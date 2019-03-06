Yapay zeka ile diş fırçalamak | Akıllı ayna ile tansiyonu izlemek

Yapay Zeka tarafındaki gelişmeler hayatımıza etki etmeye başladı. Oral-B tarafından geliştirilen makine öğrenme tabanlı yeni diş fırçası, kullanıcıların doğru ve düzenli diş fırçalamasını sağlıyor.

Yapay Zeka tarafındaki gelişmeler, farklı alanlarda hayatımıza girmeye başladı. Onlardan biri de Oral-B tarafından geliştirilen yeni nesil Genius diş fırçası, makine öğrenme ile kullancısının doğru diş fırçalamasına ve ideal ağız sağlığına ulaşmasına rehberlik ediyor. Bu arada nabzımı ölçen, tansiyonumuzu ekrana getiren ve hormon dengemizi takip eden akıllı ayna da bu videomuzda.