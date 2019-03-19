Yerli ağır taarruz helikopteri ATAK 2 hakkında her şey

İlk yerli ve milli taarruz helikopterimiz T129 ATAK'tan daha büyük, daha gelişmiş ve daha yüksek ateş gücüne sahip olacak olan ATAK 2 helikopterinin teknik detayları videomuzda.

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