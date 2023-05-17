Akıllı TV dönüştürücü almak isteyenlere en iyi Android TV Box tavsiyeleri (2023)

Android TV box, kablodan uyduya daha büyük TV izleme aracı olarak uzun süredir kullanılıyor. Günümüzde Android box cihazları, yalnızca IPTV HD izleme aracı olarak değil, oyun ve eğlence merkezi olarak da hizmet veren akıllı cihaz konumunda. Öyle ki en iyi Android TV kutuları inanılmaz derecede çok yönlü cihazlar. TV’nize bağlayıp Netflix, Disney Plus gibi dijital platformların tümüne erişirsiniz. Peki, Android TV box hangisi alınmalı? Televizyonu akıllı yapmak için kullanılan smart TV dönüştürücüsü satın almak isteyenler için 2023'te alınabilecek en iyi TV box modelleri burada.

1️⃣ Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Tam Boyutta Gör En iyi Android TV box 2023 yılında da Xiaomi’ye ait. Xiaomi TV Box S 2. nesil, markanın en yeni medya oynatıcısı ancak daha ucuz fiyatlı model arayanlara Xiaomi Mi Box S tavsiyemizdir. Dahili Chromecast, Google Asistan, sesle uzaktan kontrol özellikleri ile öne çıkan 4K Android TV box ile internetten film izleme keyfini doyasıya yaşarsınız. Android 8.1 ile üstün işlevsellik : Kolay kullanım, sesli arama ve Chromecast desteği yanında tüm ailenin izleyebileceği içerik dünyası

: Kolay kullanım, sesli arama ve Chromecast desteği yanında tüm ailenin izleyebileceği içerik dünyası Zengin içeriğe erişim : Netflix, Disney+, YouTube, Spotify dahil binlerce Android TV uygulaması ve sürekli güncellenen yeni içerik akışı

: Netflix, Disney+, YouTube, Spotify dahil binlerce Android TV uygulaması ve sürekli güncellenen yeni içerik akışı Yerleşik Chromecast : Tek tuşla kablosuz ekran yansıtma, herhangi bir cihazdan içerik paylaşma, TV izlemeye devam ederken arama yapma ve mesaj yazma, yüksek kalitede akış ve HD video oynatma

: Tek tuşla kablosuz ekran yansıtma, herhangi bir cihazdan içerik paylaşma, TV izlemeye devam ederken arama yapma ve mesaj yazma, yüksek kalitede akış ve HD video oynatma Google Asistan : Uzaktan kumandadaki mikrofon düğmesine basarak sesle kontrol

: Uzaktan kumandadaki mikrofon düğmesine basarak sesle kontrol Yüksek netlikte 4K HDR : Yüksek hızda 4K işleme, 60fps’ye kadar oynatma

: Yüksek hızda 4K işleme, 60fps’ye kadar oynatma Yüksek performanslı depolama kapasitesi : 4 çekirdek CPU, 3+2 çekirdek GPU, 2GB DDR3 RAM, 8GB eMMC flash depolama

: 4 çekirdek CPU, 3+2 çekirdek GPU, 2GB DDR3 RAM, 8GB eMMC flash depolama Kablolu ve kablosuz bağlanma : HDMI2.0a, WiFi 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 4.0 bağlantıları için destek

2️⃣ Google Chromecast Tam Boyutta Gör Android TV kutusunu koyacak yeriniz yoksa, Google Chromecast almayı düşünmelisiniz. Televizyonunuzun HDMI girişine takarak Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube, Spotify gibi bir Android TV box ile gelen tüm uygulamalara sahip olmakla birlikte, Android telefonunuzun veya bilgisayarınızın ekranını kablosuz olarak yansıtabilirsiniz. Google Chromecast'in kumandalı modeli de mevcut. Chromecast with Google TV, 4K HDR çözünürlüğü destekliyor. Kişiye özel içerikler : Her Google hesabı için izleme listesi farklıdır. Google hesabınıza giriş yapın, kurulum sorularını yanıtlayın, profille ilişkilendirmek istediğiniz akış hizmetlerini seçin.

