AMD, GTX 580 hakkında konuştu: HD 5970 hâlâ kral!

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AMD'nin, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'dan sorumlu teknik pazarlama müdürü Sasa Marinkovic ile konuştuk. AMD'nin ekran kartı pazarındaki son durumunu masaya yatırdığımız söyleşide Radeon HD 6800 serisi ve Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartlarına ek olarak Fusion işlemcilerini konuştul ve yeni çıkan GeForce GTX 580 ekseninde Nvidia ile rekabeti de sorduk.