Monitör Tavsiyeleri - Eylül 2024

Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerilerinde bulunduk.

AOC 24G4X, 23.8 inç FHD Hızlı IPS paneli ve 180Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 1ms GtG (0.5ms MPRT) tepki süresi, HDR10 desteği ve sRGB %130, %103 P3 renk gamı sunuyor. Ayrıca pivot, eğme, yükseklik ayarı ve döndürme özellikleriyle ergonomik bir kullanım sağlıyor. İki adet HDMI 2.0 ve bir adet DP 1.4 bağlantı noktası bulunuyor.



MSI G255PF E2 monitör, 24.5 inç FHD Rapid IPS paneli ve 180Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 1ms GtG tepki süresi, 300 nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranı bulunuyor. %99 sRGB ve %78 P3 renk gamı kapsamı sağlar. Ergonomik tasarımı sayesinde pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarları ile kullanıcı konforunu ön planda tutar. İki adet HDMI 2.0b ve bir adet DisplayPort 1.2a bağlantı noktası, çeşitli cihazlarla uyumluluğu artırırken, dahili 2x2W hoparlörler medya deneyimini tamamlar.



Samsung Odyssey G5 S27DG502 monitör, oyun severler için etkileyici özelliklere sahip. 27 inç QHD Fast IPS paneli ve 180Hz yenileme hızı ile keskin ve akıcı görüntüler sunar. 1ms GtG tepki süresi bulunuyor. %99 sRGB renk gamı desteği yer alıyor. HDMI ve DisplayPort bağlantı seçenekleri, pivot, eğme, yükseklik ayarı ve döndürme özellikleri ile kullanıcı dostu bir deneyim sunar. 7500TL fiyat etiketiyle, performans ve özellikleri dikkate alındığında, rekabetçi bir seçenek olarak öne çıkar.



MSI G274QPF E2, 27 inç QHD Rapid IPS paneli, 180Hz yenileme hızı ve 1ms GtG tepki süresi ile dikkat çekiyor. Bu monitör, %119 sRGB ve %93 P3 renk gamı kapsamı sunarak canlı ve doğru renkler vaat ediyor. Ayrıca, pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarlama gibi ergonomik özelliklere sahip olması, kullanıcıya konforlu bir deneyim sağlıyor. HDMI, DisplayPort ve Type-C bağlantı seçenekleri ile de geniş bir bağlantı yelpazesi sunuyor. 9000TL fiyat etiketiyle, bu monitörün özellikleri ve performansı, fiyatını hak ediyor gibi görünüyor.



Samsung Odyssey G5 S32DG50, 31.5 inç QHD Fast IPS paneli ve 180Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 1ms GtG tepki süresi, 350 nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranı sunuyor. %99 sRGB renk gamı da yer alıyor. HDMI 2.0 ve DP 1.2 bağlantı noktalarına sahip. Ayrıca pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarlama gibi hareket kabileyetleri bulunuyor. Bu özellikler, özellikle oyun kullanımı için ideal bir seçim yapabilir.



Dell G3223D, 31.5 inç QHD Fast IPS paneli ve 165Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 1ms GtG tepki süresi, 400 nit parlaklık ve %95 P3 renk gamı sunuyor. Çeşitli bağlantı seçenekleri arasında 2x USB 3.0, 1x Type-C 15W ve 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4 bulunuyor. Ayrıca, kullanıcı konforu için eğme, döndürme ve yükseklik ayarlama özellikleri mevcut.



MSI MAG 274URFW monitör, 27 inç UHD Rapid IPS paneli ve 160Hz tazeleme hızı ile dikkat çekiyor. 0.5ms GtG tepki süresi, 400 nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranı sunuyor. Ayrıca, FRC 10bit renk derinliği, %133 sRGB ve %98 P3 renk gamı ile renk doğruluğu sağlıyor. Çeşitli bağlantı seçenekleri arasında 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4 ve 1x USB 3.2-C 15W bulunuyor. Ergonomik tasarımı sayesinde pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarlarına sahip olan bu monitör, kullanıcıların konforunu ve verimliliğini artırıyor.



Samsung Odyssey G7 S32BG70, 31.5 inç UHD BOE IPS paneli ve 144Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 1ms MPRT, 430 nit parlaklık ve 1200:1 kontrast oranı sunuyor. FRC 10bit renk derinliği, %98 sRGB ve %95 P3 renk gamı kapsamı ile renk doğruluğu sağlıyor. Tizen işletim sistemi, Wi-Fi 5, BT 5.2 ve Ethernet bağlantı seçenekleri ile donatılmış. 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4 ve 2x USB 3.0 portları mevcut. Pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarı gibi ergonomik özellikler de bulunuyor.



Samsung Odyssey OLED G6 S27DG602, 360Hz yenileme hızı ve yok denebilecek düşük gecikmesi ile oyun sırasında son derece hızlı bir yanıt süresi sunuyor. Ayrıca, karanlık ortamlarda oyun oynamak için ideal çünkü derin ve gerçek siyahları gösterebiliyor. Mat ekran yüzeyi, çok fazla ortam ışığı olan odalarda diğer QD-OLED ekranlara göre daha az yansıma yapmasını sağlıyor.



MSI MAG 321UPX QD-OLED monitör, 31.5 inç UHD Samsung QD-OLED paneli ve 240Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 0.03ms GtG tepki süresi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı sunan bu monitör, oyun ve profesyonel kullanım için ideal özellikler taşıyor. HDMI 2.1, DP 1.4 ve USB 3.2-C gibi bağlantı seçenekleri de mevcut.



Samsung M7 S43DM702, 42.5 inç UHD VA paneli, 4ms GtG tepki süresi, 300 nit parlaklık ve 5000:1 kontrast oranı ile dikkat çekiyor. FRC 10bit renk desteği ve NTSC'nin %72'sini kapsayan renk gamı biraz soru işareti yaratıyor. Ayrıca, 2x10W gücünde Dolby destekli hoparlörler, Wi-Fi 5 ve BT 5.2 bağlantı seçenekleri, Wireless Dex ve kumanda gibi özelliklerle donatılmış. Tizen 8.0 işletim sistemi, çeşitli akıllı TV fonksiyonlarına erişim sağlarken, 2x HDMI, 3x USB 2.0 ve 1x USB-C 65W gibi geniş bağlantı seçenekleri sunuyor. Eğme ve Vesa montaj desteği ise kullanım kolaylığı sağlıyor.

00:00 Giriş

00:29 24" Monitörler

00:39 AOC 24G4X

02:43 MSI G255PF E2

04:02 27" Monitörler

04:15 Samsung Odyssey G5 S27DG502

05:27 MSI G274QPF E2

06:50 32" Monitörler

06:56 Samsung Odyssey G5 S32DG50

08:36 Dell G3223D

10:15 4K Monitörler

10:25 MSI MAG 274URFW

11:39 Samsung Odyssey G7 S32BG70

12:45 Oled Monitörler

12:51 Samsung Odyssey OLED G6 S27DG602

15:26 MSI MAG 321UPX QD-OLED

17:51 Ekstra ürün Samsung M7 S43DM702

21:21 Kapanış