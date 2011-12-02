TTNET ile fiber internet, PlayStore ve Tivibu'yu konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı İlker Koçak ile yeni oyun platformu PlayStore, Tivibu servisi ve fiber interneti konuştuk. Türk Telekom'un geniş kapsamlı fiber yatırımı için gerekli izni aldığını söyleyen İlker Koçak, önümüzdeki yıl ile birlikte mevcut internet hızlarının çok daha üzerine çıkılacağını söyledi. Röportaj esnasında İlker Koçak'a, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın ortaya koyduğüu her hane için 100Mbit ve 1Gbit gibi yüksek hızlı internet hedefini de sorduk.
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daha doğrusu basşka al yapı sahibi yok zaten ha süper online başka bide uydu net var hala adsl için sabit telefona ihtiyaç duyulmakta yalın adı latında sunulan pakette ek 15 lira telefon ücreti alınmakta bide kalmış 100mb evlere getircez diyosunuz daha 8mbt düzgün veremezken 100mbt kac tl vericeksizin 500tl mi yaksa 499tl mi ping sorunlarına hiç deginmeicem uploadı da es geçmek isterdim ya geçemem 100mbt 10mbt upload verirsiniz siz bu hıza alış ....
SONUÇ:
yıl 2012
yer İSTANBUL EYÜP
TELEKOM BANA İNTERNET VEREMİYOR.
zaten fibe rinternet diye bi internet yok.fiber sadece kablonun adı.protokolleri taşıyor üstünde.ayrıca aktif ethernet modemlerinde arayüz yok herşey telekomun elinde.gidip süperonline adsl alsan telekomun modemi göçünce ki kolay göçüyor, siizn süperonline skteye uğruyor
Güzel yazmışsın eline sağlık...
20''e kadar çakma fibernet abonesi müşterisine verdiği hız kota daha 8gb ta.
Assassin's Creed Revelations - MEDITERRANEAN TRAVELER MAPS PACK
ASSASSIN'S CREED REVELATIONS - THE ANCESTORS CHARACTER PACK
ASSASSIN CREED REVELATIONS - DLC 3
Gold Edition Olarak yurt dışında 78 Tl'ye satılıyor, sizin hangi edition'u sattığınız belli olmamakla beraber büyük ihtimal ''kuru'' version için fiyatınız 120 tl.
Nasıl oluyor da bizim fiyatlarımız uygun diyorsunuz aklım hayalim ermiyor.
başka bi işe yaramaz ve adil kullanım adı altında insanlara vaad edilen hızları şark kurnazlığı ile elinden almakta müşteriyi salak yerine koymaktan öteye gitmemektedir sizlere iyi günler dilerim.
yeni yıldada nice enayi müşteriler dileğiyle ...