Sony Xperia Z1 Ön İnceleme "Sony'nin bütün harikaları bir arada"

Donanimhaber.com olarak Almanya'nın Berlin şehrinde Sony Xperia Z1 lansmanındaydık. Detaylı bir şekilde kullanma ve test etme şansı bulduğumuz Sony Xperia Z1'i merak ediyorsanız bu videomuz tam size göre.

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