Sony Xperia Z Ultra inceleme "Dev telefon test masamızda"

Sony'nin hani deyim yerindeyse tam anlamıyla "göz dolduran" 6.44-inç Full HD ekrana sahip dev telefonu Xperia Z Ultra mercek altında. Dünyanın hem en büyük telefonu hem de en küçük tableti olan Xperia Z Ultra tüm detaylarıyla video incelememizde...

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