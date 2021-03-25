Asus'tan ilk yorum, ilk Wi-Fi 6 oyuncu modem/router! “Asus DSL-AX82U incelemesi“

Başlık tuhaf gelebilir, “Wi-Fi 6 destekli cihazlar var zaten“ diyebilirsiniz ama onlar router idi, karıştırmayın :) Bu videoda Asus DSL-AX82U Wi-Fi 6 destekli modemi test ediyor, hızını ölçüyoruz.

Fiber altyapı kullanıyorsanız bu GPON/ONT kutularına aşına olabilirsiniz, bunların üzerindeki RJ-45 portundan da bir modeme/router’a bağlantı köprüleyip ağlarımızı kuruyoruz ve bu kurulum giderek yaygınlaştığı için üst segmentte modem değil bol bol router görüyoruz. Asus DSL-AX82U ise ADSL2, ADSL2+ ve VDSL2 ile 350MBit indirme/ 65Mbit yükleme hızlarını destekleyen üst segment bir modem/router olarak karşımızda. Yani özellikle VDSL hizmeti alanlar için söylüyorum, bu makine sizin için olabilir. Kutusunun içerisinden cihazın kendisi, 30W’lık bir adaptör, kısa bir RJ-45, bir tane de RJ-11 kablosu ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor, 3 yıl garantili.

Tam Boyutta Gör

Tasarım. Aslında daha önce incelediğimiz, aynısının sadece router olarak çalışanı RT-AX82U’yu incelemiştik. Dolayısıyla aynı şekilde DSL-AX82U’u da tasarımıyla beni kalbimden vurdu. B-2 Sprit Stealth bombardıman uçağını andıran bir tasarımı var ve buradaki en ilgi çekici öğe RGB aydınlatması. Kanallar halinde ayrılan difüzörden yansıyan ışık hem homojen dağılıyor hem de şiddeti iyi. Uygulaması üzerinden istediğiniz sabit bir rengi seçebiliyor veyahut yanıp sönme, dalga, gradyan gibi efektler uygulayabiliyorsunuz. Sadece gökkuşağı modunda renklerin geçişinde duraksamalar var ama mesela kayan yazı efekti sorunsuz. Üzerindeki butonla bu efektler arasında anında geçiş yapabilir veya aydınlatmayı kapatabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Kaslı ve cüsseli görünebilir ama tahmin ettiğiniz kadar büyük değil. Altında duvara sabitleme yuvaları yok, olsaydı açısı dolayısıyla RGB aydınlatma gözükmezdi yani düz bir yüzeyde kullanmanız kurgulanmış.

Üstünde derin yarıklar halinde havalandırma ızgaraları var, solda da durum LED’leri. Antenler entegre antenler, çıkarıp değiştiremiyorsunuz ama istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz, dBi değerlerinden bahsedilmemiş.

Tam Boyutta Gör

Arkasında sırasıyla bir tane RJ-11 hat girişi, birinci jenerasyon bir USB 3.2 portu, 4 tane Gigabit LAN, 1 tane Gigabit WAN portu, açma kapama anahtarı ve güç girişi bulunuyor, tüm giriş çıkışlar burada. Sağında solunda ekstra bir şey yok, altında bilgilendirme etiketi var sadece.

Tam Boyutta Gör

İçini açıp baktığımızda soğutma kurulumunun daha mütevazı olduğunu görüyoruz. Kalbinde Broadcom BCM63178 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir yonga var, 512MB RAM eşlik etmiş. Yine Broadcom ama 3 çekirdekli bir yonga vardı router olan versiyonunda, RAM miktarı aynı, soğutmanın neden daha mütevazı olduğu anlaşılıyor ama performansı ne durumda, canlı canlı göreceğiz.

