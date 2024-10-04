Dolu dolu özellikleriyle Samsung Galaxy S24 FE - İlk izlenimler!

Samsung'un son dönemlerde ön plana çıkan telefon serisi olan FE serisinin yeni üyesi Samsung Galaxy S24 FE ile karşınızdayız. Telefonu özel bir etkinlikte görme ve sizlere anlatma fırsatına eriştik. Galaxy S24 FE genel olarak özellikleri ve fiyatı ile bence çok fazla satacak bir cihaz olmuş.
Özellikle de segmentinde 7 yıl güvenlik ve 7 kez android güncellemesi desteği sunuyor oluşu bu telefonu özellikleri dışında öne çıkartan detaylardan. Sizler yeni Samsung Galaxy S24 FE hakkında neler düşünüyorsunuz?
Samsung Galaxy S24 FE özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 2340×1080, 120Hz, 1900 nit, Dynamic AMOLED 2X
- İşlemci: Exynos 2400e (4 nm)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP, f/1.8 ana + 8 MP, f/2.4, 3x zum telefoto + 12MP, f/2.2 ultra geniş
- Ön kamera: 10MP, f/2.4
- Batarya: 4700 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj
- Yazılım: Android 14, One UI 6.1
- Bağlantı ve diğer: Bluetooth 5.3, WiFi 6e, NFC, 5G, IP68 sertifikası, stereo hoparlör
- Boyut ve ağırlık: 162 x 77.3 x 8mm, 213 g