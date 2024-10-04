Kim Nerede? 229 Galaxy S25 türünün son örneği olabilir: İşte nedeni 146 Samsung One UI 7.0 tekrar ertelendi: İşte güncelleme alacak modeller 67 Hepsiburada'dan 4 ayda %66 zam: Türkiye’de yıllık enflasyon %49
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Dolu dolu özellikleriyle Samsung Galaxy S24 FE - İlk izlenimler!

    Bu videomuzda Samsung'un yeni cep telefonu Samsung Galaxy S24 FE hakkında konuşuyoruz. Kısa bir süre telefonu deneyimleme şansımız oldu. İlk izlenimlerimize ve özelliklere videodan ulaşabilirsiniz.

    Samsung'un son dönemlerde ön plana çıkan telefon serisi olan FE serisinin yeni üyesi Samsung Galaxy S24 FE ile karşınızdayız. Telefonu özel bir etkinlikte görme ve sizlere anlatma fırsatına eriştik. Galaxy S24 FE genel olarak özellikleri ve fiyatı ile bence çok fazla satacak bir cihaz olmuş.

    Özellikle de segmentinde 7 yıl güvenlik ve 7 kez android güncellemesi desteği sunuyor oluşu bu telefonu özellikleri dışında öne çıkartan detaylardan. Sizler yeni Samsung Galaxy S24 FE hakkında neler düşünüyorsunuz? 

    Samsung Galaxy S24 FE özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, 2340×1080, 120Hz, 1900 nit, Dynamic AMOLED 2X
    • İşlemci: Exynos 2400e (4 nm)
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50MP, f/1.8 ana + 8 MP, f/2.4, 3x zum telefoto + 12MP, f/2.2 ultra geniş
    • Ön kamera: 10MP, f/2.4
    • Batarya: 4700 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.1
    • Bağlantı ve diğer: Bluetooth 5.3, WiFi 6e, NFC, 5G, IP68 sertifikası, stereo hoparlör
    • Boyut ve ağırlık: 162 x 77.3 x 8mm, 213 g
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız