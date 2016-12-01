Xiaomi Mi Mix inceleme "Rüya telefon testte"

Tasarımıyla herkesi büyüleyen Xiaomi'nin hayalleri gerçeğe taşıdığı çerçevesiz telefonu Xiaomi Mi Mix test masamızda. Bakalaım bu olağan dışı telefon, beklentilerinizi karşılıyor mu?

Xiaomi Mi Mix’i incelemeye ilk olarak tasarımıyla başlamak gerek. Firma tarafından konsept telefon olarak tanımlanan ve sınırlı sayıda üretilen Mi Mix, neredeyse çerçevesiz yapısıyla görenlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.





Tabi bu tasarım anlayışı yeni değil. Daha öncesinde Sharp’ın Aquos Crystal ismini verdiği telefonu da benzer yapıda 3 taraftan ince çerçeveli yapısıyla görenlerin ilgisini çekiyordu fakat donanımsal özellikleri nedeniyle pek ilgi göremedi.

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Mi Mix’de ön tarafta ahize boşluğuna dahi yer verilmeyen çerçevesiz yapı nedeniyle ön kamera ve ışık sensörü ekranın altına konumlandırılmış. Mi Mix’de ön tarafta ahize boşluğuna dahi yer verilmeyen çerçevesiz yapı nedeniyle ön kamera ve ışık sensörü ekranın altına konumlandırılmış.

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Ön kamera konumu itibariyle alışılmadık bir yerde olduğu için kullanım esnasında telefonu ters çevirmeniz gerekiyor. Ne güzel ki arayüz de buna uyum sağladığı için kullanması oldukça keyifli. Ön kamera konumu itibariyle alışılmadık bir yerde olduğu için kullanım esnasında telefonu ters çevirmeniz gerekiyor. Ne güzel ki arayüz de buna uyum sağladığı için kullanması oldukça keyifli.

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Ahize boşluğu bulunmayan telefonda karşı tarafın sesi özel bir yöntemle kullanıcıya iletiliyor. Ekran altında bulunan özel bir seramik titreşerek bu titreşimi ekran arkasındaki metal kasaya iletiyor ve sesin ekran üzerinden duyulabilmesini sağlıyor. Ahize boşluğu bulunmayan telefonda karşı tarafın sesi özel bir yöntemle kullanıcıya iletiliyor. Ekran altında bulunan özel bir seramik titreşerek bu titreşimi ekran arkasındaki metal kasaya iletiyor ve sesin ekran üzerinden duyulabilmesini sağlıyor.

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Ses sadece belli bir noktada çok net işitiliyor. Kullanım esnasında buna alışmak biraz zaman alıyor. Ses sadece belli bir noktada çok net işitiliyor. Kullanım esnasında buna alışmak biraz zaman alıyor.

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Telefonun yakın sensörü de ultrasonic olarak uzaklık ölçüyor ve kulağınızın ekrana yaslanıp yaslanmadığına karar veriyor. Fakat ne yazık ki kullanımım esnasında bu sensör bir çok kera telefon kulağımdayken ekranın açılmasına neden oldu ve görüşme esnasında beklemeye alma butonuna istemsiz tıklandı. Umarım yazılım güncellemesiyle düzeltilir.



3.5mm stereo kulaklık çıkışının üst kısma yerleştirildiği telefonda altta Type-C USB portunu, mono hoparlörü ve mikrofon boşluğunu görüyoruz. Telefonun yakın sensörü de ultrasonic olarak uzaklık ölçüyor ve kulağınızın ekrana yaslanıp yaslanmadığına karar veriyor. Fakat ne yazık ki kullanımım esnasında bu sensör bir çok kera telefon kulağımdayken ekranın açılmasına neden oldu ve görüşme esnasında beklemeye alma butonuna istemsiz tıklandı. Umarım yazılım güncellemesiyle düzeltilir.3.5mm stereo kulaklık çıkışının üst kısma yerleştirildiği telefonda altta Type-C USB portunu, mono hoparlörü ve mikrofon boşluğunu görüyoruz.

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Çift sim kart soketi soldayken ses açıp kapatma ve güç butonu sağda yer alıyor. Güç butonuna tek eldeyken ulaşmak kolay ama ses butonları için uğraş gerekli. Çift sim kart soketi soldayken ses açıp kapatma ve güç butonu sağda yer alıyor. Güç butonuna tek eldeyken ulaşmak kolay ama ses butonları için uğraş gerekli.

