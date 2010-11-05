Televizyonda devrime hazır olun! TTNET ile IPtivibu'yu konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
TTNET uzun süredir merakla beklenen IPTV teknolojisini, IPtivibu ile Türkiye'de kullanıma sunuyor. Televizyon izleme alışkanlarını yeniden tanımlaması beklenen internet tabanlı bu teknoloji, oturma odamızdaki televizyona yeni yetenekler kazandırırken, tivibu ile sunulan özelliklerin üzerine interaktif uygulamalar (Facebook ve Twitter gibi) gibi önemli yenilikler de ekliyor.
Peki IPtivibu nerelerde kullanıma sunulacak, kullanıcıların kotası düşecek mi, set üstü kutu gerekiyor mu ve fiyatlandırmalar nasıl olacak ? İşte tüm bu soruların cevaplarını TTNET genel müdür yardımcısı Timur Ceylan'dan dinliyoruz.
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Bekliyorum iptal edeceğim bı daha abone
Olmayı da düşünmüyorum sadece kendilerini düşünüyorlar
Abone yapincaya kadar ellerinden geleni yapıyorlar
Elini veriyorsun kendini alamıyorsun neden tahut fiyaskosu vermisim bikere
Bide bı müşteri hizmetleri var kendileri gibi fiyasko resmen kafa tutuyorlar
Ben resmen her ay yolunuyorum fazla fazla fatura gönderiyorlar aklimada gelmiyor değil
acaba kendi toplam açıklarını abonelerinemi fatura ediyorlar
Dunyanın hiçbiryerinde böyle bir internet fiyaskosu yok
bedava galiba
bir de iptv baslatıyorlar. once 16mbs baglantıyı net olarak ver de ondan sonra bunları yapmaya basla. beceriksiz ttnet.
AMA
en az 4 tane hd belgesel kanalı
ulusal yayın yapan hd kanallar (sanırım iki tane)
en az 3 tane hd spor kanalı
bunun yanında sd dizi, sinema, belgesel kanalları da istiyorum.......
çok şey mi istiyorum. yok yok aslında ttnet olunca bişey istemiyorum!! Vazgeçtim Gölge etme yeter
Geçen sene (TiviBu yeni çıkmıştı) Türk Telekom'da stajerdim. TT çalışanları ücresiz IP TV izleme hakkına sahipti (iş yerinde) . Digitürk falan gibi bi sistem vardı. HD , ufak bi LCD Tv'de bi kutuyla bağlı IP TV hizmeti vardı. Bizim çalışanlar HD at yarışı izliyordu :)