Yeni Peugeot 208, elektrikli versiyonuyla birlikte Cenevre'de sahne aldı

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Son yıllarda ortaya koyduğu yeni tasarım anlayışıyla büyük beğeni toplayan Fransız üreticinin geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan yeni Peugeot 208 modeli tüm ihtişamıyla Cenevre’de sahne aldı. e-208 adında tamamen elektrikli bir versiyona sahip olan yeni Peugeot 208’in tüm detayları haberimizde:

Serinin en güçlüsü elektrikli Peugeot e-208

Şirketin yeni CMP platformuna geçiş yapan 2019 Peugeot 208’in ağırlığında 30 kg kadar düşüş yaşanmış. Tasarım olarak da deyim yerindeyse evrim geçiren kompakt aracın en büyük yeniliği e-208 versiyonuyla birlikte elektrikli araç pazarına hızlı bir giriş yapmış olması. Aynı zamanda serinin en güçlü ve en hızlı versiyonu da olan e-208’de 136 beygir güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru, bu motoru besleyen 50 kWh’lık bir batarya mevcut.

0-100 km/s hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlayan Peugeot e-208’in maksimum sürüş menzili WLTP ölçümlerine göre 340 km civarında. 100 kW hızlı şarj desteğine de sahip olan aracın bataryası 30 dakikada 0’dan %80 doluma ulaşabiliyor. Bu da yarım saatte 270 km gibi bir değer anlamına geliyor.

Benzinli ve dizel seçenekler

2019 Peugeot 208’in kaputu altında dizel ve benzinli seçeneklere de yer veriliyor. Giriş seviyesindeki 1.2 litre benzinli motor 75 beygir güç üretiyor ve 5 ileri manuel şanzımanla birlikte çalışıyor. Daha güçlü olan 100 beygirlik turbo benzinli motor ise 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. Bunun yanı sıra 130 beygirlik versiyonun da ilerleyen zamanlarda seriye ekleneceği belirtiliyor.

2019 Peugeot 208’i dizel motorla tercih etmek isteyen müşteriler için 100 beygirlik 1.5 litre dizel ünite de kaputun altında görev yapıyor. Bu dizel ünite 6 ileri manuel şanzımanla birlikte çalışıyor. Tıpkı dış tasarımı gibi kabini de baştan yaratılan yeni Peugeot 208’de şirketin i-Cockpit adını verdiği sistem yer alıyor. Bu sistemde dijital gösterge paneli ve tablet görünümüne sahip dokunmatik bilgi eğlence ekranı görev yapıyor.