: Her Google hesabı için izleme listesi farklıdır. Google hesabınıza giriş yapın, kurulum sorularını yanıtlayın, profille ilişkilendirmek istediğiniz akış hizmetlerini seçin. Telefondan kontrol : Telefonunuza Google TV uygulamasını yükleyin, TV Remote'u seçin, televizyonunuzu seçin, kodu girin ve sanal uzaktan kumandanız artık hazır.

: Telefonunuza Google TV uygulamasını yükleyin, TV Remote'u seçin, televizyonunuzu seçin, kodu girin ve sanal uzaktan kumandanız artık hazır. Android cihazı TV'ye yansıtma : Google Home uygulamasından Chromecast cihazınıza bağlanın ve Yayınla (Cast) butonuna dokunun. Bir görüntüyü aktarabildiğiniz gibi, dinlediğiniz bir müziği de aktarabilir, Google Photos üzerinden fotoğraflarınıza bakabilirsiniz.

: Google Home uygulamasından Chromecast cihazınıza bağlanın ve Yayınla (Cast) butonuna dokunun. Bir görüntüyü aktarabildiğiniz gibi, dinlediğiniz bir müziği de aktarabilir, Google Photos üzerinden fotoğraflarınıza bakabilirsiniz. Apple TV ve Google TV bir arada : Apple TV+ uygulamasına erişip Apple'ın orijinal yapımlarını da izleyebilirsiniz.

3️⃣ Botech WZONE 4K Android TV Box Tam Boyutta Gör Android TV box kullanıcı yorumları dikkate alındığında, Botech WZONE, en çok tercih edilen TV box modellerinin başında geliyor. Botech Android TV box, HDR özelliğiyle görüntü üzerindeki gölge ve ışık kaynaklarını otomatik olarak düzenler, ayrıca daha optimize ve temiz bir görüntü sunar. Hazır uygulamalar : Amazon Prime, Netflix, Google Play Filmler ve Müzik, Canlı TV yüklü gelir.

: Amazon Prime, Netflix, Google Play Filmler ve Müzik, Canlı TV yüklü gelir. Dahili Chromecast: Mobil cihazınızdan, bilgisayardan görüntü ve ses aktarma

Mobil cihazınızdan, bilgisayardan görüntü ve ses aktarma Yüksek aktarım hızları : Bluetooth 4.2, 802.11ac WiFi 5, HDMI 2.1 bağlantıları için destek

4️⃣ Xiaomi 4K TV Stick Tam Boyutta Gör Xiaomi 4K TV Stick kurulumu oldukça basit, Android 11 işletim sistemli medya oynatıcı. USB bellek görünümünde ufak bir cihaz ancak en iyi Android TV box modelleri kadar yetenekli. Kompakt ve taşınabilir tasarım : Hafif ve kompakt form faktörüyle Xiaomi TV Stick 4K, film ve dizileri dilediğiniz yerde izlemenizi mümkün kılar.

: Hafif ve kompakt form faktörüyle Xiaomi TV Stick 4K, film ve dizileri dilediğiniz yerde izlemenizi mümkün kılar. Android 11 : Popüler dijital platformlardan binlerce içeriğe erişin. Google Play'den Android TV için özel uygulamalara göz atın.

: Popüler dijital platformlardan binlerce içeriğe erişin. Google Play'den Android TV için özel uygulamalara göz atın. Üstün görüntüleme : Dolby Vision teknolojisiyle birleştirilmiş 4K Ultra HD çözünürlüklü çıkış, gerçekten video kalitesini başka bir seviyeye taşıyor.

: Dolby Vision teknolojisiyle birleştirilmiş 4K Ultra HD çözünürlüklü çıkış, gerçekten video kalitesini başka bir seviyeye taşıyor. Çevresel ses : Dolby Atmos ve DTS HD teknolojisi sayesinde sesler çok daha çarpıcı.

