gibi kullanicilara yeter. Bir oyun, ve gerekli uygulamalar. Bu arada 16gb olsaydi daha iyi olurdu tabi, fiyati da iyi olurdu ;)
Bu cihazin suan satis fiyati 900TL
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N. Chomsky 3 yıl

Sony'i severim de bu tasarıma bakan kör olur arkadaş. İnsan biraz özenir. Adamlar telefonun içini bitirip dışıyla hiç uğraşmamışlar neredeyse.
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EnverPasha 3 yıl
Sony xperia z2 kullanıcıydım ama bu telefonumdan sonra daha sony almam diye düşünüyorum ki sony şuan ki kafa yapısını değiştirmediği sürece, abi o nedir her telefon aynı tasarım her telefon da aynı özellikler değişmeyen yapı, yeni telefon çıkartıyorsun iç ve dış tasarımın aynı oluyor, bi alt telefonunun yaması gibi telefon birde yeni diye satıyorlar 2300 2500 tl para ile satışa çıkartıyorlar yama telefonları saçma sapan politikası var bu firmanın, z2 ile çok beğenmiştim ama ondan sonra çıkan tüm telefonları takip ettim de yok ya kullanıcısını sanki kandırır gibi satış politikası olmaması lazım böyle bi firmanın. Yenilikçi, kullanıcı memnuniyeti, malzeme kalitesi ve servislerine önem vermesi önem vermesi şart!
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atilasat 3 yıl
yazın bi kenara. çinli bi firmaya satacaklar yakında telefon bölümünü
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VioLee 3 yıl
Baska haber mi kalmadi Allah askina
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