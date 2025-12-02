Kim Nerede? 357 Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu tanıtıldı 162 BİM marketler Nokia 105 cep telefonu satıyor 144 GTA 6'dan yeni demo görüntüleri sızdırıldı: İşte video
    Bir Ekranın En Güzel Hali | Asus ROG Swift OLED PG27AQDP İnceleme

    Asus ROG Swift OLED PG27AQDP, 27 inç olan bu monitör görüntü kalitesi ve oyun için düşünülmüş ek özellikleri aynı gövdede birleştiriyor.                        

    Asus ROG Swift OLED PG27AQDP, 27 inç olan bu monitör görüntü kalitesi ve oyun için düşünülmüş ek özellikleri aynı gövdede birleştiriyor. QHD çözünürlüğe sahip monitör 480 Hz yenileme hızı Barındırıyor. OLED panelin getirdiği yapısal avantajlardan biri olan derin siyahlar ve mükemmel kontrast sayesinde göz alıcı bir etkiye sebebiyet veriyor. 

    PG27AQDP, G-Sync ve Freesync uyumluluğu son derece düşük giriş gecikmesi ve 0.03 ms gibi rakipsiz piksel tepki süreleri gecikme konusunu umursanmaz noktaya getiriyor. Anlık ve bölgesel olarak 1000 nit parlaklığın üstüne çıkabilen monitör HDR performansı ve yüksek parlaklık değerleriyle öne çıkıyor. İnce çerçeveler, RGB aydınlatma detayları ile ve ROG’un karakteristik tasarım unsurlarına sahip olması ayrıştırıcı bir unsur haline gelmesini sağlıyor.

    00:00 - Giriş
    00:30 - Ekran Detayları
    01:03 - WOLED Yapısı
    01:47 - Renk Doğruluğu
    02:14 - Ekran Parlaklığı
    02:53 - OLED Siyahları
    04:18 - Görüş Açıları
    04:34 - Gecikme Süresi
    05:20 - Yansıma Önleyici
    06:11 - Güç Tüketimi
    06:57 - Hareket Kabiliyetleri
    07:30 - Portlar ve Nitelikleri
    07:45 - Güncelleme Durumu
    09:03 - Yırtılma Engelleme
    09:38 - Oyun Oyuncakları
    09:51 - Panel Ömrü ve Garanti
    10:28 - Işıklandırma Olanakları
    11:08 - Yazılım Detayları
    11:33 - Görüntü Titremesi
    12:01 - Kutu İçinden Çıkanlar
    12:22 - VRR ve Oyun Konsolu Durumu
    12:36 - Kapanış

