Teknolojinin Kadın Liderleri Ödülleri’ne başvurular başladı

Geleceği inşaa eden teknoloji sektörünün dünyayı güçlendirecek inovasyonlar üretmesinde cinsiyet eşitliğinin önemli rolü olduğuna inanan Microsoft, Türkiye’de teknoloji alanında başarı hikayesi yaratan kadınları ortaya çıkarmak için ikinci kez gerçekleştiriliyor. 2016’da Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasını hayata geçiren Microsoft Türkiye, başarı hikayeleriyle ilham veren kadınları bu yıl da destekliyor.

Kadın girişimciliğinin sembol kuruluşu KAGİDER ile birlikte bu yıl Aydın Doğan Vakfı tarafından da desteklenen programa başvurular 9 ayrı kategoride yapılabiliyor. Katılmak isteyen kadın girişimcilerin ve liderlerin 24 Nisan 2017 tarihine kadar buradaki sayfada yer alan formu doldurmaları gerekiyor.

Girişimci kadınlar 9 ayrı kategoride yarışacak

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Başarı hikayelerinden ilham alan kadınların daha harika işler başaracağına inanan Microsoft Türkiye’nin Teknolojinin Kadın Liderleri yarışması kadınlara yönelik bu yarışma ortaokul lise öğrencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her yaş ve meslek grubundan kadınların aday olabilmesiyle birbirinden özel başarı hikâyelerinin gün yüzüne çıkmasını sağlıyor. Geleceğin Teknoloji Yıldızı Adayı, Genç Teknoloji Yıldızı, Bilişimde Fark Yaratan Kadın Lider, Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi, Yılın Başarılı Kadın Yazılım Geliştiricisi, Yılın Başarılı Kadın CIO’su, Engelleri Aşan Kadın, Yılın Bilim Kadını ve bu yıl Bulut Bilişimde Fark Yaratan Kadın Lider kategorilerinin yer aldığı yarışmada ödüller, 31 Mayıs 2017 tarihinde Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleşecek olan tören ile sahiplerini bulacak.