Apple'a Veda: iPhone 16 yerine neden Galaxy S24 Ultra aldım?

Bu videoda uzun zaman sonra neden iPhone yerine Android bir cihaz tercih ettiğimden sizlere bahsediyorum. Video tam anlamıyla iPhone 16 özelliklerinin ortaya çıkmasıyla şekillendi. İyi seyirler!

Geçen yıl Apple lansmanı sonrası iPhone 15 Pro modelini ilk tercih edenlerden biri olmuştum. Günümüz koşullarında iPhone 16 ailesinin duyurulmasıyla birlikte farklı düşüncelere sahip oldum. Özellikle de uzun zamandır kullandığımız ve gördüğümüz özellikleri yeni gibi lanse etmeleri biraz canımı sıktı sanırım.

Bundan dolayı daha yenilikçi bulduğum Samsung Galaxy S24 Ultra modelinden yana tercihimi kullandım. Bu geçişin avantajları ve neden iPhone 16 almadım gibi detayların cevapları videomuzda yer alıyor. İyi seyirler!

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