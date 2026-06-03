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    Yeni Fiat Grizzly ailesinin ilk resmi görselleri paylaşıldı: Grande Panda'nın büyük kardeşleri

    Fiat, ülkemizde de satılan Grande Panda'nın büyük kardeşleri Grizzly ve Grizzly Fastback ile yeni SUV ailesini tamamlıyor. Şirket, Fiat Grizzly'nin ilk resmi görsellerini yayımladı.

    Fiat'tan yeni SUV modeller! İşte Grizzly'nin ilk resmi görselleri Tam Boyutta Gör
    Küresel ürün gamını genişletme stratejisini yeni ürünleri ile çeşitlendirmeyi sürdüren Fiat, bu kapsamında geliştirilen yeni modelleri Fiat Fastback ve Fiat Grizzly’nin ilk resmi görselini paylaştı. Küresel bir ortak platform üzerinde geliştirilen ve dünyanın farklı bölgelerindeki kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan modeller, Fiat’ın erişilebilir ve akıllı mobilite yaklaşımını farklı karakterlerle buluşturacak.

    Fiat Grizzly ve Fiat Fastback

    İlk resmi görseli paylaşılan yeni modellerle ilgili değerlendirmede bulunan Fiat CEO’su Olivier Francois, “Grande Panda, Fiat’ın erişilebilir fiyatlı aile otomobilleri segmentine dönüşünü simgeliyordu. Fiat Fastback ve Grizzly ile ise farklı ihtiyaçlara ve farklı yaşam tarzlarına göre tasarlanmış iki yeni model ekleyerek bu ürün gamını tamamlıyoruz. Ancak bu araçların ortak noktası aynı fikirden doğmaları: akıllı, ulaşılabilir ve Fiat’ın tasarım DNA’sına sadık olmaları. Bu iki modelle birlikte Fiat, eksiksiz ve tutarlı bir ürün ailesiyle aile mobilitesi pazarının merkezine yeniden dönüyor” dedi.

    Tek global vizyon, iki farklı karakter

    Fiat'tan yeni SUV modeller! İşte Grizzly'nin ilk resmi görselleri Tam Boyutta Gör
    Fiat’ın C segmentindeki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefleyen Fiat Fastback ve Grizzly, markanın yeni küresel ürün stratejisinin önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Aynı platform üzerinde geliştirilen iki yeni model, farklı kullanıcı beklentilerine hitap eden karakteristik yapılarıyla birbirinden ayrışıyor.

    Fiat Fastback; akıcı silueti, güçlü tasarım detayları ve geniş bagaj hacmiyle dinamik, aile yaşamına kolaylıkla uyum sağlayan ve yaşam tarzı odaklı bir kullanım sunarken uzun yolculuklar için de konforlu bir alternatif oluşturuyor. Grizzly ise aile yaşamına kolaylıkla uyum sağlayan, ferah iç hacmi ve çok yönlü yapısıyla öne çıkan kompakt bir SUV karakterine sahip. Daha köşeli tasarım çizgisiyle, özellikle iç mekân genişliği ve yaşam alanı verimliliği konusunda dikkat çekiyor.

    Gündelik hayat için geliştirildi

    Fiat'tan yeni SUV modeller! İşte Grizzly'nin ilk resmi görselleri Tam Boyutta Gör
    Benzinli motor seçeneklerinden tamamen elektrikli versiyonlara kadar uzanan geniş motor seçenekleri alternatifleriyle sunulacak olan Fiat Fastback ve Fiat Grizzly, güçlü duruşları ve karakteristik LED ışık imzalarıyla Fiat’ın yeni tasarım yaklaşımını yansıtıyor. Farklı karakteristik özelliklere sahip olmalarına rağmen aynı temel yaklaşımı paylaşan modeller; rafine iç mekân deneyimi, detaylara verilen önem ve günlük yaşamı kolaylaştıran teknolojilerle, kullanıcı deneyimini daha ileriye taşımayı hedefliyor.

    4,5 metrenin altındaki kompakt boyutlarına rağmen geniş iç hacim sunan modeller, segmentlerinin en iyi bagaj kapasitesiyle pratik kullanım konusunda yeni bir referans noktası oluşturmayı hedefliyor. Bu özellikler, modellerin ürün konumlandırmasının temel unsurları arasında yer alıyor.

    Küresel bir endüstriyel proje kapsamında, Fiat Fastback ve Grizzly farklı coğrafyalardaki üretim lokasyonlarına dağıtılarak üretilecek; böylece Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) ile Latin Amerika (LATAM) bölgelerindeki kilit pazarlara yakınlık sağlanırken rekabetçilik ve operasyonel esneklik de artırılacaktır. Yeni modeller, Türkiye’de, Avrupa’da ve Afrika pazarlarında aynı anda satışa sunulacak.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 4 saat önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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