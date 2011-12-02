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TTNET ile fiber internet, PlayStore ve Tivibu'yu konuştuk

7 yıl
50,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı İlker Koçak ile yeni oyun platformu PlayStore, Tivibu servisi ve fiber interneti konuştuk. Türk Telekom'un geniş kapsamlı fiber yatırımı için gerekli izni aldığını söyleyen İlker Koçak, önümüzdeki yıl ile birlikte mevcut internet hızlarının çok daha üzerine çıkılacağını söyledi. Röportaj esnasında İlker Koçak'a, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın ortaya koyduğüu her hane için 100Mbit ve 1Gbit gibi yüksek hızlı internet hedefini de sorduk.
 

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berkkarabacak 7 yıl en beğenilen
DonanımReklam iş başında yine
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Tekno moomce 6 yıl
8 mbt geniş bant internet diyen firmaya diyecek lafım yok kalite nasol olur erişilebir fiyar kesintisiz internetle olur kaldıki adsl alına vergilerde ortada adı geçen marka fili tekelindedir
daha doğrusu basşka al yapı sahibi yok zaten ha süper online başka bide uydu net var hala adsl için sabit telefona ihtiyaç duyulmakta yalın adı latında sunulan pakette ek 15 lira telefon ücreti alınmakta bide kalmış 100mb evlere getircez diyosunuz daha 8mbt düzgün veremezken 100mbt kac tl vericeksizin 500tl mi yaksa 499tl mi ping sorunlarına hiç deginmeicem uploadı da es geçmek isterdim ya geçemem 100mbt 10mbt upload verirsiniz siz bu hıza alış ....
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ERHAINSTEIN 6 yıl
bimediii..... ist eyüpte oturuyorum. yalın internete başvurdum hala bana internet veremiyorlar. sebeb: kimisi yeni bina olduğundan santralde yer yok diyor. kimiside 700 kişi bekliyor bekleyeceksiniz diyor. kimiside yeni bina olduğundan izin alınamıyor diyor :S bu nası iş :D 2012 eylül olmuş hala internet yok malesef. ki uğraştımda dilekçeler verdim santral müdürünün yanına çıktım şikayet ettim, mişteri temsiileriyle görüştüm.

SONUÇ:
yıl 2012
yer İSTANBUL EYÜP
TELEKOM BANA İNTERNET VEREMİYOR.


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ERHAINSTEIN 6 yıl
Sizce bu mesajlarımızı okuyorlar mı? :) Bence hayır. bilgisayar kullanmayı bile bilmiyorlar
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ERHAINSTEIN 6 yıl
tekil güç olan şirkette pazarlama müdürü olmak kolay olsa gerek. daha oyunların filmlerin boyutlarından haberi yok. bu zamanda bir oyun ortalama 10 gb. HD film alsan 8-10GB. hadi diyelim 60 tl verdik sınırsız aldık. bu seferde AKN denilen saçma uygulamayı koyuyorlar. 50 GB tan sonra 1 Mbit e düşüyor. oyunu indireceksin kotayı dolduracaksın sonra oyunu oynarken 1Mbit ile oynayacaksın. fiber hızında internet diyerek VDSL verirler. Garibim kullanıcıda benim fiberim war diyerek bayılır paraları. YAPAMIYORSUNUZ BU İŞİ!
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montevo 6 yıl ERHAINSTEIN
ERHAINSTEIN

tekil güç olan şirkette pazarlama müdürü olmak kolay olsa gerek. daha oyunların filmlerin boyutlarından haberi yok. bu zamanda bir oyun ortalama 10 gb. HD film alsan 8-10GB. hadi diyelim 60 tl verdik sınırsız aldık. bu seferde AKN denilen saçma uygulamayı koyuyorlar. 50 GB tan sonra 1 Mbit e düşüyor. oyunu indireceksin kotayı dolduracaksın sonra oyunu oynarken 1Mbit ile oynayacaksın. fiber hızında internet diyerek VDSL verirler. Garibim kullanıcıda benim fiberim war diyerek bayılır paraları. YAPAMIYORSUNUZ BU İŞİ!

