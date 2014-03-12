Windows 8.1 Update 1 video inceleme "Windows 8.1'in kullanımı kolaylaşıyor"

Microsoft, kullanıcılardan gelen önerilerle Windows 8 işletim sistemini geliştirmeyi sürdürüyor. Yakında kullanıma sunulacak Windows 8.1 Update 1 güncellemesi ile hem modern arayüzü hem de klasik masaüstünü kullanmak daha kolay olacak. Yeni güncellemenin tüm detayları videomuzda.

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