: Dolby Atmos ve DTS HD teknolojisi sayesinde sesler çok daha çarpıcı. Google Asistan : Eğlenceli içeriklere hızlıca erişin, bilgi alın, akıllı ev cihazlarınızı kontrol edin.

: Eğlenceli içeriklere hızlıca erişin, bilgi alın, akıllı ev cihazlarınızı kontrol edin. Üstün performans : Kompakt form faktörüne göre oldukça performanslı bir cihaz. İster film izleyin, ister oyun oynayın, ister müzik dinleyin, hızlı ve akıcı deneyim sunar.

: Kompakt form faktörüne göre oldukça performanslı bir cihaz. İster film izleyin, ister oyun oynayın, ister müzik dinleyin, hızlı ve akıcı deneyim sunar. Yerleşik Chromecast : Telefon, tablet veya laptoptan içerikleri TV'nize kolayca aktarın.

: Telefon, tablet veya laptoptan içerikleri TV'nize kolayca aktarın. 360 derece Bluetooth uzaktan kumanda : Her açıdan tutması rahat kumanda, sade ve kullanışlıdır.

5️⃣ Next Playbox Android TV Box Tam Boyutta Gör Next Playbox, Android TV box önerisi isteyenlere tavsiye edeceğimiz bir başka model. Google sertifikalı Android TV kutusu, Android 10 işletim sistemiyle geliyor ancak yeni sürüme yükseltme desteği var. Next Android TV box’ı satın aldığınızda 1 yıl ücretsiz Next Free IPTV, 3 ay S Sport Plus tanışma paketi, D-Smart Go üyeliği, Exxen üyeliği, FilBOX üyeliği hediye veriliyor. Next MyBox 4K Android TV Box modelini de tavsiye ederiz. Google Asistan ile akıllı ses kontrolü : Tek düğmeyle Google Play, YouTube, Amazon Prime Video ve diğer uygulamalarda içeriklere hızlı erişim

: Tek düğmeyle Google Play, YouTube, Amazon Prime Video ve diğer uygulamalarda içeriklere hızlı erişim Chromecast ekran yansıtma : Android telefon, tablet, laptop ekranını tek tuşla kablosuz yansıtma

: Android telefon, tablet, laptop ekranını tek tuşla kablosuz yansıtma 4K HDR yüksek çözünürlük : Desteklenen uygulamalarda 4K HDR izleme keyfi

: Desteklenen uygulamalarda 4K HDR izleme keyfi Kablolu ve kablosuz bağlantı : Kolay kurulum, 2.4GHz/5GHz, Bluetooth, 10/100 Ethernet

6️⃣ Homatics Box R 4K Plus Tam Boyutta Gör Homatics, en popüler Android TV box markaları arasında. Şirketin en güçlü Android TV kutusunun kurulumu çok basit. Google Asistan, yerleşik Chromecast, popüler uygulama düğmelerini bulunduran sesle uzaktan kumanda, Cinematic Dolby Vision, Dolby Atmos ses özellikleriyle öne çıkan Homatics Box R 4K Plus, lisanslı Android TV box arayanlar tavsiyedir. Google Play : En sevdiğiniz uygulamalar ve oyunlar TV’nizde

: En sevdiğiniz uygulamalar ve oyunlar TV’nizde Gerçeğe yakın Dolby Vision : Gerçeğe yakın netlikte canlı renkler

: Gerçeğe yakın netlikte canlı renkler Mükemmel 4K görüntü : HDMI 2.1 ile 60fps’e kadar çarpıcı 4K Ultra HD kalitede izleme

: HDMI 2.1 ile 60fps’e kadar çarpıcı 4K Ultra HD kalitede izleme Sinematik ses : Uyumlu TV’lere bağlandığında, sürükleyici Dolby Atmos ses ve DTS HD

