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    Fiyat/Performans Klima Tavsiyeleri - 2026 Yaz Sezonu

    Yazın kavurucu sıcaklarında serin kalmanın en etkili yolu kuşkusuz klima satın almaktan geçiyor. Bu içeriğimizde size fiyat performans olarak başarılı bulduğumuz klimalardan bir derleme yaptık.

    Yazın kavurucu sıcaklarında serin kalmanın en etkili yolu kuşkusuz klima satın almaktan geçiyor. Ancak piyasadaki marka ve modeller arasında çok fazla kafa karıştıracak detay bulunuyor. Bu içeriğimizde size fiyat performans olarak başarılı bulduğumuz klimalardan bir derleme yaptık.

    00:00 - Giriş
    00:31 - Kaira Klima
    03:16 - TCL Klima
    04:42 - Midea Klima
    05:33 - Gree Klima
    06:35 - Notlar Köşesi
    08:22 - Kapanış

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    Kaira DTXR35A 12000 BTU

    Kaira Plus DTXR35P 12000 BTU

    Kaira DTXR50A 18000 BTU

    Kaira Plus DTXR50P 18000 BTU

    Kaira DTXR71A 24000 BTU

    Kaira Plus DTXR71P 24000 BTU

    TCL BreezeIN 12000 BTU

    TCL BreezeIN 18000 BTU

    TCL BreezeIN 24000 BTU

    Midea Solunar AI 12000 BTU

    Midea Solunar AI 18000 BTU

    Midea Solunar 24000 BTU

    Gree Airy 12000 BTU

    Gree Airy 18000 BTU


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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