Xbox One'ı görüntüledik: Yeni nesil konsola yakından bakıyoruz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox One'ı, San Francisco'da yapılan BUILD etkinliği kapsamında yakından görme şansı yakaladık. Bu videomuzda, Xbox One ve oyunlarına ilişkin özel olarak hazırladığımız bir dakikalık başlangıç kısmından sonra konsolun detaylarını özel görüntüler eşliğinde ekranlarınıza getiriyor, yeni işlemcisi, grafik birimi ve diğer donanımsal detaylarını, çektiğimiz görüntüler eşliğinde masaya yatırıyoruz.
Merak edenler için başlangıçtaki müzik: My World - Eddie K.
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Hocam sizden çok şey öğrendim uzun yazılarınızı sabırla okudum ben okurken sıkılmıyorum ve anlatışınızı çok beğeniyorum uzun olsa da severek okuyorum şimdilerde sizden de öğrendiklerimle insanlara yardımcı oluyorum emeğiniz büyük hakkınızı helal edin :)
ps4 konusu varken xbox konusuna neden mesaj atasin
Sony de MS de oyunlardan kazaniyor esas parayi ve cok buyuk bir pastadan pay aliyorlar. Donanimdan zaten kar etmiyorlar onun icin de ne kadar kisarsak o kadar az kardan zarar ederiz dusuncesindeler. Oysa ki zaten AMD ile anlasmissin, adamlarin en guzel kartini koysan makineye oyun yapimcilarina da biz oyunculara da guzel bir kiyak olacak ama business dunyasinda musteri ne kadar az maliyetle fazla söğüşlenirse kar o kadar buyuk oluyor malesef.
Frapsı kâle alma sen bir dediği bir dediğini tutmuyor
Ama ps3 tatmin etmediği için hiç satın almadım.Yazdığımı iyi hatırlıyorsun hafızanı takdir ettim Ama ben şuan yorumlarımda ps3 ü övmüyorum , ps4 ü övüyorum ufak bir ayrıntıyı kaçırmışsınız.Ps3 o kötü donanımına göre iyi kötü oyun oynatıyor ama bana yinede yetersiz geliyor.Sadece konsol ile pc ayrımı için ps3 e görece iyi dedim.Aynı donanımda ki pc ile karşılaştırmak haksızlık olur.
Ps4 deki 7870 gpu su , konsol verimiyle pc deki 7970 performansı gösterecektir.Ama hayalcilikte etmemek gerekir yıl sonunda çıkacak 8970 ile kapışamaz : )
Ama Ps4 gerçekten donanım ve tasarım olarak benim tüm beklentilerimi karşıladı. 400 dolara olmasıda çabası...
Ve hala dediğimi yenilerim ps3 bana göre çöp gibi grafik veriyor : ) Aa yoksunu , fps düşüşleri , düşük çözünürlük gibi yetersizlikleri var.Pc de şuan 2008 yılında 180 liraya satın aldığım 8800gt var yanındada ucuza aldığım çift çekirdekli bir işlemci var..İnan bana hem xbox360 dan hemde ps3 den çok daha iyi grafik veriyor.Tabi 8800gt gpu su ps3 deki gpudan 3 kat daha güçlü bunuda göz ardı etmemek gerekir.
Pc oyunculuğundan daha konforlu olduğu için konsol oyunculuğuna tekrar geçiş yapmak istiyorum Ps4 benim için çok iyi bir seçenek : )
Bu konuda sana katılmıyorum . SAdece 7970 gpu çok yüksek fiyat olacağından dolayı adamlar 400 dolara konsol satamazlar.Bunun anakarı var işlemcisi var , bluray rom var , gamepad var.Ramler var.
Adamlar bütün konsolu tasarlayı 399 dolar fiyat koymuşlar , bu fiyata havada kapışılacaktır.
Ayrıca donanımın düşük olduğunuda düşünmüyorum.Şuan ps3 o tarihi eser donanımıyla şuan ki oyunları oynatabiliyorsa , ondan 15 kat daha güçlü olan ps4 gerçek grafik verir.Pc ile karşılaştırmayın.
Hala Madrid!
şaka bi yana xbox mı ps mi deselerdi xbox derdim ama bundan sonra ps diyorum.yeni tasarımı da xbox dan daha iyi