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Xbox One'ı görüntüledik: Yeni nesil konsola yakından bakıyoruz

5 yıl
13,4b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox One'ı, San Francisco'da yapılan BUILD etkinliği kapsamında yakından görme şansı yakaladık. Bu videomuzda, Xbox One ve oyunlarına ilişkin özel olarak hazırladığımız bir dakikalık başlangıç kısmından sonra konsolun detaylarını özel görüntüler eşliğinde ekranlarınıza getiriyor, yeni işlemcisi, grafik birimi ve diğer donanımsal detaylarını, çektiğimiz görüntüler eşliğinde masaya yatırıyoruz.
Merak edenler için başlangıçtaki müzik: My World - Eddie K. 
 

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.mert 5 yıl en beğenilen
office niz batsın emi
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Illuminn 5 yıl
yeni xbox 'a karşı inanılmaz bir önyargı içerisine girdim, dansöz gibi oynadı resmen microsoft. güvenmiyorum one'a, bu nesil xbox safındaydım yeni nesilde ps4 safındayım.
yeni xbox 'a karşı inanılmaz bir önyargı içerisine girdim, dansöz gibi oynadı resmen microsoft. güvenmiyorum one'a, bu nesil xbox safındaydım yeni nesilde ps4 ...
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2 Yanıt Yanıtla +37
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Illustrious. 5 yıl
PlayStation 4 varken işi çok zor.
1 Yanıt Yanıtla +34
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1 Avatar
rcelik21 4 yıl
Herkes beğendiği konsolu alır oynar, fanboyluğa gerek yok ben Xbox hayranıyım ama Playstation 1 ve 2 yi oynadım sonra Xbox 360 a geçtim şimdi Xbox One Slimi bekliyorum ama PS4 de çok güzel bir cihaz.
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CVenturas 5 yıl
Rubisco
gamerasi Yorum ve analiz için teşekkürler. Keşke bu konulara sizin kadar vakıf olabilsem.
Slm, uzatıyorsam karmaşıklaştırıyorsam tuhaflaştırıyorsam yada anlatmak istediklerim apayrı yöne gidiyorsa yazın ben daha düzgün toparlayıp anlatmak istediklerimi daha uygun hale getireyim yada araştırmak için link vs. yardmcı olmaya çalışayım.

Hocam sizden çok şey öğrendim uzun yazılarınızı sabırla okudum ben okurken sıkılmıyorum ve anlatışınızı çok beğeniyorum uzun olsa da severek okuyorum şimdilerde sizden de öğrendiklerimle insanlara yardımcı oluyorum emeğiniz büyük hakkınızı helal edin :)
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DH Misafiri 5 yıl
10 nümero alet ama ps4'ün içine adapte edilmiş gaikai mantığını hayal etmek heyecan veriyor.Ps4 hem daha ucuz hem daha güçlü donanım hemde türkçe dublaj desteği ile favorim ve kişisel tercihim olacak.
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Recharged 5 yıl
Microsoft bu savaşı daha piyasaya sürülmeden kaybetti.İzlediği yanlış politika Xbox fanlarını Playstation'a doğru itti.
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dhfade 5 yıl
konu dısı ozelde gozukuyor konu hanı yanlıs yere acmak yasaktı ?
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r4deon 5 yıl
FRAPS
Ps4 varken neden xbox one alayım. ?

ps4 konusu varken xbox konusuna neden mesaj atasin
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kartalım 5 yıl
bunca yıllık xbox macerasından sonra ps4 e alışmak zor olacak
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digimoney 5 yıl
PlayStation 4 Alacagim kacari yok
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Salvatuon 5 yıl
Yav FRAPS sen degilmiydin PS3 kafede Pes onadim, o çamur gibi grafikler yuzunden hayattan sogudum diyen? Simdi de makineyi övuyorsun, anlamadim ben seni

Sony de MS de oyunlardan kazaniyor esas parayi ve cok buyuk bir pastadan pay aliyorlar. Donanimdan zaten kar etmiyorlar onun icin de ne kadar kisarsak o kadar az kardan zarar ederiz dusuncesindeler. Oysa ki zaten AMD ile anlasmissin, adamlarin en guzel kartini koysan makineye oyun yapimcilarina da biz oyunculara da guzel bir kiyak olacak ama business dunyasinda musteri ne kadar az maliyetle fazla söğüşlenirse kar o kadar buyuk oluyor malesef.
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Schmerzhaft 5 yıl Salvatuon
Salvatuon
Yav FRAPS sen degilmiydin PS3 kafede Pes onadim, o çamur gibi grafikler yuzunden hayattan sogudum diyen? Simdi de makineyi övuyorsun, anlamadim ben seni

Sony de MS de oyunlardan kazaniyor esas parayi ve cok buyuk bir pastadan pay aliyorlar. Donanimdan zaten kar etmiyorlar onun icin de ne kadar kisarsak o kadar az kardan zarar ederiz dusuncesindeler. Oysa ki zaten AMD ile anlasmissin, adamlarin en guzel kartini koysan makineye oyun yapimcilarina da biz oyunculara da guzel bir kiyak olacak ama business dunyasinda musteri ne kadar az maliyetle fazla söğüşlenirse kar o kadar buyuk oluyor malesef.

