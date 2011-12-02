TTNET ile fiber internet, PlayStore ve Tivibu'yu konuştuk

TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı İlker Koçak ile yeni oyun platformu PlayStore, Tivibu servisi ve fiber interneti konuştuk. Türk Telekom'un geniş kapsamlı fiber yatırımı için gerekli izni aldığını söyleyen İlker Koçak, önümüzdeki yıl ile birlikte mevcut internet hızlarının çok daha üzerine çıkılacağını söyledi. Röportaj esnasında İlker Koçak'a, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın ortaya koyduğüu her hane için 100Mbit ve 1Gbit gibi yüksek hızlı internet hedefini de sorduk.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.