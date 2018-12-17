Taahütlü sözleşmeden cayma ve ceza | Tüketici Haklı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile taahhütlü sözleşmeden cayma ve sonrasında uygulanabilecek ceza işlemlerini konuştuk. Gerçekten ceza ödemek zorunda mıyız?

2 yıl süreli taahhütlü sözleşmelerden cayma hakkımız var mı? Cayma sonrasında ne kadar ceza ödemek zorundayız? Yasalar ne diyor?

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile 1 yıldan uzun süreli taahhütlü sözleşmelerden cayma hakkını konuştuk.