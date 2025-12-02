Bir Ekranın En Güzel Hali | Asus ROG Swift OLED PG27AQDP İnceleme

Asus ROG Swift OLED PG27AQDP, 27 inç olan bu monitör görüntü kalitesi ve oyun için düşünülmüş ek özellikleri aynı gövdede birleştiriyor.

Asus ROG Swift OLED PG27AQDP, 27 inç olan bu monitör görüntü kalitesi ve oyun için düşünülmüş ek özellikleri aynı gövdede birleştiriyor. QHD çözünürlüğe sahip monitör 480 Hz yenileme hızı Barındırıyor. OLED panelin getirdiği yapısal avantajlardan biri olan derin siyahlar ve mükemmel kontrast sayesinde göz alıcı bir etkiye sebebiyet veriyor.

PG27AQDP, G-Sync ve Freesync uyumluluğu son derece düşük giriş gecikmesi ve 0.03 ms gibi rakipsiz piksel tepki süreleri gecikme konusunu umursanmaz noktaya getiriyor. Anlık ve bölgesel olarak 1000 nit parlaklığın üstüne çıkabilen monitör HDR performansı ve yüksek parlaklık değerleriyle öne çıkıyor. İnce çerçeveler, RGB aydınlatma detayları ile ve ROG’un karakteristik tasarım unsurlarına sahip olması ayrıştırıcı bir unsur haline gelmesini sağlıyor.

00:00 - Giriş

00:30 - Ekran Detayları

01:03 - WOLED Yapısı

01:47 - Renk Doğruluğu

02:14 - Ekran Parlaklığı

02:53 - OLED Siyahları

04:18 - Görüş Açıları

04:34 - Gecikme Süresi

05:20 - Yansıma Önleyici

06:11 - Güç Tüketimi

06:57 - Hareket Kabiliyetleri

07:30 - Portlar ve Nitelikleri

07:45 - Güncelleme Durumu

09:03 - Yırtılma Engelleme

09:38 - Oyun Oyuncakları

09:51 - Panel Ömrü ve Garanti

10:28 - Işıklandırma Olanakları

11:08 - Yazılım Detayları

11:33 - Görüntü Titremesi

12:01 - Kutu İçinden Çıkanlar

12:22 - VRR ve Oyun Konsolu Durumu

12:36 - Kapanış

