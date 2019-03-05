Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Peugeot 208, elektrikli versiyonuyla birlikte Cenevre'de sahne aldı

Yeni tasarımı ve elektrikli versiyonuyla büyük beğeni toplayan 2019 Peugeot 208'in dünya prömiyeri Cenevre'de yapıldı. Serinin en hızlı ve en güçlü modeli 136 beygirlik Peugeot e-208 olacak.
2 ay
9,6b
1
37
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni Peugeot 208, elektrikli versiyonuyla birlikte Cenevre'de sahne aldı
Tam Boyutta Gör
 

Son yıllarda ortaya koyduğu yeni tasarım anlayışıyla büyük beğeni toplayan Fransız üreticinin geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan yeni Peugeot 208 modeli tüm ihtişamıyla Cenevre’de sahne aldı. e-208 adında tamamen elektrikli bir versiyona sahip olan yeni Peugeot 208’in tüm detayları haberimizde:

Serinin en güçlüsü elektrikli Peugeot e-208 

Şirketin yeni CMP platformuna geçiş yapan 2019 Peugeot 208’in ağırlığında 30 kg kadar düşüş yaşanmış. Tasarım olarak da deyim yerindeyse evrim geçiren kompakt aracın en büyük yeniliği e-208 versiyonuyla birlikte elektrikli araç pazarına hızlı bir giriş yapmış olması. Aynı zamanda serinin en güçlü ve en hızlı versiyonu da olan e-208’de 136 beygir güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru, bu motoru besleyen 50 kWh’lık bir batarya mevcut.

0-100 km/s hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlayan Peugeot e-208’in maksimum sürüş menzili WLTP ölçümlerine göre 340 km civarında. 100 kW hızlı şarj desteğine de sahip olan aracın bataryası 30 dakikada 0’dan %80 doluma ulaşabiliyor. Bu da yarım saatte 270 km gibi bir değer anlamına geliyor.

Benzinli ve dizel seçenekler 

2019 Peugeot 208’in kaputu altında dizel ve benzinli seçeneklere de yer veriliyor. Giriş seviyesindeki 1.2 litre benzinli motor 75 beygir güç üretiyor ve 5 ileri manuel şanzımanla birlikte çalışıyor. Daha güçlü olan 100 beygirlik turbo benzinli motor ise 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. Bunun yanı sıra 130 beygirlik versiyonun da ilerleyen zamanlarda seriye ekleneceği belirtiliyor.

2019 Peugeot 208’i dizel motorla tercih etmek isteyen müşteriler için 100 beygirlik 1.5 litre dizel ünite de kaputun altında görev yapıyor. Bu dizel ünite 6 ileri manuel şanzımanla birlikte çalışıyor. Tıpkı dış tasarımı gibi kabini de baştan yaratılan yeni Peugeot 208’de şirketin i-Cockpit adını verdiği sistem yer alıyor. Bu sistemde dijital gösterge paneli ve tablet görünümüne sahip dokunmatik bilgi eğlence ekranı görev yapıyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Musty3535123 2 ay en beğenilen
geliyor gönlümün efendisi..
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faniseyler 2 ay
i-Cockpit çok beğendiğim bir sistem ama burdaki bi 3008-5008 gibi değil sanki kırpılmış i-Cockpit olmuş bu.
Ama araç tipi efsane olmuş beğendim. Fiyatıda uygun olursa tam canavar olur.
i-Cockpit çok beğendiğim bir sistem ama burdaki bi 3008-5008 gibi değil sanki kırpılmış i-Cockpit olmuş bu.Ama araç tipi efsane olmuş beğendim. Fiyatıda uy...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SertyAdams 2 ay a_y_k_u_t
Dikey tablet ve yüksek vites kutusuyla mı daha iyi
.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
shockwave23 2 hf.
Tasarım güzel bende beğendim ama sanki böyle oyuncak araba gibi bişey bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
207m 2 hf.
Bencede pahalı gelecektir. Peugeot’ nun son çıkan modelleri hep pahalı oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEHZADE63 2 hf.
Fiyatlar aciklansinda övülen 208 yerini hakaretler küfürler alicagi kesin o yüzden fiyatlari bekleyin 130.000tl giriş yapiyorum:))
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cnv_58 2 hf. SEHZADE63
Elektirikli 350
hedef 500
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gkn_ymz 2 hf.
Genel olarak çok iyi duruyor fakat şu ön dişler daha kısa olsa, daha hoş olur sanki?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xml-arif 2 hf.
içide dışıda ayrı ayrı mükemmel gercekten bu işi çok iyi yapmaya başladılar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hondaaaa 3 hf.
Cok guzel...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YuRYTR 3 hf.
Tr de bu sınıf araçlar artık herkesin alacağı tek sınıf olarak kalacağı için bence tutacaktır.Bende bekliyorum şahsen çıkmasını
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cesur_0342 2 ay
J
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cesur_0342 2 ay
Bi sonraki kasada sürgülü kapi füze seklinde tasarim kullaniciya gerek duymayan 1.0 200 bg bir motorla gelecek lastikler 25 inc dostum :-)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 2 ay
Tasarım güzel olmuş yalnız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9624 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
2019 peugeot 208, elektrikli 208 ve
7 etiket daha peugeot e-208 2019 cenevre otomobil fuarı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Huawei P30 Pro devrimsel bir kamera ile gelecek 2 ay Black Shark 2 yeni bir sıvı soğutma teknolojisi ile gelecek 2 ay SpaceX'e Avrupa'dan rakip: İşte yeni nesil tekrar kullanılabilir roket 2 ay Ünlü gizli madencilik yazılımı Coinhive kapanıyor 2 ay Yeni Mercedes CLA Shooting Brake Cenevre'de görücüye çıktı 2 ay USB 4.0 ile 40Gbps veri aktarım hızları geliyor 2 ay 2si1 | Yok öyle Çin'den almak 2 ay İstanbul’a Biyoteknoloji Vadisi kurulacak 2 ay Edge tarayıcısının iOS versiyonuna anında çeviri özelliği geldi 2 ay Sony’den Extra Bass serisi yeni kulaklık modeli 2 ay Yeni Fiat Panda böyle olacak: İşte elektrikli Fiat Centoventi konsepti 2 ay Çentiksiz Oppo F11 Pro tanıtıldı 2 ay Skoda'nın 500 km menzilli Vision iV konsepti tanıtıldı 2 ay Game of Thrones 8. sezon fragmanı nihayet yayınlandı! 2 ay Redmi 7’nin bazı özellikleri TENAA üzerinde görüldü 2 ay Mercedes elektriğe ısındı: İşte 400 km menzilli Mercedes-Benz EQV konsepti 2 ay Sherlock Holmes 3 filminin vizyon tarihi ertelendi 2 ay Huawei, ABD hükümetini dava etmeye hazırlanıyor 2 ay Microsoft, çift ekranlı cihazlar için Windows Lite versiyonunu geliştiriyor 2 ay Yeni iPhone modelleri özel bir su altı moduna sahip olacak 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Yeni Peugeot 208, elektrikli versiyonuyla birlikte Cenevre'de sahne aldı Sonraki Oyun konsoluna dönüşen otomobil 2 ay Volkswagen, 250 km menzile sahip elektrikli ID Buggy konseptini tanıttı 2 ay Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi Jaguar I-Pace oldu 2 ay Facebook'un iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinde hata bulundu 2 ay Kordonlu, taşıması kolay sporcu kulaklığı "Plantronics BackBeat FIT 2100 incelemesi" 2 ay HTC marka hakkını devredebilir 2 ay Yeni Renault Clio hibrit seçeneği ve yeni motorlarıyla Cenevre'de tanıtıldı 2 ay Çin, Mars’taki yaşamının benzerini yeni açtığı merkezde deneyimleme imkânı sunuyor 2 ay Lego’dan Galaxy Fold modeline ilginç gönderme 2 ay Samsung'un katlanabilir ekran avantajı | Tarihten silinen Galaxy modeli 2 ay Anthem bazı PS4 konsollarını çökertmeye başladı 2 ay GeForce GTX 1060 6GB ekran kartında indirim 2 ay Netflix Türkiye'ye zam geldi! 2 ay Meizu Note 9 modelinin fiyatı ve Geekbench testi ortaya çıktı 2 ay Samsung Galaxy A60 özellikleri sızdırıldı 2 ay DisplayMate, Galaxy S10'un ekranına şimdiye kadarki en yüksek puanı verdi 2 ay Juno, Jüpiter'in büyüleyici bulutlarını görüntüledi 2 ay Shazam! filminin merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı 2 ay Elektronik sigara kullanımı hırıltı gibi çeşitli sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir 2 ay LineageOS güncellemesi Android 9.0 desteği sunuyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim