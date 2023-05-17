Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Akıllı TV dönüştürücü almak isteyenlere en iyi Android TV Box tavsiyeleri (2023)

    Televizyonu akıllı yapmak mı istiyorsunuz? İşte TV kutusu satın almak isteyenlere smart TV dönüştürücü olarak da bilinen en iyi Android TV box önerileri:        
    Oy Ver

    Android TV box, kablodan uyduya daha büyük TV izleme aracı olarak uzun süredir kullanılıyor. Günümüzde Android box cihazları, yalnızca IPTV HD izleme aracı olarak değil, oyun ve eğlence merkezi olarak da hizmet veren akıllı cihaz konumunda. Öyle ki en iyi Android TV kutuları inanılmaz derecede çok yönlü cihazlar. TV’nize bağlayıp Netflix, Disney Plus gibi dijital platformların tümüne erişirsiniz. Peki, Android TV box hangisi alınmalı? Televizyonu akıllı yapmak için kullanılan smart TV dönüştürücüsü satın almak isteyenler için 2023'te alınabilecek en iyi TV box modelleri burada.

    En iyi Android TV box cihazları 💯
    Marka/model 📺 Fiyat 🏷️
    Xiaomi Mi Box S 4K Ultra HD Android TV Box 2999 TL
    Google Chromecast akıllı TV dönüştürücü 919 TL
    Botech WZONE 4K Android TV Box 1700 TL
    Xiaomi Mi TV Stick 4K 1099 TL
    Next Playbox Android TV Kutusu 1290 TL
    Homatics Box R 4K Plus Lisanslı Android TV Box 3570 TL
    Mecool KM2 Plus Google Sertifikalı Android TV Box 1799 TL
    Nebula 4K TV Box 1899 TL
    Redline RV5 Lisanslı Android TV Box 1549 TL
    Nokia Streaming Box 8010 2888 TL

    1️⃣ Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box

    Mi Box S Android TV box Tam Boyutta Gör
    En iyi Android TV box 2023 yılında da Xiaomi’ye ait. Xiaomi TV Box S 2. nesil, markanın en yeni medya oynatıcısı ancak daha ucuz fiyatlı model arayanlara Xiaomi Mi Box S tavsiyemizdir. Dahili Chromecast, Google Asistan, sesle uzaktan kontrol özellikleri ile öne çıkan 4K Android TV box ile internetten film izleme keyfini doyasıya yaşarsınız.
    • Android 8.1 ile üstün işlevsellik: Kolay kullanım, sesli arama ve Chromecast desteği yanında tüm ailenin izleyebileceği içerik dünyası
    • Zengin içeriğe erişim: Netflix, Disney+, YouTube, Spotify dahil binlerce Android TV uygulaması ve sürekli güncellenen yeni içerik akışı
    • Yerleşik Chromecast: Tek tuşla kablosuz ekran yansıtma, herhangi bir cihazdan içerik paylaşma, TV izlemeye devam ederken arama yapma ve mesaj yazma, yüksek kalitede akış ve HD video oynatma
    • Google Asistan: Uzaktan kumandadaki mikrofon düğmesine basarak sesle kontrol
    • Yüksek netlikte 4K HDR: Yüksek hızda 4K işleme, 60fps’ye kadar oynatma
    • Yüksek performanslı depolama kapasitesi: 4 çekirdek CPU, 3+2 çekirdek GPU, 2GB DDR3 RAM, 8GB eMMC flash depolama
    • Kablolu ve kablosuz bağlanma: HDMI2.0a, WiFi 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 4.0 bağlantıları için destek

