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Yerli ağır taarruz helikopteri ATAK 2 hakkında her şey

2 ay
16,1b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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İlk yerli ve milli taarruz helikopterimiz T129 ATAK'tan daha büyük, daha gelişmiş ve daha yüksek ateş gücüne sahip olacak olan ATAK 2 helikopterinin teknik detayları videomuzda.

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smartboy38 2 ay en beğenilen
Kumandaya pil takamayacak zekada adamlar radarıyla silah uçuş sistemleriyle hatta motor alanında ilerlemerle dünya çapında yüksek teknoloji gerektiren üretimleri eleştiriyor.Sonra yenmiş de yenmiş çıkmışsın yenmiş yenmiş de yenmiş oluyor.Muhalefet eleştiri yapıcı geliştirici olursa tamam çok elzem birşeydir ama sırf kendi görüşüne tam tamına zıt adamlar döneminde bunlar oluyor diye illa bir kulp bulmak zorundayım diye zorlamayın motoru bu kadar,hacminiz düşük sonra rektefe istiyor motorunuz yani beyniniz
Kumandaya pil takamayacak zekada adamlar radarıyla silah uçuş sistemleriyle hatta motor alanında ilerlemerle dünya çapında yüksek teknoloji gerektiren üretimle...
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Yanıtla +34
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Steelo 2 ay
Şimdi inşallah daha iyisini yaparız ama benim anlamadığım birşey var, neden seçim zamanın da bu kadar sık bu haberleri görüyoruz söyleyince de laf yapılıyor.
Mesela şu Cryengine'in Raytracing olayı ortalığı kırdı geçirdi heryerde görüyorum ama Donanımhaber de halen yok.Bu Vega 56 kartta renderlanmış ve Amd Vega 56 kartta denenmiş ve 4k 30+ fps ile çalışan bir ray tracing sistemi bu video çıktıktan bir kaç gün sonra nvdia ray tracing'in diğer kartlar da da çalıştıracaklarını duyurmak zorunda kalıyor orta da muazzam bir haber değeri olan mesele var ama bizimkiler halen daha seçim siparişlerini yetiştirmekle uğraşıyor.Çok ilginç gerçekten.
Şimdi inşallah daha iyisini yaparız ama benim anlamadığım birşey var, neden seçim zamanın da bu kadar sık bu haberleri görüyoruz söyleyince de laf yapılıyor.
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3 Yanıt Yanıtla +17
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TITAN 2 ay
seçim yaklaşıyor yerli atom bombası haberini bekliyoruz
2 Yanıt Yanıtla +13
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FIRAT_G_ 2 ay
donanımhaber değil akdonanım


burası dh forum yemez kimse

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cronus75 2 ay
Burada neresi yerli neresi yerli diye salak salak yorumlar yapan heriflerin kendileri ne mühendistir, ne üretime yönelik mühendislik yapmıştır. Her boku da ne çok bilen bir millet olduk be. Cehaletin verdiği bu yüksek özgüven heryerde salaklaşmamıza yol açıyor.
Yerli üretim demek Türkiye'de üretilen demektir. F-16 da yerli üretimdir.
Milli üretim demek, tüm satış haklarıyla dizaynıyla herşeyiyle sizin olan üretimdir.
ATAK yerli üretimdir. Motoru yabancıdır, genel iskelet yapısı yabancıdır. Atış kontrol sistemleri, elektronikleri yazılımlerı millidir.
Neredeyse hiçbir ülke %100 milli askeri ürün üretmeye kalkışmaz. Efektif olmaz, ucuz olmaz, hesapsız olur. Böyle bir askeri silah sisteminin %100 milli olması için hem yerli hem de yabancı belirli sayıda sipariş hazır olması lazımdır yahut belirli oranda zarar göze alınır stratejik olarak.
Azıcık bilin de konuşun be, biraz acaba ne yazıyorum ben diye düşünün cahil kefaller.
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pseudofate 2 ay
Donanımhaber, her seçim öncesi aynısın.
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DH Misafiri 2 ay
neresi yerli?motoru ,kanatları yerli üretim mi?yoksa sadece dışarıdan gelen parçaları mı birleştirebiliyoruz da bu şekilde lanse ediliyor?bi de yerli tank vardı hala ortada yok..geçen haber vardı yine milli ucağımız göklerde 2023 de diye..bir haber daha vardı gercekten atmakta sınır olmadıgından olsa gerek elektrikli roket göklerde denıyordu..yav böyle teknoloji dünya da yok bizde var..ama ortada gercek hiçbirşey yok kaldı ki animasyon gösteriliyor o animasyonda yutube dan araklama..türkiye gerçekten cumhuriyet tarihinde bu kadar borca batmamıştı..sonumuz hayrolsun..
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sdbz 2 ay
Daha iyisini yaptıkları için bunu beğenmeyenler, sizin helikopterinizi görmek isterim, tabii kumandası ve 4K kamerası olmayacak :)
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smart1978 2 ay
Aklima su tavuklar geldi :
ATAK-S
Saka degil. Ismine ozellikle guldum.
Icraati de muamma belirsizmis :
t24.com.tr/...
ATAK serisi ATAK klasigi mi desek :/ ?
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DH Misafiri 2 ay
bak buna hayır demem işte
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DH Misafiri 2 ay
Ooo Atak 2 helikopteri yapılıyormuş. Oyumu hemen ak partiye vereyim o zaman. Seçim yatırımı bunlar caaaaanıııııım :) Arkadaşlar değiştirin bu kafayı artık. Son kullanma tarihleri geçmiş :) Türkiye yi azıcık seven birisinin böyle haberlere sevinmesi lazım. Ama nerdeeee?
1 Yanıt Yanıtla +9
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emre6306 2 ay DH Misafiri
Ak parti hasta etti sizi :D
Son cümlede güzel açıklamışsın her durumu :)
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DH Misafiri 2 ay
Seçim yatırımı buncular gelir birazdan.
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egoiste 2 ay
Seçim öncesi çabalarınız çok hoş sevgili DH..
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