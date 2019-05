Apple'ın New York'da düzenlediği etkinlikte uzun zamandır güncellenmeyen yeni Mac Mini de tanıtıldı. Hızlanan ve kapasitesi genişletilen yeni Mac Mini'nin ön incelemesi sizlerle.

Yeni Mac Mini her zamanki gibi küçük ve her zamankinden daha hızlı. Apple'ın New York'daki özel etkinliğinde yeni Mac Mini modelini sizler için değerlendirdik.