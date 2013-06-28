Xbox One'ı görüntüledik: Yeni nesil konsola yakından bakıyoruz

Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox One'ı, San Francisco'da yapılan BUILD etkinliği kapsamında yakından görme şansı yakaladık. Bu videomuzda, Xbox One ve oyunlarına ilişkin özel olarak hazırladığımız bir dakikalık başlangıç kısmından sonra konsolun detaylarını özel görüntüler eşliğinde ekranlarınıza getiriyor, yeni işlemcisi, grafik birimi ve diğer donanımsal detaylarını, çektiğimiz görüntüler eşliğinde masaya yatırıyoruz.

Merak edenler için başlangıçtaki müzik: My World - Eddie K.