LG'den 75 inç ultra büyük 4K görüntü kalitesine sahip yeni bir TV: LG QNED86

Günümüzün ekran boyut standardını gözden geçirmenizi sağlayacak 75 inç boyutlarındaki 4K TV LG QNED86, çarpıcı görüntü teknolojilerinin yanı sıra yapay zeka alanındaki özellikleriyle de öne çıkıyor

Teknoloji dünyasında televizyon dışında bir başka cihaz daha olmasın ki büyüklüğü her zaman kabul görsün(!) Evet, evinize veya ofisinize aldığınız televizyonda alabileceğiniz en büyük boyut, hiçbir zaman sizi üzmez :) Cep telefonlarında da büyük ekran arıyoruz evet ama televizyonlarda taşınabilirlik gibi bir dert de olmadığı ve bir kere aldınız mı uzun yıllar kullanmayı hedeflediğiniz için büyük ekran bir TV almış olmaktan asla pişman olmazsınız. [https://bit.ly/LGQNED86_Donanımhaber]

Özellikle bugün sizlere bahsedeceğimiz 4K görüntü çözünürlük sunan, LCD teknolojisinin zirvesi olan LG QNED TV gibi 75 inç boyutlarında ultra büyük bir TV ise söz konusu olan, o zaman işler gerçekten değişiyor. İşte karşınızda evimdeki 50 ve 55 inç boyutlarındaki TV'lerimi minik hissettiren, monitör olarak kullandığım 48 inç ekranımın boyutlarını bir daha gözden geçirmemi gerektiren LG QNED86! Günümüzün standart boyuttaki TV'lerinin yanında 75 inçlik boyutuyla bu 4K TV, gerek renk teknolojileri ve bağlanabilirlik seçenekleriyle, gerekse son derece zengin ve akıllı özellikleriyle öne çıkan webOS işletim sistemiyle en iyi 4K ultra büyük televizyonlar arasında yer alıyor.

Alfa 8 AI işlemcisi ile hız ve yapay zeka konusunda iddialı bir performans ortaya koyan QNED86 bu sayede 4K teknolojisini, ses ve görüntü kalitesini otomatik olarak optimize ediyor ve özelleştirebilir seçenekleriyle izleme alışkanlıklarınızla renk tercihlerinizi kolaylıkla senkronize ediyor. Öyle ki, AI Resim Sihirbazı sayesinde 85 milyon olasılık içerisinden sizin seyir zevkinize özel ayarlanmış bir resim sunabiliyor.

Bütün büyüklüğüne rağmen dikkat çekici inceliğe sahip olan LG QNED86'nın ses yetenekleri de başarılı. AI Akustik ayarları ve Pro Ses özellikleriyle bulunduğunuz ortama uygun bir ses ortamı oluşturuyor. Ve dahi dilerseniz sinematik özellikleri güçlendirmek için özel tasarlanmış, duvarı bir daha delmenize gerek bırakmayan sinerji bracket'leriyle LG S70TY Soundbar QNED serisi için ideal bir ikili oluşturuyor.

Böylesine büyük bir televizyonda oyun deneyimi de olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. AMD FreeSync Premium ve VRR desteğinin yanı sıra oyunu durdurmadan da özelliklere hükmedebildiğiniz Oyun Kontrol Paneli ve Optimizasyonu, ALLM, eARC ve HGiG desteği de yer alıyor. Dileyenler için GeForce NOW da böylesi büyük bir ekranda bir kontrolör bağlayarak QNED86'yı devasa bir oyun makinesine dönüştürmek mümkün.

Bu videoda LG'nin çarpıcı QNED teknolojisini, gelişmiş yapay zeka teknolojilerinin evimizin baş köşesindeki TV'de nasıl yer aldığını, LG'nin sunduğu webOS programıyla 5 yıl boyunca güncel kalmayı da sağlayan işletim sisteminin sağladığı esnekliği, görüntü kalitesinin düzeyi ve buna benzer birçok detayı sizler için ele aldık. Hepinize iyi seyirler.

LG'nin QNED TV serisinden ister bizim de inceleme şansı bulduğumuz ultra büyük olan 75 inç olanına, ister 65 veya 55 inçlik versiyonlarından birine buradan ulaşabilirsiniz: Hemen ziyaret edin ve fiyat ve son özelliklere şimdi erişin: https://bit.ly/LGQNED86_Donanımhaber

00:00 - 4K TV ve LG QNED Teknolojisi

01:36 - Ultra Büyük: 75 inç TV

05:59 - Alfa 8 AI işlemcinin gücü

07:00 - Ses özellikleri ve soundbar konforu

11:10 - Resim sihirbazı

12:39 - AI Ses Pro

12:54 - WebOS ve 5 yıllık yenileme programı

14:40 - Oyun ve iş dünyasına yönelik farklı kullanım senaryoları

18:19 - Magic Remote

19:25 - Yapay zekayı evin merkezine taşıyan özellikler

23:05 - 75 inç 4K LG QNED86 Ultra büyük TV'yi monitör olarak kullanmak(!)

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