En iyi elektrikli & şarjlı diş fırçası modelleri (2023)

- En iyi diş fırçaları (2023) 👍🏻
- 1️⃣ Oral-B Vitality D150 Şarjlı Diş Fırçası
- 2️⃣ Oral-B Pro Expert Precision Clean Pilli Diş Fırçası
- 3️⃣ Oral-B Şarjlı Çocuk Diş Fırçası D100 Star Wars Özel Seri
- 4️⃣ Oral-B iO 9 Şarjlı Diş Fırçası
- 5️⃣ Philips Sonicare Diamond 9000 Series Elektrikli Diş Fırçası
- 6️⃣ Xiaomi T500 Mi Smart Şarjlı Diş Fırçası
- 7️⃣ Philips Sonicare HX3641/02 Sonic Elektrikli Diş Fırçası
- 8️⃣ Philips HX3671/13 Sonicare Şarjlı Diş Fırçası
- 9️⃣ Oral-B Pro 750 Şarj Edilebilir Diş Fırçası
- 🔟 Oclean X Pro dokunmatik ekranlı elektrikli diş fırçası
- Elektrikli diş fırçası seçerken nelere dikkat etmeliyiz 🧐
- Yorumlar
Elektrikli diş fırçası modelleri, bakteri, plak ve yiyecek artıklarının giderilmesine yardımcı olmak için dönme hareketi, salınım teknolojisi veya sonik titreşimler kullanır. Manuel diş fırçası da bu işi yapabilir ancak en iyi elektrikli şarjlı diş fırçası modellerinin çoğu basınç sensörlerinden yüz tanımaya kadar gerçek zamanlı bildirim sağlayan ve dişlerinizi fırçalarken rehberlik eden özelliklere sahiptir. Araştırmalar, elektronik diş fırçası kullanan kişilerin daha sağlıklı diş etlerine sahip olduğunu gösteriyor. Peki, en iyi şarjlı diş fırçası hangisi Kullananların ve diş hekimlerinin tavsiye ettiği en iyi elektrikli diş fırçası markası ve modelleri bu listede.
|Marka/Model 🦷
|Fiyat 🏷️
|Oral-B Vitality D150 Şarjlı Diş Fırçası
|1.990 TL
|Oral-B Pro-Expert Precision Clean Pilli Diş Fırçası
|999 TL
|Oral-B Şarjlı Çocuk Diş Fırçası D100 Star Wars Özel Seri
|789 TL
|Oral-B iO 9 Şarjlı Diş Fırçası
|7.999 TL
|Philips Sonicare HX9911/88 Diamond Clean Special Edition Sonic Şarjlı Diş Fırçası
|2.892 TL
|Xiaomi T500 Mi Smart Şarjlı Diş Fırçası
|1.220 TL
|Xiaomi Mijia T100 Sonic Elektrikli Diş Fırçası
|476 TL
|Philips Sonicare HX3641/02 Sonic Elektrikli Diş Fırçası
|450 TL
|Philips HX3671/13 Sonicare Şarjlı Diş Fırçası
|719 TL
|Colgate 360 Optic White Pilli Diş Fırçası
|165 TL
|Oclean X Pro LCD dokunmatik ekranlı elektrikli diş fırçası
|2.400 TL
|Oral-B Pro 750 Şarj Edilebilir Diş Fırçası
|1.999 TL
Diş fırçası yorumları dikkate alınarak, en iyi elektrikli diş fırçası markaları sıralamasında Oral-B, Philips ve Xiaomi geliyor. Diş fırçalarken uyarı, hızlı beyazlatma, plak giderme özellikleriyle 2023’te alınabilecek en iyi şarjlı diş fırçaları Oral-B Vitality, Oral-B Pro Expert, Xiaomi T500 ve Colgate 360 Optic olarak sıralanabilir.
1️⃣ Oral-B Vitality D150 Şarjlı Diş Fırçası
- Türü: Şarjlı diş fırçası
- Kullanıcı tipi: Yetişkin
- Toplam başlık sayısı: 2 adet
- Fırçalama modu: 1
- Diş fırçalama zamanlayıcısı
- Fırçalanan alanın değiştirilmesi için uyarı
Oral-B Vitality D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Diş fırçası çok iyi. Her 30 saniyede bir ses ile uyarıyor, 2 dakika sonunda da farklı bir sesle fırçalamanın bittiğini bildiriyor. Daha fazla fonksiyonlara sahip pahalı versiyonlara bence hiç gerek yok, bu oldukça yeterli. İlk zamanlar belki çok az kanatıyor ama öyle yorumlardaki gibi ne dişleri zonklatıyor ne de aşırındırıyor. Harika temizlik yapıyor. Meğer ben bugüne kadar dişlerimi hiç fırçalamamışım dedirtecek kadar güzel ve alınması gerekli bir ürün. Şarjı da uzun gidiyor. Kesinlikle tavsiye ederim.
✍🏻 Çok güzel. Dişlerimi daha temiz fırçaladı, plaklar kalktı. Çok memnunum.
2️⃣ Oral-B Pro Expert Precision Clean Pilli Diş Fırçası
- Türü: Pilli diş fırçası
- Kullanıcı tipi: Yetişkin
- Sıradan manuel diş fırçasına göre daha fazla plak giderir
- Diş eti sağlığını iyileştirir
- Yumuşak, kauçuk kaplı ergonomik sap
Oral-B Pro Expert Precision Clean Pilli Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 İlk kez otomatik diş fırçası kullanacak kişilere biraz tuhaf gelebilir ama alıştıktan sonra mükemmel oluyor. Memnun kaldım diyebilirim. Pilleri takmak için fırçanın altında iki tarafta bulunan yumuşak yerleri sıkınca pil yuvası açılıyor.
✍🏻 Ürünün şarjlı ve pilli modellerindeki onlarca yorumu okudum; pilli olan bu modelde karar kıldım. Zira, şarj aletini gittiğim her yere götürmek zor gelecekti. Zaten telefon, powerbank vs. bir sürü şarjlı aletiyle geziyoruz. İyi ki de öyle yapmışım, benim için büyük kolaylık oldu. Çantana at, çık pil nerde olsa bulunur. Bunun dışında temizliği 10 numara. Çok sigara içen bir bayan olarak diş macununun yanı sıra ek olarak karbonat kullanırdın. Bu ürünle dişlerim 1 defada bembeyaz oldu. Ayrıca eski fırcalarımızın araları hiç temizlemediğini farkettim. Eski kafalı biri olarak keşke çocuklarımı daha önce dinleyip alsaymışım. Kolay kolay ürün tavsiye etmem ama bu ürünü almamak pişmanlık olur. Emeği geçen herkese teşekkürler.
3️⃣ Oral-B Şarjlı Çocuk Diş Fırçası D100 Star Wars Özel Seri
- Türü: Şarj edilebilir diş fırçası
- Kullanıcı tipi: Çocuk
- Çocuklar için özel olarak tasarlanmış benzersiz diş fırçası başlıkları
- Ekstra yumuşak fırça kıllarıyla diş etlerine nazik dokunuş
- Çocukların ağızları için ideal boyut ve yumuşaklıkta fırça başlığı
- Diş fırçalamaya motive etmek için özel uygulama
- Tek şarjla 8 gün boyunca kullanım
- Dahili zamanlayıcı
Oral-B D100 Çocuk Şarjlı Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 3.5 yaşındaki oğlum için aldım. Çok beğendim, çok kullanışlı. Dişlerini hep ben fırçaladığım için çok rahat ettim. Biraz zaman geçince kendisi bile rahatlıkla fırçalar.
✍🏻 Çocuğumuzun dişlerini fırçalamakta çok zorluk çekiyorduk. Bu şarjlı diş fırçası sayesinde diş fırçalamalar bir eğlenceye dönüştü.
4️⃣ Oral-B iO 9 Şarjlı Diş Fırçası
- Türü: Şarjlı diş fırçası
- Kullanıcı tipi: Yetişkin
- Profesyonel temizlik hissi ve nazik fırçalama deneyimi için manyetik iO teknolojisi
- Bir haftaya kadar ferah ve temiz his, sağlıklı diş etleri için benzersiz yuvarlak fırça başlığı
- En kapsamlı diş temizliği için yapay zeka ile 3D diş fırçalama takibi
- Fırçalama modları ve fırça başlığı değiştirme hatırlatıcısı dahil önemli bilgileri gösteren interaktif ekran
- 7 akıllı mod: Günlük temizlik, Hassas, Diş eti bakımı, Yoğun temizlik, Beyazlatma, Süper hassas, Dil temizleyici
- Geliştirilmiş akıllı basınç sensörü
- Manyetik şarj cihazı (3 saatte hızlı şarj)
- Power2Go şarjlı seyahat çantası
Oral-B iO 9 Şarjlı Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Uzun süredir Oral-B şarjlı diş fırçası kullanıyorum ama bu ürünün tasarımı, kullanımı gördüğüm en iyisi. Çok sessiz çalışıyor ve temizlik hissi çok farklı. Farklı modlarda da kullanılabiliyor olmasını çok beğendim.
✍🏻 Ürünü yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Her gün intense modunda kullanıyorum. İlk hafta diş temizliği yaptırmışım gibi bir his vardı ama alışınca bu artık çok sıradan bir hale geliyor. Telefondan takip ederek en az 3 dakika diş fırçalıyorum. Eskiden bence 1 dakika bir fırçalamıyormuşum. Ben memnun kaldım.