Sonuçta bir modem ama kablosuz yönlendirici, erişim noktası, medya köprüsü ve AiMesh modülü olarak kurulabiliyor, yani birden fazla Asus marka modem ve router ile bir Mesh Wi-Fi sistemi kurabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör

Anasayfada bağlı cihazlar izlenebiliyor, CPU ve RAM durumunu takip edebiliyorsunuz, Aura RGB ayarını yapabiliyorsunuz. Misafir ağı adı üstünde zaten, gelip geçici ağlar kurabilirsiniz. AiProtection’daki ağ koruması Trend Micro’nun altyapısıyla oluşturulmuş, zararlı sitelerin engellenmesi ve evebeyn denetimi gibi şeyler var. Site yasaklayabilir, izin verebilir, internetin kullanılabilir olduğu zamanları belirleyebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Qos var, alıcıya göre bant genişliğini kontrol edebiliyorsunuz, böylece bir cihaz bütün bant genişliğini ele geçiremiyor. En önemlisi de ağı belirli kullanımlara göre şekillendirebiliyorsunuz. Oyun, medya akışı, uzaktan eğitim, evden çalışma gibi gibi modlar var, bunlar data paketlerinin yönetimlerini değiştiriyor ama tabii her şeyden önce iyi altyapı lazım, bunlar altyapı iyi olduktan sonra faydasını görebileceğiniz şeyler. Trafik çözümleyicisi ağda neyin ne kadar veri tükettiğiyle alakalı güzel bir grafik oluşturuyor “meğer bu lag yapıyormuş” diyebileceğiniz istatistikler sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Oyun profilleri ve Open NAT var. Profillerde oynadığım güncel rekabetçi oyunları bulabildim, burada bir sıkıntı yok. Peki ne kadar işe yarıyor? Altyapınızın durumu en büyük etken, altyapı iyiyse zaten bu tür şeylere gerek bile kalmıyor ama mesela CS:GO profilini uyguladım, Superbox kullanıyorum ben, bende gecikme süresinde kayda değer bir düşüş sağladı. Telefondan PUBG oynuyorsunuz mesela, telefon için de oyun modu açabiliyor, diğer router’larda görmediğim bir şey ama mobilde bunun ölçümü yapabileceğim, gecikme sürelerini birebir gösteren bir oyun yok maalesef.

USB disk ile kendi bulut depolamanızı, sunucunuzu oluşturabilirsiniz, ağda yazıcı paylaşabilirsiniz, 3G/4G dongle ayarları burada, Apple ürün kullananlar için Time Machine ve en önemlisi Download Master, bilgisayarı açık bırakmanıza gerek yok, tek başına indirme yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Kablosuz ayarlarında önemli bir detay var, DSL-AX82U WPA3 destekli, yani şifreleme protokolü konusunda da en güncel çözümü kullanıyor. Profesyonel sekmesinde MU-MIMO’yu aktifleştirdim, Airtime Fairness’ı açtım, iletim gücü varsayılan olarak Performans modundaydı zaten.

IPTV var mı, var ve DDNS mevcut. VPN de var. Yönetim kısmında AiMesh’ten biraz daha bahsetmek istiyorum, Mesh Wi-Fi sisteminin Asus’taki adı bu. Halihazırdaki Asus modem ve router’larınızı mesh sisteminin bir parçası haline getirmenizi sağlıyor. Bir önceki cihazınız Asus ise yine bir Asus aldığınızda menzil anlamında önemli bir kazanım haline geliyor yani.

Tam Boyutta Gör

Teknik özelliklere gelirsek, 2.4GHz’de 574Mbit, 5GHz’de 4808Mbit’e kadar bir hız potansiyeline sahip. MU-MIMO destekli, yani alıcı başına bir sinyal hattı atayabiliyor, teorik olarak daha stabil bir bağlantı anlamına geliyor. Beamforming var, sinyal alanını alıcı cihaza göre şekillendiriyor. OFDMA var, MU-MIMO ile 8 kanal açılıyor, OFDMA de her kanalı parçacıklı bir şekilde ayırıyor, LTE hücresel veri baz istasyonlarında kullanılan bir teknoloji.