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Arka kısımda ise kamera, kamera altında parmak izi okuyucu ve çift led flaş konumlu.



Seramik kasa, ışıl ışıl parlıyor. Görünüm hoş ama hoş olduğu kadar da parmak izi tutuyor. Ne güzeldir ki telefonla birlikte kullanıcıya bir de ücretsiz deri kılıf sunuluyor böylece parmak izi derdinden kurtulabiliyorsunuz. Arka kısımda ise kamera, kamera altında parmak izi okuyucu ve çift led flaş konumlu.Seramik kasa, ışıl ışıl parlıyor. Görünüm hoş ama hoş olduğu kadar da parmak izi tutuyor. Ne güzeldir ki telefonla birlikte kullanıcıya bir de ücretsiz deri kılıf sunuluyor böylece parmak izi derdinden kurtulabiliyorsunuz.

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Bu telefonun asıl konuşulacak konularından biri de Bu telefonun asıl konuşulacak konularından biri de 17:9 formatlı 1080x2040 piksel ekranı. Ekran diğer telefonlardan farklı olarak köşelerde dik açı değil de oval bir kesime sahip bu da köşe noktalarda bir kaç piksel kaybetmenize neden oluyor.

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Fakat içerik görüntülerken veya oyun oynarken bu oval köşeler rahatsızlık yaratmıyor hatta görünümü kuvvetlendirdiklerini de söyleyebilirim.



videolar izlerken Fakat içerik görüntülerken veya oyun oynarken bu oval köşeler rahatsızlık yaratmıyor hatta görünümü kuvvetlendirdiklerini de söyleyebilirim. 16:9 videolar izlerken 17:9 ekran formatı nedeniyle sağ ve solda boşluklar oluşuyor fakat netflix gibi uygulamalarda videonun ekranı tam kaplamasını sağlayan seçenek mevcut.

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IPS ekran geniş görüş açılarına sahip fakat kontrast oranı konusunda biraz zayıf kalıyor. Ekran ayarları kısmından kontrast öncelikli ayarları seçseniz dahi günümüz üst seviye IPS ekranların renk doygunluğundan uzak bir profil sergiliyor. IPS ekran geniş görüş açılarına sahip fakat kontrast oranı konusunda biraz zayıf kalıyor. Ekran ayarları kısmından kontrast öncelikli ayarları seçseniz dahi günümüz üst seviye IPS ekranların renk doygunluğundan uzak bir profil sergiliyor.

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Parlaklık konusunda ise sorunsuz. Bu 6.4” lik dev ekranı gün ışığında da rahat bir şekilde görmeye devam edebiliyorsunuz.



Ekranın Full HD oluşu keskinlik konusunda rakiplerinin gerisine düşmesine neden olsa da günlük kullanımda deneyimi kötü etkileyen bir sorun yaşamıyorsunuz. Full HD çözünürlük 6.4” bir telefonda da iş görmeye devam ediyor. Parlaklık konusunda ise sorunsuz. Bu 6.4” lik dev ekranı gün ışığında da rahat bir şekilde görmeye devam edebiliyorsunuz.Ekranın Full HD oluşu keskinlik konusunda rakiplerinin gerisine düşmesine neden olsa da günlük kullanımda deneyimi kötü etkileyen bir sorun yaşamıyorsunuz. Full HD çözünürlük 6.4” bir telefonda da iş görmeye devam ediyor.

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6.4” lik ekranın ergonomisi hakkında konuşacak olursak evet 3 taraftan ince çerçevelerle sarılı da olsa dev bir ekran ve tek elle kullanmak oldukça zor. Bir çok noktada çift elinizle müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Mi Mix, dev ekranlı bir telefondan ve Phablet sınıfında sınırları zorluyor. 6.4” lik ekranın ergonomisi hakkında konuşacak olursak evet 3 taraftan ince çerçevelerle sarılı da olsa dev bir ekran ve tek elle kullanmak oldukça zor. Bir çok noktada çift elinizle müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Mi Mix, dev ekranlı bir telefondan ve Phablet sınıfında sınırları zorluyor.

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Kasanın nispeten kalın ve ağır yapısı da eklendiğinde ergonomik açıdan tek elle kullanımı zor ve uzun süreli kullanımda bilek yoran bir cihaz olmuş.



Sanal tuşlar kullanılan Mi Mix’de bu tuşları istediğiniz anda kapatabiliyorsunuz. Böylece ekranın tamamı size kalıyor.



