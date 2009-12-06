Assassin's Creed 2 İnceleme Videosu

Bizi tarihin tozlu sayfalarında dolaştıran Assassin’s Creed, 2. oyunuyla video inceleme köşemizde.

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

2007 senesinde karşımıza çıkan Assassin’s Creed, Altair ile bizleri 1191 yılına götürmüştü. Şimdi ise Assassin’s Creed 2 ile macera Rönesans İtalya’sında devam ediyor.

Not: Assassin’s Creed 2’nin PC sürümü 15 şubat 2010 tarihinde raflardaki yerini alacaktır.

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