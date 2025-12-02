Bir Ekranın En Güzel Hali | Asus ROG Swift OLED PG27AQDP İnceleme

Asus ROG Swift OLED PG27AQDP, 27 inç olan bu monitör görüntü kalitesi ve oyun için düşünülmüş ek özellikleri aynı gövdede birleştiriyor. QHD çözünürlüğe sahip monitör 480 Hz yenileme hızı Barındırıyor. OLED panelin getirdiği yapısal avantajlardan biri olan derin siyahlar ve mükemmel kontrast sayesinde göz alıcı bir etkiye sebebiyet veriyor.
PG27AQDP, G-Sync ve Freesync uyumluluğu son derece düşük giriş gecikmesi ve 0.03 ms gibi rakipsiz piksel tepki süreleri gecikme konusunu umursanmaz noktaya getiriyor. Anlık ve bölgesel olarak 1000 nit parlaklığın üstüne çıkabilen monitör HDR performansı ve yüksek parlaklık değerleriyle öne çıkıyor. İnce çerçeveler, RGB aydınlatma detayları ile ve ROG’un karakteristik tasarım unsurlarına sahip olması ayrıştırıcı bir unsur haline gelmesini sağlıyor.
00:00 - Giriş
00:30 - Ekran Detayları
01:03 - WOLED Yapısı
01:47 - Renk Doğruluğu
02:14 - Ekran Parlaklığı
02:53 - OLED Siyahları
04:18 - Görüş Açıları
04:34 - Gecikme Süresi
05:20 - Yansıma Önleyici
06:11 - Güç Tüketimi
06:57 - Hareket Kabiliyetleri
07:30 - Portlar ve Nitelikleri
07:45 - Güncelleme Durumu
09:03 - Yırtılma Engelleme
09:38 - Oyun Oyuncakları
09:51 - Panel Ömrü ve Garanti
10:28 - Işıklandırma Olanakları
11:08 - Yazılım Detayları
11:33 - Görüntü Titremesi
12:01 - Kutu İçinden Çıkanlar
12:22 - VRR ve Oyun Konsolu Durumu
12:36 - Kapanış