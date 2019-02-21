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Uygun fiyat? Samsung Galaxy 10E ön inceleme

2 ay
10b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung Galaxy S10 ailesinin en uygun fiyatlı üyesi Samsung Galaxy S10E elimizde. Samsung'un Fiyat/Performans oranı yüksek amiral gemisi üretme politikasının ilk ürünü olan Galaxy S10E'yi inceledik
Samsung Galaxy S10 ailesinin en uygun fiyatlı üyesi Samsung Galaxy S10E elimizde. Samsung'un Fiyat/Performans oranı yüksek amiral gemisi üretme politikasının ilk ürünü olan Galaxy S10E'yi değerlendirdik. 

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yolyordam35 2 ay en beğenilen
Güzel telefon. 5.8" amiral gemisine ihtiyaç vardı. bence en guzel s10 bu olmuş.
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hömmgüzel 2 ay
En alınası bu aralarında..
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konsoldede 2 ay
dogru dürüst video bile oynatamiyorsunuz siz gidin domates patlican satin ,ben bu konudaki haberleri shiftdelete.net ten 1 gün önce izledim
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Askaparta 2 ay
Uygun fiyatıyla biz yine daha uygunlara yöneleceğiz. Belki bir gün yine buluşuruz S.
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spyman 2 ay
Seçinden sonra % 50 ötv artışı ile 5500 lük telefon 7000 olur.
Şimdi imkanı olan alacak
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Özger 2 ay
Haziran ayında dolar kuru çok çıkmazsa 4200-4500 tl aralığında bir fiyata gerileyecektir.
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FIRAT_G_ 2 ay
Çok güzel cihaz ama çok pahalı
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expressimo 2 ay
Çok çirkin ama apple dan kat kat iyi.
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yellowbluecanary 2 ay
500 tl hediye çeki+800 tl değerinde kulaklık =bence ucuz.
2 ay sonra hediyesiz 4500 tl olur
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crazywinner3 2 ay
5500 lira uygun fiyat olmuş, yazık bize.
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_bluescream_ 2 ay crazywinner3
5500 lira mı yoksa bilmem kaç dolar mı? paramız değersiz ve az para kazanıyoruz.
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spyman 2 ay
siparişi verdik, abilerinden pek farkı yok,
yan parmak izide iyi düşünülmüş, geldiğinde tekrar yorumlarız.
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mrt-7619 2 ay spyman
abilerine göre; bataryası düşük, GG6 yok, kamera kırpılmış, ekranda parmak izi yok, çözünürlük düşük, HR sensörü bile yok. S10'dan 1100 TL daha ucuz olmasının sebebi boyutu değil tüm bu eksik olan özellikler ki bence daha fazla eder bu kadar fark. 4000'i kesinlikle geçmemeliydi, hediyeyi parayla satıyorlar resmen. note-9 ile aynı fiyat ve ondan üstün hiçbir yanı yok!
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spyman 2 ay
hepsiburada dan sipariş vereceğim. s8 i değişme vakti geldi.
kulaklık + 500 lira çek çok cazip olmuş.
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malkooklam 2 ay
UYGUN FİYAT NE? ANLAMLANMIYOR BAŞLIĞINIZ.
SENEYE 9-10 BİN LİRA OLUNCA DİĞERLERİ 15-20 OLUNCA UYGUN MU OLACAK,SACMALIK!
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