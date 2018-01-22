Sunvell T95Z Plus Android TV kutusu incelemesi "H.265 ve 4K 60FPS destekli"

Video Editörü
| 5 aydır sorunsuz kullanıyordum ancak gecen gun acmaya calıstıgım da kutuya enerji geliyor ama boot etmiyor...
ne yapmam lazım acaba? donanımsal bir sıkıntı mı yazılımsal mı?
bu olay basıma gelmeden önce yazılımda herhangi yeni bir işlem yapmamıstım..
yardımcı olabilecek varsa cok sevinirim...
|Sorunu temmuz ayında yazmışsın ama cevabı yazayım yinede , t95z'nin kronik sorunu bu , adaptörden kaynaklanıyor 5v adaptör alın sorun çözülecektir aynısı benimde başıma geldi
|Video oynatmnak için kodi kullanmayın VLC kullanın. 4k 10 bit bile oynatıyor kodi'nin player'ı çöp kısaca... BluRay.2160p.x265.10bit.HDR takılmadan yağ gibi oynattı. Bende 3gb versiyonu var android 7.1.2 ile geldi sonra forumlarda millete senin cihazın kötü shield kullan diyorlar daha bir player'ın render'ını yapmayı beceremeyen tipler. Cihaz laacaksanız en az 2 yada 3 gb ram olanı alın yoksa problem olur yüksek kliteli videolarda takılır vs. iptv performansı da gayet iyi vpn artı kodi addon yüklerseniz istediğiniz içeriğe erişebiliyorsunuz kodi sadece bunun için iyi zaten.
hepsiburada.com/...
|Cihaz Hantal;
4 tb Lacie 2.5" hdd taktım sorunsuz gördü,
4k Performansı çöp,
herkese giydirip duruyorsunuz.
65" 55" 40" hdr 4k tv lerim var işte 180
Mbit metro ethernet eve 100 Mbit Fiber hattım var,
depodepo da 4k bluray diskler bile paylaşılıyor. indiriyorum izliyorum. doğru düzgün bir player bulamadım 10bit HDR sorunsuz oynatacak player bakıyorum.
ihtiyaçlar değişkendir. millete sızlanıp durmayın yok içerik mi varmıymış da oymuş buymuş.
|Ben kullanıyordum menüde gezerken cihaz dondu fişini çektim bir daha gelmedi sanırım rom gitti. Işıklar yanıyor ama rom atılmıyor. İnternette yabancı forumlarda onlarca yöntem denedim ama bi türlü olmadı. Bilen biri varsa yardımcı olursa sevinirim
|almayı düşünüyorum arkadaşlar kullanan var mı?
| Daha iyisi yada bu işin bu fiyata zirvesi zidoo x9s
sahibinden.com/...
|videonun yarısı tasarımı anlattın be kardeş başım ağrıdı yeminle, şurda burda çizgi var diyosun görebiliyoruz zaten saolasın
bi oyun aç,psp emulatöryüle gamepadi bağla bi dene , bi internet browseri aç, youtube aç, klavye mause kullanımını göster , arayüzü tanıt, vs vs vs...
ayrıca o media player cihaz değil, android tv box...
|Burak bey öncelikle inceleme için teşekkür ederim. Ama belki ilk böyle bir inceleme olduğu için eksik kalmış durumda. Mesela TVBOX olarak içindeki yazılım AndroidTV mi yoksa tablet-Telefon yazılımı mı? kumanda için ilk önce incelemede anlatacağım diyorsunuz ama kendi kumandasından tam anlamı ile bahsetmiyorsunuz. Tarayıcı performansı nedir? inşallah daha sonra ki incelemelerde daha ayrıntılı olur. Gene de tekrar inceleme için teşekkür ederim.
DH Misafiri
Merhabalar,
içerisindeki yazılım sizin tabirinizle tablet-telefon yazılımı diyebileceğimiz cinsten, sadece arayüzü büyük simgelerle, televizyonda kullanımı kolaylaştıracak şekilde biçimlendirilmiş. Açıkçası televizyon kumandasından tek tuşla tekrar TV'ye dönebildiğim veyahut tekrar cihaza geçebildiğim için AndroidTV mi yoksa telefonda-tablette gördüğümüz Android mi şeklinde özellikle belirtmedim, deneyim sorunsuz olunca vurgulamadım doğrusu.
Kumanda da TV kumandası varken çok gereksiz kaldı :D İki kumanda ekstra zahmet demek, TV kumandası neredeyse her işi gördü.
Tarayıcı performansı için TV'lerle karşılaştırarak aslında videoda "Browser'dan dizi izlerken çökmüyor, kapanmıyor" şeklinde belirtiyorum, TV'de böyle bir cihazı kullanacak dostlar için en önemli bilgi bu belki de, detaylandırmasına detaylandırılabilirdi tabii.
|Sevgili Burak, acaba cihazla digitürk play uygulaması sorunsuz olarak çalışıyor mu? Deneme imkanınız var mıdır? Ayrıca Netflix uygulamasında 4K desteği veriyor mu? Teşekkürler.
| merhaba,
aynı soruyu ben de merak ediyorum. bu cihazda digiturk play kurulabiliyor mu?
teşekkürler
|Altyazı konusunda doğrudan bağlı depolamada sorun olmayacağını varsayıyorum.
