Video Haber: Adidas adizero f50 akıllı krampon

Adidas yeni nesil akıllı kramponu adizero f50'yi duyurdu. miCoach teknolojisini temel alan ve ilk defa Lionel Messi tarafından kullanılan bu krampon, Speed Cell çip teknolojisi sayesinde futbolcunun hızı, depar sayısını ve katettiği mesafe gibi bilgileri kablosuz olarak internete aktarabiliyor. Adidas adizero f150'nin tüm detayları bu videomuzda.



