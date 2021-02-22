ASUS ROG Strix Scope Rx ve Strix Chakram Core incelemesi - İddialı!

Bu videoda Asus'un geliştirmiş olduğu Asus ROG Strix Scope Rx ve Strix Chakram Core oyuncu ekipmanlarına birlikte göz atıyoruz. İddialı özellikleri ile bu ekipmanlar çok beğenilecek gibi duruyor.

Bu videoda Asus'un geliştirmiş olduğu Asus ROG Strix Scope Rx ve Strix Chakram Core oyuncu ekipmanlarına birlikte göz atıyoruz. İddialı özellikleri ile bu ekipmanlar çok beğenilecek gibi duruyor. Oyuncu ekipmanlarının bir hayli sevildiği bu dönemlerde performansda hiç kuşkusuzoyuncular tarafından önemseniyor.