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AMD, GTX 580 hakkında konuştu: HD 5970 hâlâ kral!

8 yıl
73,5b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'dan sorumlu teknik pazarlama müdürü Sasa Marinkovic ile konuştuk. AMD'nin ekran kartı pazarındaki son durumunu masaya yatırdığımız söyleşide Radeon HD 6800 serisi ve Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartlarına ek olarak Fusion işlemcilerini konuştul ve yeni çıkan GeForce GTX 580 ekseninde Nvidia ile rekabeti de sorduk.
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firebird8 7 yıl
O degilde fok baliklari cok yanliz ..
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e.rar 7 yıl firebird8
firebird8

O degilde fok baliklari cok yanliz ..

Asıl o değilde sakızları yere atmayın kuşlar onları ekmek sanıp yiyorlaraiuataçulaçuv.


Ne saçma bi hort olmuş la bu
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S3RKo 7 yıl
AMD Hastasıyım. 14 yillik bir fiil pc kullanicisiyim. Hic Ati Ekran Kartim Olmadi. Olmicakta. İşlemcide AMD Ekran Kartinda NVidia deqisilmezimdir.
Pazar Payi Demisken : store.steampowered.com/...
Ekran Karti Demisken : fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/...
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Sekman Pistonu 7 yıl
arkadaşlar bu hafta yağışlar etkili olacakmış. dikkatli olun !
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vernoncougar 7 yıl
Nedense takım tutar gıbı korkunc amd fanlıgı var ulkemızde, ama su goturmez bır gercek varkı o da nvıdıa'nın tartısılmaz ustunlugu.
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Sajuuk 7 yıl vernoncougar
vernoncougar

Nedense takım tutar gıbı korkunc amd fanlıgı var ulkemızde, ama su goturmez bır gercek varkı o da nvıdıa'nın tartısılmaz ustunlugu.


Şimdi senin yaptığın "fan" lık değil öyle mi? nVidia nın üstünlüğünü kanıtla da nirvanaya çıkar bizi kopar bizi vernon
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vernoncougar 7 yıl
Israrla Nvidia isteyiniz.
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DH Misafiri 8 yıl
fiyatları ne bunların ??
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enja 8 yıl
ATI Nvidia kavgasi almış başını gidiyor yine bırakalımda firmalar düşünsün kartları iyimi kötümü biz fiyat performans hangisindeyse onu alalım çokta umurumda ati nın nvidia nın kartı fiyatı performansı önemli benim için isterse markası ABC^123 olsun iyi olan kazansın
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DH Misafiri 8 yıl
Heralde kral olur AMD ne diyeceğini bilmiyo :D
Bu çaresizliğin sembolüdür.Dua etsin 2*gf110 lu bi ekran kartı üretmesin n vidia yoksa zor yakalar
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setek01 8 yıl
Tabloya ilişkin bir de şunu düşünmek lazım Nvidia 6 ay piyasada olmadı ve bu Nvidia için sadece FX serisindeki başarısızlığında ATI'nin en büyük şıçraması olan RV300 yani radeon 9800 döneminden sonra ikinci kez oluyor. Ama başarısızlıktan çok aslında iki sene öncesine kadar makul sayılan ısı değeriyle yaptığı bence başarılı olan GTX480 ve yine efsane kart olan gtx460 bu beklemeye iyi bir yanıttı. Asıl bomba ise iyi bir döneme saklandı. Herhalde 6 ay piyasada olmayan bir firma GF110 ile GTX580'i bir haftada yapmadı diye düşünüyorum. Kimin ne sattığı bizi ilgilendirmemeli bize en iyi fiyata neyin sunulduğuna bakılmalı ama karşılaştırma yapılacaksa, 2011 yılında şartlar artık eşit herkesin ürün programı ortada bakalım iki firma da yeterli ürünle piyasada olunca ne olacak. Bu arada ATI'nın üst segmen kartlarında hep sorunlar oldu bu bir gerçek forumda az şikayet yok 5970 ile ilgili. 85 derece oynarım ama sorunsuz oynarım diyenler var gtx480 içinde. ATI'nin en iyi 3 kartı: 9800pro x1950Pro HD4870 modelleriydi bence. Bu kartlardan iki tane fiyatına alınan 5850 ya da 3 tane fiyatına alınan 5870 değil hele iyi bir sistem fiyatına alınıp donma yapan 5970 hiç değil.
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Father Torque 8 yıl
@Hicks,

