Renault Austral makyajlandı | BYD Dolphin'in daha ucuz versiyonu geliyor - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde yenilenen Renault Austral, BYD Dolphin'in daha ucuz Comfort versiyonu, mart ayında en çok satan elektrikliler ve makyajlı IONIQ 6 gibi konuları değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde yenilenen Renault Austral, BYD Dolphin'in daha ucuz Comfort versiyonu, mart ayında en çok satan elektrikliler ve makyajlı IONIQ 6 gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:37 - Makyajlı Renault Austral

11:20 - Hidrojen yakıtlı Hyundai Nexo

19:49 - Mart ayında en çok satılan elektrikliler

29:35 - BYD Dolphin'in Comfort versiyonu Türkiye'ye geliyor

36:52 - Makyajlı Hyundai IONIQ 6

44:31 - Formula 1 son durum

45:48 - Kapanış

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