Ağdan oynatılan medyada altyazı sorunsuz yüklenebiliyor mu? Medyanın içine gömmeden, ayarlama yapmaya ihtiyaç duymadan...
Mesudum
Merhabalar,
altyazının nerede olduğu hiç önemli değil, mesela KODI ile (gerçi MX Player ve birçok diğer oynatıcıda da olduğu gibi) altyazıyı videoya sıkıntısız ekleyebiliyorsunuz.
4K HDR içerik kaynıyor zaten piyasa
Merhabalar,
arayüzü videoda gördüğünüz, renkli ve büyük simgelerin olduğu kısımdan ibaret, her Android işletim sisteminde olduğu gibi sonrasında istediğiniz gibi arayüzle değiştirebiliyor, isterseniz ROM da atabiliyorsunuz; Android camiasının ne kadar özgür bir ortam olduğunu baştan anlatmaya, çocukluğuna gitmeye gerek duymadım açıkçası :)
Güncelleme tarafında ne olduğu, nelerin olabileceğini belirtiyorum, iyi dinlemekte fayda var.
Bir sorun yaşadığınızda aldığınız kurumla iletişime geçmeniz kadar doğal bir şeyi tekrar vurgulamaya gerek var mı sizce? Ürünün Gearbest'ten geldiğini söyledik, mesela Gearbest'e başvurabilirsiniz. Nasıl ülkemizde Hepsiburada'dan bir şey aldığınızda yardım için Hepsiburada'ya başvurabiliyorsanız aynısı Gearbest için de geçerli. Tekrar soruyorum, böyle doğal, satıcı ile alıcı arasındaki gayet doğal bir durumu tekrar vurgulamak gerekli midir?
Farklı veya muadil cihazlarla karşılaştırmak gerekli, haklısınız lakin bu Donanım Haber tarihinde bize ulaşmış ilk Android TV kutusu olabilir, dolayısıyla deneyip de karşılaştırabileceğimiz bir diğer cihaz yok, bir şeyi denemeden de, kağıt üstünde karşılaştırmak ne kadar doğru, bu çok ama çok tartışmalı bir konu. Elimizdeki cihazın her detayına da mümkün olduğunca değindik, kendiniz başka bir cihazla en azından kağıt üstünde karşılaştırmak istiyorsanız elinizde yeterli veri olduğunu düşünüyorum; çalıştırabildiği videolar, 2TB disk takılamaması ve bir çok detay incelemede mevcut.
Wi-Fi çekim kalitesinden bahsediyorum, iyi dinleyin lütfen. Aynı şekilde Bluetooth'lu klavye, fare bağlayabileceğinizden de bahsediyorum, Bluetooth'un da standardı (misal veriyorum 4.2 standardı), çekim ve menzil yetenekleri hemen hemen bir diğer cihazdakiyle aynıdır, bu yüzden bir 'standart'tır. Ayrıca sizin bağlayacağınız Bluetooth'lu cihazın yeteneklerine, bağlantısına bağlı olarak alacağınız verim de değişir, bu yüzden kendi kullandığım ekipmanlarla ben verim alırken siz, sizin kullandığınız ekipmanlarla verim alamayabilirsiniz.
Video akış deneyiminden, dolayısıyla Wi-Fi başarımından da bahsettim, iyi dinlemiyorsunuz, herhangi bir sorun olmadan kaynaktan aktarıp film ve videolarımı Android kutudan izleyebildiğimi vurguladım.
"Oyun oynarken, film izlerken..." normal kabul edilen çoklu görevde günümüz bir cihazın makul düzeyde, bu işleri yorulmadan yapabilmesidir, doğal olarak videoda aksini belirtmediysem günümüz bir cihazda olabileceği gibi makul düzeyde işliyor demektir; ben sizin takılan, zırt pırt resetleyen Android deneyimine takılıp kaldığınızı düşünüyorum, "yapamadığınız, değiştiremediğiniz bir ayar oldu mu?..." kullanımından da bunu anlıyorum, bu cihaz bir hata kutusu değil dostlar, olsaydı söylerdik.
Biz maddi kaygılar yüzünden düşündüklerimizi, gördüklerimizi söyleyemeyecek küçük bir yayın değiliz dostlar, önemle hatırlatmak isterim.
Eleştirmek de bir çalışma ve üslup ister, bu ikisinin olduğu yerde önümüzü ilikler izleyicilerimizi dinleriz ama maalesef bu ikisi de sizde yok.
Çok basit bir inceleme olmuş. Arayüzü tam göremedik. Firmware desteğinden bahsedilmedi. Bir sorun yaşadığımızda çözümünü nerede arayacağız. Sadece gearbest mi satıyor? Benzeri/muadili cihaz(mecool m8s serisi gibi) var mıdır? Varsa farkı nedir? Blueooth/Wifi çekim kalitesi nedir, test etmediniz mi? Wifi download stabilitesi nasıldır? Oyun oynarken/film izlerken arkaplanda işler olursa nasıl davranıyor? hiç kilitlenmedi mi? Hiç yapamadığınız, değiştiemediğiniz bir ayar oldu mu? vs.. vs...
Kusura bakmayın ama teknoloji mağazasında çalışan bir eleman bilmediği bir cihazı satmaya çalışıyor gibi olmuş...