2si1 - Yine sansür yine engel, RTX 40 serisinde stok sorunu olabilir!

Bu hafta aslında en çok konuşulan konu Yusuf Dikeç oldu ve her ne kadar teknoloji ile bağlantısı pek olmasa da 2si1'in bu haftaki bölümünde yer verdik. Ayrıca Perşembe günü kaydettiğimiz bu videoda Instagram'ın engellenmesiyle ilgili bir haber göremeyeceksiniz çünkü çekimden sonra yaşanan bir olaydı. Ancak haftaya mutlaka konuşacağız. Engeli konuşmamış olsak da gündemden eksik olmayan yeni sansür haberini konuştuk.
00:00 Intro
00:11 Sizden gelen yorumlar
03:36 RTÜK'ten yine sansür
10:31 Oppo'dan onarım hizmeti
16:06 Bungie'da işten çıkarma
20:19 GTA V Game Pass'e gelebilir
21:42 Hürjet İspanya ile ihale için Madrid'de
26:23 FC 25 Rush Modu
29:14 Nvidia RTX 40 serisinde stok sorunu?
35:49 Stalker 2 ertelendi
39:44 iPhone 16'nın maket görüntüleri
44:43 Robert Downey Jr. tekrar Marvel'da
50:30 Yusuf Dikeç
54:08 iOS 18
55:57 Kapanış