AMD, GTX 580 hakkında konuştu: HD 5970 hâlâ kral!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'dan sorumlu teknik pazarlama müdürü Sasa Marinkovic ile konuştuk. AMD'nin ekran kartı pazarındaki son durumunu masaya yatırdığımız söyleşide Radeon HD 6800 serisi ve Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartlarına ek olarak Fusion işlemcilerini konuştul ve yeni çıkan GeForce GTX 580 ekseninde Nvidia ile rekabeti de sorduk.
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Asıl o değilde sakızları yere atmayın kuşlar onları ekmek sanıp yiyorlaraiuataçulaçuv.
Ne saçma bi hort olmuş la bu
Pazar Payi Demisken : store.steampowered.com/...
Ekran Karti Demisken : fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/...
Şimdi senin yaptığın "fan" lık değil öyle mi? nVidia nın üstünlüğünü kanıtla da nirvanaya çıkar bizi kopar bizi vernon
Bu çaresizliğin sembolüdür.Dua etsin 2*gf110 lu bi ekran kartı üretmesin n vidia yoksa zor yakalar
"market share" tanımını sadece satış adedi olarak algılamamak lazım, örneğin Wiki'de "market share" tanımına bir gözatarsak (http://en.wikipedia.org/wiki/Market_share) açıklama olarak satış hacmi (sizin bahsettiğiniz satılan ürün sayısı) veya gelir üzerinden karşılaştırma yapıldığını görebiliriz. Aynı tanımda şu kısma da dikkat çekmek istiyorum: "herhangi bir pazar veya pazar segmentinde", örnek vermek gerekirse "ekran kartlarında veya Dx11 ekran kartlarında" diye bir alt segment oluşuturulabilir.
Görüldüğü üzere Dx11 de aslında kendi içinde bir pazar payına konu olabiliyor. Dolayısıyla bu tanıma göre AMD "Dx11'de %90 pazar payım var" derken satış rakamından veya gelirlerinden bahsetmiş olabilir. Satış rakamını bahsetmediği sizin hesaplarınızla aslında ortada, dolayısıyla en mantıklı yaklaşım gelirler bakımından yapılan bir pazar payı karşılaştırması gibi görünüyor. Zira NVidia, özellikle 400 serisiyle ne kadar kart satarsa satsın AMD kadar kar edemiyor. Yine örnekle açıklamamız gerekirse, bir 6870 GPU'su 255mm² büyüklüğündeyken şu anda benzer fiyat segmentine bulunan bir 470 GPU'su 529mm² yer kaplıyor, yani her iki firmanın TMSC'deki tüm ürünleri %100 başarımla üretiliyor olsa her bir silikon wafer'dan AMD 2 kat daha fazla ürün elde etmiş oluyor. Tabi iş gelire geldiği zaman firmaların TMSC ile ne tür anlaşmalar yaptığı da bilinmiyor, sözleşmelerin wafer başına mı yoksa başarılı üretilen ürün başına mı olduğu gizli.
Ancak bir gerçek var ki AMD, son bir yıldır ürettiği her GPU'da NVidia'ya oranla daha fazla kar ediyor. Neredeyse 2 mali çeyrek yıl NVidia'nın hiç olmadığı bir Dx11 pazarında satış yaptığını da düşünürsek AMD'nin açıkladığı %90 Dx11 pazar payı hiç de inanılması zor bir rakam değil, üstelik sadece satış rakamlarından oluşan Steam Donanım Araştırması'nda (http://store.steampowered.com/hwsurvey/videocard/) da bu oran bu ayın rakamlarıyla %82 civarı AMD lehine iken daha da kolay.
Aynen öyle valla Nvidia 580'i çıkardığında ATi'de 6970 yada 6990 serisini çıkarır olur biter Nvidia'mış önce güç sorununu çözsün Nvidia GTX 460 OC ile 500 W'a vuruyor nedir bu böyle ....
Sallama Rıfkı
nedense tartışmaları keyifle okuyorum baya öğretici oluyor, ama bu yorum dağıttı ortalığı