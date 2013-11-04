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Sony Xperia Z Ultra inceleme "Dev telefon test masamızda"
5 yıl
26,2b
1
Cep Telefonları
1964
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin hani deyim yerindeyse tam anlamıyla "göz dolduran" 6.44-inç Full HD ekrana sahip dev telefonu Xperia Z Ultra mercek altında. Dünyanın hem en büyük telefonu hem de en küçük tableti olan Xperia Z Ultra tüm detaylarıyla video incelememizde...
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The Management
5 yıl
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6.4 inc ne la telefon dedigin 12 inc olcak pc cantasinda tasicaksin
1 Yanıt
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+56
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aydede96
5 yıl
editörün seçimi
flaş koymamalarının nedeni çok merak ediyorum.
1 Yanıt
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+24
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erdem3113
5 yıl
editörün seçimi
Butonları alttaki boşluğa koymak çok mu zor ?
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Mar00N
4 yıl
editörün seçimi
Kamera çöp
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hakeerus
4 yıl
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xperia z ultranın 8 mp lik kamerasının diğer modellerin 13 mp lik kameralarından daha iyi old. söyleniyor. sony nin lensi iyiymiş o yüzden 8 mp lik kamera bile oldukça kaliteli diyorlar. fikri olan varmı?
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BuZ-MaViSi
4 yıl
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Telefon büyük ama ince olması büyük avantaj. Büyük ekranlı telefonlarda oyun oynamak güzel oluyor. Tablet isteyen biri aynı anda hem telefon hem tablet kullanmış olur.Fiyat olarakda uygun.
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cem73
4 yıl
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Büyük ekrana alışan küçük ekran kullanamıyor. Ben 1320 kullandım ardından takibe aldım bunu. asus zenphone 6 dan buna doğru kaydım kronik sorunları var mıdır bilen arkadaş varsa paylaşabilir mi.
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hakeerus
4 yıl
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cem73
bugün bir mağaza çalışanı zenfone 6 nın artık gelmeyeceğini söyledi.
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abraxsas
4 yıl
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Amma gömmüşsünüz telefonu, enterasan milletiz vesselam
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DH Misafiri
5 yıl
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Arkadaşlar xperia kullanan arkadaşlar bana ulaşabilir mi? Çok önemli.
gizemdogan58@gmail.com
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the right hand of evil
5 yıl
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Cebe, çantaya sığmaz sabun gibi telefon hiç hoş değil.
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Tango23
5 yıl
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Allah sahibine bağışlasın
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msk_sansal
5 yıl
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Tango23
Tango23
Allah sahibine bağışlasın
flaş fiyat düşürür denilmiş. kaç kere flaşla fotoğraf çektik ki ?.
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Heroboy
5 yıl
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Düzenleme gelmeli bu işe 5 inc telefon üst sınırı 7 inc tablet alt sınırı olmalı yoksa yakinda 8 inc telefonun yanına 4 inc tablet alacaz
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iTerre
5 yıl
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Tam benlik telefon
Sony,dev ekran ve büyük kilit tuşu
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DH Misafiri
5 yıl
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yardım edin oyun açısından note3 mü yoksa sony xperia z ultra mı alyaym snapdragon vs exynos 5 octa
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flaş fiyat düşürür denilmiş. kaç kere flaşla fotoğraf çektik ki ?.
Sony,dev ekran ve büyük kilit tuşu