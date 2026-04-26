    Geely, Çin'in ilk robotaksisini tanıttı: İnsan benzeri düşünebiliyor

    Çinli otomotiv devi Geely, Çin'in ilk yerli robotaksisi olan Eva Cab prototipini tanıttı. Güçlü donanımı ve yapay zeka altyapısıyla insan benzeri kararlar alabilen aracın özellikleri neler?

    Geely, insan benzeri düşünebilen Çin'in ilk robotaksisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi Geely, Çin'in ilk yerli robotaksisi olan Eva Cab prototipini tanıttı. Araç, sonradan dönüştürülmüş modellerin aksine baştan sona yapay zeka ve otonom sürüş odaklı geliştirildi.

    Güçlü altyapıyla gelişmiş otonom sürüş

    Eva Cab, 196 milyar parametreli Step 3.5 modeli ile şirketin H9 üst düzey otonom sürüş sisteminden güç alıyor. Sistem, 1.400 TOPS’a kadar işlem gücü sunarak verileri anlık olarak işleyebiliyor ve hızlı kararlar alabiliyor. Geely’ye göre araç, saniyede 350 TPS'lik çıkarım hızına ulaşabiliyor ve bir insan sürücüye kıyasla üç kata kadar daha hızlı tepki verebiliyor. Ayrıca manuel gişeler veya işaretsiz kırsal yollar gibi öngörülmesi zor durumlar dahil olmak üzere günlük sürüş senaryolarının %99’unu yönetebildiği belirtiliyor.

    Bu sistemin temelinde, Geely’nin World Action Model (WAM) adı verdiği yapı bulunuyor. Bu model, klasik “algıla-karar ver” yaklaşımını sürekli çalışan kapalı bir döngüye dönüştürüyor. Hem genel rota planlamasını hem de anlık karar süreçlerini birleştirerek aracın çevresine daha insansı bir şekilde tepki vermesini sağlıyor. Özellikle karmaşık trafik durumlarında veya kuralsız yollarda deneyimli bir sürücü gibi davranabildiği ifade ediliyor.

    Geely, insan benzeri düşünebilen Çin'in ilk robotaksisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Araçta toplam 43 farklı sensörden oluşan gelişmiş bir algılama sistemi yer alıyor. LiDAR ve yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde 360 derece görüş sağlayan üç katmanlı bir yapı oluşturulmuş. Bu sistem, yayalar, araçlar ve beklenmedik engeller gibi çevredeki tüm unsurları sürekli izliyor. Şirketin testlerine göre sistem, karmaşık şehir içi manevralarda %95 başarı oranına ulaşıyor.

    Araç ayrıca, 4 milisaniyelik tepki hızına sahip Geely'nin yapay zeka destekli dijital şasi teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Bu sistem, özellikle zorlu sürüş koşullarında otomatik riskten kaçınma sağlayarak aracın kontrolünü korumasına yardımcı oluyor. Amaç, güvenliği sadece pasif bir koruma olmaktan çıkarıp aktif bir müdahale sistemine dönüştürmek.

    Şirket, bu teknolojiyi Caocao Mobility ile iş birliği içinde geliştirerek 2027 yılında seri üretime geçirmeyi ve ticari robotaksi hizmetini başlatmayı planlıyor. Bu süreçte test aşamasından gerçek dünyada tamamen sürücüsüz kullanıma kademeli bir geçiş hedefleniyor.