    2️⃣ Google Chromecast

    Google Chromecast HD Tam Boyutta Gör
    Android TV kutusunu koyacak yeriniz yoksa, Google Chromecast almayı düşünmelisiniz. Televizyonunuzun HDMI girişine takarak Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube, Spotify gibi bir Android TV box ile gelen tüm uygulamalara sahip olmakla birlikte, Android telefonunuzun veya bilgisayarınızın ekranını kablosuz olarak yansıtabilirsiniz. Google Chromecast'in kumandalı modeli de mevcut. Chromecast with Google TV, 4K HDR çözünürlüğü destekliyor.
    • Kişiye özel içerikler: Her Google hesabı için izleme listesi farklıdır. Google hesabınıza giriş yapın, kurulum sorularını yanıtlayın, profille ilişkilendirmek istediğiniz akış hizmetlerini seçin.
    • Telefondan kontrol: Telefonunuza Google TV uygulamasını yükleyin, TV Remote'u seçin, televizyonunuzu seçin, kodu girin ve sanal uzaktan kumandanız artık hazır.
    • Android cihazı TV'ye yansıtma: Google Home uygulamasından Chromecast cihazınıza bağlanın ve Yayınla (Cast) butonuna dokunun. Bir görüntüyü aktarabildiğiniz gibi, dinlediğiniz bir müziği de aktarabilir, Google Photos üzerinden fotoğraflarınıza bakabilirsiniz.
    • Apple TV ve Google TV bir arada: Apple TV+ uygulamasına erişip Apple'ın orijinal yapımlarını da izleyebilirsiniz.

    3️⃣ Botech WZONE 4K Android TV Box

    Botech 4K Android TV Box Tam Boyutta Gör
    Android TV box kullanıcı yorumları dikkate alındığında, Botech WZONE, en çok tercih edilen TV box modellerinin başında geliyor. Botech Android TV box, HDR özelliğiyle görüntü üzerindeki gölge ve ışık kaynaklarını otomatik olarak düzenler, ayrıca daha optimize ve temiz bir görüntü sunar.
    • Hazır uygulamalar: Amazon Prime, Netflix, Google Play Filmler ve Müzik, Canlı TV yüklü gelir.
    • Dahili Chromecast: Mobil cihazınızdan, bilgisayardan görüntü ve ses aktarma
    • Yüksek aktarım hızları: Bluetooth 4.2, 802.11ac WiFi 5, HDMI 2.1 bağlantıları için destek

    4️⃣ Xiaomi 4K TV Stick

    Xiaomi 4K TV Stick Android media player Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 4K TV Stick kurulumu oldukça basit, Android 11 işletim sistemli medya oynatıcı. USB bellek görünümünde ufak bir cihaz ancak en iyi Android TV box modelleri kadar yetenekli.
    • Kompakt ve taşınabilir tasarım: Hafif ve kompakt form faktörüyle Xiaomi TV Stick 4K, film ve dizileri dilediğiniz yerde izlemenizi mümkün kılar.
    • Android 11: Popüler dijital platformlardan binlerce içeriğe erişin. Google Play'den Android TV için özel uygulamalara göz atın.
    • Üstün görüntüleme: Dolby Vision teknolojisiyle birleştirilmiş 4K Ultra HD çözünürlüklü çıkış, gerçekten video kalitesini başka bir seviyeye taşıyor.
    • Çevresel ses: Dolby Atmos ve DTS HD teknolojisi sayesinde sesler çok daha çarpıcı.
    • Google Asistan: Eğlenceli içeriklere hızlıca erişin, bilgi alın, akıllı ev cihazlarınızı kontrol edin.
    • Üstün performans: Kompakt form faktörüne göre oldukça performanslı bir cihaz. İster film izleyin, ister oyun oynayın, ister müzik dinleyin, hızlı ve akıcı deneyim sunar.
    • Yerleşik Chromecast: Telefon, tablet veya laptoptan içerikleri TV'nize kolayca aktarın.
    • 360 derece Bluetooth uzaktan kumanda: Her açıdan tutması rahat kumanda, sade ve kullanışlıdır.

