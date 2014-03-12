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Windows 8.1 Update 1 video inceleme "Windows 8.1'in kullanımı kolaylaşıyor"

5 yıl
59,6b
1
İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft, kullanıcılardan gelen önerilerle Windows 8 işletim sistemini geliştirmeyi sürdürüyor. Yakında kullanıma sunulacak Windows 8.1 Update 1 güncellemesi ile hem modern arayüzü hem de klasik masaüstünü kullanmak daha kolay olacak. Yeni güncellemenin tüm detayları videomuzda.
 

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Turkforce 5 yıl en beğenilen
Windows 7 de kolay olan herşeyi zorlaştırdık, şimdi size bazı kolaylıkları yavaş yavaş geri veriyoruz. :)
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psicik96 5 yıl
hocam bari üstteki ttnet reklamını kapatın ya .. siteden tiksindim arkadaş -_-
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blnt4 5 yıl
Donanımlar için Fiyat performans tavsiye ediliyor. İş yazılım olunca paralı bir işletim sisteminin haberlerinin yapılması ne derece doğru. İnsanları Ücretsiz işletim sistemlerine yönlendirilmesi daha doğru olmaz mı?
Diğer işletim sistemleri ile haberler bekliyoruz sizlerden onlardaki gelişmeleri de bilelim.
Donanımlar için Fiyat performans tavsiye ediliyor. İş yazılım olunca paralı bir işletim sisteminin haberlerinin yapılması ne derece doğru. İnsanları Ücretsiz i...
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3 Yanıt Yanıtla +38
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DH Misafiri 4 yıl
kesinlikle 8.1 e bulaşmayın beş para etmez bir yazılım ben 8 kullanırken 8.1 e yükselttim ama hiç memnun kalmadım, o yüzden yeniden 8 e röndüm şuan bilgisayarım canavar.
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brktmr 4 yıl DH Misafiri
Ben de 8.1 için bilgisayarımın canavar olduğunu söyleyebilirim.
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nepasvior 5 yıl
windows ta uygulama ne allah aşkına ya dokunmatik tablet kullanmıyorsam niye uygulama açayım program yükler onu kullanırım masa üstünde, ileri gideceğine geri gidiyor, pc yi mobil cihaz haline getiriyorlar önce sonra da geliştirdik yeniden ekledik diyorlar, ben klasik başlat menü programı kurup kullanıyorum, modern arayüze de bakmıyorum bile
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AntonChigurh 5 yıl
Arkadaşlar bu güncelleme benim pc ye gelmedi güncellemeleri otomatik yükle seçeneğinde olmasına rağmen halen gelmedi benim pcye.
Güncellemeleri denetle deyincede hiç bir güncelleştirme yok diyor
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orka55 5 yıl
Ah windows ah bunlarida mi gorecektik
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bkaakco 5 yıl
Siz sanırım her şeyi görsellik zannediyorsunuz. Güncellemenin açıklamasına bakarsanız nelerin geldiğini görürsünüz. Başlat daha sonra gelecek, birden duyrulunca herkes güncelleme 1 ile gelecek sandı. Doğaldır. Microsoft'un hataları var, geç kaldırlar kesinlikle ancak yeterli bilgi sahibi olmadan yorum yazmak modu oldu maalesef.

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orka55 5 yıl

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1BilimAdamı 5 yıl
win7ye dönüyorum
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ed1s 5 yıl
pek bi değişim olmadı
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sonerdursun1 5 yıl
geldi update den tarattırnız boşuna uğraşmayın o şekil
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fds14 5 yıl fx57
Türkçe'si: önce bozuyoruz sonra tamir ediyoruz
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Decemst 5 yıl
ya ben kendimi yonetici olarak tanitamadigim bir sisteme neden geceyim
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Hobar 5 yıl
hallettim dostum sağol. registry nin de izinleri varmış.
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zülkif gonzo 5 yıl
Başlat menüsü falan gelmedi
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edoan34 5 yıl
Bence güncelleme baya yararlı olmuş elbette geliştirilmesi gereken çok şey var ancak şu haliyle bile insanlar windows 7 den vazgeçecektir diye düşünüyorum. Windows 7 gözümde çok hantal görünüyor artık.
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bio technolog 5 yıl
Öyle aman aman bişey beklemeyin ..
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Oskis 5 yıl bio technolog
Bu sozunuzden yola cikarak 8.1 gibi kutulu yuklu surum gelmicek sanirsam??
8.1 kutulu almistim direk bunu kurup bide update kurcaz ...ugrasicaz yine...
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Adam. 5 yıl
Çok fazla olmamakla birlikte bir hızlanma söz konusu. Mouse için getirilen yenilikler kısmen ihtiyaçları karşılıyor. Modern arayüz uygulamalarının tam ekran değil de pencere olarak açılabilme seçeneği getirilseydi çok iyi olurdu. Görev çubuğunun modern arayüz de gezinirken görünülebilir olması bence iyi olmuş. Görüntüde yenilik olarak pek fazla bir şey yok. Arkaplan da çalışmalar olmuş zira başta da söylediğim gibi bir hızlanma söz konusu. Mağazanın tasarımının değişeceği belirtilmişti. Hatta Microsoft bizzat kendisi bunu göstermişti fakat aşağıda ki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere benim sistemim de bu değişilik bulunmuyor. Bu bir tek ben de mi yoksa başkalarında da var mı? Kısacası @bio technolog un da dediği gibi öyle aman aman bir şey beklemeyin. Bazı yenilikler kolaylıklar sunulmuş ama pekte fazla bir şey yok ortada.

Önemli : Bilgisayarınız da Aero Glass 8.1 kurulu ise bunu kaldırmadan güncelleştirmeyi yapmayınız. Açılışta problemlere sebebiyet veriyor. Ha açılıyor ama sinir edici bir şekilde sizi uğraştırıyor ve bir an açılmayacak duygusuna bile kapılabiliyorsunuz. Tabi ki açıldıktan sonra da mevcut program işlevlerini yerine getiremiyor. Bu yüzden her türlü kaldıracağınız şeyi baştan kaldırın ve açılışta benim gibi sorunlar yaşamayın.


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