Frapsı kâle alma sen bir dediği bir dediğini tutmuyor
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FRAPS 5 yıl
Evet ps3 bana göre başarısız bir konsol ve hiçbir zaman satın almadım. 2000 yılında ps1 satın aldım . 2003 de ise ps2 satın aldım.2 konsolda beni oldukça tatmin etti.Yeni nesil olarakda 2008 gibi korsan oyun kolay olduğu için xbox 360 aldım. 2010 yılındada elimden çıkardım.Grafikleri yetersiz gelmeye başlamıştı.Konsol çok ses çıkartıyordu vs..

Ama ps3 tatmin etmediği için hiç satın almadım.Yazdığımı iyi hatırlıyorsun hafızanı takdir ettim
Ama ben şuan yorumlarımda ps3 ü övmüyorum , ps4 ü övüyorum ufak bir ayrıntıyı kaçırmışsınız.Ps3 o kötü donanımına göre iyi kötü oyun oynatıyor ama bana yinede yetersiz geliyor.Sadece konsol ile pc ayrımı için ps3 e görece iyi dedim.Aynı donanımda ki pc ile karşılaştırmak haksızlık olur.

Ps4 deki 7870 gpu su , konsol verimiyle pc deki 7970 performansı gösterecektir.Ama hayalcilikte etmemek gerekir yıl sonunda çıkacak 8970 ile kapışamaz : )

Ama Ps4 gerçekten donanım ve tasarım olarak benim tüm beklentilerimi karşıladı.
400 dolara olmasıda çabası...

Ve hala dediğimi yenilerim ps3 bana göre çöp gibi grafik veriyor : ) Aa yoksunu , fps düşüşleri , düşük çözünürlük gibi yetersizlikleri var.Pc de şuan 2008 yılında 180 liraya satın aldığım 8800gt var yanındada ucuza aldığım çift çekirdekli bir işlemci var..İnan bana hem xbox360 dan hemde ps3 den çok daha iyi grafik veriyor.Tabi 8800gt gpu su ps3 deki gpudan 3 kat daha güçlü bunuda göz ardı etmemek gerekir.


Pc oyunculuğundan daha konforlu olduğu için konsol oyunculuğuna tekrar geçiş yapmak istiyorum Ps4 benim için çok iyi bir seçenek : )
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Salvatuon 5 yıl
Bu kadar buyuk kasa yapiyorsun koy bari HD7970 de birseye benzesin. İki konsol da donanim olarak cok ciliz cikiyorlar piyasaya ki daha cikmis da degiller. Bu nesil konsollar olu dogdu resmen.
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FRAPS 5 yıl Salvatuon
Salvatuon
Bu kadar buyuk kasa yapiyorsun koy bari HD7970 de birseye benzesin. İki konsol da donanim olarak cok ciliz cikiyorlar piyasaya ki daha cikmis da degiller. Bu nesil konsollar olu dogdu resmen.

Bu konuda sana katılmıyorum . SAdece 7970 gpu çok yüksek fiyat olacağından dolayı adamlar 400 dolara konsol satamazlar.Bunun anakarı var işlemcisi var , bluray rom var , gamepad var.Ramler var.
Adamlar bütün konsolu tasarlayı 399 dolar fiyat koymuşlar , bu fiyata havada kapışılacaktır.

Ayrıca donanımın düşük olduğunuda düşünmüyorum.Şuan ps3 o tarihi eser donanımıyla şuan ki oyunları oynatabiliyorsa , ondan 15 kat daha güçlü olan ps4 gerçek grafik verir.Pc ile karşılaştırmayın.
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Rubisco 5 yıl
Sen satılma garantisi ver , en absürd donanımı bile koyarlar. Optimize fiyat aralığı 400-500$ civarı, yüksek satışlar bu arada yapılabiliyor. insanlara 700-900$lık konsol satabileceğinin garantisini bul böyle bi imkan yarat neler yapılır neler.
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gfbekir 5 yıl
Hala ps4!
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Moretz 5 yıl gfbekir
gfbekir

Hala ps4!

Hala Madrid!

şaka bi yana xbox mı ps mi deselerdi xbox derdim ama bundan sonra ps diyorum.yeni tasarımı da xbox dan daha iyi
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