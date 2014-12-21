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Yeni bir soru ve cevapları için "Sokaktayız"

4 yıl
11,1b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Halkımızın teknoloji hakkındaki fikirlerini öğrenmeye çalıştığımız "Sokaktayız" programımız yeni bölümü ile karşınızda. Bu haftaki sorumuz ise giyilebilir teknoloji hakkında olacak. Acaba giyilebilir
 Halkımızın teknoloji hakkındaki fikirlerini öğrenmeye çalıştığımız "Sokaktayız" programımız yeni bölümü ile karşınızda. Bu haftaki sorumuz ise giyilebilir teknoloji hakkında olacak. Acaba  giyilebilir teknolojiler onlar için ne ifade ediyor? İzleyelim görelim.

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1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
Bence o sarışını ayarladınız
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Free WiLL 4 yıl
her bölüm tıpkısının aynısı gibi geliyor.
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Tivale's 4 yıl
[DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=Qd8X6Oy2AOs#t=111]
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cc_A17 4 yıl
2:8 deki kız ne rahat birşey öyle.
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cancan_burak 4 yıl
ilk konuşan arkadaşın tripleri süper :D
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RoadSing3r 4 yıl
Sokaktayız'ın hemen hemen tüm bölümlerini izledim ve bizim milletin düşüncesini doğru düzgün aktaramadığına, cümle kuramadığına karar verdim. Cevapları dinlerken ben kasılıyorum. Bu arada halk kelimesini ağzınızda sakız yapmayın.
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dmrc1143 4 yıl
Biliyorum insanlar mikrofondan kaciyor soru sorup cevap almasi zor tecrubeyle sabit fakat bu kadar az kisiyle yapmasaniz keske. Sayini 2 katina falan cikarsaniz daha guzel olur sanki
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9600_G_T 4 yıl
gun abınız size para vermıyormu
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Reul 4 yıl
diğer videodada bekliyorum sakallı trolü

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Teknopat76 4 yıl
Troller çok iyi olmuş farklı bi hava katmış.
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merrowbro 4 yıl
sakızgülü sokaktaki instagramcı kıza selam olsun
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