5️⃣ Philips Sonicare Diamond 9000 Series Elektrikli Diş Fırçası
- Türü: Şarjlı elektrikli diş fırçası
- Kullanıcı tipi: Yetişkin
- İnce ergonomik tasarım, kolay takılabilir fırça başlıkları
- Akıllı fırça başlığı algılaması
- 10 kata kadar daha fazla plağı yok eder
- Zamanlayıcı: BrushPacer ve SmarTimer
- Kullanıcıyı uyaran gövde titreşimi
- Sonicare uygulaması ile ilerleme durumunu takip eder
- Dahili basınç sensörü
- 4 mod, 3 yoğunluk
Philips Sonicare HX9911/88 Diamond Clean Special Edition Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Cihazın görünüşü ve duruşu çok hoş. İlk kullanımdan sonra bile eğer benim gibi normal fırçalardan geçiş yaptıysanız aradaki fark muazzam oluyor, kesinlikle fark edeceksiniz. Uygulamasıyla beraber diş fırçalamak daha keyifli hale geliyor. Ayrıca size en iyi şekilde fırçalama yapmanız için yardımcı oluyor. İlk defa elektronik diş fırçası aldım ve fazlasıyla memnun kaldım. Almayı düşünenlere tavsiye ederim.
✍🏻 Standart bir dış fırçasına göre daha iyi temizliyor, bu farkı hissedebiliyorsunuz.
6️⃣ Xiaomi T500 Mi Smart Şarjlı Diş Fırçası
- Türü: Akıllı şarjlı diş fırçası
- Kullanıcı tipi: Yetişkin
- Güçlü temizleme için manyetik yükseltilmeli sonik motor
- Hassas diş etlerine uygun akıllı aşırı basınç uyarısı
- Özel temizleme modları (Mi Home uygulaması üzerinden özelleştirilebilir)
- Temizlik analizi
Xiaomi T500 Mi Smart Şarjlı Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bluetooth bağlantısını Mi uygulaması üzerinden kurabiliyorsunuz. Uygulamada her seferinde kaç dakika fırçaladığınız gibi bilgiler var. Diş fırçası, titreşim ile fırçalıyor, başlıkları dönmüyor. Bir süre sonra sesine de alışıyorsunuz.
✍🏻 Bu fırçayı kullanmaya başladıktan sonra, öncesinde dişlerimi ne kadar kötü fırçaladığımın farkına vardım. Bu ürüne özel mi yoksa elektrikli fırçaların genelinde olan bir şey mi bilmiyorum ama çok memnunum, kesinlikle tavsiye ediyorum.
7️⃣ Philips Sonicare HX3641/02 Sonic Elektrikli Diş Fırçası
- Türü: Akıllı şarjlı diş fırçası
- Kullanıcı tipi: Yetişkin
- Güçlü ama nazik diş temizliği
- Manuel diş fırçasına kıyasla 3 kata kadar daha iyi plak giderme
- Güvenli kullanım
- Değiştirme hatırlatıcısı
- Zamanlayıcı
- Diş fırçasının rahat tutulmasını ve kullanılmasını sağlayan ergonomik tasarım
Philips Sonicare HX3641/02 Sonic Şarjlı Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Fiyat performans olarak çok iyi. Güzel bir fırçalama hissi veriyor. Dişleri iyi temizlediği ve plağı kaldırdığı hissediliyor. Üst modellerindeki pek gerekli olmayan özellikler için fazla para vermeye gerek yok. Diğer markayı da kullandım ancak bunu daha çok beğendim.
✍🏻 Ürün harika! Başlığı klasik diş fırçalarla aynı olduğu için hemen kullanmaya alıştım. Başlığın boyutu ve uzunluğu sayesinde fırça en arka dişlerine kadar uzanıyor. Otuz saniye uyarısı sayesinde bütün dişlerimi eşit şekilde fırçaladım. Bu, fırçalanmamış hiçbir yerin kalmaması açısından kullanışlı bir uyarı.
8️⃣ Philips HX3671/13 Sonicare Şarjlı Diş Fırçası
- Türü: Sonic elektrikli diş fırçası (Şarj edilebilir)
- Kullanıcı tipi: Yetişkin
- Fırça başlığı sistemi: Kolay takılabilir fırça başlıkları
- Hız: Dakikada 31.000’e kadar fırça hareketi
- Gövde: İnce, ergonomik tasarım
- BrushSync diş fırçası başlığı değiştirme hatırlatıcısı
- Zamanlayıcı: Quadpacer ve SmarTimer
- Basınç sensörü
- Tek şarjla 14 güne kadar kullanım
Philips HX3671/13 Sonicare Şarjlı Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Başta alışması zor oldu. Ama 2 günde rahatlıkla kullanmaya başladık. Bence yukarı aşağı hareketi sebebiyle çok faydalı. Diş etlerimdeki çekilmeyi önledi.
✍🏻 Philips ürünlerinin kalitesini başarılı buluyorum. Philips’in çalışma mantığı farklı ve bence daha etkili bir yapısı var. Tasarım olarak ta güzel. Dişte oluşan plakları affetmiyor.
9️⃣ Oral-B Pro 750 Şarj Edilebilir Diş Fırçası
- Türü: Sonic elektrikli diş fırçası (Şarj edilebilir)
- Kullanıcı tipi: Yetişkin
- Yuvarlak başlıkla daha sağlıklı diş etleri, daha iyi temizlik
- Plakları gidermedede etkili
- Sallanan, dönen ve titreşen yuvarlak fırça başlığı
- Doğru süreyle fırçalama için profesyonel zamanlayıcı
Oral-B Pro 750 Şarjlı Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 10 numara 5 yıldız. 25 gündür kullanıyorum, çok memnunum. Günde 2 kere 1.5-2 dk. fırçalayarak şarjı 15 gün gidiyor. Aldığımda önce kullanarak şarjı sıfırladım, sonra 1 gün şarjda bıraktım. Cihazı tam şarj ederseniz 15 gün çok rahat gidiyor. Fırçaya orta sertlikte; bende diş eti kanaması yaptığı için indirimden dörtlü ekstra yumuşak Sensi Ultra Thing fırça aldım. Fakat kullandıkça da kendi fırçası yumuşuyor. Taşıma kabıyla her yere götürebilirsiniz. Daha önce almadığıma pişmanım, şiddetle tavsiye ederim. Dişler daha temiz oluyor.
✍🏻 Uzun yıllardır kullandığım bir ürün. Benim gibi kronik diş taşı oluşumu sıkıntısı yaşıyorsanız hiç düşünmeden alın. Çok daha üst modelleri var tabii ki ama o kadar çok para vermeye gerek var mı tercih meselesi. Zaten 3D özelliği sayesinde diğerlerinin yaptığı temizliğin aynısını yapıyor.
🔟 Oclean X Pro dokunmatik ekranlı elektrikli diş fırçası
- Türü: Elektrikli şarjlı diş fırçası
- Kullanıcı tipi: Yetişkin
- Geniş interaktif dokunmatik ekran
- Kişiye özel mod ve farklı fırçalama modları
- Kişiselleştirilebilir fırçalama planı ve raporu
- 30 saniye bölge değiştirme hatırlatıcısı
- 30 güne kadar pil ömrü
Oclean X Pro Dokunmatik Ekranlı Akıllı Diş Fırçası Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Diş fırçasını bir aydan fazla süredir kullanıyorum ve şu ana kadar harika. İhtiyaçlarınıza göre hangi programı kullanmak istediğinizi seçebilmeniz mükemmel ama daha da iyisi, dişlerinizi nasıl fırçalamak istediğinize dair bir program oluşturabiliyorsunuz, fırça kuvvetini ve titreşim modunu bile seçebiliyorsunuz. Ayrıca, fırçaladığınız yerleri takip etmesi ve size hangi bölgeyi kaçırdığınızı veya daha iyi nasıl temizleyeceğinizi söylemesi de hoşuma gitti. Genel olarak, harika bir elektrikli diş fırçası.
✍🏻 Bu şimdiye kadarki en iyi diş fırçası. Diş fırçası, nereyi iyi fırçaladığınızı veya nereyi ekstra fırçalamanız gerektiğini gösteriyor. Tüm alanların temiz olduğundan emin oluyorsunuz. Bu diş fırçasını kullandığımdan beri dişlerim bir ton beyazladı. Dişçi randevum için sabırsızlanıyorum. Düşünmeden satın alın.
2023 en iyi diş fırçası markaları ve modelleri listesinde kullanıcı deneyimlerine göre en iyi diş fırçalarına yer verilmiştir. Güncel listemizde yer alan pilli, elektrikli ve şarjlı diş fırçalarına Kara Cuma indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.
Elektrikli diş fırçası seçerken nelere dikkat etmeliyiz 🧐
- Fırça başlığı döner, salınımlı ve titreşimli olmalı.
- Farklı temizleme modları sunmalı.
- Bölge algılama ve zamanlayıcı olmalı.
- Basınç sensörü olmalı.
- Hangi fırça başlıkları ile uyumlu?
- Şarj süresi ne kadar, hızlı şarj var mı?
- Tasarımı ergonomik olmalı.
En İyi Diş Fırçaları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 3065Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.