    5️⃣ Next Playbox Android TV Box

    Next Playbox Android TV kutusu Tam Boyutta Gör
    Next Playbox, Android TV box önerisi isteyenlere tavsiye edeceğimiz bir başka model. Google sertifikalı Android TV kutusu, Android 10 işletim sistemiyle geliyor ancak yeni sürüme yükseltme desteği var. Next Android TV box’ı satın aldığınızda 1 yıl ücretsiz Next Free IPTV, 3 ay S Sport Plus tanışma paketi, D-Smart Go üyeliği, Exxen üyeliği, FilBOX üyeliği hediye veriliyor. Next MyBox 4K Android TV Box modelini de tavsiye ederiz.
    • Google Asistan ile akıllı ses kontrolü: Tek düğmeyle Google Play, YouTube, Amazon Prime Video ve diğer uygulamalarda içeriklere hızlı erişim
    • Chromecast ekran yansıtma: Android telefon, tablet, laptop ekranını tek tuşla kablosuz yansıtma
    • 4K HDR yüksek çözünürlük: Desteklenen uygulamalarda 4K HDR izleme keyfi
    • Kablolu ve kablosuz bağlantı: Kolay kurulum, 2.4GHz/5GHz, Bluetooth, 10/100 Ethernet

    6️⃣ Homatics Box R 4K Plus

    Homatics Box R 4K Plus lisanslı Android TV box Tam Boyutta Gör
    Homatics, en popüler Android TV box markaları arasında. Şirketin en güçlü Android TV kutusunun kurulumu çok basit. Google Asistan, yerleşik Chromecast, popüler uygulama düğmelerini bulunduran sesle uzaktan kumanda, Cinematic Dolby Vision, Dolby Atmos ses özellikleriyle öne çıkan Homatics Box R 4K Plus, lisanslı Android TV box arayanlar tavsiyedir.
    • Google Play: En sevdiğiniz uygulamalar ve oyunlar TV’nizde
    • Gerçeğe yakın Dolby Vision: Gerçeğe yakın netlikte canlı renkler
    • Mükemmel 4K görüntü: HDMI 2.1 ile 60fps’e kadar çarpıcı 4K Ultra HD kalitede izleme
    • Sinematik ses: Uyumlu TV’lere bağlandığında, sürükleyici Dolby Atmos ses ve DTS HD
    • Premium uzaktan kumanda: Netflix, Prime Video, YouTube için ayrı düğmeler içeren uzaktan kumanda
    • Ok Google: TV sesli komut
    • Akıcı oyun: Bluetooth gamepad ile eşleştirip hızlı, akıcı oyun oynama

    7️⃣ Mecool KM2 Plus

    Mecool KM2 Plus Google sertifikalı Android TV box Tam Boyutta Gör
    Mecool KM2 Plus, 4K Android TV box fiyat performans modeli. Netflix ve Google sertifikalı Android 11 TV box, S905X4-B dört çekirdekli A55 işlemci ile geliyor. 4K Netflix, YouTube, Prime Video, Disney Plus vb. dahil Android ekosisteminden eğlence içerikleri yüklü geliyor.
    • Netflix sertifikalı: 4K TV box ile yüksek netlikte Netflix filmleri ve dizilerinin keyfini TV ekranınızda çıkarın.
    • Android 11: Ev eğlencesi, ev sineması, iş kullanımı ve fazlası için en iyi işletim sistemini deneyimleyin.
    • Android TV mağazası: Google Play’deki sayısız içerik akış uygulamalarına erişin.
    • Dahili Google Asistan: Sesle TV’nizi kontrol edebilirsiniz.
    • Yerleşik Chromecast: Akıllı telefon ve bilgisayardaki içerikleri televizyonunuza yansıtın.
    • Yüksek kalitede izleme: HDR10+, HDR10, HLG HDR işlemeyi destekler.
    • Düzenli güncellemeler

    8️⃣ Nebula 4K TV Box

    Anker ucuz 4K Android TV box Tam Boyutta Gör
    Anker Nebula 4K Android TV box Netflix, HBO Max ve Disney Plus’tan en popüler dizileri gelişmiş ses ve 4K çözünürlükte izleyebileceğiniz media player. Ucuz Android TV box arıyorsanız, Anker’in bu modeline kesinlikle göz atmalısınız.
    • Kolay kullanım: Dijital platformlardan sevdiğiniz içerikleri izlemenizi kolaylaştırır.
    • Çarpıcı detayları görün: Filmleri ve dizileri 4K çözünürlük ve HDR kalitesinde izleyin.
    • Ok Google: Google Asistan ve Chromecast ile uyumludur.

