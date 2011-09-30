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Video Haber: Adidas adizero f50 akıllı krampon

8 yıl
170,4b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Adidas yeni nesil akıllı kramponu adizero f50'yi duyurdu. miCoach teknolojisini temel alan ve ilk defa Lionel Messi tarafından kullanılan bu krampon, Speed Cell çip teknolojisi sayesinde futbolcunun hızı, depar sayısını ve katettiği mesafe gibi bilgileri kablosuz olarak internete aktarabiliyor. Adidas adizero f150'nin tüm detayları bu videomuzda.
 


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karaköy_soğancısı 8 yıl en beğenilen
hemen 20 30 tane milli takıma alınmalı bzm belki bzm kazmaların işine yarar :))
2 Yanıt Yanıtla +20
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Mizuhara 8 yıl
Beyler messi ışıklı ayakkabı kullanıyormuş
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Nightwing 8 yıl
ebeveynler için çocuğu takip etmek için de kullanılabilir belki
1 Yanıt Yanıtla +7
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Circassian81 6 yıl
Dhye girmiyosa akıllı demem
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alpjanjan545 6 yıl
aynen :D
akıllı krampon vuruş ve hız gücünü ölçüyo ama çipini parayla alıyorsun
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nevzatbadem 8 yıl
Öncelikli olarak bir arkadaşım bahsetmiş çok yeni bir teknoloji değil diye ona hak veriyorum biraz kıyas yaparak bakacak olur isek
Nike+ ve ipod koşu kiti daha çok atletler için yapılmış ve o ayakkabılar ile futbol oynanamaz.
Nike+ ve ipod koşu kitinin sensörü pil ile çalışıyor ve bittiği zaman yenisini almak zorundasınız.
Nike+ ve ipod koşu kitini kullanabilmek için yanınızda ipod unuz olmalı ( kol bandı ile kullanılıyor çoğu zaman )
Nike+ ve ipod koşu kiti verileri uzağa aktaramaz.
Nike+ ve koşu kitinde kaç adım attığınızı söylemez.
nike+ ve koşu kiti en ucuz maliyet ile 200 liraya temin edilebilir buna ipod u da eklemeliyiz.
Her ne ise bu ayakkabının gerçekten uygun kullanım ile iyi olacağını düşünüyorum. İşin sadece ticaretinde olan futbol takımları için oldukça iyi olacaktır. Kim bilir ileride transfer haberlerinde artık bu ayakkabı ile oluşturulan verilerden yararlanılabilir.
Gereksiz mi ? Kesinlikle hayır...
Diğer ayakkabılar ile yapabildiğini bu ayakkabı ile yapmana engel olan bir şey yok ve de bu ayakkabıda daha fazlası var. Maliyet konusunda ise şu şekilde düşünmeliyiz. Futbolcular yada takımlar bu parayı düşünürler mi :)
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tugber2k 8 yıl
Messi TTNET ile facebooka bağlanacak ayakkabıdan
Maçtayım ayakkabıdan yazıyorum

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uruno 8 yıl
yakında ayakabılar android son sürümü ile yüklü çıkar.root falan yaparız uçma özelliği falan ekleriz.:)
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DH Misafiri 8 yıl
bence çinliler bunun çakmasını sub-zero adıyla yaparlar
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blnmynx 8 yıl
Bence çinliler bunun çakmasını sub-zero adıyla yapar
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MxFxOx 8 yıl
Bence futbolcular için kötü veya iyi bir tekn. bu sayede futbolcuların sahadaki performansları ölçülebilecek
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MeGaDave06 8 yıl
Erdi abiyi hep görmeye alışık olduğumuzun dışında bir inceleme yapmış ve benim gözlerim doldu :P
Erdi Abi, Spor Ve Krampon. Gerçekten tebrik etmek lazım :)
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Juvixted 8 yıl
Gereksiz buldum açıkcası.
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immeLmann 8 yıl
halı sahada bu ayakkabı ile oyna bakalım ayakta durabilecek misin :)...
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AloneAssassin 8 yıl

Bunlarla uğraşçaklarına çorap kokusunu önleyen krampon bulsalar
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ColDasHeLL 8 yıl
gkn_1903
Ayakkabı madem daha iyi top oynato madem messi bu papuçları giyiyo.Messi o yüzden mi arjinde hiçbir şey yapamıo.kaç asisti kaç golü var.Para tuzağı bırakın bu işleri

adam haklı .
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gkn_1903 8 yıl
Ayakkabı madem daha iyi top oynato madem messi bu papuçları giyiyo.Messi o yüzden mi arjinde hiçbir şey yapamıo.kaç asisti kaç golü var.Para tuzağı bırakın bu işleri
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