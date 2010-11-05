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Televizyonda devrime hazır olun! TTNET ile IPtivibu'yu konuştuk

8 yıl
62,5b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TTNET uzun süredir merakla beklenen IPTV teknolojisini, IPtivibu ile Türkiye'de kullanıma sunuyor. Televizyon izleme alışkanlarını yeniden tanımlaması beklenen internet tabanlı bu teknoloji, oturma odamızdaki televizyona yeni yetenekler kazandırırken, tivibu ile sunulan özelliklerin üzerine interaktif uygulamalar (Facebook ve Twitter gibi) gibi önemli yenilikler de ekliyor.

Peki IPtivibu nerelerde kullanıma sunulacak, kullanıcıların kotası düşecek mi, set üstü kutu gerekiyor mu ve fiyatlandırmalar nasıl olacak ? İşte tüm bu soruların cevaplarını TTNET genel müdür yardımcısı Timur Ceylan'dan dinliyoruz.


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DH Misafiri 7 yıl
Ben 24 ay tahutlu aboneyim bıktım tt netten bitmesini Biran önce
Bekliyorum iptal edeceğim bı daha abone
Olmayı da düşünmüyorum sadece kendilerini düşünüyorlar
Abone yapincaya kadar ellerinden geleni yapıyorlar
Elini veriyorsun kendini alamıyorsun neden tahut fiyaskosu vermisim bikere
Bide bı müşteri hizmetleri var kendileri gibi fiyasko resmen kafa tutuyorlar
Ben resmen her ay yolunuyorum fazla fazla fatura gönderiyorlar aklimada gelmiyor değil
acaba kendi toplam açıklarını abonelerinemi fatura ediyorlar
Dunyanın hiçbiryerinde böyle bir internet fiyaskosu yok
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kartilkisi 7 yıl
arkadaşlar...telekom-iptv şebekesinin üzerinden şimdilik 107 kanalın üzerinde yayın yapılıyormuş...platfromun üzerinden yakında kanal sayısının artırılarak 200 üzerine çıkmasını dilerim...dikkatinizi çekerim...saygılarımla...
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computeron 7 yıl
beyler şu sabit telefon işini halledin (numara taşıma) kanun bildiğim kadarı ile eylül 2009 geçti fiyatlarıda makul ve stabil hale getirin sonra düşünelim..kutularınız vestel'e yaptırdığınız kutularmı.
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alperenugur 8 yıl
yaaa gayet ciddi, kararlı bir tuketici dernegi, kampanya yapsa 5 ,10 bin imza toplasa hattımı kapatın diye o zaman görürüm ben bu ttnet i resmen sömürüyorlar güzelim vatanı
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[Sync] 8 yıl
firma ttnet se gerisi yalandir
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DH Misafiri 8 yıl
Set top box cihazının ücretlendirilmesi nasıl olacak?
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MEVLANA CELALETTİN 8 yıl

DH Misafiri

Set top box cihazının ücretlendirilmesi nasıl olacak?

bedava galiba
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mez 8 yıl
bu dandik baglantı hızları ile doğru dürüst internet keyfi bile yaşatamayan beceriksizler
bir de iptv baslatıyorlar. once 16mbs baglantıyı net olarak ver de ondan sonra bunları yapmaya basla. beceriksiz ttnet.
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ender 8 yıl
Denemek İcin 40c650 de bu hizmeti nasıl alırım
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MaTaDoR 8 yıl
Aylık 50 TL veren 15 GB kotalı adam kotası azalmadan çatır çatır HD izleyecek, 4 Mbit sınırsıza 82 TL veren ben HD izleyemicem. Olaya bak vay be. Anca Ttnet'ten beklenirdi böyle birşey zaten..
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sdugeroglu 8 yıl
ayda 10 lira veririm

AMA

en az 4 tane hd belgesel kanalı
ulusal yayın yapan hd kanallar (sanırım iki tane)
en az 3 tane hd spor kanalı

bunun yanında sd dizi, sinema, belgesel kanalları da istiyorum.......

çok şey mi istiyorum. yok yok aslında ttnet olunca bişey istemiyorum!! Vazgeçtim Gölge etme yeter

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mngb 8 yıl
Mac yayin ihalesini alsalardi bir seyler olurdu fakat verdikleri icerikler zaten herkesin bir sekilde ulasilabildigi oldugu icin ici bos islerde en azindan bu forumdakileri pek etkilemez .TT ADSL aboneligindeki hat mecburiyeti kalktigi icin sanirim piyasayi baska urunlerle mesgul etmenin pesinde.Yakinda ev hattimi numarami degistirmeden Superonline tasiyacagim.
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turexx 8 yıl
7 mbit ve ustu alanlar tum abonelerin 3'te 2'siymis yalana bak baska ulkede yasıyor heralde izmir'in merkezindeyim 7 mbiti gormus degilim bu gune kadar
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j0ffline 8 yıl
Video yu izlemedim ama bende 1-2 kelam ediyim.

Geçen sene (TiviBu yeni çıkmıştı) Türk Telekom'da stajerdim. TT çalışanları ücresiz IP TV izleme hakkına sahipti (iş yerinde) . Digitürk falan gibi bi sistem vardı. HD , ufak bi LCD Tv'de bi kutuyla bağlı IP TV hizmeti vardı. Bizim çalışanlar HD at yarışı izliyordu :)
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