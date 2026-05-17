Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Watch Series 12 geliyor: İşte beklenen özellikler

    Apple, Eylül ayında iPhone 18 Pro'larla birlikte yeni nesil Apple Watch'ları tanıtacak. Apple Watch Series 12'yi bekleyenler için haberler kötü: Yeni tasarım veya sağlık özellikleri beklenmiyor.

    Apple Watch Series 12 özellikleri nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    Apple, Watch Series 12’de yeni tasarım sunmak yerine daha akıllı özelliklere ve daha iyi performansa odaklanacak gibi görünüyor. Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve watchOS 27 ile ilgili ilk söylentiler, daha hızlı işlemci, daha derin yapay zeka entegrasyonu, geliştirilmiş uydu araçları ve günlük kullanımda kozmetik değişikliklerden daha önemli olan pil iyileştirmelerine işaret ediyor.

    Gerçekten yeni işlemci

    Apple'ın, son Apple Watch modellerinde büyük ölçüde aynı S10 mimarisini yeniden kullandıktan sonra yeni bir işlemci tanıtmayı planladığı bildiriliyor. Yeni çip, daha hızlı uygulama başlatma ve daha akıcı animasyonlar, günlük kullanımda daha iyi pil verimliliği, geliştirilmiş cihaz içi yapay zeka işleme, daha hızlı sağlık ve fitness veri analizi ve gelecekteki Apple Intelligence özelliklerine daha iyi destek gibi önemli alanlarda iyileştirme sağlayacak.

    Apple, Apple Watch'ta gerçekten yeni işlemciyi üç yılda bir piyasaya sürüyor. 2020'de A13 Bionic tabanlı S6 çipi, 2023’te A16 Bionic tabanlı S9 çipi gördük. Elbette arada işlemciler var ancak yeni CPU çekirdekleri açısından S9 en son yükseltmeydi. Series 12 ile yükseltilmiş CPU çekirdekleri bekleniyor. Büyük olasılıkla A19 yongasına benzer 3nm tasarımına dayanacak ancak bu net değil.

    Touch ID deneysel kalacak gibi

    En çok konuşulan sızıntılardan biri, Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4'e Touch ID'nin gelebileceği olasılığıyla ilgili. Geçen yıl keşfedilen Apple'ın dahili yazılım referansları, Apple'ın yan düğmeyle parmak izi kimlik doğrulamasını test ettiğini, bu sayede kullanıcıların parola girmeden saati kilidini açıp satın alımları onaylayabileceğini öne sürüyordu. Ancak son sızıntılar, Apple'ın bu özelliği kesinleştirmediğini gösteriyor. Mevcut raporlar, Apple’ın pil alanı ve gelişmiş sağlık sensörlerine öncelik verdiğini, saatin içine ek parmak izi donanımı koymanın zor olacağını belirtiyor.

    Sağlık özellikleri hiç konuşulmadı

    Tam teşekküllü tansiyon takibi, genişletilmiş hipertansiyon takibi ve kan şekeri takibi konuşuluyor olsa da bu yıl Apple Watch'a gelecek yeni sağlık özellikleriyle ilgili somut bir şey yok.

    watchOS 27 güncellemesi neler sunacak?

    watchOS 27 güncellemesi beklenen yenilikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, watchOS 26'da Workout Buddy, Mesajlarda Canlı Çeviri ve Bildirim Özetleri gibi Apple Intelligence özelliklerini zaten tanıtmıştı. watchOS 27'nin bu listeyi daha da genişletmesi bekleniyor.

    Raporlar ayrıca Apple'ın Sağlık uygulamasıyla yakından bağlantılı daha gelişmiş yapay zeka destekli sağlık deneyimi geliştirdiğini de öne sürüyor. Bu sistemin, kullanıcı alışkanlıkları ve aktivitelerine göre oluşturulmuş koçluk, sağlık önerileri ve fitness bilgilerine odaklandığı bildiriliyor. Günlük kullanıcılar için bu, Apple Watch'un yalnızca egzersizleri takip etmek ve bildirimleri göstermek yerine daha proaktif hale gelebileceği anlamına geliyor.

    watchOS 27, Apple Watch Ultra’nın kadranını daha sade bir şekilde diğer modellere getiriyor. Ayrıca uydu bağlantısının da büyük ölçüde genişletilmesi bekleniyor. Apple Watch Ultra 3, halihazırda iPhone yakınında olmasa bile uydu üzerinden Acil SOS, Bul ve Mesajlaşma özelliğini destekliyor. Apple’ın bu özellikleri watchOS 27'de daha da geliştirmeyi planladığı bildiriliyor; Uydu üzerinden Apple Harita desteği, uydu mesajlaşması yoluyla fotoğraf gönderme, yürüyüş ve seyahatte daha iyi destek gibi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 2 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    google pay türkiye vantuzlu telefon tutucu yapışmıyor megane 2 teyp kodu mi 17 pro max en kaliteli anten kablosu hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum