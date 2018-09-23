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Üniversiteler İHA yaptı, yarıştı, biz de detayları sorduk! "Tübitak İHA 2018 yarışması"

8 ay
13,4b
1
havacılık
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Teknofest etkinliği dahilinde gerçekleştirilen Tübitak İHA 2018 yarışmasına gittik, İHA'larını yapıp yarıştıran, çeşitli elemelerden gelen üniversite takımlarına mikrofon uzattık.

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QuadBrain 7 ay
Selamlar, videonun en sonundaki takimin kaptaniyim. Bursa Teknik Universitesi - BTU Rocket olarak katildik. Daha onceki katilimda baska ekip arkadaslarimla 2. Olmustuk, bu sene de okulumdaki baska takim 1.ligi elde etti.

Yapilan bazi yorumlar cok acimasiz, keske bir seyleri dogrudan kotuleyip karamalak yerine sevebilseniz. Bu kadar kin besleyen insanlar hic bir seyi sevemez. Bunu kendinize yapmayin.

İsin ic yuzunu bilmeden yorum yapmak sanirim bizim milletimize has bir sey. Sanirim bu yuzden bazi seyler gelismek yerine hep geriliyor.

Bazi yorumlar evet hakli bazilari cok komik, kucuk bir aciklama getirmek gerekirse. Kompenentlerin bir kismi hazir bir kismi bizlere ait. Bir universite ogrecisinin okuldan zorla aldigi odenekle fircasiz motor yapmasini beklemeyin ama kalkipta esc yapmasini bekleyebilirisiniz, frame'i yapmasini bekleyebilirsiniz. Beklentilerinizi buyuk tutmanizda bir sorun yok, sorun dogru beklenti icerisinde olmamaniz.

Merak edenler quadbrain.com/... adresinden yazilarimi okuyabilir. Zaman buldukca elimden geleni yaziyorum, 3d yazici ne ulkemizde bilinmezken ben hic bir karsilik beklemeden nasil yapilacagini anlattim insanlara.
Selamlar, videonun en sonundaki takimin kaptaniyim. Bursa Teknik Universitesi - BTU Rocket olarak katildik. Daha onceki katilimda baska ekip arkadaslarimla 2. ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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WB 7 ay
Iha yapacaklarina eylem yapsinlar, iha’da neymis..
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turkmavzeri 7 ay
Tübitak maalesef 3 yarışmadır sadece mekanik tasarım ve görevler üzerine puanlama yapıyor. 5 yıldır üzerine çalıştığım, tüm elektronik kart ve yazılımlarını geliştirdiğimiz İHA'yı değerlendirmeye almadı.
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DH Misafiri 7 ay
Ama bunun mötürü yerli değil ıggghhh yerli bira içerken böyle bir cümle kurabiliyorsam yerli mötür de olmalıydı
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QuadBrain 7 ay
Selamlar, videonun en sonundaki takimin kaptaniyim. Bursa Teknik Universitesi - BTU Rocket olarak katildik. Daha onceki katilimda baska ekip arkadaslarimla 2. Olmustuk, bu sene de okulumdaki baska takim 1.ligi elde etti.

Yapilan bazi yorumlar cok acimasiz, keske bir seyleri dogrudan kotuleyip karamalak yerine sevebilseniz. Bu kadar kin besleyen insanlar hic bir seyi sevemez. Bunu kendinize yapmayin.

İsin ic yuzunu bilmeden yorum yapmak sanirim bizim milletimize has bir sey. Sanirim bu yuzden bazi seyler gelismek yerine hep geriliyor.

Bazi yorumlar evet hakli bazilari cok komik, kucuk bir aciklama getirmek gerekirse. Kompenentlerin bir kismi hazir bir kismi bizlere ait. Bir universite ogrecisinin okuldan zorla aldigi odenekle fircasiz motor yapmasini beklemeyin ama kalkipta esc yapmasini bekleyebilirisiniz, frame'i yapmasini bekleyebilirsiniz. Beklentilerinizi buyuk tutmanizda bir sorun yok, sorun dogru beklenti icerisinde olmamaniz.

Merak edenler quadbrain.com/... adresinden yazilarimi okuyabilir. Zaman buldukca elimden geleni yaziyorum, 3d yazici ne ulkemizde bilinmezken ben hic bir karsilik beklemeden nasil yapilacagini anlattim insanlara.
1 Yanıt Yanıtla +4
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selcuk_ 7 ay QuadBrain
Sorabilecek birini bulmuş olmak iyi oldu. Oradaki kızların fonksiyonu nedir? Bi işin elinden tuttukları var mı? Yoksa sadece kızlarda görüntü olsun diye mi serpiştirildi oraya? Bende bir kız çocuğu babasıyım ve bilişim sektöründe iş yapıyorum. Kızımın kapasitesine göre bilgiler vermeye çalışıyorum. O kızları orada kenarda duruyor olarak görmek hiç hoşuma gitmiyor. Röportaj veren kızlarda var, yok değil ama aktarabildiği bilgi düzeyi geçerken uğramış seviyesinde..
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selcuk_ 8 ay
KEşke kızlarımız konu mankeni, ponpon kız, sevgilimde yanımda olsun modundan çıkıp elle tutulur bişeyler yapmaya başlasalar.. O zaman baya bi ilerlemiş oluruz. Aile yapısından kaynaklı birazda.. kız dediğinin okuması, kolay bir iş bulması ve okumuş koca bulması olarak görülüyor.. milyonlarca okumuş kız çocuğu var ama boşuna okumuşlar.. Sorsan diplomadan başka hiçbir birikimleri yok. Teknolojiyle ilgilenen kızları artık "uzaylı şaziye" modundan çıkartıp daha çok teşvik etmeliyiz. Eskilerden geçmiş ama yeni nesil kız çocuklarını gerçekten işe yarar eğitimler vermeli.. Sadece okula göndermekle olmuyor..
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ertugrul_121 8 ay
En iyisi uçan hoşaf seçmeleri lazim
Yarışma sadece
Önemli olan gençlere bilgi ar-ge olarak destek ve toplu şekilde araştırma dir
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smart1978 8 ay
IHA dan baska borsey yok su Universitlerde vs lerde ....
Farkli sektorlere de odaklanilsa ...
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Tugay Sandıkcı 8 ay smart1978
Aslında çoğu üniverstelerde var baska projeler.
Biraz arastırsan bulabilirsin
youtu.be/...
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