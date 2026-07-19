Fiyat/Performans Klima Tavsiyeleri - 2026 Yaz Sezonu

Yazın kavurucu sıcaklarında serin kalmanın en etkili yolu kuşkusuz klima satın almaktan geçiyor. Bu içeriğimizde size fiyat performans olarak başarılı bulduğumuz klimalardan bir derleme yaptık.

Yazın kavurucu sıcaklarında serin kalmanın en etkili yolu kuşkusuz klima satın almaktan geçiyor. Ancak piyasadaki marka ve modeller arasında çok fazla kafa karıştıracak detay bulunuyor. Bu içeriğimizde size fiyat performans olarak başarılı bulduğumuz klimalardan bir derleme yaptık.

00:00 - Giriş

00:31 - Kaira Klima

03:16 - TCL Klima

04:42 - Midea Klima

05:33 - Gree Klima

06:35 - Notlar Köşesi

08:22 - Kapanış

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Kaira DTXR35A 12000 BTU

Kaira Plus DTXR35P 12000 BTU

Kaira DTXR50A 18000 BTU

Kaira Plus DTXR50P 18000 BTU

Kaira DTXR71A 24000 BTU

Kaira Plus DTXR71P 24000 BTU

TCL BreezeIN 12000 BTU

TCL BreezeIN 18000 BTU

TCL BreezeIN 24000 BTU

Midea Solunar AI 12000 BTU

Midea Solunar AI 18000 BTU

Midea Solunar 24000 BTU

Gree Airy 12000 BTU

Gree Airy 18000 BTU

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.