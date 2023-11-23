En iyi elektrikli & şarjlı diş fırçası modelleri (2023)

Elektrikli diş fırçası modelleri, bakteri, plak ve yiyecek artıklarının giderilmesine yardımcı olmak için dönme hareketi, salınım teknolojisi veya sonik titreşimler kullanır. Manuel diş fırçası da bu işi yapabilir ancak en iyi elektrikli şarjlı diş fırçası modellerinin çoğu basınç sensörlerinden yüz tanımaya kadar gerçek zamanlı bildirim sağlayan ve dişlerinizi fırçalarken rehberlik eden özelliklere sahiptir. Araştırmalar, elektronik diş fırçası kullanan kişilerin daha sağlıklı diş etlerine sahip olduğunu gösteriyor. Peki, en iyi şarjlı diş fırçası hangisi Kullananların ve diş hekimlerinin tavsiye ettiği en iyi elektrikli diş fırçası markası ve modelleri bu listede.

Diş fırçası yorumları dikkate alınarak, en iyi elektrikli diş fırçası markaları sıralamasında Oral-B, Philips ve Xiaomi geliyor. Diş fırçalarken uyarı, hızlı beyazlatma, plak giderme özellikleriyle 2023’te alınabilecek en iyi şarjlı diş fırçaları Oral-B Vitality, Oral-B Pro Expert, Xiaomi T500 ve Colgate 360 Optic olarak sıralanabilir.

1️⃣ Oral-B Vitality D150 Şarjlı Diş Fırçası Tam Boyutta Gör Oral B, diş hekimlerinin de tavsiye ettiği en iyi diş fırçası markası. Oral-B, Vitality D150 şarjlı diş fırçası modelinin sıradan manuel diş fırçasına göre klinik olarak kanıtlanmış üstün temizlik sunduğunu söylüyor. Gövdede yer alan zamanlayıcı, sizi diş hekimlerinin tavsiye ettiği biçimde 2 dakika boyunca diş fırçalamanız için uyarıyor. Vitality D150 şarj edilebilir diş fırçası, 1 adet fırça gövdesi, 2 adet diş fırçası başlığı ile birlikte geliyor. Türü: Şarjlı diş fırçası

Kullanıcı tipi: Yetişkin

Toplam başlık sayısı: 2 adet

Fırçalama modu: 1

Diş fırçalama zamanlayıcısı

Fırçalanan alanın değiştirilmesi için uyarı Oral-B Vitality D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Diş fırçası çok iyi. Her 30 saniyede bir ses ile uyarıyor, 2 dakika sonunda da farklı bir sesle fırçalamanın bittiğini bildiriyor. Daha fazla fonksiyonlara sahip pahalı versiyonlara bence hiç gerek yok, bu oldukça yeterli. İlk zamanlar belki çok az kanatıyor ama öyle yorumlardaki gibi ne dişleri zonklatıyor ne de aşırındırıyor. Harika temizlik yapıyor. Meğer ben bugüne kadar dişlerimi hiç fırçalamamışım dedirtecek kadar güzel ve alınması gerekli bir ürün. Şarjı da uzun gidiyor. Kesinlikle tavsiye ederim. ✍🏻 Çok güzel. Dişlerimi daha temiz fırçaladı, plaklar kalktı. Çok memnunum.

2️⃣ Oral-B Pro Expert Precision Clean Pilli Diş Fırçası Tam Boyutta Gör Braun Oral-B Pro Expert Precision Clean, en iyi elektrikli diş fırçası modellerinden biri. Oral B’nin pille çalışan diş fırçası ile dişlerinizi ve diş etlerinizi her fırçaladığınızda sıradan bir manuel diş fırçasına göre daha fazla plağın yok olduğunu göreceksiniz. Oral-B Expert Precision modeli, şu diş fırçası yedek başlıkları ile uyumlu: CrossAction, 3D White, Sensitive Clean, Precision Clean, FlossAction, TriZone ve Dual Clean. Türü: Pilli diş fırçası

Kullanıcı tipi: Yetişkin

Sıradan manuel diş fırçasına göre daha fazla plak giderir

Diş eti sağlığını iyileştirir

Yumuşak, kauçuk kaplı ergonomik sap Oral-B Pro Expert Precision Clean Pilli Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 İlk kez otomatik diş fırçası kullanacak kişilere biraz tuhaf gelebilir ama alıştıktan sonra mükemmel oluyor. Memnun kaldım diyebilirim. Pilleri takmak için fırçanın altında iki tarafta bulunan yumuşak yerleri sıkınca pil yuvası açılıyor. ✍🏻 Ürünün şarjlı ve pilli modellerindeki onlarca yorumu okudum; pilli olan bu modelde karar kıldım. Zira, şarj aletini gittiğim her yere götürmek zor gelecekti. Zaten telefon, powerbank vs. bir sürü şarjlı aletiyle geziyoruz. İyi ki de öyle yapmışım, benim için büyük kolaylık oldu. Çantana at, çık pil nerde olsa bulunur. Bunun dışında temizliği 10 numara. Çok sigara içen bir bayan olarak diş macununun yanı sıra ek olarak karbonat kullanırdın. Bu ürünle dişlerim 1 defada bembeyaz oldu. Ayrıca eski fırcalarımızın araları hiç temizlemediğini farkettim. Eski kafalı biri olarak keşke çocuklarımı daha önce dinleyip alsaymışım. Kolay kolay ürün tavsiye etmem ama bu ürünü almamak pişmanlık olur. Emeği geçen herkese teşekkürler.

3️⃣ Oral-B Şarjlı Çocuk Diş Fırçası D100 Star Wars Özel Seri Tam Boyutta Gör Şarjlı çocuk diş fırçası tavsiye isteyenlere Oral-B Kids modellerine bakmalarını öneririz. Oral B, Kids 3+ diş fırçasının çocukların nazik, etkili bir temizlik elde etmesi için diş hekimleriyle birlikte tasarlandığını söylüyor. Çocukların diş etlerine zarar vermeyen ekstra yumuşak kılların yanı sıra dişlerin güvenli, daha düşük bir hızda temizlenmesine izin veren özel, çocuklara uygun hassas moda sahip. Oral-B Kids 3+ diş fırçası başlıklarında aynı zamanda küçük ağızlar için daha küçük bir fırça başlığı ve her bir dişi saracak özel, yuvarlak bir uç bulunuyor. Oral-B, çocukların diş fırçalama alışkanlığı kazanmasını kolaylaştıran Disney Magic Timer uygulaması sunuyor. Ücretsiz Disney Magic Timer uygulaması, diş hekimlerinin tavsiye ettiği şekilde iki dakika boyunca diş fırçalamayı teşvik ediyor. Satın aldığınız Oral-B Kids ürününü Disney Karakterleri ile taradığınız zaman, özel temalı öğedeki (Disney Karlar Ülkesi, Disney Prenses, Yıldız Savaşları, Disney Pixar Oyuncak Hikâyesi veya Disney Pixar Arabalar) Disney karakteri akıllı telefonunuzda oynamaya başlıyor ve çocuğunuz dişlerini ne kadar uzun fırçalarsa o kadar büyük kısmı gösterilecek bir karakter gözüküyor. Ne kadar çok diş fırçalarlarsa o kadar fazla görsel topluyor. Ayrıca ilerlemelerini kaydetmek için takvim mevcut. Türü: Şarj edilebilir diş fırçası

Kullanıcı tipi: Çocuk

Çocuklar için özel olarak tasarlanmış benzersiz diş fırçası başlıkları

Ekstra yumuşak fırça kıllarıyla diş etlerine nazik dokunuş

Çocukların ağızları için ideal boyut ve yumuşaklıkta fırça başlığı

Diş fırçalamaya motive etmek için özel uygulama

Tek şarjla 8 gün boyunca kullanım

Dahili zamanlayıcı Oral-B D100 Çocuk Şarjlı Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 3.5 yaşındaki oğlum için aldım. Çok beğendim, çok kullanışlı. Dişlerini hep ben fırçaladığım için çok rahat ettim. Biraz zaman geçince kendisi bile rahatlıkla fırçalar. ✍🏻 Çocuğumuzun dişlerini fırçalamakta çok zorluk çekiyorduk. Bu şarjlı diş fırçası sayesinde diş fırçalamalar bir eğlenceye dönüştü.

4️⃣ Oral-B iO 9 Şarjlı Diş Fırçası Tam Boyutta Gör Diş hekimlerinin tavsiye ettiği 1 numaralı marka olan Oral-B’nin memnun kalınan bir elektrikli diş fırçası modeli de Oral-B iO 9 serisi. En iyi şarjlı diş fırçası modellerinden biri olan Oral-B iO 9, muhteşem temizlik hissi ve hassas fırçalama deneyimi yaşatıyor. iO manyetik teknolojisi, son derece hassas fırçalama deneyimi için mikro titreşimli fırça kıllarının hareketini yuvarlak fırça başlığında birleştiriyor. Lineer manyetik hareket sistemi, temizleme enerjisini her bir kıla etkili bir şekilde yönlendiriyor ve Oral-B’nin ikonik yuvarlak fırça başlığını hassas mikro titreşimlerle birleştirerek daha iyi plak çıkarması sağlıyor ve harika bir fırçalama deneyimi sunuyor. İnteraktif renkli ekran, önemli bilgileri gösteriyor ve 7 fırçalama modu arasında seçim yapmanızı sağlıyor. Akıllı basınç sensörü, diş etlerini korumaya yardımcı olmak için çok sert fırçalarken kırmızı ışık, doğru basınçla fırçalandığında yeşil ışık gösteriyor. Oral-B iO 9 şarj edilebilir diş fırçası, manyetik şarj cihazı, Power2GO şarj eden seyahat çantası ve seyahat için yedek fırça başlığı kutusu ile birlikte geliyor. Türü: Şarjlı diş fırçası

Kullanıcı tipi: Yetişkin

Profesyonel temizlik hissi ve nazik fırçalama deneyimi için manyetik iO teknolojisi

Bir haftaya kadar ferah ve temiz his, sağlıklı diş etleri için benzersiz yuvarlak fırça başlığı

En kapsamlı diş temizliği için yapay zeka ile 3D diş fırçalama takibi

Fırçalama modları ve fırça başlığı değiştirme hatırlatıcısı dahil önemli bilgileri gösteren interaktif ekran

7 akıllı mod: Günlük temizlik, Hassas, Diş eti bakımı, Yoğun temizlik, Beyazlatma, Süper hassas, Dil temizleyici

Geliştirilmiş akıllı basınç sensörü

Manyetik şarj cihazı (3 saatte hızlı şarj)

Power2Go şarjlı seyahat çantası Oral-B iO 9 Şarjlı Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Uzun süredir Oral-B şarjlı diş fırçası kullanıyorum ama bu ürünün tasarımı, kullanımı gördüğüm en iyisi. Çok sessiz çalışıyor ve temizlik hissi çok farklı. Farklı modlarda da kullanılabiliyor olmasını çok beğendim. ✍🏻 Ürünü yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Her gün intense modunda kullanıyorum. İlk hafta diş temizliği yaptırmışım gibi bir his vardı ama alışınca bu artık çok sıradan bir hale geliyor. Telefondan takip ederek en az 3 dakika diş fırçalıyorum. Eskiden bence 1 dakika bir fırçalamıyormuşum. Ben memnun kaldım.

5️⃣ Philips Sonicare Diamond 9000 Series Elektrikli Diş Fırçası Tam Boyutta Gör Elektrikli diş fırçası önerisi isteyenlere Philips Sonicare HX9911/88 Diamond Clean Special Edition modelini tavsiye ederiz. Philips Diamond 9000 serisi elektrikli diş fırçası, güçlü ve hassas temizlik için gelişmiş Sonicare teknolojisi ile geliyor. Gelişmiş Sonicare teknolojisi daha parlak dişlere sahip olmanıza yardımcı oluyor. Parlatma kılları, gözle görülür derecede daha beyaz dişler için manuel diş fırçasına kıyasla yalnızca 3 günde %100'e varan oranda daha fazla lekeyi yok ediyor. C3 Premium Plak Kontrolü fırça başlığı, tertemiz ve derinlemesine bir temizlik için tasarlanmış. Yumuşak, esnek kenarlar ve kıllar diş hatlarınızın etrafında mükemmel bir şekilde kıvrılarak size 4 kat daha fazla yüzey teması sağlıyor ve ulaşılması zor noktalara erişmenize yardımcı oluyor. Elektronik diş fırçası, 4 mod ve 3 yoğunluk ayarı sunuyor. Günlük temizlik için Temizlik modu, daha parlak bir gülümseme için Beyazlık+ modu, hassas ve etkili temizlik için Diş Eti Sağlığı modu ve canlı ve tertemiz gülümseme için Derin Temizlik+ modu, kullanabileceğiniz modlar arasında. Düşükten yükseğe doğru üç yoğunluk ayarı, daha sert fırçalamanıza veya hassas diş etlerine bakım yapmanıza olanak tanıyor. Türü: Şarjlı elektrikli diş fırçası

Kullanıcı tipi: Yetişkin

İnce ergonomik tasarım, kolay takılabilir fırça başlıkları

Akıllı fırça başlığı algılaması

10 kata kadar daha fazla plağı yok eder

Zamanlayıcı: BrushPacer ve SmarTimer

Kullanıcıyı uyaran gövde titreşimi

Sonicare uygulaması ile ilerleme durumunu takip eder

Dahili basınç sensörü

4 mod, 3 yoğunluk Philips Sonicare HX9911/88 Diamond Clean Special Edition Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Cihazın görünüşü ve duruşu çok hoş. İlk kullanımdan sonra bile eğer benim gibi normal fırçalardan geçiş yaptıysanız aradaki fark muazzam oluyor, kesinlikle fark edeceksiniz. Uygulamasıyla beraber diş fırçalamak daha keyifli hale geliyor. Ayrıca size en iyi şekilde fırçalama yapmanız için yardımcı oluyor. İlk defa elektronik diş fırçası aldım ve fazlasıyla memnun kaldım. Almayı düşünenlere tavsiye ederim. ✍🏻 Standart bir dış fırçasına göre daha iyi temizliyor, bu farkı hissedebiliyorsunuz.

6️⃣ Xiaomi T500 Mi Smart Şarjlı Diş Fırçası Tam Boyutta Gör Xiaomi T500, diş fırçası elektrikli modeller için de en beğenilenlerden biri. Xiaomi Mi Akıllı Elektrikli Diş Fırçası T500, yüksek frekanslı akustik titreşimli (dakikada 31.000) manyetik yükseltimli motora sahip. Bu sayede dişinizdeki inatçı lekeler kolayca temizleniyor. 230 gf.cm tork gücü çıkışı, fırça kıllarını 10°'lik sabit bir salınımda tutarak ağız içinde diş macunu köpüğü oluşturuyor ve inatçı plağı temizlerken dişlerdeki kör noktalara etki ediyor. Akıllı aşırı basınç koruma sistemi, aşırı güç uygulandığında sizi uyarıyor, diş sağlığınızı korumak çin fırçalama gücü azaltıyor. Kendi yaşam tarzınıza ve beslenme alışkanlığınıza uygun bir fırçalama düzeni oluşturabiliyorsunuz. Xiaomi şarjlı diş fırçası, akıllı diş temizliği analizi de yapabiliyor. Mi Home uygulaması üzerinden diş sağlığınızı ve diş bakımınızı iyileştirmek için fırçalama puanı, aşırı basınç vaka sayısı, fırçalama süresi, kapsama oranı ve günlük, haftalık ve aylık verileri görüntüleyebiliyorsunuz. Farklı fırçalama ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tek bir düğmeye dokunarak standart mod, yumuşak mod veya özel mod arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Diş fırçası, fırçalama alışkanlığınızı her seferinde kaydeden mod hafızası özelliğine de sahip. Paslanmaz ve temizlik gerektirmeyen fırça başlığı ile gelen Xiaomi T500, tek şarjla 18 güne kadar kullanım sunuyor. Türü: Akıllı şarjlı diş fırçası

Kullanıcı tipi: Yetişkin

Güçlü temizleme için manyetik yükseltilmeli sonik motor

Hassas diş etlerine uygun akıllı aşırı basınç uyarısı

Özel temizleme modları (Mi Home uygulaması üzerinden özelleştirilebilir)

Temizlik analizi Xiaomi T500 Mi Smart Şarjlı Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bluetooth bağlantısını Mi uygulaması üzerinden kurabiliyorsunuz. Uygulamada her seferinde kaç dakika fırçaladığınız gibi bilgiler var. Diş fırçası, titreşim ile fırçalıyor, başlıkları dönmüyor. Bir süre sonra sesine de alışıyorsunuz. ✍🏻 Bu fırçayı kullanmaya başladıktan sonra, öncesinde dişlerimi ne kadar kötü fırçaladığımın farkına vardım. Bu ürüne özel mi yoksa elektrikli fırçaların genelinde olan bir şey mi bilmiyorum ama çok memnunum, kesinlikle tavsiye ediyorum.

7️⃣ Philips Sonicare HX3641/02 Sonic Elektrikli Diş Fırçası Tam Boyutta Gör Elektrikli diş fırçası yorumları en iyi bir başka model; Philips Sonicare HX3641/02. Sonic teknolojisi ve fırça hareketleri sayesinde manuel diş fırçalarına kıyasla 3 kata kadar daha fazla plağı yok ediyor. Dakikada 31.000 fırça darbesi dişleri nazikçe temizliyor ve plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlıyor. Philips, normal diş fırçalarının iki ayda yaptığı temizliği yalnızca 2 dakikada yapabildiğini iddia ediyor. İnce, hafif ve ergonomik tasarımı herhangi bir zorlanma olmadan olağanüstü bir ağız temizliği için diş fırçasını tutmanızı ve kullanmanızı kolaylaştırıyor. 2 dakikalık SmarTimer ve 30 saniyelik QuadPacer, eksiksiz bir temizlik sağlamak üzere ağzınızın içerisindeki tüm bölgeleri önerilen süre boyunca fırçalamanız için size yardımcı oluyor. Kolay başlangıç programı, yeni diş fırçanızı kullanmaya başladıktan sonraki ilk 14 kullanımda fırçalama gücünü kademeli ve nazik bir şekilde artırma seçeneği sunuyor. Philips elektrikli diş fırçası, tek şarjla 14 güne kadar kullanım sunuyor. Türü: Akıllı şarjlı diş fırçası

Kullanıcı tipi: Yetişkin

Güçlü ama nazik diş temizliği

Manuel diş fırçasına kıyasla 3 kata kadar daha iyi plak giderme

Güvenli kullanım

Değiştirme hatırlatıcısı

Zamanlayıcı

Diş fırçasının rahat tutulmasını ve kullanılmasını sağlayan ergonomik tasarım Philips Sonicare HX3641/02 Sonic Şarjlı Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Fiyat performans olarak çok iyi. Güzel bir fırçalama hissi veriyor. Dişleri iyi temizlediği ve plağı kaldırdığı hissediliyor. Üst modellerindeki pek gerekli olmayan özellikler için fazla para vermeye gerek yok. Diğer markayı da kullandım ancak bunu daha çok beğendim. ✍🏻 Ürün harika! Başlığı klasik diş fırçalarla aynı olduğu için hemen kullanmaya alıştım. Başlığın boyutu ve uzunluğu sayesinde fırça en arka dişlerine kadar uzanıyor. Otuz saniye uyarısı sayesinde bütün dişlerimi eşit şekilde fırçaladım. Bu, fırçalanmamış hiçbir yerin kalmaması açısından kullanışlı bir uyarı.

8️⃣ Philips HX3671/13 Sonicare Şarjlı Diş Fırçası Tam Boyutta Gör Philips Sonicare 3100 serisi, şarjlı diş fırçası kullananların memnun kaldığı modellerden biri. Manuel diş fırçalarına kıyasla plakları yok etmede 3 kat daha etkili. Sonik titreşim teknolojisi sayesinde dişlerin üzerindeki ve diş eti çizgisindeki plakları ortadan kaldırırken diş etlerini de zarar vermiyor. Dahili basınç sensörü sayesinde diş fırçası, fazla baskı uyguladığınızda sizi uyarıyor ve diş fırçasının titreşimini azaltarak diş etinizin korunmasına yardımcı oluyor. Fırçalama sırasında hiçbir bölgeyi atlamamanız için QuadPacer, diş hekimlerinin önerdiği sürede temizlik için SmarTimer özelliği mevcut. Ergonomik tasarımı sayesinde diş fırçasını tutması, kavraması ve kullanması çok rahat. BrushSync teknolojisi, fırça başlığını ne kadar süreyle kullandığınızı ve dişlerinizi ne kadar sert fırçaladığınızı takip ediyor ve kısa sinyal sesi ile başlığı değiştirmeniz hususunda sizi uyarıyor. Cihaz, uzun giden bir pil ömrüne sahip; 14 güne kadar diş fırçanızı tekrar şarj etmeden kullanabiliyorsunuz. Türü: Sonic elektrikli diş fırçası (Şarj edilebilir)

Kullanıcı tipi: Yetişkin

Fırça başlığı sistemi: Kolay takılabilir fırça başlıkları

Hız: Dakikada 31.000’e kadar fırça hareketi

Gövde: İnce, ergonomik tasarım

BrushSync diş fırçası başlığı değiştirme hatırlatıcısı

Zamanlayıcı: Quadpacer ve SmarTimer

Basınç sensörü

Tek şarjla 14 güne kadar kullanım Philips HX3671/13 Sonicare Şarjlı Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Başta alışması zor oldu. Ama 2 günde rahatlıkla kullanmaya başladık. Bence yukarı aşağı hareketi sebebiyle çok faydalı. Diş etlerimdeki çekilmeyi önledi. ✍🏻 Philips ürünlerinin kalitesini başarılı buluyorum. Philips’in çalışma mantığı farklı ve bence daha etkili bir yapısı var. Tasarım olarak ta güzel. Dişte oluşan plakları affetmiyor.

9️⃣ Oral-B Pro 750 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Tam Boyutta Gör Oral-B Pro 750, şarjlı diş fırçası yorumları oldukça iyi modeller arasında. Oral B Pro 750 elektrikli diş fırçası, profesyonel zamanlayıcı özelliğiyle diş hekimlerinin tavsiye ettiği gibi 2 dakika süreyle dişlerinizi fırçalamanızı sağlıyor ve 30 saniyede bir fırçaladığınız alanı değiştirmeniz gerektiğini size bildiriyor. Daha sağlıklı diş etleri için, manuel diş fırçalarına göre plak gidermede çok daha etkili ve yüzey lekelerini yok ederek fırçalamanın ilk gününden itibaren etkisini görüyorsunuz. Seyahat çantası ile birlikte gelen Oral-B Pro 750 şarj edilebilir diş fırçası, CrossAction, 3D White, Sensi Ultrathin, Sensitive Clean, Precision Clean, FlossAction, TriZone, Dual Clean, PowerTip ve Ortho Care yedek başlıklar ile uyumlu. Türü: Sonic elektrikli diş fırçası (Şarj edilebilir)

