Yeni bir soru ve cevapları için "Sokaktayız"

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Halkımızın teknoloji hakkındaki fikirlerini öğrenmeye çalıştığımız "Sokaktayız" programımız yeni bölümü ile karşınızda. Bu haftaki sorumuz ise giyilebilir teknoloji hakkında olacak. Acaba giyilebilir
Halkımızın teknoloji hakkındaki fikirlerini öğrenmeye çalıştığımız "Sokaktayız" programımız yeni bölümü ile karşınızda. Bu haftaki sorumuz ise giyilebilir teknoloji hakkında olacak. Acaba giyilebilir teknolojiler onlar için ne ifade ediyor? İzleyelim görelim.
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