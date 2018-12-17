Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Taahütlü sözleşmeden cayma ve ceza | Tüketici Haklı

5 ay
21,1b
2
tüketici hakları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile taahhütlü sözleşmeden cayma ve sonrasında uygulanabilecek ceza işlemlerini konuştuk. Gerçekten ceza ödemek zorunda mıyız?
2 yıl süreli taahhütlü sözleşmelerden cayma hakkımız var mı? Cayma sonrasında ne kadar ceza ödemek zorundayız? Yasalar ne diyor?
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile 1 yıldan uzun süreli taahhütlü sözleşmelerden cayma hakkını konuştuk. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TheStarBox 5 ay en beğenilen
Tartışmasız dünyanın en kanunsuz ulkesiyiz.
Devlet ,bankalar aidat alamaz diye yasa koyuyor. Ama bankalar alıyor...sonra şikayet edince geri veriyor....
Devlet, tüketici yasası yapmış. Ama kimse uymuyor.
Bu nasıl ülke anlam veremiyorum.
Sırf bu sebepten gidecem bu ülkeden.
Tartışmasız dünyanın en kanunsuz ulkesiyiz.Devlet ,bankalar aidat alamaz diye yasa koyuyor. Ama bankalar alıyor...sonra şikayet edince geri veriyor....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +57
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuketiciserdar 5 ay
Arkadaşlar bu adama inanıp dediklerini yaparsanız çok fazla mağduriyet yaşarsınız derdinizi de kimseye izah edemezsiniz. Açıklayayım;
Videodaki adamın dem vurduğu kanun maddesi.
6502 Sayılı Kanun, Abonelik sözleşmeleri
MADDE 52 - (4) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez.
Aslında olan ( Uygulama için çıkarılan yönetmelik maddeleri)
(1)
Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği;
Taahhütlü aboneliğin süresinden önce feshi
MADDE 16 – (1) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırması halinde, satıcı veya sağlayıcının talep edeceği bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır. Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutarın esas alınması zorunludur.
(2)
Abonelik Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları
Sözleşmenin feshi
MADDE 22 – (1) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.
(3) Tüketicinin taahhütlü aboneliğini süresinden önce feshetmesi halinde, 16 ncı madde hükmü uygulanır.
Şimdi sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere (2) numaralı kısımda gösterilen abonelik sözleşmeleri yönetmeliği 22. madde 1. fıkrasında tüketicinin süresi 1 yıldan uzun olan sözleşmeleri istediği zaman feshedebileceğini belirtse de, aynı maddesinin 3. fıkrasında taahhütlü aboneliği feshi durumunda 16. madde hükümlerinin uygulanacağını belirtmiştir. Bu bize uygulamada bir istisna olduğunu taahhütlü aboneliğin ayrı bir başlıkta incelendiğini, bu sebeple taahhütlü abonelik ile ilgili gerekli işlemlerin ilgili madde gereğince yapılmasını düzenlemektedir.
Bu demek oluyor ki taahhütlü aboneliği öyle istediğiniz zaman feshedemezsiniz. Haklı bir sebebiniz olmadan fesih halinde uygulanmış olan indirimleri firma sizden talep edebilir. ( veya kalan aylar fatura tutarı toplamını- hangisi daha az ise)
Bu sebeple taahhüt verirken dikkatli olun, feshederken daha dikkatli olun. Kendinizi haklı çıkaracak sebepler oluşmadan ( Ayıplı Hizmet veya adres değişikliği veya teknik altyapı yetersizliği) kesinlikle bu adamın laflarına inanıp taahhüt sonlandırmayın yoksa hüsrana uğrarsınız. Zira kanun koyucunun bu adamın bahsettiği gibi bir niyeti olsa, taahhütlü abonelikleri düzenlediği kısımda, 1 yıldan uzun taahhüt alınamaz, alınırsa bu madde hükümleri geçersizdir diyebilirdi veya yönetmeliğin ilgili maddesinin başında 12 aya kadar olan taahhütler için geçerlidir diyebilirdi. Ama demedi. Buda benim dediklerimi doğrulayacaktır.
Anlattığım şeyler bizzat Tüketici Hakem Heyeti kanaatleri ve Tüketici Mahkemeleri hakimleri ve bilirkişi kanaatleridir. Bu adam o kadar konuşmuş bir tane örnek karar sunmamış, bilirkişi raporu sunmamış. Madem konuşuyorsun örnek kararı raporu da sun ki adam daha açarken bunları ek yapsın. Bunca zamandır bu işin içindeyim böyle karar veren THH leri gördüm ancak böyle karar veren bir tane Tüketici Mahkemesi görmedim.
Kendinizi yakmayınız. Beğenerek yorumu üste çıkarırsanız kimse gereksiz galeyana gelip mağdur olmasın.
Arkadaşlar bu adama inanıp dediklerini yaparsanız çok fazla mağduriyet yaşarsınız derdinizi de kimseye izah edemezsiniz. Açıklayayım;Videodaki adamın dem ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
18yusuf 5 ay
24 ay taahhütlü bir abonelik sözleşmesi düşünelim. Sağlayıcı, 24 ay boyunca aboneliğimizi iptal ettirmezsek;
100 liralık aktivasyon ücretini,
100 liralık kurulum bedelini ve
100 liralık modem bedelini
yani toplamda 300 liralık 3 kalem hizmetin bedellerini almayacağını beyan ediyor.
24 ay boyunca da fiyatı normalde 100 lira olan hizmeti 50 lira indirim yaparak 50 liradan vereceğini taahhüt ediyor.
Biz bu aboneliği 6. ayda iptal edersek bizden yasal olarak hangi ücretler talep edilebilir?
18. ayda iptal edersek bizden yasal olarak hangi ücretler talep edilebilir?
Yukarıdaki gibi net ifadelerle net sorular sorulsa daha açıklayıcı bir video olabilirdi.
24 ay taahhütlü bir abonelik sözleşmesi düşünelim. Sağlayıcı, 24 ay boyunca aboneliğimizi iptal ettirmezsek;100 liralık aktivasyon ücretini,100 liralı...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4 Avatar Avatar Avatar
RElS 1 ay
Modemle birlikte alınmış internette 14 gün içindeki cayma hakkı bedelleri ne kadar olmakta?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matrix52 1 ay RElS
14 gün içinde cezasız cayma hakkınız var. Firmaya cihazları eksiksiz ve çalışır teslim etmelisiniz.
Ayrıca bazı arkadaşların hala kafası karışık. Abonelik sözleşmesi ile taahhüt ayrı şeyler. Abonelik sözleşmesi yönetmeliğine bakarsanız anlayacaksınız zaten.
Taahhütlü abonelik
MADDE 14 – (1) Taahhütlü abonelikler, satıcı veya sağlayıcının, taahhütnamede belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicilere;
Sözleşmeyi açıp okuyan yok ki zaten sözleşme süresiz olarak yapılmıştır diye madde ekliyorlar, sözleşmeniz için de cayma bedeli istemiyorlar. Ayrı olarak taahhüt veriyorsunuz. bırakın 1-2 yılı, ömür boyu bile yapılabilir firma maddeyi ekler, müşteri onaylarsa olay biter.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Yönetmeliğin 16. maddesi, haklı sebebe dayanmadan bir yıla kadar olan taahhütlü abonelikten cayma ile ilgili durumdaki uygulamayı açıklamış. 22. maddesi neden yazılmış olabilir sizce. Belirttiğiniz gibi haklı neden söz konusu olduğunda taahhüt süresi gözetilmeksizin tüketicinin her zaman dilimi içinde cayma imkanı mevcuttur. Ayrıca yukarıya yazmış olduğunuz 6502/52-4 çok açık ve net. Kanun koyucu, bir yıldan uzun süreli taahhütlerde tüketicinin dilediği anda cayma hakkını tanıyor. Emsal karar yayınlamama sebebime gelince; Ben profesyonel değilim. Arşiv tutmuyorum. Ama arama motorlarında aratarak bulabileceğinizden kuşkunuz olmasın. Yasayı kaleme alanların daha net yazması gerekirdi görüşünüze katılıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arekamint 2 ay
