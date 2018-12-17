Taahütlü sözleşmeden cayma ve ceza | Tüketici Haklı

Genel Yayın Yönetmeni
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile taahhütlü sözleşmeden cayma ve sonrasında uygulanabilecek ceza işlemlerini konuştuk. Gerçekten ceza ödemek zorunda mıyız?
2 yıl süreli taahhütlü sözleşmelerden cayma hakkımız var mı? Cayma sonrasında ne kadar ceza ödemek zorundayız? Yasalar ne diyor?
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile 1 yıldan uzun süreli taahhütlü sözleşmelerden cayma hakkını konuştuk.
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Devlet ,bankalar aidat alamaz diye yasa koyuyor. Ama bankalar alıyor...sonra şikayet edince geri veriyor....
Devlet, tüketici yasası yapmış. Ama kimse uymuyor.
Bu nasıl ülke anlam veremiyorum.
Sırf bu sebepten gidecem bu ülkeden.
Videodaki adamın dem vurduğu kanun maddesi.
6502 Sayılı Kanun, Abonelik sözleşmeleri
MADDE 52 - (4) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez.
Aslında olan ( Uygulama için çıkarılan yönetmelik maddeleri)
(1)
Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği;
Taahhütlü aboneliğin süresinden önce feshi
MADDE 16 – (1) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırması halinde, satıcı veya sağlayıcının talep edeceği bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır. Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutarın esas alınması zorunludur.
(2)
Abonelik Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları
Sözleşmenin feshi
MADDE 22 – (1) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.
(3) Tüketicinin taahhütlü aboneliğini süresinden önce feshetmesi halinde, 16 ncı madde hükmü uygulanır.
Şimdi sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere (2) numaralı kısımda gösterilen abonelik sözleşmeleri yönetmeliği 22. madde 1. fıkrasında tüketicinin süresi 1 yıldan uzun olan sözleşmeleri istediği zaman feshedebileceğini belirtse de, aynı maddesinin 3. fıkrasında taahhütlü aboneliği feshi durumunda 16. madde hükümlerinin uygulanacağını belirtmiştir. Bu bize uygulamada bir istisna olduğunu taahhütlü aboneliğin ayrı bir başlıkta incelendiğini, bu sebeple taahhütlü abonelik ile ilgili gerekli işlemlerin ilgili madde gereğince yapılmasını düzenlemektedir.
Bu demek oluyor ki taahhütlü aboneliği öyle istediğiniz zaman feshedemezsiniz. Haklı bir sebebiniz olmadan fesih halinde uygulanmış olan indirimleri firma sizden talep edebilir. ( veya kalan aylar fatura tutarı toplamını- hangisi daha az ise)
Bu sebeple taahhüt verirken dikkatli olun, feshederken daha dikkatli olun. Kendinizi haklı çıkaracak sebepler oluşmadan ( Ayıplı Hizmet veya adres değişikliği veya teknik altyapı yetersizliği) kesinlikle bu adamın laflarına inanıp taahhüt sonlandırmayın yoksa hüsrana uğrarsınız. Zira kanun koyucunun bu adamın bahsettiği gibi bir niyeti olsa, taahhütlü abonelikleri düzenlediği kısımda, 1 yıldan uzun taahhüt alınamaz, alınırsa bu madde hükümleri geçersizdir diyebilirdi veya yönetmeliğin ilgili maddesinin başında 12 aya kadar olan taahhütler için geçerlidir diyebilirdi. Ama demedi. Buda benim dediklerimi doğrulayacaktır.
Anlattığım şeyler bizzat Tüketici Hakem Heyeti kanaatleri ve Tüketici Mahkemeleri hakimleri ve bilirkişi kanaatleridir. Bu adam o kadar konuşmuş bir tane örnek karar sunmamış, bilirkişi raporu sunmamış. Madem konuşuyorsun örnek kararı raporu da sun ki adam daha açarken bunları ek yapsın. Bunca zamandır bu işin içindeyim böyle karar veren THH leri gördüm ancak böyle karar veren bir tane Tüketici Mahkemesi görmedim.
Kendinizi yakmayınız. Beğenerek yorumu üste çıkarırsanız kimse gereksiz galeyana gelip mağdur olmasın.
100 liralık aktivasyon ücretini,
100 liralık kurulum bedelini ve
100 liralık modem bedelini
yani toplamda 300 liralık 3 kalem hizmetin bedellerini almayacağını beyan ediyor.
24 ay boyunca da fiyatı normalde 100 lira olan hizmeti 50 lira indirim yaparak 50 liradan vereceğini taahhüt ediyor.
Biz bu aboneliği 6. ayda iptal edersek bizden yasal olarak hangi ücretler talep edilebilir?
18. ayda iptal edersek bizden yasal olarak hangi ücretler talep edilebilir?
Yukarıdaki gibi net ifadelerle net sorular sorulsa daha açıklayıcı bir video olabilirdi.