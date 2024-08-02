2si1 - Yine sansür yine engel, RTX 40 serisinde stok sorunu olabilir!

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2si1'in bu haftaki bölümü yine sansürden geçilmiyor. Her ne kadar çekim günü sebebiyle Instagram'ı konuşamasak da RTÜK'ten gelen sansüre yer verdik.

Bu hafta aslında en çok konuşulan konu Yusuf Dikeç oldu ve her ne kadar teknoloji ile bağlantısı pek olmasa da 2si1'in bu haftaki bölümünde yer verdik. Ayrıca Perşembe günü kaydettiğimiz bu videoda Instagram'ın engellenmesiyle ilgili bir haber göremeyeceksiniz çünkü çekimden sonra yaşanan bir olaydı. Ancak haftaya mutlaka konuşacağız. Engeli konuşmamış olsak da gündemden eksik olmayan yeni sansür haberini konuştuk.

00:00 Intro

00:11 Sizden gelen yorumlar

03:36 RTÜK'ten yine sansür

10:31 Oppo'dan onarım hizmeti

16:06 Bungie'da işten çıkarma

20:19 GTA V Game Pass'e gelebilir

21:42 Hürjet İspanya ile ihale için Madrid'de

26:23 FC 25 Rush Modu

29:14 Nvidia RTX 40 serisinde stok sorunu?

35:49 Stalker 2 ertelendi

39:44 iPhone 16'nın maket görüntüleri

44:43 Robert Downey Jr. tekrar Marvel'da

50:30 Yusuf Dikeç

54:08 iOS 18

55:57 Kapanış

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