zaten fibe rinternet diye bi internet yok.fiber sadece kablonun adı.protokolleri taşıyor üstünde.ayrıca aktif ethernet modemlerinde arayüz yok herşey telekomun elinde.gidip süperonline adsl alsan telekomun modemi göçünce ki kolay göçüyor, siizn süperonline skteye uğruyor
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emo5313 6 yıl ERHAINSTEIN
ERHAINSTEIN

tekil güç olan şirkette pazarlama müdürü olmak kolay olsa gerek. daha oyunların filmlerin boyutlarından haberi yok. bu zamanda bir oyun ortalama 10 gb. HD film alsan 8-10GB. hadi diyelim 60 tl verdik sınırsız aldık. bu seferde AKN denilen saçma uygulamayı koyuyorlar. 50 GB tan sonra 1 Mbit e düşüyor. oyunu indireceksin kotayı dolduracaksın sonra oyunu oynarken 1Mbit ile oynayacaksın. fiber hızında internet diyerek VDSL verirler. Garibim kullanıcıda benim fiberim war diyerek bayılır paraları. YAPAMIYORSUNUZ BU İŞİ!

Güzel yazmışsın eline sağlık...

20''e kadar çakma fibernet abonesi müşterisine verdiği hız kota daha 8gb ta.



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war 6 yıl
Assassin's Creed Revelations
Assassin's Creed Revelations - MEDITERRANEAN TRAVELER MAPS PACK
ASSASSIN'S CREED REVELATIONS - THE ANCESTORS CHARACTER PACK
ASSASSIN CREED REVELATIONS - DLC 3
Gold Edition Olarak yurt dışında 78 Tl'ye satılıyor, sizin hangi edition'u sattığınız belli olmamakla beraber büyük ihtimal ''kuru'' version için fiyatınız 120 tl.
Nasıl oluyor da bizim fiyatlarımız uygun diyorsunuz aklım hayalim ermiyor.
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xtreme4495 6 yıl
50 gb kota diyorum
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ozan_ronal 6 yıl
Saçma sapan işler yapıcağınıza alt yapı çalışmalarını son sürat hızlandırın kurtuluş savaşından kalan kablolarla hizmet vermeye çalışmak 21'inci yüzyılın türkiyesinde komik tablo oluşturmaktan
başka bi işe yaramaz ve adil kullanım adı altında insanlara vaad edilen hızları şark kurnazlığı ile elinden almakta müşteriyi salak yerine koymaktan öteye gitmemektedir sizlere iyi günler dilerim.
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Faewox 6 yıl
AKK ile birlikte ttnet'in daha çok reklama ihtiyacı var anlaşılan
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m.t.y. 7 yıl
Türkiyenin internet alt yapısını güçlendirmek yerine adil kullanım kotası diye bir uygulamayı kullanıcılarınıza dayattığınız için teşekkür ederiz.
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DH Misafiri 7 yıl
50 gb akk vermişsiniz , O halde bu videoyu izleyip kotamı doldurmayım, kusura bakma ttnet :)
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KVR1333D3N9 7 yıl
50gb akk kotam doluyor , bu yüzden videoyu izlemeyecem. Kusura bakma ttnet :)
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montevo 7 yıl
fiber fiber diyorsunuz halen adsl peşindesiniz bu neiş?yok sa fiberin ne olduğunu mu bilmiyorsunuz
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mustisan 7 yıl
artık kesinlikle oyuna yeni güçlü oyuncular gelmeli. yıllardır ttnet tek başına oynuyor. superonline biran önce hızlı bir şekilde gelişsin. superonline da bile adil kullanım kotası kabulüm. halen 1 mbit e ulaşamadım hızda. eğer superonline güçlenirse o zaman ttnetten kurtuluruz. böylece devamında yeni oyuncularda girerler oyuna. babamın dükkanındaki telefonu apartmana kurulan superonline sayesinde superonline'a taşıdık ve sabit ücret yok. bildiğin yok. paket aldık 300 dakika bilmem 10 liramı ne. ayrıca diğer sabit superonline'lar ile de bedava..
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ozkanwap 7 yıl
yeni bir komedi videosu seyrettikce hem s.vuyorum hem guluyorum, videodaki şeyinde optikten haberi yok tabi ama genede umutluyum belki 2023 e girmeden bizimde nurtopu gibi bi optik internetimiz olur, neyse anlıcanız gene rahatladım, videoların devamını bekliyorum.
yeni yıldada nice enayi müşteriler dileğiyle ...
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