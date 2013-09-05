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Sony Xperia Z1 Ön İnceleme "Sony'nin bütün harikaları bir arada"

5 yıl
35,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanimhaber.com olarak Almanya'nın Berlin şehrinde Sony Xperia Z1 lansmanındaydık. Detaylı bir şekilde kullanma ve test etme şansı bulduğumuz Sony Xperia Z1'i merak ediyorsanız bu videomuz tam size göre.
 

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