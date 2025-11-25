Monitör Tavsiyeleri - Kasım 2025

Monitör tavsiyelerinde bulunduğumuz öneri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.
00:00 - Giriş
00:16 - 24" Monitör Önerileri
02:13 - 27" Monitör Önerileri
04:11 - UHD Monitör Önerileri
06:21 - Oled Monitör Önerileri
08:06 - Notlar Köşesi
09:29 - Kapanış
24"
Lenovo Legion R24e - 4600TL
- 23.8" FHD IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, %99 sRGB
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
LG UltraGear 24GS65F - 5400TL
- 23.8" FHD IPS 180Hz panel
- 1ms MPRT, 360nit, 1000:1
- 8bit, %99 sRGB
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik
27"
AOC Q27G4XF - 8800TL
- 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, P3 %93, sRGB %117
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme
MSI G274QPF E2
- 27" QHD Rapid IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 400nit, 1000:1
- FRC 10bit, sRGB %119, P3 %94, WCG
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x 15W Type-C
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
UHD
Koorui G2741L - 15.999TL
- 27" UHD IPS 160Hz panel
- Doğal çift çözünürlük çalışma modu
- FHD 320Hz, UHD 160Hz tazeleme
- DIC 1ms , 350nit, 1000:1
- FRC 10bit, P3 %95, ▲E≤2
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik
Samsung Odyssey Neo G7 S32BG75 - 26.800TL
- 31.5" UHD VA Mini LED 165Hz kavisli panel
- LDZ 1196, 1ms MPRT, 3300:1, ışık sensör
- Gerçek 10bit, sRGB %99, P3 %95
- 350nit sürekli, 1000nit tepe parlaklık
- 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB 3.0
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
OLED
Samsung Odyssey OLED G6 S27DG612 - 25.000TL
- 26.5" QHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
- 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
- 250/400nit değişken, 10bit, %99 P3
- 2x USB 5Gbps, 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
- Vapor Chamber soğutma, OLED Safeguard+
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Asus ROG Strix OLED XG32UCDS - 39.300TL
- 31.5" UHD Samsung QD-OLED 160Hz panel
- 0.03ms GtG, Glossy, 1.500.000:1
- 250/1000nit değişken, 10bit, P3 %99
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x Type-C 15W
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik