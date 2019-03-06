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Yapay zeka ile diş fırçalamak | Akıllı ayna ile tansiyonu izlemek

2 ay
4,7b
2
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yapay Zeka tarafındaki gelişmeler hayatımıza etki etmeye başladı. Oral-B tarafından geliştirilen makine öğrenme tabanlı yeni diş fırçası, kullanıcıların doğru ve düzenli diş fırçalamasını sağlıyor.
Yapay Zeka tarafındaki gelişmeler, farklı alanlarda hayatımıza girmeye başladı. Onlardan biri de Oral-B tarafından geliştirilen yeni nesil Genius diş fırçası, makine öğrenme ile kullancısının doğru diş fırçalamasına ve ideal ağız sağlığına ulaşmasına rehberlik ediyor. Bu arada nabzımı ölçen, tansiyonumuzu ekrana getiren ve hormon dengemizi takip eden akıllı ayna da bu videomuzda. 

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sericik 2 ay
Dişini fırçalamak için akıla ihtiyacı olanlar hemen almalı
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Bülbül Oethe 2 ay yeni yorumcu
Ergen YouTuber başlıklar tercih etmek
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Biyturs_OnSr 2 ay
Başlığı bi' an yanlış okudum
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scorpion20 2 ay Biyturs_OnSr
ne okudunuz bana normal geldi
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10ff 2 ay
Et olmuş 90 lira macun mu kemireceğiz?
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maholine 2 ay
Bu gidişle millet iyice paranoya olacak.
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Amd64x2 2 ay
Sadece bakacaksa iyi
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SEO-Uzmanı 2 ay
millet yemeye yiyecek parayı bulamadığı için
haliyle diş fırçalama alışkanlığını
bir türülü kazanamadı !
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