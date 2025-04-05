Renault Austral makyajlandı | BYD Dolphin'in daha ucuz versiyonu geliyor - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde yenilenen Renault Austral, BYD Dolphin'in daha ucuz Comfort versiyonu, mart ayında en çok satan elektrikliler ve makyajlı IONIQ 6 gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:37 - Makyajlı Renault Austral
11:20 - Hidrojen yakıtlı Hyundai Nexo
19:49 - Mart ayında en çok satılan elektrikliler
29:35 - BYD Dolphin'in Comfort versiyonu Türkiye'ye geliyor
36:52 - Makyajlı Hyundai IONIQ 6
44:31 - Formula 1 son durum
45:48 - Kapanış