: Uyumlu TV’lere bağlandığında, sürükleyici Dolby Atmos ses ve DTS HD Premium uzaktan kumanda : Netflix, Prime Video, YouTube için ayrı düğmeler içeren uzaktan kumanda

: Netflix, Prime Video, YouTube için ayrı düğmeler içeren uzaktan kumanda Ok Google : TV sesli komut

: TV sesli komut Akıcı oyun : Bluetooth gamepad ile eşleştirip hızlı, akıcı oyun oynama

7️⃣ Mecool KM2 Plus Tam Boyutta Gör Mecool KM2 Plus, 4K Android TV box fiyat performans modeli. Netflix ve Google sertifikalı Android 11 TV box, S905X4-B dört çekirdekli A55 işlemci ile geliyor. 4K Netflix, YouTube, Prime Video, Disney Plus vb. dahil Android ekosisteminden eğlence içerikleri yüklü geliyor. Netflix sertifikalı : 4K TV box ile yüksek netlikte Netflix filmleri ve dizilerinin keyfini TV ekranınızda çıkarın.

: 4K TV box ile yüksek netlikte Netflix filmleri ve dizilerinin keyfini TV ekranınızda çıkarın. Android 11 : Ev eğlencesi, ev sineması, iş kullanımı ve fazlası için en iyi işletim sistemini deneyimleyin.

: Ev eğlencesi, ev sineması, iş kullanımı ve fazlası için en iyi işletim sistemini deneyimleyin. Android TV mağazası : Google Play’deki sayısız içerik akış uygulamalarına erişin.

: Google Play’deki sayısız içerik akış uygulamalarına erişin. Dahili Google Asistan : Sesle TV’nizi kontrol edebilirsiniz.

: Sesle TV’nizi kontrol edebilirsiniz. Yerleşik Chromecast : Akıllı telefon ve bilgisayardaki içerikleri televizyonunuza yansıtın.

: Akıllı telefon ve bilgisayardaki içerikleri televizyonunuza yansıtın. Yüksek kalitede izleme : HDR10+, HDR10, HLG HDR işlemeyi destekler.

: HDR10+, HDR10, HLG HDR işlemeyi destekler. Düzenli güncellemeler

8️⃣ Nebula 4K TV Box Tam Boyutta Gör Anker Nebula 4K Android TV box Netflix, HBO Max ve Disney Plus’tan en popüler dizileri gelişmiş ses ve 4K çözünürlükte izleyebileceğiniz media player. Ucuz Android TV box arıyorsanız, Anker’in bu modeline kesinlikle göz atmalısınız. Kolay kullanım : Dijital platformlardan sevdiğiniz içerikleri izlemenizi kolaylaştırır.

: Dijital platformlardan sevdiğiniz içerikleri izlemenizi kolaylaştırır. Çarpıcı detayları görün : Filmleri ve dizileri 4K çözünürlük ve HDR kalitesinde izleyin.

: Filmleri ve dizileri 4K çözünürlük ve HDR kalitesinde izleyin. Ok Google : Google Asistan ve Chromecast ile uyumludur.

9️⃣ Redline RV5 Lisanslı Android TV Box Tam Boyutta Gör Redline RV5, Android 11 işletim sistemiyle gelen bir başka Google lisanslı Android TV box. Netflix, Amazon Prime, Disney+, BluTV, Exxen, BeinConnect, DSmart Go gibi birçok platformdan içerikleri takılmadan ve 4K Ultra HD çözünürlükte izleyebilirsiniz. 2GB DDR4 RAM, 16GB dahili hafıza ile gelen Android medya oynatıcı ile televizyonunuzu akıllı yapabilirsiniz. Hızlı, verimli görüntü ve ses akışı : HDR 10+, Dolby Vision, HDMI 2.1 girişiyle 144Hz’e kadar destek

: HDR 10+, Dolby Vision, HDMI 2.1 girişiyle 144Hz’e kadar destek Google Asistan : Kumandaya konuşarak istediğiniz kanalı açabilir, istediğiniz programı sesle komut vererek izleyebilirsiniz.

