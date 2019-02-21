Uygun fiyat? Samsung Galaxy 10E ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Samsung Galaxy S10 ailesinin en uygun fiyatlı üyesi Samsung Galaxy S10E elimizde. Samsung'un Fiyat/Performans oranı yüksek amiral gemisi üretme politikasının ilk ürünü olan Galaxy S10E'yi inceledik
Samsung Galaxy S10 ailesinin en uygun fiyatlı üyesi Samsung Galaxy S10E elimizde. Samsung'un Fiyat/Performans oranı yüksek amiral gemisi üretme politikasının ilk ürünü olan Galaxy S10E'yi değerlendirdik.
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Şimdi imkanı olan alacak
2 ay sonra hediyesiz 4500 tl olur
yan parmak izide iyi düşünülmüş, geldiğinde tekrar yorumlarız.
kulaklık + 500 lira çek çok cazip olmuş.
SENEYE 9-10 BİN LİRA OLUNCA DİĞERLERİ 15-20 OLUNCA UYGUN MU OLACAK,SACMALIK!