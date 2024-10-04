Dolu dolu özellikleriyle Samsung Galaxy S24 FE - İlk izlenimler!

Bu videomuzda Samsung'un yeni cep telefonu Samsung Galaxy S24 FE hakkında konuşuyoruz. Kısa bir süre telefonu deneyimleme şansımız oldu. İlk izlenimlerimize ve özelliklere videodan ulaşabilirsiniz.

Samsung'un son dönemlerde ön plana çıkan telefon serisi olan FE serisinin yeni üyesi Samsung Galaxy S24 FE ile karşınızdayız. Telefonu özel bir etkinlikte görme ve sizlere anlatma fırsatına eriştik. Galaxy S24 FE genel olarak özellikleri ve fiyatı ile bence çok fazla satacak bir cihaz olmuş.

Özellikle de segmentinde 7 yıl güvenlik ve 7 kez android güncellemesi desteği sunuyor oluşu bu telefonu özellikleri dışında öne çıkartan detaylardan. Sizler yeni Samsung Galaxy S24 FE hakkında neler düşünüyorsunuz?

Samsung Galaxy S24 FE özellikleri

Ekran : 6.7 inç, 2340×1080, 120Hz, 1900 nit, Dynamic AMOLED 2X

: 6.7 inç, 2340×1080, 120Hz, 1900 nit, Dynamic AMOLED 2X İşlemci : Exynos 2400e (4 nm)

: Exynos 2400e (4 nm) Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB, 256GB, 512GB

: 128GB, 256GB, 512GB Arka kamera : 50MP, f/1.8 ana + 8 MP, f/2.4, 3x zum telefoto + 12MP, f/2.2 ultra geniş

: 50MP, f/1.8 ana + 8 MP, f/2.4, 3x zum telefoto + 12MP, f/2.2 ultra geniş Ön kamera : 10MP, f/2.4

: 10MP, f/2.4 Batarya : 4700 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj

: 4700 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj Yazılım : Android 14, One UI 6.1

: Android 14, One UI 6.1 Bağlantı ve diğer : Bluetooth 5.3, WiFi 6e, NFC, 5G, IP68 sertifikası, stereo hoparlör

: Bluetooth 5.3, WiFi 6e, NFC, 5G, IP68 sertifikası, stereo hoparlör Boyut ve ağırlık: 162 x 77.3 x 8mm, 213 g

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