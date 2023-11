En iyi elektrikli & şarjlı diş fırçası modelleri (2023)

Elektrikli diş fırçası modelleri, bakteri, plak ve yiyecek artıklarının giderilmesine yardımcı olmak için dönme hareketi, salınım teknolojisi veya sonik titreşimler kullanır. Manuel diş fırçası da bu işi yapabilir ancak en iyi elektrikli şarjlı diş fırçası modellerinin çoğu basınç sensörlerinden yüz tanımaya kadar gerçek zamanlı bildirim sağlayan ve dişlerinizi fırçalarken rehberlik eden özelliklere sahiptir. Araştırmalar, elektronik diş fırçası kullanan kişilerin daha sağlıklı diş etlerine sahip olduğunu gösteriyor. Peki, en iyi şarjlı diş fırçası hangisi Kullananların ve diş hekimlerinin tavsiye ettiği en iyi elektrikli diş fırçası markası ve modelleri bu listede.

Diş fırçası yorumları dikkate alınarak, en iyi elektrikli diş fırçası markaları sıralamasında Oral-B, Philips ve Xiaomi geliyor. Diş fırçalarken uyarı, hızlı beyazlatma, plak giderme özellikleriyle 2023’te alınabilecek en iyi şarjlı diş fırçaları Oral-B Vitality, Oral-B Pro Expert, Xiaomi T500 ve Colgate 360 Optic olarak sıralanabilir.

✍🏻 Diş fırçası çok iyi. Her 30 saniyede bir ses ile uyarıyor, 2 dakika sonunda da farklı bir sesle fırçalamanın bittiğini bildiriyor. Daha fazla fonksiyonlara sahip pahalı versiyonlara bence hiç gerek yok, bu oldukça yeterli. İlk zamanlar belki çok az kanatıyor ama öyle yorumlardaki gibi ne dişleri zonklatıyor ne de aşırındırıyor. Harika temizlik yapıyor. Meğer ben bugüne kadar dişlerimi hiç fırçalamamışım dedirtecek kadar güzel ve alınması gerekli bir ürün. Şarjı da uzun gidiyor. Kesinlikle tavsiye ederim.

2️⃣ Oral-B Pro Expert Precision Clean Pilli Diş Fırçası

Tam Boyutta Gör Braun Oral-B Pro Expert Precision Clean, en iyi elektrikli diş fırçası modellerinden biri. Oral B’nin pille çalışan diş fırçası ile dişlerinizi ve diş etlerinizi her fırçaladığınızda sıradan bir manuel diş fırçasına göre daha fazla plağın yok olduğunu göreceksiniz. Oral-B Expert Precision modeli, şu diş fırçası yedek başlıkları ile uyumlu: CrossAction, 3D White, Sensitive Clean, Precision Clean, FlossAction, TriZone ve Dual Clean.

Türü: Pilli diş fırçası

Kullanıcı tipi: Yetişkin

Sıradan manuel diş fırçasına göre daha fazla plak giderir

Diş eti sağlığını iyileştirir

Yumuşak, kauçuk kaplı ergonomik sap

Oral-B Pro Expert Precision Clean Pilli Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 İlk kez otomatik diş fırçası kullanacak kişilere biraz tuhaf gelebilir ama alıştıktan sonra mükemmel oluyor. Memnun kaldım diyebilirim. Pilleri takmak için fırçanın altında iki tarafta bulunan yumuşak yerleri sıkınca pil yuvası açılıyor.

✍🏻 Ürünün şarjlı ve pilli modellerindeki onlarca yorumu okudum; pilli olan bu modelde karar kıldım. Zira, şarj aletini gittiğim her yere götürmek zor gelecekti. Zaten telefon, powerbank vs. bir sürü şarjlı aletiyle geziyoruz. İyi ki de öyle yapmışım, benim için büyük kolaylık oldu. Çantana at, çık pil nerde olsa bulunur. Bunun dışında temizliği 10 numara. Çok sigara içen bir bayan olarak diş macununun yanı sıra ek olarak karbonat kullanırdın. Bu ürünle dişlerim 1 defada bembeyaz oldu. Ayrıca eski fırcalarımızın araları hiç temizlemediğini farkettim. Eski kafalı biri olarak keşke çocuklarımı daha önce dinleyip alsaymışım. Kolay kolay ürün tavsiye etmem ama bu ürünü almamak pişmanlık olur. Emeği geçen herkese teşekkürler.