var tabi kalan aylarınız x uygulanan indirimlerin bedelini ödediğiniz takdirde çıkabilirsiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay
üstte açıklamış arkadaş durumu
1 yıldan uzun aboneliklerde bedelsiz cayabilirsiniz fakat 1 yıldan uzun taahhütlerde bedel ödemeksizin cayamazsınız, videoda bahsedilen kanunlar abonelikleri kapsıyor taahütleri değil"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MC.CYBER_ 2 ay
21 ay taahhüdüm var. ''50 mbit download 5 mbit'' sınırsız İnternet kullanıyorum. Akşam saatlerinde upload 0, 1.5mbit ve 3.0 mbit düşüyor. Arayınca da hiç bir internet sağlayıcısı tam hız veremez diyorlar. Bende müşteri olarak o zaman hızımı 25 mbit 3 mbit upload düşürün dediğimde bana 500tl çivarında ceza çıkarıyorlar. İptal edip 35mbit 3 mbit başka internet sağlayıcısına geçmek istiyorum. Ama karşıma taahhüt ceza üçreti cıkartıyorlar. Ben upload için 50 mbit tarifeyi seçtim. Bana 35 mbit de yeter.
Bu firma bana interneti bağlatırken binanıza fiber kablo geliyor binanızdan dairenize coexsiel olarak dairenize geliyor demişlerdi. Ben kutuyu baktım. Binama coexsiel olarak geliyor. Binamdan daireme coexsiel olarak devam ediyor. Bu firma sosyal media da her yerde fiber bağlantımız var diye reklam yapıyorlar.
Biz tüketiciler kandırılıyoruz. Bir diğer reklam konusu ise bu firma sosyal media da online oyunlarda takılmadan oynayabilirsiniz diye reklam yapıyorlar. Ping sorunum var diye arıza kaydı bıraktığımda açıklama şöyle bir açıklama giriliyor. Abone online oyun oynuyor online oyun oynarken böyle sorunlar olacağı abone anlatılmıştır. Böyle bir açıklama bana yapılmadı. Ayrıca biz online oyunları arkadaşlarımızla oynuyoruz. Birbirimizin netini karşılaştırabiliyoruz. Taahhüt çezaları bence kalkması lazım. Ben istediğim zaman hizmeti bırakmam lazım.
Bu konuda bana yardım ederseniz çok sevinirim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
velociraptor 4 ay
misafir rumuzuyla yazan arkadaşa katılyorum.millenicom dan evde internet sözleşmesi imazladım. 1 haaftdır interneti kullanamıyorum.hizmet alamıyorum. eve gelip bakma zahmetinede bulunmadılar.caymak istiyorum..600 tl para istiyorlar. hiç hizmet vermeden 600 tl siz kazanabilyormusunuz?bir mal satmadan?malı teslim edip kullandırmadan?mesela ev hammal eşyayı taşımadan para talep edebiliyor mu?hukuk falan yok....tüketici hakkı yalan..işte durum budur. yaıplan iş ayıplı diyorum 600 tl ver ayrılalım diyorlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeishammy 4 ay
Benim aboneliğimin bitmesine 3 buçuk ay kaldı. 1 yıl boyunca bir paket kullandım. Şimdi 2. yılında tekrarlandı ve bu ikinci yılın bitmesine başta dediğim gibi 3 buçuk ay kaldı. 416 tl bana cayma bedeli çekiyor. Ya arkadaş 90 tl fatura ödüyorum. Ay ay düşüyor borcunuz diyor 3 ayda 400 ise yılda 1600 muydu borcum :D 12x90= 1080 yıllık fatura borcum. Şimdi 1 yılı geçtiği için başvursam iptali için ofislerine bana diyecek git tüketici hakemine değil mi? Çok satır okudum kafam allak bulak oldu. Diyelim öyle olursa en az 6 ay sonra paranı geri al. Ben şeye de razıyım 3 ay mı kaldı kaç lira fatura 270. tamam arkadaşım kalan ay ne kadarsa çek benden gideyim. Turktelekom senden kurtulacağım günü abazan bir gencin düğün gününü beklemesi gibi hunharca azurlarla bekliyorum. Kallevi bir sektör diyerek basıp gidicem
