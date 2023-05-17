Akıllı TV dönüştürücü almak isteyenlere en iyi Android TV Box tavsiyeleri (2023)

- En iyi Android TV box cihazları 💯
- 1️⃣ Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box
- 2️⃣ Google Chromecast
- 3️⃣ Botech WZONE 4K Android TV Box
- 4️⃣ Xiaomi 4K TV Stick
- 5️⃣ Next Playbox Android TV Box
- 6️⃣ Homatics Box R 4K Plus
- 7️⃣ Mecool KM2 Plus
- 8️⃣ Nebula 4K TV Box
- 9️⃣ Redline RV5 Lisanslı Android TV Box
- 🔟 Nokia Streaming Box 8010
- TV box nedir, ne işe yarar?
- TV box alırken nelere dikkat edilmeli?
- Yorumlar
Android TV box, kablodan uyduya daha büyük TV izleme aracı olarak uzun süredir kullanılıyor. Günümüzde Android box cihazları, yalnızca IPTV HD izleme aracı olarak değil, oyun ve eğlence merkezi olarak da hizmet veren akıllı cihaz konumunda. Öyle ki en iyi Android TV kutuları inanılmaz derecede çok yönlü cihazlar. TV’nize bağlayıp Netflix, Disney Plus gibi dijital platformların tümüne erişirsiniz. Peki, Android TV box hangisi alınmalı? Televizyonu akıllı yapmak için kullanılan smart TV dönüştürücüsü satın almak isteyenler için 2023'te alınabilecek en iyi TV box modelleri burada.
|Marka/model 📺
|Fiyat 🏷️
|Xiaomi Mi Box S 4K Ultra HD Android TV Box
|2999 TL
|Google Chromecast akıllı TV dönüştürücü
|919 TL
|Botech WZONE 4K Android TV Box
|1700 TL
|Xiaomi Mi TV Stick 4K
|1099 TL
|Next Playbox Android TV Kutusu
|1290 TL
|Homatics Box R 4K Plus Lisanslı Android TV Box
|3570 TL
|Mecool KM2 Plus Google Sertifikalı Android TV Box
|1799 TL
|Nebula 4K TV Box
|1899 TL
|Redline RV5 Lisanslı Android TV Box
|1549 TL
|Nokia Streaming Box 8010
|2888 TL
1️⃣ Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box
- Android 8.1 ile üstün işlevsellik: Kolay kullanım, sesli arama ve Chromecast desteği yanında tüm ailenin izleyebileceği içerik dünyası
- Zengin içeriğe erişim: Netflix, Disney+, YouTube, Spotify dahil binlerce Android TV uygulaması ve sürekli güncellenen yeni içerik akışı
- Yerleşik Chromecast: Tek tuşla kablosuz ekran yansıtma, herhangi bir cihazdan içerik paylaşma, TV izlemeye devam ederken arama yapma ve mesaj yazma, yüksek kalitede akış ve HD video oynatma
- Google Asistan: Uzaktan kumandadaki mikrofon düğmesine basarak sesle kontrol
- Yüksek netlikte 4K HDR: Yüksek hızda 4K işleme, 60fps’ye kadar oynatma
- Yüksek performanslı depolama kapasitesi: 4 çekirdek CPU, 3+2 çekirdek GPU, 2GB DDR3 RAM, 8GB eMMC flash depolama
- Kablolu ve kablosuz bağlanma: HDMI2.0a, WiFi 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 4.0 bağlantıları için destek
2️⃣ Google Chromecast
- Kişiye özel içerikler: Her Google hesabı için izleme listesi farklıdır. Google hesabınıza giriş yapın, kurulum sorularını yanıtlayın, profille ilişkilendirmek istediğiniz akış hizmetlerini seçin.
- Telefondan kontrol: Telefonunuza Google TV uygulamasını yükleyin, TV Remote'u seçin, televizyonunuzu seçin, kodu girin ve sanal uzaktan kumandanız artık hazır.
- Android cihazı TV'ye yansıtma: Google Home uygulamasından Chromecast cihazınıza bağlanın ve Yayınla (Cast) butonuna dokunun. Bir görüntüyü aktarabildiğiniz gibi, dinlediğiniz bir müziği de aktarabilir, Google Photos üzerinden fotoğraflarınıza bakabilirsiniz.
- Apple TV ve Google TV bir arada: Apple TV+ uygulamasına erişip Apple'ın orijinal yapımlarını da izleyebilirsiniz.
3️⃣ Botech WZONE 4K Android TV Box
- Hazır uygulamalar: Amazon Prime, Netflix, Google Play Filmler ve Müzik, Canlı TV yüklü gelir.
- Dahili Chromecast: Mobil cihazınızdan, bilgisayardan görüntü ve ses aktarma
- Yüksek aktarım hızları: Bluetooth 4.2, 802.11ac WiFi 5, HDMI 2.1 bağlantıları için destek
4️⃣ Xiaomi 4K TV Stick
- Kompakt ve taşınabilir tasarım: Hafif ve kompakt form faktörüyle Xiaomi TV Stick 4K, film ve dizileri dilediğiniz yerde izlemenizi mümkün kılar.
- Android 11: Popüler dijital platformlardan binlerce içeriğe erişin. Google Play'den Android TV için özel uygulamalara göz atın.
- Üstün görüntüleme: Dolby Vision teknolojisiyle birleştirilmiş 4K Ultra HD çözünürlüklü çıkış, gerçekten video kalitesini başka bir seviyeye taşıyor.