İlginizi Çekebilir

Dosta güven veriyor, peki ya hızı nasıl? “Zyxel Armor G5 incelemesi“

Tam Boyutta Gör

Gerçek dünya testleri. 802.11ac için Asus PCE-AC88, 802.11ax için PCE-AX58BT kullandım, ikisi de üst segment PCIe Wi-Fi adaptörler. QNAP TS-431P NAS’ıma bağladım ve video dosyaları çekerek, göndererek testlerimi yaptım. PCE-AC88 ile modem ile aynı odada 2.4GHz yayınında 130Mbit yani 16MB/saniye civarlarını gördü, 5GHz yayınında 940Mbit yani 117MB/saniye civarında bir hız aldım. 75 metre/kare ve 3 duvar ardından 2.4GHz’de 50Mbit yani 6MB/saniye civarı, 5GHz’de 600Mbit 75MB/saniye civarı gayet iyi bir hız elde ettim. PCE-AC58BT ile modem ile aynı odada 2.4GHz yayınında 190Mbit yani 24MB/saniye civarı, 5GHz’de 870Mbit yani 109MB/saniye civarında bir hız elde ettim.

Tam Boyutta Gör

Menzil testinde 2.4GHz’de çok kabul edilebilir bir sonuç alamadım açıkçası, 5GHz’de ise 700MBit 88MB/saniye civarı gibi gayet iyi sonuç elde ettim. Menzil testinden çıkardığım şey şu, 5GHz yayınının sinyal gücü 2.4GHz yayını kadar güçlü ve çok daha hızlı, RT-AX82U’da da DSL-AX82U’da da 5GHz yayınını kullanın.

Genel olarak bu hızın özeti şu, diyelim ki evde kullanıyorsunuz, isteyen istediği kadar 4K’da Netflix içeriği tükebilir, isteyen bu esnada internet altyapısı iyiyse eğer gecikme yaşamadan oyun oynayabilir, ben de içerik üreten, profesyonel olarak çalışan biri olarak haftada yaklaşık 150GB veriyi istediğim hızlarda NAS’ıma atabiliyorum, alabiliyorum, fiyatının ederi üst segment bir başarım sunuyor yani.

Tam Boyutta Gör

Güç tüketimi tarafına gelirsek boştayken 7W civarı, yükteyken 12W civarı güç tüketiyor, orta segment cihazların tüketim seviyesi bu aslında. Stabilite anlamında kullandığım süre boyunca takılma, ıkınma olmadı, hadi şu makineyi kapatıp açayım dedirtmedi, bu segmentte dedirtmemesi gerekiyor zaten.

Tam Boyutta Gör

Asus DSL-AX82U. Bu performansta rakip cihazlar bulabilmek elbette mümkün ama tasarım, tasarım beni yakaladı. Performans tarafında 5GHz yayınının menzile göre başarımı gayet başarılı, sinyal gücü de öyle, hız istiyorsanız hız var, oyun optimizasyonları da her rakibinde gördüğümüz bir şey değil. Testler diğer modem ve router incelemeleriyle aynı ortam ve şartlarda yapılıyor, dolayısıyla karşılaştırabilirsiniz. Özeti şu, VDSL altyapınız var, stabilite istiyorsunuz, performans istiyorsunuz, hız istiyorsunuz, DSL-AX82U tavsiye edebileceğim modemlerden biri olmuş.

ASUS DSL-AX82U’nun Nisan ayı içerisinde piyasada olması bekleniyor.

Ön siparişe özel indirimli fiyatla satın almak için Vatan Bilgisayar’ı takipte kalın:

https://qr.asus.com/69b5e7

Mevcut ASUS modem sahibi kullanıcıların yararlanabileceği indirimli değişim kampanyası için

(Nisan başı itibarıyla aktif olacak):

https://qr.asus.com/90cc97

ASUS DSL-AX82U ürün sayfası için:

https://qr.asus.com/915f5f