    9️⃣ Redline RV5 Lisanslı Android TV Box

    Redline RV5 Android TV media player Tam Boyutta Gör
    Redline RV5, Android 11 işletim sistemiyle gelen bir başka Google lisanslı Android TV box. Netflix, Amazon Prime, Disney+, BluTV, Exxen, BeinConnect, DSmart Go gibi birçok platformdan içerikleri takılmadan ve 4K Ultra HD çözünürlükte izleyebilirsiniz. 2GB DDR4 RAM, 16GB dahili hafıza ile gelen Android medya oynatıcı ile televizyonunuzu akıllı yapabilirsiniz.
    • Hızlı, verimli görüntü ve ses akışı: HDR 10+, Dolby Vision, HDMI 2.1 girişiyle 144Hz’e kadar destek
    • Google Asistan: Kumandaya konuşarak istediğiniz kanalı açabilir, istediğiniz programı sesle komut vererek izleyebilirsiniz.
    • Android 11 işletim sistemi: Tüm uygulamalar stabil ve hızlı çalışır.

    🔟 Nokia Streaming Box 8010

    Nokia Android TV box Tam Boyutta Gör
    Nokia Streaming Box 8010, 4GB RAM, 32GB depolama alanın sahip, hem oyun hem de film izlemek için ideal Android TV box. Uyumlu bir TV veya monitörle 60fps 4K kalitede izlemeyi destekliyor. Dolby Atmos, Bluetooth 5.0, WiFi 6 ile kablosuz bağlantı, USB-C portu ile dikkat çeken cihaz, televizyonu Android Smart TV’ye dönüştürmek isteyen kullanıcıların değerlendirebileceği en iyi modellerden biri.
    • Eğlence tek bir yerde: Kişiselleştirilmiş Android TV ana ekranınızdan 400.000'den fazla film ve diziye hızla erişin.
    • Her detayı görün: Tüm favori içeriklerinizin keyfini 4K Ultra HD kalitede çıkarın.
    • Yüksek performans: Akış ve oyun oynarken hızlı görüntü işleme için güçlü 4 çekirdekli işlemci
    • Akıllı bağlantılar: Bluetooth hoparlörlerinizi, kontrolcünüzü Bluetooth ile bağlayın. USB’den harici diskinizi bağlayın. Optik dijital çıkış üzerinden ev sinema sisteminizi bağlayın.
    • Hızlı performans ve yanıt süresi: Google Play'deki Android TV oyunlarından bulut tabanlı oyun hizmetlerine kadar, tüm oyunları akıcı bir şekilde oynayın.
    • Yerleşik Chromecast: Telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarınızdan TV’ye kolayca geçin.
    • Arkadan aydınlatmalı kumanda: Tek düğmeyle Netflix, YouTube ve Amazon Prime’daki dizi ve filmlere erişin.

    TV box nedir, ne işe yarar?

    Android TV box ne demek Tam Boyutta Gör
    TV box, televizyonunuza bağlanan dongle veya set üstü kutudur. Android TV box’lar televizyonu akıllı yapmanın en kolay yoludur. Bu sebeple akıllı TV dönüştürücü olarak da bilinirler.

    TV box'lar; Netflix gibi dijital platformlardan dizi & film, video izleme ve oyun oynama işine yarar. Farklı boyut ve şekilde, farklı özelliklere sahip olsalar da hepsi Android TV işletim sistemi üzerinde çalışır. 

    TV box alırken nelere dikkat edilmeli?

    Android TV box alırken dikkat edilmesi gerekenler şöyle 🔽

    1. USB üzerinden APK yükleme desteği
    2. Android işletim sistemi sürümü
    3. RAM ve depolama miktarı
    4. Performansı (CPU ve GPU)
    5. Kullanıcı arayüzü
    6. Üçüncü parti aksesuar
    7. Video ve ses formatları desteği
    8. Olumlu ve pozitif yorum alan güvenilir üretici

    En iyi TV Box Tavsiyeleri İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1569

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    duration of stay ne demek asperox jant temizleme köpük elden nasıl çıkar elektrikli yan aynalar çalışmıyor telefonun hangi ülkeye ait olduğunu öğrenme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız