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    ASUS ROG Strix Scope Rx ve Strix Chakram Core incelemesi - İddialı!

    22 Şubat 2021, 15:07
    404
    11
    Çevre Birimleri
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Bu videoda Asus'un geliştirmiş olduğu Asus ROG Strix Scope Rx ve Strix Chakram Core oyuncu ekipmanlarına birlikte göz atıyoruz. İddialı özellikleri ile bu ekipmanlar çok beğenilecek gibi duruyor.

    Bu videoda Asus'un geliştirmiş olduğu Asus ROG Strix Scope Rx ve Strix Chakram Core oyuncu ekipmanlarına birlikte göz atıyoruz. İddialı özellikleri ile bu ekipmanlar çok beğenilecek gibi duruyor. Oyuncu ekipmanlarının bir hayli sevildiği bu dönemlerde performansda hiç kuşkusuzoyuncular tarafından önemseniyor.



    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    4 435 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Video ‘nun altına makale olarak yazarsanız bizi bahtiyar edersiniz. 12dk video izlemekteyse 1dk’lık yazı okumayı tercih ederim. eminim benim gibi düşünen başka arkadaşlar da vardır.
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    N Night_Blade (ibrahim s) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ooooo magazin haberden, donanım habere dönmeye başladı
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