Snapdragon 821’den gücünü alan telefon şu anda satın alabileceğiniz en hızlı Android telefonlardan biri. Elimizdeki model 128GB dahili depolama alanına sahip ve 4GB sistem belleği bulunuyor. 256GB dahili depolama alanına sahip modelde 6GB sistem belleğine yer verilmiş. Kasanın nispeten kalın ve ağır yapısı da eklendiğinde ergonomik açıdan tek elle kullanımı zor ve uzun süreli kullanımda bilek yoran bir cihaz olmuş.Sanal tuşlar kullanılan Mi Mix’de bu tuşları istediğiniz anda kapatabiliyorsunuz. Böylece ekranın tamamı size kalıyor.Snapdragon 821’den gücünü alan telefon şu anda satın alabileceğiniz en hızlı Android telefonlardan biri. Elimizdeki model 128GB dahili depolama alanına sahip ve 4GB sistem belleği bulunuyor. 256GB dahili depolama alanına sahip modelde 6GB sistem belleğine yer verilmiş.

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SD kart slotu bulunmayan telefonda dahili depolama alanı hızı ise yeterli düzeyde.



Android 6.0 üzerinde koşan telefonda MIUI 8.0 yer alıyor. MIUI benim pek haz etmediğim ve özellikle sahip olduğu gecikmeler Snapdragon 821 üzerinde dahi giderilememiş bir arayüz. SD kart slotu bulunmayan telefonda dahili depolama alanı hızı ise yeterli düzeyde.Android 6.0 üzerinde koşan telefonda MIUI 8.0 yer alıyor. MIUI benim pek haz etmediğim ve özellikle sahip olduğu gecikmeler Snapdragon 821 üzerinde dahi giderilememiş bir arayüz.

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Yazı yazarken ya da kimi zaman geçişlerde dahi atlamalar zıplamalar yaşanabiliyor. Tabi bu telefonun incelemesini yaptığımız dönemde resmi uluslararası işletim sistemi olmadığını, üzerindeki sürümün modlanmış olduğunu da hesaba katmak gerek. Belki orijinal ROM daha iyi sonuç verebilir.



Bana sorarsanız böylesi özel bir tasarıma sahip olan Mi Mix için farklı bir arayüz geliştirilmesi daha iyi sonuç verebilirdi.



Yazılım kısmında en büyük kolaylık dualapp ismi verilen uygulama oluyor. Telefonda birbirinden bağımsız 2 farklı alan oluşturarak bu alanlara birbirinden bağımsız uygulamalar kurabiliyorsunuz. Yazı yazarken ya da kimi zaman geçişlerde dahi atlamalar zıplamalar yaşanabiliyor. Tabi bu telefonun incelemesini yaptığımız dönemde resmi uluslararası işletim sistemi olmadığını, üzerindeki sürümün modlanmış olduğunu da hesaba katmak gerek. Belki orijinal ROM daha iyi sonuç verebilir.Bana sorarsanız böylesi özel bir tasarıma sahip olan Mi Mix için farklı bir arayüz geliştirilmesi daha iyi sonuç verebilirdi.Yazılım kısmında en büyük kolaylık dualapp ismi verilen uygulama oluyor. Telefonda birbirinden bağımsız 2 farklı alan oluşturarak bu alanlara birbirinden bağımsız uygulamalar kurabiliyorsunuz.

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Örnek vermek gerekirse telefonda yer alan bu bağımsız alanlara facebook uygulamasını 2 kere kurarak farklı hesaplarla giriş yapmayı sağlayabiliyorsunuz.



Her alan işçin uygulamanın bir daha kurulması gerekiyor. Özellikle iş ve özel hayatını ayırmak isteyenler için oldukça güzel bir özellik. İkinci arana şifre ile erişiliyor olması da güvenliği arttırıyor.



Parmak izi okuyucu görevini iyi yapıyor ama telefon boyutları düşünüldüğünde parmak izi okuyucu kısım biraz daha büyük yapılabilirmiş. Küçük noktaya kimi zaman parmağınızı doğru konumlandırma ile ilgili problem yaşayabiliyorsunuz.



