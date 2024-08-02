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    2si1 - Yine sansür yine engel, RTX 40 serisinde stok sorunu olabilir!

    2si1'in bu haftaki bölümü yine sansürden geçilmiyor. Her ne kadar çekim günü sebebiyle Instagram'ı konuşamasak da RTÜK'ten gelen sansüre yer verdik.              

    Bu hafta aslında en çok konuşulan konu Yusuf Dikeç oldu ve her ne kadar teknoloji ile bağlantısı pek olmasa da 2si1'in bu haftaki bölümünde yer verdik. Ayrıca Perşembe günü kaydettiğimiz bu videoda Instagram'ın engellenmesiyle ilgili bir haber göremeyeceksiniz çünkü çekimden sonra yaşanan bir olaydı. Ancak haftaya mutlaka konuşacağız. Engeli konuşmamış olsak da gündemden eksik olmayan yeni sansür haberini konuştuk.

    00:00 Intro
    00:11 Sizden gelen yorumlar
    03:36 RTÜK'ten yine sansür
    10:31 Oppo'dan onarım hizmeti
    16:06 Bungie'da işten çıkarma
    20:19 GTA V Game Pass'e gelebilir
    21:42 Hürjet İspanya ile ihale için Madrid'de
    26:23 FC 25 Rush Modu
    29:14 Nvidia RTX 40 serisinde stok sorunu?
    35:49 Stalker 2 ertelendi
    39:44 iPhone 16'nın maket görüntüleri
    44:43 Robert Downey Jr. tekrar Marvel'da
    50:30 Yusuf Dikeç
    54:08 iOS 18
    55:57 Kapanış

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