hadi sektör
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Montage 4 ay
Az önce tüketici haklarını aradım, "1 yıldan uzun aboneliklerde bedelsiz cayabilirsiniz fakat 1 yıldan uzun taahhütlerde bedel ödemeksizin cayamazsınız, videoda bahsedilen kanunlar abonelikleri kapsıyor taahütleri değil" diye belirtti hanımefendi. Kısaca videoda anlatılanlar hatalı. İnanmazsanız Alo 175'i arayıp sizde öğrenebilirsiniz..﻿
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HSeldon 4 ay Montage
O açıklama biraz garip olmuş. Taahüt yoksa abonelikten zaten istediğiniz zaman cayarsınız, sorun taahütlü aboneliklerden vazgeçmekte.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selodonanımhaber 4 ay
9 Ocak 2018 de bitecek taahhütlü abonelik. Yarın iptal etsek, cayma bedeli çıkar mı? Bir yerde son aya girildiğinde cayma bedeli çıkmaz diye okumuştum. Doğru mu acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jedi39 4 ay selodonanımhaber
Son aya giriş yapıldığında cayma bedeli çıkmaz. Önemli olan 23. ayı doldurup 24. aya girmek. Müşteri hizmetlerini arayın sorun onlar zaten söylerler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C.CEMİL 5 ay
öyle yapamaz edemez demekle olmuyor bu işler ,ilk siz gidip yapın ve örnek olarak getirin görelim
ayrıca thh. kararı kesin karar değildir ,adamlar tüketici mahkemesine taşıdığında bir yığın uğraşı gerekiyor
hele ki davayı kaybederseniz avukat ücretleri ve mahkeme masraflarını da sen ödüyorsun
yanlış anlaşılmasın ben kesin şöyledir falan demiyorum ,aksine kesin ifadelerle savunanların örnek delil getirmesi gerektiğini söylüyorum :)
birbirinden farklı emsal kararlar çıktığı bile oluyor
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jedi39 5 ay C.CEMİL
Emsal karar yok ki ortada. Bu konuda tüketici mahkemesi kararı görse insanlar biraz rahatlayacak.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
43:42
2si1 | Ne yaptın sen Turkcell?
22,8b izlenme · 4 ay
30:27
2si1 | Neydik, ne olduk?
18,1b izlenme · 5 ay
50:41
2si1 | Yapay zeka, oyun işine girdi
11,6b izlenme · 5 ay
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,9b izlenme · 3 gün
33:02
2si1 | Ne yıldı ama! Güle güle 2018
10,1b izlenme · 4 ay
01:02:01
2si1 | Sony'e neden ceza kesildi?
12b izlenme · 5 ay
16:23
Aldığımız poşetin iadesi mümkün mü? | Tüketici Haklı
12,5b izlenme · 4 ay
13:18
Nakitsiz yaşama geçişte Kripto Para etkisi
8,4b izlenme · 5 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,3b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,7b izlenme · 2 hf.
53:48
2si1 | Yeni sınırsız fiber fiyatları açıklandı
13,9b izlenme · 4 ay
23:31
2si1 | Doğalgaz'dan nasıl tasarruf ediyorum
12,1b izlenme · 4 ay
11:31
2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri 2018
10,5b izlenme · 5 ay
01:03:58
2si1 | Türk Telekom indirim yaptı Vodafone yeni fiyatları açıkladı
14,6b izlenme · 4 ay
22:30
2si1 | İzleyicileri 2018'in en iyilerini seçti
10,7b izlenme · 4 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,7b izlenme · 2 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,8b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim