Sony ile yeni telefonlarını konuştuk: Xperia C5 Ultra, Xperia M5, Xperia Z5, fiyatlar ve dahası...

Sony Mobile Türkiye ülke müdürü Tarık Akad ile yeni ve iddialı akıllı telefon modelleri Xperia C5 Ultra ve Xperia M5 ile birlikte yakında lanse edilecek amiral gemi modelleri Xperia Z5'i konuştuk, fiyatlar, vergiler ve diğer gelişmeler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.