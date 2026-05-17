Apple Watch Series 12 geliyor: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Apple, Watch Series 12’de yeni tasarım sunmak yerine daha akıllı özelliklere ve daha iyi performansa odaklanacak gibi görünüyor. Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve watchOS 27 ile ilgili ilk söylentiler, daha hızlı işlemci, daha derin yapay zeka entegrasyonu, geliştirilmiş uydu araçları ve günlük kullanımda kozmetik değişikliklerden daha önemli olan pil iyileştirmelerine işaret ediyor.

Gerçekten yeni işlemci

Apple'ın, son Apple Watch modellerinde büyük ölçüde aynı S10 mimarisini yeniden kullandıktan sonra yeni bir işlemci tanıtmayı planladığı bildiriliyor. Yeni çip, daha hızlı uygulama başlatma ve daha akıcı animasyonlar, günlük kullanımda daha iyi pil verimliliği, geliştirilmiş cihaz içi yapay zeka işleme, daha hızlı sağlık ve fitness veri analizi ve gelecekteki Apple Intelligence özelliklerine daha iyi destek gibi önemli alanlarda iyileştirme sağlayacak.

Apple, Apple Watch'ta gerçekten yeni işlemciyi üç yılda bir piyasaya sürüyor. 2020'de A13 Bionic tabanlı S6 çipi, 2023’te A16 Bionic tabanlı S9 çipi gördük. Elbette arada işlemciler var ancak yeni CPU çekirdekleri açısından S9 en son yükseltmeydi. Series 12 ile yükseltilmiş CPU çekirdekleri bekleniyor. Büyük olasılıkla A19 yongasına benzer 3nm tasarımına dayanacak ancak bu net değil.

Touch ID deneysel kalacak gibi

En çok konuşulan sızıntılardan biri, Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4'e Touch ID'nin gelebileceği olasılığıyla ilgili. Geçen yıl keşfedilen Apple'ın dahili yazılım referansları, Apple'ın yan düğmeyle parmak izi kimlik doğrulamasını test ettiğini, bu sayede kullanıcıların parola girmeden saati kilidini açıp satın alımları onaylayabileceğini öne sürüyordu. Ancak son sızıntılar, Apple'ın bu özelliği kesinleştirmediğini gösteriyor. Mevcut raporlar, Apple’ın pil alanı ve gelişmiş sağlık sensörlerine öncelik verdiğini, saatin içine ek parmak izi donanımı koymanın zor olacağını belirtiyor.

Sağlık özellikleri hiç konuşulmadı

Tam teşekküllü tansiyon takibi, genişletilmiş hipertansiyon takibi ve kan şekeri takibi konuşuluyor olsa da bu yıl Apple Watch'a gelecek yeni sağlık özellikleriyle ilgili somut bir şey yok.

watchOS 27 güncellemesi neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Apple, watchOS 26'da Workout Buddy, Mesajlarda Canlı Çeviri ve Bildirim Özetleri gibi Apple Intelligence özelliklerini zaten tanıtmıştı. watchOS 27'nin bu listeyi daha da genişletmesi bekleniyor.

Raporlar ayrıca Apple'ın Sağlık uygulamasıyla yakından bağlantılı daha gelişmiş yapay zeka destekli sağlık deneyimi geliştirdiğini de öne sürüyor. Bu sistemin, kullanıcı alışkanlıkları ve aktivitelerine göre oluşturulmuş koçluk, sağlık önerileri ve fitness bilgilerine odaklandığı bildiriliyor. Günlük kullanıcılar için bu, Apple Watch'un yalnızca egzersizleri takip etmek ve bildirimleri göstermek yerine daha proaktif hale gelebileceği anlamına geliyor.

watchOS 27, Apple Watch Ultra’nın kadranını daha sade bir şekilde diğer modellere getiriyor. Ayrıca uydu bağlantısının da büyük ölçüde genişletilmesi bekleniyor. Apple Watch Ultra 3, halihazırda iPhone yakınında olmasa bile uydu üzerinden Acil SOS, Bul ve Mesajlaşma özelliğini destekliyor. Apple’ın bu özellikleri watchOS 27'de daha da geliştirmeyi planladığı bildiriliyor; Uydu üzerinden Apple Harita desteği, uydu mesajlaşması yoluyla fotoğraf gönderme, yürüyüş ve seyahatte daha iyi destek gibi.

