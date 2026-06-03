Yeni Fiat Grizzly ailesinin ilk resmi görselleri paylaşıldı: Grande Panda'nın büyük kardeşleri

Fiat Grizzly ve Fiat Fastback
İlk resmi görseli paylaşılan yeni modellerle ilgili değerlendirmede bulunan Fiat CEO’su Olivier Francois, “Grande Panda, Fiat’ın erişilebilir fiyatlı aile otomobilleri segmentine dönüşünü simgeliyordu. Fiat Fastback ve Grizzly ile ise farklı ihtiyaçlara ve farklı yaşam tarzlarına göre tasarlanmış iki yeni model ekleyerek bu ürün gamını tamamlıyoruz. Ancak bu araçların ortak noktası aynı fikirden doğmaları: akıllı, ulaşılabilir ve Fiat’ın tasarım DNA’sına sadık olmaları. Bu iki modelle birlikte Fiat, eksiksiz ve tutarlı bir ürün ailesiyle aile mobilitesi pazarının merkezine yeniden dönüyor” dedi.
Tek global vizyon, iki farklı karakter
Fiat Fastback; akıcı silueti, güçlü tasarım detayları ve geniş bagaj hacmiyle dinamik, aile yaşamına kolaylıkla uyum sağlayan ve yaşam tarzı odaklı bir kullanım sunarken uzun yolculuklar için de konforlu bir alternatif oluşturuyor. Grizzly ise aile yaşamına kolaylıkla uyum sağlayan, ferah iç hacmi ve çok yönlü yapısıyla öne çıkan kompakt bir SUV karakterine sahip. Daha köşeli tasarım çizgisiyle, özellikle iç mekân genişliği ve yaşam alanı verimliliği konusunda dikkat çekiyor.
Gündelik hayat için geliştirildi
4,5 metrenin altındaki kompakt boyutlarına rağmen geniş iç hacim sunan modeller, segmentlerinin en iyi bagaj kapasitesiyle pratik kullanım konusunda yeni bir referans noktası oluşturmayı hedefliyor. Bu özellikler, modellerin ürün konumlandırmasının temel unsurları arasında yer alıyor.
Küresel bir endüstriyel proje kapsamında, Fiat Fastback ve Grizzly farklı coğrafyalardaki üretim lokasyonlarına dağıtılarak üretilecek; böylece Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) ile Latin Amerika (LATAM) bölgelerindeki kilit pazarlara yakınlık sağlanırken rekabetçilik ve operasyonel esneklik de artırılacaktır. Yeni modeller, Türkiye’de, Avrupa’da ve Afrika pazarlarında aynı anda satışa sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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