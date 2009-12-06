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Assassin's Creed 2 İnceleme Videosu

9 yıl
423,6b
1
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Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Bizi tarihin tozlu sayfalarında dolaştıran Assassin’s Creed, 2. oyunuyla video inceleme köşemizde.

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

2007 senesinde karşımıza çıkan Assassin’s Creed, Altair ile bizleri 1191 yılına götürmüştü. Şimdi ise Assassin’s Creed 2 ile macera Rönesans İtalya’sında devam ediyor.

Not: Assassin’s Creed 2’nin PC sürümü 15 şubat 2010 tarihinde raflardaki yerini alacaktır.


www.bolumsonucanavari.com
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csheer 4 yıl
assassins creed muhtesem bir oyun bazı grafık ozellıklerı olaraktan oyun ıcın ılave ısteyebılır oyunun kapladıgı alanda buyuk ama oyun muhtesem
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Feto TR 4 yıl csheer
csheer

assassins creed muhtesem bir oyun bazı grafık ozellıklerı olaraktan oyun ıcın ılave ısteyebılır oyunun kapladıgı alanda buyuk ama oyun muhtesem

hortlatmasana ölü konuları bilader
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Tenth Doctor 6 yıl
Kimilerine göre serinin en iyi oyunu bana göre ise en iyi oyun. Seriyi tam 7. kez bu gün bitirmiş bulunuyorum. Umarım AC 3 felaketinden sonra yeni Black Flag bize AC 2 oynarken ki heycanı tekrar yaşatır.
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Destan47 6 yıl Tenth Doctor
Tenth Doctor

Kimilerine göre serinin en iyi oyunu bana göre ise en iyi oyun. Seriyi tam 7. kez bu gün bitirmiş bulunuyorum. Umarım AC 3 felaketinden sonra yeni Black Flag bize AC 2 oynarken ki heycanı tekrar yaşatır.

Black flag'da gizlilik ve karizma ön planda.
Ben inanıyorum ki çok güzel oyun olcak.
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crazywinner3 6 yıl Tenth Doctor
Tenth Doctor

Kimilerine göre serinin en iyi oyunu bana göre ise en iyi oyun. Seriyi tam 7. kez bu gün bitirmiş bulunuyorum. Umarım AC 3 felaketinden sonra yeni Black Flag bize AC 2 oynarken ki heycanı tekrar yaşatır.

ben black flag'ten ümitliyim açıkcası gemi savaşı çok olsun yeter benim için ac3'te neredeyse sadece gemi savaşlarından zevk aldım mükemmeldi gerçekten
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cysis99 6 yıl
ac3 çıkmış ve 1 tane seriden oynamadım temeli 2yle başlatıyorum haydi hayırlısı
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Amedra 6 yıl
Arkadas uplamayın insan tekrardan oynayası geliyor
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TLOU 6 yıl
PS3'te Şu An Oynuyorum Grafiklerin Burada Gözükenden Çok Daha Kötü Olduğunu Söylemem Gerek Genede Assassins Creed Başından Kalkmadan Soluksuz Eğlence İle Oynuyorum :)
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BSC Misafiri 6 yıl
gerçektende sonu guzel olmuş
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Sacrer 6 yıl
Erdinç abi, özledim incelemelerini... Lütfen geri dön. :(
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DH Misafiri 7 yıl
biri bana yardım etsin ne olur :( SiLah sıkma görevi geLiyor nasıL yapılacak söyleyin
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DH Misafiri 7 yıl
bi şey sorcam the truth'da resimleri falan bitiren var mı ?
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BSC Misafiri 7 yıl
pc modelini açamadım üyelik istiyo onu nasıl yapçaz
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