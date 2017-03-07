Yerli Bulut Servisleri Sağlayıcısı SkyAtlas, Mobile World Congress 2017'de Hizmetlerini Yurtdışına Açıyor

SkyAtlas, sanal sunucu kiralamanın oldukça ötesine geçerek, sunucu, depolama, yedekleme, felaket kurtarma, ağ ve güvenlik altyapı hizmetlerini 'Gerçek Bulut' altyapısı ile bir arada sunuyor. 2017 yılında rotasını yurtdışına çeviren SkyAtlas, öncelikli olarak, Orta Doğu, Afrika, CIS ve Doğu Avrupa pazarlarına yönelik çalışmalara başladı. Bu kapsamda SkyAtlas, iletişim ağları için telekom çözümleri, yazılım ürünleri ve hizmetleri sağlayan Defne Telekomünikasyon ile el sıkıştığını duyurdu. Orta Asya’dan Orta Doğu’ya, Asya-Pasifik Bölgesi’nden Afrika’ya, Avrupa’dan Güney Amerika’ya 20’den fazla ülkede 500 milyon üzerinde aboneye servis veren Defne Telekomünikasyon, farklılaşmış ürün portföyüyle çağrı merkezi, çağrı tamamlama, çağrı yönetimi, mesajlaşma, mobil pazarlama, roaming, SMS filtreleme ve OSS çözümleri sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

SkyAtlas, yurtdışı rotalarının ilk adımı olarak, 27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Barselona’da düzenlenen GSMA Mobile World Congress etkinliğine katılarak Bulut Servisleri’ni dünyadaki telekom operatörleri ve servis sağlayıcılarına tanıtacak.konuyla ilgili olarak; "Hâli hazırda bulut servislerimizden hem Türkiye’den hem de yurtdışından müşteriler yararlanmakta. OpenStack üzerinde geliştirdiğimiz Özel Bulut servisimizi 2017 yılında yurtdışı pazarlara açma hedefimiz vardı. Bu hedef doğrultusunda, Defne Telekomünikasyon gibi sektörde lider konuma gelmiş ve milyonlarca aboneye ulaşmış, inovatif telekom çözümleri, yazılım ürünleri ve hizmetleri sağlayan, ve ürünleriyle başarısını kanıtlamış bir firma ile yola çıkma kararı aldık. Bu işbirliği kapsamında Özel Bulut altyapımız ile Orta Doğu bölgesindeki veri merkezi ve servis sağlayıcılarına Defne Telekomünikasyon aracılığıyla ulaşmış olacağız. Amacımız, klasik veri merkezlerinin bulut dönüşümünde, hem servislerimiz hem de teknolojimizle onları desteklemek ve bu pazarlarda büyümek. Bu işbirliği hedeflerimize ulaşmamız adına çok değerli bir adım oldu" dedi."Defne olarak, 20 yılı aşkın süredir telekomünikasyon sektöründe çok başarılı işlere imza atmış, 20'den fazla ülkeye ihracat yapan bir şirket konumundayız. Türkiye'nin yerli bulut servis sağlayıcısı SkyAtlas ile yapmış olduğumuz bu işbirliğinden ötürü heyecanlıyız. İşbirliğimizin ilk adımı olarak, Barcelona'da düzenlenecek olan MWC 2017'deSkyAtlas'ın altyapısı ile buluta taşınan çağrı tamamlama, mobil pazarlama, mesajlaşma, OSS/BSS, roaming, filtreleme ve KOBİ’lere yönelik ürünlerimizi, dünyadaki telekom operatörleri ve servis sağlayıcılarıyla buluşturmuş olacağız. Bu etkinlikte güzel iş fırsatları yakalama şansı bizleri heyecanlandırıyor. Anlaşmanın her iki marka için de hayırlı olmasını dilerim" dedi.