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Vestel'den 8K televizyon video inceleme ve diğer yeni televizyonlar

4 yıl
54,5b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IFA 2015 Fuarı kapsamında Vestel, 8K çözünürlüğünde, evet yanlış okumadınız 8K çözünürlüğünde televizyonunu sergiliyor. Hem bu televizyonu değerlendirik hem de başta OLED olmak üzere Android TV gibi şirketin diğer yeni çalışmalarına yakından baktık.

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alito 4 yıl
Ülkesinin insanını, kendisinden bir şey almıyorlar diye ek vergilerle cezalandırmaya çalışan firmadan hiçbir şey almam.
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action9mm 4 yıl
daya 60 kare videoyu millet tvlerden gözlerini alamasın.tvyi al eve gel bağla digiturk/d-smart/tivibuya al 24kare yayını gör ebeninkini :D
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duayn 4 yıl
Vestel.. den sonrasini okumadim :)
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DH Misafiri 1 hf.
çokda memnunu vestelden
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ankmrkz 4 yıl
.....
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underlater 4 yıl
55" 4K televizyon aldım. Keşke 80" falan alsaydım diyorum. Çünkü pikseller dibine girince bile belli olmuyor neredeyse.Yani ekran küçükse çözünürlük 4K olmuş 8K olmuş bir anlamı yok! Diyeceğim o ki 8K televizyon alacaksanız eğer en az 120" olmalı ekran boyutu. Yani duvarı komple kaplamalı ki gerçek sinema keyfini alasınız! Tabi o televizyonu alacak adamın da cebi şişkin olmalı. Elektrik faturası da cabası :) 8K yayınlarda şöyle dursun. Kim bilir ne zaman gelir! Belki Bluray diskle...
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capo di capi 4 yıl
16 K olsa yine alınmaz. Vestel çöpe atılan paradır. En dandik kalitesiz markadır. Tüplü Sony trinitron 8 kat güzel gösterir.
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redoracle 4 yıl
Valla Erdi'yi takdir ettim izleyince korkusuzca dev ekranların yanına oturabiliyor,düşünsenize bi ayağın filan takılsa 'ya allah vay amd fx 57' diyerek dev ekrana çarpıp zarar verdiğinizi(geçen çocuğun biri binlerce dolarlık tabloyu eliyle deldiydi) abov gitti emekllik ikramiyesi-maaşı öde öde bitmez
(gerçi o ürünler sigortalıdır büyük olasılıkla),ben 1 metreden fazla yaklaşmaya cesaret edemem şahsen,insanlık hali bu ne olacağı belli olmaz
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krmlbrc 4 yıl
vidyo çok eğlenceliydi.
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2K 4 yıl
Firmadan memnun değilsem tabi ki bir kullanıcı olarak kötülerim ki memnun olan vardır kesin çünkü her şeyden memnun olan kişileri bulmak mümkün. Plastiğe para veriyorsunuz demişsinizde Samsung kullandığımı nereden çıkardınız TV olarak Sharp kullanıyorum evet daha pahalı ama parasının karşılığını veriyor ben tüketici olarak bütçemin yeteceği en iyi ürüne seçerim alırken yok Türk firması yok Kore, Japon firmasıymış diye düşünmem.
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THUGGER 4 yıl
4k cok isinan bir tv. 8k da firin gibi olmasin.
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reactor1111 4 yıl
Vestel = çöp
Yaptıkları sadece montaj. O işi bile düzgün yapamıyorlar...
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yakko_22 4 yıl
Arkadaş alan alsin almayan gitdin gavur malı alsin alanada satanada çöp catanlik yapmayin konu siyasete kadar gitmis
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Batuist 4 yıl
alprkrkmz
Insanimiz o kadar cahil ki ek vergiyi Vestel in degil devletimizin istedigini bilmiyor. Vesteli savunmuyorum yanlis anlasilmasin. Ama ek vergi olayinda Vestelin sucu yok.Vestel devlete gidip yerli uretim icin vergi tesvigi istedi. Bir tur vergi indirimi ya da muaf tutulma. Ancak pek sevgili devletimiz tamamen vergi devleti olduğu icin ben vergiden vazgeçemem dedi. Ithal urunlere ek vergi getirelim dedi o zaman devletimiz. Ama onu da yapamadi zaten.Kisacasi Vestelin kabahati yok degil. Ama asil suclu Vestel değil. Insanlarin bu gercegi gormesi gerek.

Gerçeği görmesi gereken kişi çok açık belli...
iyi uykular...
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