WD Elements Play: 1TB kapasiteli medya oynatıcı

Sabit diskleriyle tanıdığımız WesternDigital, medya oynatıcı ailesini çeşitlendirmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Bu videomuzda dahili 1TB kapasitesiyle ilgi çekici bir ürün olan WD Elements Play 1TB'ı inceliyoruz.

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