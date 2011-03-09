WD Elements Play: 1TB kapasiteli medya oynatıcı

Sabit diskleriyle tanıdığımız WesternDigital, medya oynatıcı ailesini çeşitlendirmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Bu videomuzda dahili 1TB kapasitesiyle ilgi çekici bir ürün olan WD Elements Play 1TB'ı inceliyoruz.
Bununla birlikte optik ses çıkısı olması avantaj. Sesi amfinize bağlı olarak en kaliteli şekilde alabiliyorsunuz.
Dezavantaj derseniz , elektrik kesilip geldiğinde cihaz otomatik açılıyor nedenini anlamış değilim :) Ayrıca 1 tb kapasitesini doldurduğunuzda alet kitleniyor donuyor. Bu yüzden bir iki filmimi silmek zorunda kaldım. Bunun dışında gayet güzel bir ürün.Ayrıca deneyimlediğim bir başka konuda mutlaka kaliteli kalın HDMI kablosu kullanın , arada ki farkı göreceksiniz.
Alt yazı boyutu ayarlanıyor,
filmlerde donma olmadı,
Dts sesi optik çıkışından 5.1 ses sistemime bağladığımda aldım,
Veri hızı benim için çok önemli değil, sonuçta her dakika bunun içine tek tek film atmayacağım.. ufak usb harici diskime o anlık izleyeceğimi bilgisayardan kopyalayıp sonra buna bağlayarak izlerim.. Arşivimi güncelleyeceğim zamanda bilgisayarımı bunu bağlar güncellerim.
Wd Tv live olan kat kat iyi deniyor forumlarda ancak 216 TL fiyatı var. ben 260 TL ye içinde 1TB Harddiskli olan bu modeli tercih ederim. Eğer 40TL ye 1 TL harddisk alabileceğimi bilsem evet gider WD TV live alır üstüylede harici hdd alırım ancak o bile beni cezbetmeyebilir.. Bu sefer ortada yığınla kablo olacak..
Yanlışım varsa düzeltin lütfen,
saygılar.
Live hub çok daha güzel bir cihaz.