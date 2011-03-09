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WD Elements Play: 1TB kapasiteli medya oynatıcı

8 yıl
58,9b
1
Medya Oynatıcılar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sabit diskleriyle tanıdığımız WesternDigital, medya oynatıcı ailesini çeşitlendirmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Bu videomuzda dahili 1TB kapasitesiyle ilgi çekici bir ürün olan WD Elements Play 1TB'ı inceliyoruz.


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ademakif 5 yıl
Ürünü yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum. Gayet mutlu ve memnunum. Bazı arkadaşlar Usb nin yavaşlığından şikayet etmiş. Haklılar ama şunu atlamamak lazım, Usb den büyük kapasiteli film izlediğinizde veri aktarım hızına bağlı olarak tekleme olacaktır. Kendi belleğine attığım filmlerde hiçbir sorun yaşamadım.
Bununla birlikte optik ses çıkısı olması avantaj. Sesi amfinize bağlı olarak en kaliteli şekilde alabiliyorsunuz.
Dezavantaj derseniz , elektrik kesilip geldiğinde cihaz otomatik açılıyor nedenini anlamış değilim :) Ayrıca 1 tb kapasitesini doldurduğunuzda alet kitleniyor donuyor. Bu yüzden bir iki filmimi silmek zorunda kaldım. Bunun dışında gayet güzel bir ürün.Ayrıca deneyimlediğim bir başka konuda mutlaka kaliteli kalın HDMI kablosu kullanın , arada ki farkı göreceksiniz.
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Miragle 8 yıl
peki arkadaslar hd playerde sızın tavsıye edebılcegınız bır marka varmı sorunsuz calısan kasılamyan
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beyhes 8 yıl
valla arkadaşlar kusura bakmayın ama yerde yere vurduğunuz kadar değilmiş..

Alt yazı boyutu ayarlanıyor,
filmlerde donma olmadı,
Dts sesi optik çıkışından 5.1 ses sistemime bağladığımda aldım,
Veri hızı benim için çok önemli değil, sonuçta her dakika bunun içine tek tek film atmayacağım.. ufak usb harici diskime o anlık izleyeceğimi bilgisayardan kopyalayıp sonra buna bağlayarak izlerim.. Arşivimi güncelleyeceğim zamanda bilgisayarımı bunu bağlar güncellerim.



Wd Tv live olan kat kat iyi deniyor forumlarda ancak 216 TL fiyatı var. ben 260 TL ye içinde 1TB Harddiskli olan bu modeli tercih ederim. Eğer 40TL ye 1 TL harddisk alabileceğimi bilsem evet gider WD TV live alır üstüylede harici hdd alırım ancak o bile beni cezbetmeyebilir.. Bu sefer ortada yığınla kablo olacak..

Yanlışım varsa düzeltin lütfen,

saygılar.
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gerschenkirschen 8 yıl
DTS'de yokken bu cihaz alınmaz. Asus O!Play bana çok daha mantıklı geliyor.
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asmenya 8 yıl
tamamda kadeşim fiyatı nedirki
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Seko92 8 yıl
WDTV Gen2'ye "vermediği" destekten sonra WD'den harddisk dahil artık hiçbir şey almam. Hayatımda gördüğüm en rezil firma, sakın bulaşmayın. Şuna bak ya DTS ses iletmiyormuş, neden alalım ki ? Israrla işlemcisinin ne olduğunu da yazmıyorlar.
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FreeRun 8 yıl
çok kötü bir ürün , mkv filmlerde usb den izlerken belli bir mbps den sonra takılmalar başlıyor. Usb den mkv filmleri takılarak oynatan cihaz hikaye, önemli olan usb den mbps ne kadar yüksek olursa olsun rahatça izlemek.Çahil işi bir cihaz bilmeyenler üzerine atlayıp hayal kırıklığı yaşayabilir.
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yigidoumit 8 yıl
vasat
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CyberDiamond 8 yıl
Güzel bir cihaz değil. DTS i hdmi den iletmiyor öncelikle.
Live hub çok daha güzel bir cihaz.
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mnaltunkeyik 8 yıl
22 MBps'lık 1920 x 1080 çözünürlükteki mkv uzantılı Avatar'da DTS ses duyulmuyor. Görüntü akışı ise kullanıcıyı rahatsız edecek kadar kesintili:
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mnaltunkeyik 8 yıl
Ses sorununun yanında, giriş seviyesi Realtek RTD1073DD gibi bir işlemcinin bile rahatlıkla oynatabildiği 22 MBps'lık tam çözünürlükteki Avatar'ın gösterimi sırasında işlemcinin zorlanması ve görüntüde takılmalar yaşanması hayli düşündürücü.
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