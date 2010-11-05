Televizyonda devrime hazır olun! TTNET ile IPtivibu'yu konuştuk

TTNET uzun süredir merakla beklenen IPTV teknolojisini, IPtivibu ile Türkiye'de kullanıma sunuyor. Televizyon izleme alışkanlarını yeniden tanımlaması beklenen internet tabanlı bu teknoloji, oturma odamızdaki televizyona yeni yetenekler kazandırırken, tivibu ile sunulan özelliklerin üzerine interaktif uygulamalar (Facebook ve Twitter gibi) gibi önemli yenilikler de ekliyor.

Peki IPtivibu nerelerde kullanıma sunulacak, kullanıcıların kotası düşecek mi, set üstü kutu gerekiyor mu ve fiyatlandırmalar nasıl olacak ? İşte tüm bu soruların cevaplarını TTNET genel müdür yardımcısı Timur Ceylan'dan dinliyoruz.