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    Renault Austral makyajlandı | BYD Dolphin'in daha ucuz versiyonu geliyor - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde yenilenen Renault Austral, BYD Dolphin'in daha ucuz Comfort versiyonu, mart ayında en çok satan elektrikliler ve makyajlı IONIQ 6 gibi konuları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde yenilenen Renault Austral, BYD Dolphin'in daha ucuz Comfort versiyonu, mart ayında en çok satan elektrikliler ve makyajlı IONIQ 6 gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:37 - Makyajlı Renault Austral

    11:20 - Hidrojen yakıtlı Hyundai Nexo

    19:49 - Mart ayında en çok satılan elektrikliler

    29:35 - BYD Dolphin'in Comfort versiyonu Türkiye'ye geliyor

    36:52 - Makyajlı Hyundai IONIQ 6

    44:31 - Formula 1 son durum

    45:48 - Kapanış

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