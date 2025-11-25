Kim Nerede? 306 Dünyanın en sıcak jeotermal santrali geliyor: 330 derece aşıldı 194 Voyager 1, Dünya’dan 1 ışık günü uzaklığa ulaşıyor 125 iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold: İşte tüm bilinenler
    Monitör Tavsiyeleri - Kasım 2025

    Monitör tavsiyelerinde bulunduğumuz öneri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.

    00:00 - Giriş
    00:16 - 24" Monitör Önerileri
    02:13 - 27" Monitör Önerileri
    04:11 - UHD Monitör Önerileri
    06:21 - Oled Monitör Önerileri
    08:06 - Notlar Köşesi
    09:29 - Kapanış

    24"

    Lenovo Legion R24e - 4600TL
    - 23.8" FHD IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
    - 8bit, %99 sRGB
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    LG UltraGear 24GS65F - 5400TL
    - 23.8" FHD IPS 180Hz panel
    - 1ms MPRT, 360nit, 1000:1
    - 8bit, %99 sRGB
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik

    27" 

    AOC Q27G4XF - 8800TL
    - 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
    - 8bit, P3 %93, sRGB %117
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

    MSI G274QPF E2
    - 27" QHD Rapid IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 400nit, 1000:1 
    - FRC 10bit, sRGB %119, P3 %94, WCG
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x 15W Type-C
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    UHD

    Koorui G2741L - 15.999TL
    - 27" UHD IPS 160Hz panel
    - Doğal çift çözünürlük çalışma modu 
    - FHD 320Hz, UHD 160Hz tazeleme
    - DIC 1ms , 350nit, 1000:1 
    - FRC 10bit, P3 %95, ▲E≤2 
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik

    Samsung Odyssey Neo G7 S32BG75 - 26.800TL
    - 31.5" UHD VA Mini LED 165Hz kavisli panel
    - LDZ 1196, 1ms MPRT, 3300:1, ışık sensör
    - Gerçek 10bit, sRGB %99, P3 %95
    - 350nit sürekli, 1000nit tepe parlaklık
    - 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB 3.0
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    OLED

    Samsung Odyssey OLED G6 S27DG612 - 25.000TL
    - 26.5" QHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
    - 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
    - 250/400nit değişken, 10bit, %99 P3
    - 2x USB 5Gbps, 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
    - Vapor Chamber soğutma, OLED Safeguard+
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Asus ROG Strix OLED XG32UCDS - 39.300TL
    - 31.5" UHD Samsung QD-OLED 160Hz panel
    - 0.03ms GtG, Glossy, 1.500.000:1 
    - 250/1000nit değişken, 10bit, P3 %99
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x Type-C 15W
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik 