"market share" tanımını sadece satış adedi olarak algılamamak lazım, örneğin Wiki'de "market share" tanımına bir gözatarsak (http://en.wikipedia.org/wiki/Market_share) açıklama olarak satış hacmi (sizin bahsettiğiniz satılan ürün sayısı) veya gelir üzerinden karşılaştırma yapıldığını görebiliriz. Aynı tanımda şu kısma da dikkat çekmek istiyorum: "herhangi bir pazar veya pazar segmentinde", örnek vermek gerekirse "ekran kartlarında veya Dx11 ekran kartlarında" diye bir alt segment oluşuturulabilir.

Görüldüğü üzere Dx11 de aslında kendi içinde bir pazar payına konu olabiliyor. Dolayısıyla bu tanıma göre AMD "Dx11'de %90 pazar payım var" derken satış rakamından veya gelirlerinden bahsetmiş olabilir. Satış rakamını bahsetmediği sizin hesaplarınızla aslında ortada, dolayısıyla en mantıklı yaklaşım gelirler bakımından yapılan bir pazar payı karşılaştırması gibi görünüyor. Zira NVidia, özellikle 400 serisiyle ne kadar kart satarsa satsın AMD kadar kar edemiyor. Yine örnekle açıklamamız gerekirse, bir 6870 GPU'su 255mm² büyüklüğündeyken şu anda benzer fiyat segmentine bulunan bir 470 GPU'su 529mm² yer kaplıyor, yani her iki firmanın TMSC'deki tüm ürünleri %100 başarımla üretiliyor olsa her bir silikon wafer'dan AMD 2 kat daha fazla ürün elde etmiş oluyor. Tabi iş gelire geldiği zaman firmaların TMSC ile ne tür anlaşmalar yaptığı da bilinmiyor, sözleşmelerin wafer başına mı yoksa başarılı üretilen ürün başına mı olduğu gizli.

Ancak bir gerçek var ki AMD, son bir yıldır ürettiği her GPU'da NVidia'ya oranla daha fazla kar ediyor. Neredeyse 2 mali çeyrek yıl NVidia'nın hiç olmadığı bir Dx11 pazarında satış yaptığını da düşünürsek AMD'nin açıkladığı %90 Dx11 pazar payı hiç de inanılması zor bir rakam değil, üstelik sadece satış rakamlarından oluşan Steam Donanım Araştırması'nda (http://store.steampowered.com/hwsurvey/videocard/) da bu oran bu ayın rakamlarıyla %82 civarı AMD lehine iken daha da kolay.
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Gambit2 8 yıl

MEMO1
amd 5970 i cıkarır 4 ay kral olur NVDIA gtx 580 ı cıkarır 1 2 hafta sevınır amd 6990 ı cıkarır ,sevinçleri bogazında kalır.....

Aynen öyle valla Nvidia 580'i çıkardığında ATi'de 6970 yada 6990 serisini çıkarır olur biter Nvidia'mış önce güç sorununu çözsün Nvidia GTX 460 OC ile 500 W'a vuruyor nedir bu böyle ....
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ZvAnA 8 yıl

Gambit2

Aynen öyle valla Nvidia 580'i çıkardığında ATi'de 6970 yada 6990 serisini çıkarır olur biter Nvidia'mış önce güç sorununu çözsün Nvidia GTX 460 OC ile 500 W'a vuruyor nedir bu böyle ....


Sallama Rıfkı
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Master_Evil 8 yıl

Gambit2




Aynen öyle valla Nvidia 580'i çıkardığında ATi'de 6970 yada 6990 serisini çıkarır olur biter Nvidia'mış önce güç sorununu çözsün Nvidia GTX 460 OC ile 500 W'a vuruyor nedir bu böyle ....

nedense tartışmaları keyifle okuyorum baya öğretici oluyor, ama bu yorum dağıttı ortalığı
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ilhdmr 8 yıl
alem buysa kral benim
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