Adreno 530, Full HD ekranla buluşunca oyunlar Mi Mix için sorun olmaktan çıkmış. Markette yer alan bütün oyunları performans sorunları yaşamadan rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse telefonda yer alan bu bağımsız alanlara facebook uygulamasını 2 kere kurarak farklı hesaplarla giriş yapmayı sağlayabiliyorsunuz.Her alan işçin uygulamanın bir daha kurulması gerekiyor. Özellikle iş ve özel hayatını ayırmak isteyenler için oldukça güzel bir özellik. İkinci arana şifre ile erişiliyor olması da güvenliği arttırıyor.Parmak izi okuyucu görevini iyi yapıyor ama telefon boyutları düşünüldüğünde parmak izi okuyucu kısım biraz daha büyük yapılabilirmiş. Küçük noktaya kimi zaman parmağınızı doğru konumlandırma ile ilgili problem yaşayabiliyorsunuz.Adreno 530, Full HD ekranla buluşunca oyunlar Mi Mix için sorun olmaktan çıkmış. Markette yer alan bütün oyunları performans sorunları yaşamadan rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

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Telefonun sahip olduğu platformun test sonuçlarından aldığı değerleri kendi telefonunuzla karşılaştırarak bir fikir sahibi de olabilirsiniz.



Kulaklık çıkışı için özelleştirilmiş bir çıkış yongası yer almıyor olsa da 3.5mm stereo çıkışı gayet yeterli kaliteyi sunuyor. Özellikle mono hoparlörün kalitesi oldukça iyi seviyede. İçerik görüntülerken genelde kulaklık ihtiyacı duymuyorsunuz.



En yüksek ses çıkışına sahip telefon olmayabilir ama ses temizliği konusunda hoparlör işini iyi yapıyor. Telefonun sahip olduğu platformun test sonuçlarından aldığı değerleri kendi telefonunuzla karşılaştırarak bir fikir sahibi de olabilirsiniz.Kulaklık çıkışı için özelleştirilmiş bir çıkış yongası yer almıyor olsa da 3.5mm stereo çıkışı gayet yeterli kaliteyi sunuyor. Özellikle mono hoparlörün kalitesi oldukça iyi seviyede. İçerik görüntülerken genelde kulaklık ihtiyacı duymuyorsunuz.En yüksek ses çıkışına sahip telefon olmayabilir ama ses temizliği konusunda hoparlör işini iyi yapıyor.

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Xiaomi Mi Mix’in arka kamerası 16MP çözünürlüğe sahip ve F/2.0 lens ile geliyor. Optik stabilizasyona yer verilmeyen kamera özellikle düşük ışıklı ortamlarda çok fazla kumlanma yapıyor.



4K çözünürlükte 30 kare/sn görüntü yakalama hızıyla video kaydı yapabilen telefonda ön tarafta ise 5MP kameraya yer verilmiş. Xiaomi Mi Mix’in arka kamerası 16MP çözünürlüğe sahip ve F/2.0 lens ile geliyor. Optik stabilizasyona yer verilmeyen kamera özellikle düşük ışıklı ortamlarda çok fazla kumlanma yapıyor.4K çözünürlükte 30 kare/sn görüntü yakalama hızıyla video kaydı yapabilen telefonda ön tarafta ise 5MP kameraya yer verilmiş.



Ön kamera konumu itibariyle kullanımı biraz zorlaştırıyor. Zira telefonu ter çevirip tutmanız gerekiyor. Görüntü kalitesi olaraksa ortalamanın üzerinde bir kaliteye sahip. Özellikle Samsung S6 ve sonrası tepe model cep telefonlarındaki kaliteye ulaşmaktan oldukça uzak.



Fotoğraf ve video kaydı yaparken en keyifli şey görüntünün ekranın hepsini kaplaması oluyor. Çerçevesiz ekran ile fotoğraf çekmek oldukça eğlenceli.



Faz algılamalı odaklama hızı oldukça iyi seviyede. Fotoğraf çekerken odaklama hızıyla ilgili problem yaşamıyorsunuz.

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Telefonun çekim gücü konusunda ise bir problem yaşamadım. Kullandığım son 1 hafta boyunca hem WiFi hem de GSM çekim gücü işimi fazlasıyla gördü.



Konum bulmam gerektiğinde de uydu bağlantısı hızlı bir şekilde yapıldı.



Telefonun termal analizine geçecek olursak Mi Mix, ekran üst kısmından ısınmaya başlayan ve sonrasında ısının kasa geneline dağıldığı bir profil izliyor. Telefonun çekim gücü konusunda ise bir problem yaşamadım. Kullandığım son 1 hafta boyunca hem WiFi hem de GSM çekim gücü işimi fazlasıyla gördü.Konum bulmam gerektiğinde de uydu bağlantısı hızlı bir şekilde yapıldı.Telefonun termal analizine geçecek olursak Mi Mix, ekran üst kısmından ısınmaya başlayan ve sonrasında ısının kasa geneline dağıldığı bir profil izliyor.

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Kasanın büyük oluşu ısının hissedilir seviyelere gelmesini olabildiğince geciktiriyor ama ekran parlaklığının yüksek olması gerektiği aydınlık mekanlarda ısınma hızı artıyor.



Kulağınızı dayadığınız geniş alanın ısınmaya başlaması ise uzun görüşmelerde problem oluşturabiliyor.



Pil performansı ise etkileyici. Ağır kullanımda 4,5 saat ekran açık kalma ve 30 dakika telefon görüşmesi ile 17 saatin üzerinde etkin kullanım sağlayabildim. Kasanın büyük oluşu ısının hissedilir seviyelere gelmesini olabildiğince geciktiriyor ama ekran parlaklığının yüksek olması gerektiği aydınlık mekanlarda ısınma hızı artıyor.Kulağınızı dayadığınız geniş alanın ısınmaya başlaması ise uzun görüşmelerde problem oluşturabiliyor.Pil performansı ise etkileyici. Ağır kullanımda 4,5 saat ekran açık kalma ve 30 dakika telefon görüşmesi ile 17 saatin üzerinde etkin kullanım sağlayabildim.

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Bu boyutlardaki ekran ve telefonun performansı düşünüldüğünde süreler çok etkileyici.



Hızlı şarj adaptörü ile 4400mAh bataryanın %65 civarında şarja ulaşması 30 dakika sürüyor. 2,5 saat sonunda da %100 şarja ulaşıyorsunuz.



Mi Mix, elde tutması ve deneyimlemesi güzel bir telefon fakat günlük telefon olarak kullanır mısın derseniz cevabım hayır olurdu. Evet 6.4” dev ekran neredeyse 5.5" ekranlı iPhone Plus serisi telefonlarla benzer kasa boyutlarına sığdırılmış. Bu taktir edilesi bir başarı fakat kasanın köşeli yapısı elde tutmayı zorlaştırıyor ve ağırlığı bir süre sonra bilek yoruyor. Bu boyutlardaki ekran ve telefonun performansı düşünüldüğünde süreler çok etkileyici.Hızlı şarj adaptörü ile 4400mAh bataryanın %65 civarında şarja ulaşması 30 dakika sürüyor. 2,5 saat sonunda da %100 şarja ulaşıyorsunuz.Mi Mix, elde tutması ve deneyimlemesi güzel bir telefon fakat günlük telefon olarak kullanır mısın derseniz cevabım hayır olurdu. Evet 6.4” dev ekran neredeyse 5.5" ekranlı iPhone Plus serisi telefonlarla benzer kasa boyutlarına sığdırılmış. Bu taktir edilesi bir başarı fakat kasanın köşeli yapısı elde tutmayı zorlaştırıyor ve ağırlığı bir süre sonra bilek yoruyor.

Kullanıcı arayüzünün aslen 6.4" bir telefon için dizayn edilmediğini de hesaba katarsak Mi Mix, elde tutması keyifli ama kullanması zor bir telefon. 5.5" ekranlı, daha hafif, kamerası daha iyi bir versiyon piyasaya sürülürse işte o zaman dönüp bir daha bakmaya değer diye düşünüyorum.

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Xiaomi Mi Mix, kavisli ekranlar ile başlayan çerçevesiz telefonlara geçiş sürecinin son halini temsil eden bir nevi geleceğin telefonlarını sergileyen bir model. Katlanabilir ekranlara geçiş sürecinde üreticilerin tasarımsal olarak uğrayacakları son liman olarak da görülebilir. Xiaomi Mi Mix, kavisli ekranlar ile başlayan çerçevesiz telefonlara geçiş sürecinin son halini temsil eden bir nevi geleceğin telefonlarını sergileyen bir model. Katlanabilir ekranlara geçiş sürecinde üreticilerin tasarımsal olarak uğrayacakları son liman olarak da görülebilir.



Daha iyi kamera, daha iyi bir arayüz ve tek elle kullanılabilecek boyutlarda bir ekran ile piyasaya sürülecek yeni bir versiyon şu ankine nazaran çok daha fazla ses gitirecektir.



Bu videomuzda takipçilerimizden spencermila rumuzlu üyemize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Telefonu satın aldıktan sonra el sürmeden inceleyebilmemiz için bize getirdi. Mi Mix’in ne kadar dikkat çeken ve heyacan uyandıran bir telefon olduğu düşünüldüğünde yaptığı şeyi herhalde ben yapamazdım.

