Telefon Tavsiyeleri - Nisan 2026

Telefon tavsiyeleri serisinde çeşitli fiyatlar ve niteliklerde tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu tavsiye serisinde ülkemiz telefon piyasasının nabzını tutmakla birlikte tavsiye ettiğimiz ürünlerin her ay fiyat değişimlerini takip ediyoruz. Değişkenlerin sonucunda her ay yeni bölümle karşınızda oluyoruz.

00:00 - Giriş

00:19 - Samsung Galaxy A17 5G

01:47 - Nothing by CMF Phone 1

02:58 - Samsung Galaxy A36

04:15 - Honor Magic 8 Lite

05:16 - Samsung Galaxy S25 FE

06:27 - Honor 400 Pro

07:29 - Nothing Phone (3)

09:09 - Apple iPhone 17e

10:32 - OnePlus 15

11:02 - Honor Magic 8 Pro

11:49 - Samsung Galaxy Z Fold 7

12:47 - Apple iPhone 17 Pro

13:16 - Samsung Galaxy S26 Ultra

14:40 - Notlar Köşesi

16:11 - Kapanış

Samsung Galaxy A17 5G - 11.450TL

- 6.7" FHD+ 90Hz Amoled ekran

- Samsung Exynos 1330 işlemci

- 6GB RAM / 128GB depolama (microSD)

- 50MP OIS ana + 5MP geniş

- 2MP derinlik arka / 13MP ön kamera

- 5000mAh batarya / 25W kablolu şarj

- 5G, Wi-Fi 5, BT 5.3, NFC, Mono

- Yan taraftan parmak izi okuyucu

- Android 15 tabanlı One UI işletim sistemi

- Altı yıl güvenlik ve Android güncellemesi

- Ürün kalınlığı 7.5mm, ağırlık 192g

CMF Phone 1 - 11.750TL

- 6.67" FHD+ 120Hz Amoled ekran

- MediaTek Dimensity 7300 işlemci

- 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 2.2 depolama (microSD)

- 50MP IMX882 ana + 2MP sc202pcs derinlik

- 16MP GC16B3C ön kamera

- 5000mAh batarya / 33W kablolu

- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, Mono

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- Android 14 tabanlı Nothing OS işletim sistemi

- İki sürüm Android güncellemesi

- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 197g

Samsung Galaxy A36 - 16.300TL

- 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemci

- 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 2.2 depolama

- 50MP IMX882 ana + 8MP GC08A3 geniş

- 5MP GC05A3 makro + 12MP GC12A2 ön kamera

- 5000mAh pil / 45W kablolu şarj

- 5G, Wi-Fi6, BT5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör

- Ekran içi optik parmak izi okuyucu

- Android 15 tabanlı One UI işletim sistemi

- 6 yıl güvenlik, 6 ana sürüm Android güncelleme

- IP67 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.4mm, ağırlık 195g

Honor Magic 8 Lite 19.500TL

- 6.79" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 6 Gen4 işlemci

- 8GB RAM / 256GB depolama

- 108MP HM6 ana + 5MP geniş

- 16MP delik içi ön kamera

- 7500mAh Si-Carbon, 66W kablolu şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC, Stereo

- Ekran içi optik parmak izi okuyucu

- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- Altı yıl yazılım güncellemesi sözü

- IP66/IP68/IP69/IP69K suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 189g

Samsung Galaxy S25 FE - 32.000TL

- 6.7" FHD+ 120Hz Amoled ekran

- Samsung Exynos 2400 işlemci

- 8GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.0 depolama

- 50MP GN3 ana + 13MP S5K3L6 geniş

- 8MP OV08A10 telefoto arka / 12MP IMX825 ön kamera

- 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, BT 5.4, Stereo

- Android 16 tabanlı One UI işletim sistemi

- Yedi yıl güvenlik ve Android güncellemesi

- Ekran içi parmak izi okuyucu

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.4mm, ağırlık 190g

Honor 400 Pro - 36.500TL

- 6.7" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci

- 12GB LPDDR4X RAM / 512GB UFS 3.1 depolama

- 200MP HP3 ana + 12MP geniş + 50MP IMX856 telefoto

- 50MP ana + 2MP derinlik ön kamera

- 6000mAh Si-Carbon / 100W kablolu, 50W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 5.4, NFC, IR, Stereo hoparlör

- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- Altı yıl yazılım güncellemesi*

- Ekran içi optik parmak izi okuyucu

- IP69 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.1mm, ağırlık 205g

Nothing Phone (3) - 37.000TL

- 6.67" FHD+ Oled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 işlemci

- 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.0 depolama

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, GPS L1+L5, Stereo

- 50MP OV50H OIS ana + 50MP S5KJN1 geniş

- 50MP S5KJN5 OIS telefoto, 50MP S5KJN1 ön kamera

- 5150mAh Si-Carbon, 65W kablolu, 15W kablosuz

- Android 15 tabanlı NothingOS işletim sistemi

- Beş ana sürüm Android güncellemesi sözü

- Ekran içi optik parmak izi okuyucu

- Monochrome LED arka ekran

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 9mm, ağırlık 218g

Apple iPhone 17e - 51.700TL

- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran

- Apple A19 işlemci

- 8GB RAM / 256GB NVMe depolama

- 48MP IMX904 OIS ana / 12MP ön kamera

- 4005mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, Stereo hoparlör

- iOS 26 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 169g

Apple iPhone 17 - 75.000TL

- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Apple A19 işlemci

- 8GB RAM / 256GB NVMe depolama

- 48MP IMX904 ana + 48MP IMX972 geniş arka

- 18MP IMX914 ön kamera

- 3692mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör

- iOS 26 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.95mm, ağırlık 177g

OnePlus 15 - 75.000TL

- 6.78" FHD+ Amoled 165Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

- 16GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 4.1 depolama

- 50MP IMX906 ana + 50MP OV50D40 geniş

- 50MP S5KJN5 telefoto + 32MP IMX709 ön kamera

- 7300mAh Si-Carbon, 120W kablolu, 50W kablosuz

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, L1+L5 GPS, NFC, IR, Stereo

- USB Type-C 3.2 DP USB Type-C portu

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 16 tabanlı OxygenOS işletim sistemi

- Altı yıl güvenlik, Dört sürüm Android güncellemesi

- IP68/IP69K suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.1mm, ağırlık 211g

Honor Magic 8 Pro - 77.000TL

- 6.71" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

- 12GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 4.0 depolama

- 50MP OVH9000 ana + 50MP S5KJN1 geniş

- 200MP HP9 telefoto + 50MP + TOF 3D ön kamera

- 7100mAh Si-Carbon, 100W kablolu, 80W kablosuz

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, L1+L5 GPS, NFC, IR, Stereo

- USB Type-C 3.2 DP USB Type-C portu

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 16 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- Yedi yazılım güncellemesi sözü

- IP68/IP69K suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.3mm, ağırlık 219g

Samsung Galaxy Z Fold7 - 93.500TL

- 6.5" FHD+ Amoled 120Hz birinci ekran

- 8.0" QHD+ Amoled 120Hz ikinci ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci

- 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.0 depolama

- 200MP HP2 OIS ana + 12MP IMX564 geniş

- 10MP S5K3K1 telefoto arka kamera

- 10MP IMX374 iç + 10MP IMX374 dış ön kamera

- 4400mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj

- Güç tuşu parmak izi okuyucu

- Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi

- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme

- IP48 suya toza dayanıklılık

- Ağırlık 215g, kalınlık kapalı 8.9mm, açık 4.2mm

Apple iPhone 17 Pro - 107.000TL

- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran

- Apple A19 Pro işlemci

- 12GB RAM / 256GB depolama

- 48MP IMX903 ana + 48MP IMX972 geniş

- 48MP IMX973 telefoto / 18MP IMX914 ön kamera

- 3988mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj

- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör

- USB 3.2 Gen 2 10Gbps DP Type-C portu

- iOS 26 işletim sistemi

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 8.75mm, ağırlık 204g

Samsung Galaxy S26 Ultra 100.000TL

- 6.9" QHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

- 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.1 depolama

- 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 geniş

- 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS SM telefoto

- 12MP delik içi ön kamera

- 5000mAh batarya / 60W kablolu, 25W kablosuz şarj

- 5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör

- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj

- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu

- Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi

- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme

- IP68 suya toza dayanıklılık

- Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 214g