- Çevresel ses: Dolby Atmos ve DTS HD teknolojisi sayesinde sesler çok daha çarpıcı.
- Google Asistan: Eğlenceli içeriklere hızlıca erişin, bilgi alın, akıllı ev cihazlarınızı kontrol edin.
- Üstün performans: Kompakt form faktörüne göre oldukça performanslı bir cihaz. İster film izleyin, ister oyun oynayın, ister müzik dinleyin, hızlı ve akıcı deneyim sunar.
- Yerleşik Chromecast: Telefon, tablet veya laptoptan içerikleri TV'nize kolayca aktarın.
- 360 derece Bluetooth uzaktan kumanda: Her açıdan tutması rahat kumanda, sade ve kullanışlıdır.
5️⃣ Next Playbox Android TV Box
- Google Asistan ile akıllı ses kontrolü: Tek düğmeyle Google Play, YouTube, Amazon Prime Video ve diğer uygulamalarda içeriklere hızlı erişim
- Chromecast ekran yansıtma: Android telefon, tablet, laptop ekranını tek tuşla kablosuz yansıtma
- 4K HDR yüksek çözünürlük: Desteklenen uygulamalarda 4K HDR izleme keyfi
- Kablolu ve kablosuz bağlantı: Kolay kurulum, 2.4GHz/5GHz, Bluetooth, 10/100 Ethernet
6️⃣ Homatics Box R 4K Plus
- Google Play: En sevdiğiniz uygulamalar ve oyunlar TV’nizde
- Gerçeğe yakın Dolby Vision: Gerçeğe yakın netlikte canlı renkler
- Mükemmel 4K görüntü: HDMI 2.1 ile 60fps’e kadar çarpıcı 4K Ultra HD kalitede izleme
- Sinematik ses: Uyumlu TV’lere bağlandığında, sürükleyici Dolby Atmos ses ve DTS HD
- Premium uzaktan kumanda: Netflix, Prime Video, YouTube için ayrı düğmeler içeren uzaktan kumanda
- Ok Google: TV sesli komut
- Akıcı oyun: Bluetooth gamepad ile eşleştirip hızlı, akıcı oyun oynama
7️⃣ Mecool KM2 Plus
- Netflix sertifikalı: 4K TV box ile yüksek netlikte Netflix filmleri ve dizilerinin keyfini TV ekranınızda çıkarın.
- Android 11: Ev eğlencesi, ev sineması, iş kullanımı ve fazlası için en iyi işletim sistemini deneyimleyin.
- Android TV mağazası: Google Play’deki sayısız içerik akış uygulamalarına erişin.
- Dahili Google Asistan: Sesle TV’nizi kontrol edebilirsiniz.
- Yerleşik Chromecast: Akıllı telefon ve bilgisayardaki içerikleri televizyonunuza yansıtın.
- Yüksek kalitede izleme: HDR10+, HDR10, HLG HDR işlemeyi destekler.
- Düzenli güncellemeler
8️⃣ Nebula 4K TV Box
- Kolay kullanım: Dijital platformlardan sevdiğiniz içerikleri izlemenizi kolaylaştırır.
- Çarpıcı detayları görün: Filmleri ve dizileri 4K çözünürlük ve HDR kalitesinde izleyin.
- Ok Google: Google Asistan ve Chromecast ile uyumludur.
9️⃣ Redline RV5 Lisanslı Android TV Box
- Hızlı, verimli görüntü ve ses akışı: HDR 10+, Dolby Vision, HDMI 2.1 girişiyle 144Hz’e kadar destek
- Google Asistan: Kumandaya konuşarak istediğiniz kanalı açabilir, istediğiniz programı sesle komut vererek izleyebilirsiniz.
- Android 11 işletim sistemi: Tüm uygulamalar stabil ve hızlı çalışır.
🔟 Nokia Streaming Box 8010
- Eğlence tek bir yerde: Kişiselleştirilmiş Android TV ana ekranınızdan 400.000'den fazla film ve diziye hızla erişin.
- Her detayı görün: Tüm favori içeriklerinizin keyfini 4K Ultra HD kalitede çıkarın.
- Yüksek performans: Akış ve oyun oynarken hızlı görüntü işleme için güçlü 4 çekirdekli işlemci
- Akıllı bağlantılar: Bluetooth hoparlörlerinizi, kontrolcünüzü Bluetooth ile bağlayın. USB’den harici diskinizi bağlayın. Optik dijital çıkış üzerinden ev sinema sisteminizi bağlayın.
- Hızlı performans ve yanıt süresi: Google Play'deki Android TV oyunlarından bulut tabanlı oyun hizmetlerine kadar, tüm oyunları akıcı bir şekilde oynayın.
- Yerleşik Chromecast: Telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarınızdan TV’ye kolayca geçin.
- Arkadan aydınlatmalı kumanda: Tek düğmeyle Netflix, YouTube ve Amazon Prime’daki dizi ve filmlere erişin.
TV box nedir, ne işe yarar?
TV box'lar; Netflix gibi dijital platformlardan dizi & film, video izleme ve oyun oynama işine yarar. Farklı boyut ve şekilde, farklı özelliklere sahip olsalar da hepsi Android TV işletim sistemi üzerinde çalışır.
TV box alırken nelere dikkat edilmeli?
Android TV box alırken dikkat edilmesi gerekenler şöyle 🔽
En iyi TV Box Tavsiyeleri İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1569Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.