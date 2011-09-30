Video Haber: Adidas adizero f50 akıllı krampon

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Adidas yeni nesil akıllı kramponu adizero f50'yi duyurdu. miCoach teknolojisini temel alan ve ilk defa Lionel Messi tarafından kullanılan bu krampon, Speed Cell çip teknolojisi sayesinde futbolcunun hızı, depar sayısını ve katettiği mesafe gibi bilgileri kablosuz olarak internete aktarabiliyor. Adidas adizero f150'nin tüm detayları bu videomuzda.
Paylaş Tweetle
akıllı krampon vuruş ve hız gücünü ölçüyo ama çipini parayla alıyorsun
Nike+ ve ipod koşu kiti daha çok atletler için yapılmış ve o ayakkabılar ile futbol oynanamaz.
Nike+ ve ipod koşu kitinin sensörü pil ile çalışıyor ve bittiği zaman yenisini almak zorundasınız.
Nike+ ve ipod koşu kitini kullanabilmek için yanınızda ipod unuz olmalı ( kol bandı ile kullanılıyor çoğu zaman )
Nike+ ve ipod koşu kiti verileri uzağa aktaramaz.
Nike+ ve koşu kitinde kaç adım attığınızı söylemez.
nike+ ve koşu kiti en ucuz maliyet ile 200 liraya temin edilebilir buna ipod u da eklemeliyiz.
Her ne ise bu ayakkabının gerçekten uygun kullanım ile iyi olacağını düşünüyorum. İşin sadece ticaretinde olan futbol takımları için oldukça iyi olacaktır. Kim bilir ileride transfer haberlerinde artık bu ayakkabı ile oluşturulan verilerden yararlanılabilir.
Gereksiz mi ? Kesinlikle hayır...
Diğer ayakkabılar ile yapabildiğini bu ayakkabı ile yapmana engel olan bir şey yok ve de bu ayakkabıda daha fazlası var. Maliyet konusunda ise şu şekilde düşünmeliyiz. Futbolcular yada takımlar bu parayı düşünürler mi :)
Erdi Abi, Spor Ve Krampon. Gerçekten tebrik etmek lazım :)
Bunlarla uğraşçaklarına çorap kokusunu önleyen krampon bulsalar
adam haklı .