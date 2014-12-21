Yeni bir soru ve cevapları için "Sokaktayız"

Halkımızın teknoloji hakkındaki fikirlerini öğrenmeye çalıştığımız "Sokaktayız" programımız yeni bölümü ile karşınızda. Bu haftaki sorumuz ise giyilebilir teknoloji hakkında olacak. Acaba giyilebilir

Halkımızın teknoloji hakkındaki fikirlerini öğrenmeye çalıştığımız "Sokaktayız" programımız yeni bölümü ile karşınızda. Bu haftaki sorumuz ise giyilebilir teknoloji hakkında olacak. Acaba giyilebilir teknolojiler onlar için ne ifade ediyor? İzleyelim görelim.