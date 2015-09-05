Vestel'den 8K televizyon video inceleme ve diğer yeni televizyonlar

alprkrkmz Insanimiz o kadar cahil ki ek vergiyi Vestel in degil devletimizin istedigini bilmiyor. Vesteli savunmuyorum yanlis anlasilmasin. Ama ek vergi olayinda Vestelin sucu yok.Vestel devlete gidip yerli uretim icin vergi tesvigi istedi. Bir tur vergi indirimi ya da muaf tutulma. Ancak pek sevgili devletimiz tamamen vergi devleti olduğu icin ben vergiden vazgeçemem dedi. Ithal urunlere ek vergi getirelim dedi o zaman devletimiz. Ama onu da yapamadi zaten.Kisacasi Vestelin kabahati yok degil. Ama asil suclu Vestel değil. Insanlarin bu gercegi gormesi gerek.
Yaptıkları sadece montaj. O işi bile düzgün yapamıyorlar...
Gerçeği görmesi gereken kişi çok açık belli...
iyi uykular...