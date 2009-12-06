Assassin's Creed 2 İnceleme Videosu

Haber Editörü
Bizi tarihin tozlu sayfalarında dolaştıran Assassin’s Creed, 2. oyunuyla video inceleme köşemizde.
Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360
2007 senesinde karşımıza çıkan Assassin’s Creed, Altair ile bizleri 1191 yılına götürmüştü. Şimdi ise Assassin’s Creed 2 ile macera Rönesans İtalya’sında devam ediyor.
Not: Assassin’s Creed 2’nin PC sürümü 15 şubat 2010 tarihinde raflardaki yerini alacaktır.
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hortlatmasana ölü konuları bilader
Black flag'da gizlilik ve karizma ön planda. Ben inanıyorum ki çok güzel oyun olcak.
ben black flag'ten ümitliyim açıkcası gemi savaşı çok olsun yeter benim için ac3'te neredeyse sadece gemi savaşlarından zevk aldım mükemmeldi gerçekten