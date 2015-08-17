Sony ile yeni telefonlarını konuştuk: Xperia C5 Ultra, Xperia M5, Xperia Z5, fiyatlar ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|4g var cihazda arkadaşlar elden inceleme fırsatı buldum iphone kadar ince bir cihaz ön kameradada flash var..fotoğraf çekimleri süper..he performansı kullanmadan bilemem evkurdan sipariş verdim 2 güne gelecek.ozaman yorumlarımı yazarım..
|Bu telefonda 4g yok mu kendi sitesinde var yazmıyor
|Bu telefonda 4g yok mu kendi sitesinde var yazmıyor
|ok ben de seviyorum sony'i ama bu yalakalık neden adam videoda eposta ve email diyor hesapta bilşimci siz de iletişim sayfanızı güncelleyin kurumsal bir mail'iniz olsun. yorumlar sizi bozmasın
|Sony'nin alınası tek tarafı kamera bence. Adamların gerçekten de kaliteli oluyor hele şöyle baya üst sekme bir telefon çıkarsalar biraz tuzlu onda ki kamera dehşet olur herhalde. o fiyatlar az biraz fazla şuan
|arkadaslar videoyu izleyecek vaktim yok su an z3compact'in devami niteliginde yine 4.6inch ekranli bir telefon cikartacaklar miymis?
|ARKADAŞLAR BENDE SONY Z1 VAR 18AY KULLANDIM VE BATARYA YÜZDE 60 40 DA KAPANIYORDU SERVİSE VERDİM 2GÜNE GELDİ BADARYAYI DEĞİŞTİRMİŞLER VE ŞİMDİ KULLANIYORUM BEN ANLAMIYORUM SİZ NASIL TELEFON KULLANIYORSUNUZ
|Erdi bey keşke Tarık beye reklam konusunda çok çalışma yapmalısınız gibisinden şeyler söyleyebilseydiniz.. Sony Mobile bu konuda oldukça geri kalmış. Diğer firmaların reklamları sürekli olarak televizyonda yayınlanırken sony telefonlarını sadece internete girenler haberdar oluyor. Bunları yetkililere bir şekilde iletirseniz sevinirim
| gençlere iyi örnek ol Tarık bey bu kafayla röportaj verilmez ilkler bizde kendimizle yarışıyor nağralarini bırakın daha 2 seneden fazla bir süredir başkalarının kullandığı parmak izi okuyucusu hangi modelde var?
edit;benim için en önemli kriterdir çocuklarim Telefonumu kurcalayamiyor.
tupacamaru
ilk telefonum 1100'den beri tuş kilidi var kimse telefonumu kullanamaz siz baya bir beklemişsiniz keşke bilen birisine sorsaydınız. Yani baya eski bir şey telefonu başkasının kullanmasını engellemek.
walmon27
Tarık bey Erdi beyin sorusuyla cevap verdi dediği şu oldu; 1000 lira üstü 2000 lira altı seviyesinde ortasını alırsak 1500-1600 civarı dedi. Tarık bey adamsın diyorum
Aynen bu mesajları Sony görürmü bilemeyiz fakat sizinle aynı dertten bizde mağdur olduk zamanında (1 yıl kadar önce). Xperia Sp yere düşüp alt işaret ledi çatladı bizde öyle kullanmayalım diye servise gönderdik. (göndermez olaydık) bir alt plastik led için komple ekran ve dokunmatik değişecek dediler bizde inandık. (ekranda veya dokunmatik de kırıklık çatlaklık veya bir sorun yoktu ) ilerde sorun olmasın diye de tamam dedik servisten arayanlara. telefon tamirden geldi. 1 ay sonra telefon hiç sebepsiz yere kapandı ve bir daha açılmadı. Yine servise gönderdik. Aradılar telefonunuz garanti dışı müdahale görmüş diyerek tamiri ücretli yapabiliriz dediler. Telefon tamiri çok pahalı isterseniz yaparız fakat telefonun kendi ücretine yakın olur dediler. Bende yaptırmadan geri aldım. sonra içime sinmedi nasıl garanti dışı olur diye gelir gelmez birdaha gönderdim, gidiple gelmesi bir oldu. garanti dışı müdahale görmüş diye yine yapmadılar. O zamana kadar hiç bir şekilde telefona tornavida ile yaklaşılmadı ve başka tamirciye götürmemiştim. daha sonra garantiden tamir olmadan geldiktan sonra normal bir tamirciye götürdük adam açtı baktı içinde anakartı tutan civatalar eksik, takılmamış civatalar var. Hadi gelinde sinirlenmeyin. Ondan sonra anladık ki ilk ekran tamirinden geldiğinde içindeki civatalar takılmadan gönderilmiş. ve kendi yaptıkları eksik işin faturasını telefonumuzun hurdaya çıkması ile yine biz ödedik. O yüzden SONY EURASIA TELESERVICE garantili bir ürün almayın diyoruz önermiyoruz. Adamların yaptıkları işler çok kötü.
m5'in fiyati az cok belli , iyi ihtimal 1399 kotu ihtimal 1599 olur , 3. secenekte 1499 tl ben bunun olasi goruyorum ordan burdan kupon indirim vs derken 1300-1400 liraya alinabilir olacaktir.pareleller 100-150 lira daha dusuk olur.
bu arada sonynin kvk ilede anlasması iyi olmus iki adet z3 compact verdik,birinde yan kapakcıkta sorun vardı ,digerinin ise ekranında problem vardı ikisinide cok hızlı sekilde yapip teslim ettiler.teleservice'e isiniz dusmesin cat diye fatura ciakrtiyolar garantili urune.Tr'de servisler cok kotu o kada teknoloji sitesi var su servisleri bir inclesenize , hepsinin amaci kullanıcıyı koseye saıkıstırıp soymakmıs gibi davranıyorlar.saaatlerce telefon hakkında konusmaktansa servislerin durumunu , kullanıcıyı ne duruma dusurduklerini gosteren videolar yapin.