: Kumandaya konuşarak istediğiniz kanalı açabilir, istediğiniz programı sesle komut vererek izleyebilirsiniz. Android 11 işletim sistemi : Tüm uygulamalar stabil ve hızlı çalışır.

🔟 Nokia Streaming Box 8010 Tam Boyutta Gör Nokia Streaming Box 8010, 4GB RAM, 32GB depolama alanın sahip, hem oyun hem de film izlemek için ideal Android TV box. Uyumlu bir TV veya monitörle 60fps 4K kalitede izlemeyi destekliyor. Dolby Atmos, Bluetooth 5.0, WiFi 6 ile kablosuz bağlantı, USB-C portu ile dikkat çeken cihaz, televizyonu Android Smart TV’ye dönüştürmek isteyen kullanıcıların değerlendirebileceği en iyi modellerden biri. Eğlence tek bir yerde : Kişiselleştirilmiş Android TV ana ekranınızdan 400.000'den fazla film ve diziye hızla erişin.

: Kişiselleştirilmiş Android TV ana ekranınızdan 400.000'den fazla film ve diziye hızla erişin. Her detayı görün : Tüm favori içeriklerinizin keyfini 4K Ultra HD kalitede çıkarın.

: Tüm favori içeriklerinizin keyfini 4K Ultra HD kalitede çıkarın. Yüksek performans : Akış ve oyun oynarken hızlı görüntü işleme için güçlü 4 çekirdekli işlemci

: Akış ve oyun oynarken hızlı görüntü işleme için güçlü 4 çekirdekli işlemci Akıllı bağlantılar : Bluetooth hoparlörlerinizi, kontrolcünüzü Bluetooth ile bağlayın. USB’den harici diskinizi bağlayın. Optik dijital çıkış üzerinden ev sinema sisteminizi bağlayın.

: Bluetooth hoparlörlerinizi, kontrolcünüzü Bluetooth ile bağlayın. USB’den harici diskinizi bağlayın. Optik dijital çıkış üzerinden ev sinema sisteminizi bağlayın. Hızlı performans ve yanıt süresi : Google Play'deki Android TV oyunlarından bulut tabanlı oyun hizmetlerine kadar, tüm oyunları akıcı bir şekilde oynayın.

: Google Play'deki Android TV oyunlarından bulut tabanlı oyun hizmetlerine kadar, tüm oyunları akıcı bir şekilde oynayın. Yerleşik Chromecast : Telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarınızdan TV’ye kolayca geçin.

: Telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarınızdan TV’ye kolayca geçin. Arkadan aydınlatmalı kumanda : Tek düğmeyle Netflix, YouTube ve Amazon Prime’daki dizi ve filmlere erişin.

Miracast nedir, nasıl kullanılır? 6 gün önce eklendi

TV box nedir, ne işe yarar? Tam Boyutta Gör TV box, televizyonunuza bağlanan dongle veya set üstü kutudur. Android TV box’lar televizyonu akıllı yapmanın en kolay yoludur. Bu sebeple akıllı TV dönüştürücü olarak da bilinirler. TV box'lar; Netflix gibi dijital platformlardan dizi & film, video izleme ve oyun oynama işine yarar. Farklı boyut ve şekilde, farklı özelliklere sahip olsalar da hepsi Android TV işletim sistemi üzerinde çalışır.

TV box alırken nelere dikkat edilmeli? Android TV box alırken dikkat edilmesi gerekenler şöyle 🔽 USB üzerinden APK yükleme desteği Android işletim sistemi sürümü RAM ve depolama miktarı Performansı (CPU ve GPU) Kullanıcı arayüzü Üçüncü parti aksesuar Video ve ses formatları desteği Olumlu ve pozitif yorum alan güvenilir üretici

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