Kullanıcı tipi: Yetişkin

Yuvarlak başlıkla daha sağlıklı diş etleri, daha iyi temizlik

Plakları gidermedede etkili

Sallanan, dönen ve titreşen yuvarlak fırça başlığı

Doğru süreyle fırçalama için profesyonel zamanlayıcı Oral-B Pro 750 Şarjlı Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 10 numara 5 yıldız. 25 gündür kullanıyorum, çok memnunum. Günde 2 kere 1.5-2 dk. fırçalayarak şarjı 15 gün gidiyor. Aldığımda önce kullanarak şarjı sıfırladım, sonra 1 gün şarjda bıraktım. Cihazı tam şarj ederseniz 15 gün çok rahat gidiyor. Fırçaya orta sertlikte; bende diş eti kanaması yaptığı için indirimden dörtlü ekstra yumuşak Sensi Ultra Thing fırça aldım. Fakat kullandıkça da kendi fırçası yumuşuyor. Taşıma kabıyla her yere götürebilirsiniz. Daha önce almadığıma pişmanım, şiddetle tavsiye ederim. Dişler daha temiz oluyor. ✍🏻 Uzun yıllardır kullandığım bir ürün. Benim gibi kronik diş taşı oluşumu sıkıntısı yaşıyorsanız hiç düşünmeden alın. Çok daha üst modelleri var tabii ki ama o kadar çok para vermeye gerek var mı tercih meselesi. Zaten 3D özelliği sayesinde diğerlerinin yaptığı temizliğin aynısını yapıyor.

🔟 Oclean X Pro dokunmatik ekranlı elektrikli diş fırçası Tam Boyutta Gör Dokunmatik ekrana sahip olmasıyla dikkat çeken elektrikli diş fırçası Oclean X Pro, en beğenilen modeller arasında. LCD renkli ekrana dokunarak temizleme modunu ve kademeyi ayarlamak dışında temizlik raporunu kontrol edebiliyor, batarya durumunu takip edebiliyor, çok gerekli olmasa da hava durumu ve tarihi görebiliyorsunuz. Akıllı diş fırçası, 6 eksenli jiroskop teknolojisine sahip olmasıyla diş fırçalama davranışınızı gerçek zamanlı olarak takip ediyor ve tamamen temizlenmeyen bölgeleri kırmızı olarak işaretliyor, fırçalama puanı veriyor. Elektrikli diş fırçası, 4 temizleme moduna sahip; Günlük temizlik, beyazlatma, hassas fırçalama ve masaj. Oclean X Pro, şarjı azaldığında hatırlatıyor ve tek şarjla 30 güne kadar kullanım sunuyor, 3 saatte de tam şarj oluyor. En iyi elektrikli diş fırçası hangisi diyenler için uygun modellerden biri. Türü: Elektrikli şarjlı diş fırçası

Kullanıcı tipi: Yetişkin

Geniş interaktif dokunmatik ekran

Kişiye özel mod ve farklı fırçalama modları

Kişiselleştirilebilir fırçalama planı ve raporu

30 saniye bölge değiştirme hatırlatıcısı

30 güne kadar pil ömrü Oclean X Pro Dokunmatik Ekranlı Akıllı Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Diş fırçasını bir aydan fazla süredir kullanıyorum ve şu ana kadar harika. İhtiyaçlarınıza göre hangi programı kullanmak istediğinizi seçebilmeniz mükemmel ama daha da iyisi, dişlerinizi nasıl fırçalamak istediğinize dair bir program oluşturabiliyorsunuz, fırça kuvvetini ve titreşim modunu bile seçebiliyorsunuz. Ayrıca, fırçaladığınız yerleri takip etmesi ve size hangi bölgeyi kaçırdığınızı veya daha iyi nasıl temizleyeceğinizi söylemesi de hoşuma gitti. Genel olarak, harika bir elektrikli diş fırçası. ✍🏻 Bu şimdiye kadarki en iyi diş fırçası. Diş fırçası, nereyi iyi fırçaladığınızı veya nereyi ekstra fırçalamanız gerektiğini gösteriyor. Tüm alanların temiz olduğundan emin oluyorsunuz. Bu diş fırçasını kullandığımdan beri dişlerim bir ton beyazladı. Dişçi randevum için sabırsızlanıyorum. Düşünmeden satın alın.

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Elektrikli diş fırçası seçerken nelere dikkat etmeliyiz 🧐 Tam Boyutta Gör Fırça başlığı döner, salınımlı ve titreşimli olmalı. Farklı temizleme modları sunmalı. Bölge algılama ve zamanlayıcı olmalı. Basınç sensörü olmalı. Hangi fırça başlıkları ile uyumlu? Şarj süresi ne kadar, hızlı şarj var mı? Tasarımı ergonomik olmalı.

En İyi Diş Fırçaları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 3065

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