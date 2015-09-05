Vestel'den 8K televizyon video inceleme ve diğer yeni televizyonlar

IFA 2015 Fuarı kapsamında Vestel, 8K çözünürlüğünde, evet yanlış okumadınız 8K çözünürlüğünde televizyonunu sergiliyor. Hem bu televizyonu değerlendirik hem de başta OLED olmak üzere Android TV gibi şirketin diğer yeni çalışmalarına yakından baktık.

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